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Губернатор назвал это одной из мер, направленных на возвращение доверия сообществ, которые долго «оставались в тени».
Департамент по защите прав человека Миннесоты начал проверку деятельности полицейского управления Миннеаполиса на дискриминацию за последние 10 лет. Об этом рассказал губернатор штата Тим Уолц.
Власти Миннесоты проверят, занимались ли полицейские «систематической дискриминацией» тех или иных слоев населения. Губернатор также пообещал, что его администрация использует все имеющиеся средства для того, чтобы «разрушить поколения систематического расизма» в Миннесоте. Он назвал проверку действий полицейских одной из множества мер, которые власти примут, «чтобы вернуть доверие сообществ, которые на протяжении долгого времени оставались в тени».
В США уже несколько дней не прекращаются протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией Миннеаполиса. Офицеру, прижавшего коленом к земле афроамериканца, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
"С начала июня в США не прекращаются протесты" звучит словно протесты уже не первый месяц, а не только три дня.
Сейчас проверят а большинство преступников негры. На лицо дискриминация лол
проверка на дискриминацию
Не проверка законности применения силы полицией, не расследование случаев превышения полномочий, не поиск нарушения закона со стороны полиции а блядь проверка на дискриминацию
Смелый Мурод
Что-то мне подсказывает, что «систематического проявления расизма» никто и не найдёт.
Чёрных должны душить чёрные, а не белые. Если бы его задушил чёрный полицейский, это было бы хоть и сегрегация, но хотя бы не расизм.
Мало кто сможет переплюнуть тебя в ещё более невообразимом комментарии.
Вот сейчас собираюсь сделать во дворе гриль в дождливый день (на мангале). Скандально, правда?
Хорошо быть русским иногда - негров не угнетал, поэтому ни любить их не обязан и не должен им ничего.
А прикольно видеть темнокожих. в РГСУ много учатся. Прикольно, когда на улице разнообразие.
Интересно, кстати, поразмышлять - жители России почти всю дорогу так или иначе были зависимы и поражены в правах своим правительством. Получается они сами негры, а государство - угнетатели. Странно, что не было протестов после бутылки шампанского.
тут есть нюанс. страшно оставить семью без кормильца. Взять Германию. Мужа посадят - жену и детей государство прокормит. А тут выйди ты на протесты, получается, ставишь под риск голодания свою семью.