Губернатор назвал это одной из мер, направленных на возвращение доверия сообществ, которые долго «оставались в тени».

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Департамент по защите прав человека Миннесоты начал проверку деятельности полицейского управления Миннеаполиса на дискриминацию за последние 10 лет. Об этом рассказал губернатор штата Тим Уолц.

Власти Миннесоты проверят, занимались ли полицейские «систематической дискриминацией» тех или иных слоев населения. Губернатор также пообещал, что его администрация использует все имеющиеся средства для того, чтобы «разрушить поколения систематического расизма» в Миннесоте. Он назвал проверку действий полицейских одной из множества мер, которые власти примут, «чтобы вернуть доверие сообществ, которые на протяжении долгого времени оставались в тени».

Governor Tim Walz @GovTimWalz My administration will use every tool at our disposal to deconstruct generations of systemic racism in Minnesota. This effort is one of many steps to come in our effort to restore trust with communities that have been unseen and unheard for far too long.