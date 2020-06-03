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Новости
Артём Мазанов
1399

Власти Миннесоты проверят полицию Миннеаполиса на «систематическую дискриминацию» за 10 лет Материал редакции

Губернатор назвал это одной из мер, направленных на возвращение доверия сообществ, которые долго «оставались в тени».

24 комментария
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Департамент по защите прав человека Миннесоты начал проверку деятельности полицейского управления Миннеаполиса на дискриминацию за последние 10 лет. Об этом рассказал губернатор штата Тим Уолц.

Власти Миннесоты проверят, занимались ли полицейские «систематической дискриминацией» тех или иных слоев населения. Губернатор также пообещал, что его администрация использует все имеющиеся средства для того, чтобы «разрушить поколения систематического расизма» в Миннесоте. Он назвал проверку действий полицейских одной из множества мер, которые власти примут, «чтобы вернуть доверие сообществ, которые на протяжении долгого времени оставались в тени».

Governor Tim Walz @GovTimWalz
My administration will use every tool at our disposal to deconstruct generations of systemic racism in Minnesota. This effort is one of many steps to come in our effort to restore trust with communities that have been unseen and unheard for far too long.

В США уже несколько дней не прекращаются протесты, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией Миннеаполиса. Офицеру, прижавшего коленом к земле афроамериканца, предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Массовые протесты в США — только видео: погромы…
Большой репортаж из соцсетей о происходящем в Штатах из-за гибели Джорджа Флойда.
tjournal.ru

#новости #сша

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24 комментария
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Ярослав Лазор

7

"С начала июня в США не прекращаются протесты" звучит словно протесты уже не первый месяц, а не только три дня.

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Артём Мазанов

Ярослав
1

Да, ты прав. Поправил, спасибо

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Олег Ивахнов

5

Сейчас проверят а большинство преступников негры. На лицо дискриминация лол

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Энергичный Женя

Олег
0

А чего ты хотел, если белых в США 12%

Ответить

Краткий звук

4

Ы

Ответить

Алексей Любимцев

Краткий
1

На месте

Ответить

Алексей Любимцев

2

проверка на дискриминацию

Не проверка законности применения силы полицией, не расследование случаев превышения полномочий, не поиск нарушения закона со стороны полиции а блядь проверка на дискриминацию

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Смелый Мурод

Алексей
0

Что-то мне подсказывает, что «систематического проявления расизма» никто и не найдёт.

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Yuri Miller

Смелый
0

Чёрных должны душить чёрные, а не белые. Если бы его задушил чёрный полицейский, это было бы хоть и сегрегация, но хотя бы не расизм.

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Смелый Мурод

Yuri
1

Мало кто сможет переплюнуть тебя в ещё более невообразимом комментарии.

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Yuri Miller

Смелый
1

Вот сейчас собираюсь сделать во дворе гриль в дождливый день (на мангале). Скандально, правда?

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Смелый Мурод

Yuri
0

Пришли фотку

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Yuri Miller

Смелый
0

Скандальность - моя фишка. Стараюсь)

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Краткий звук

2

К

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1

K

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2

У

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О

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Л

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Д

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Alex Fielding

0

Хорошо быть русским иногда - негров не угнетал, поэтому ни любить их не обязан и не должен им ничего.

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Yuri Miller

Alex
1

А прикольно видеть темнокожих. в РГСУ много учатся. Прикольно, когда на улице разнообразие.

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Alex Fielding

0

Интересно, кстати, поразмышлять - жители России почти всю дорогу так или иначе были зависимы и поражены в правах своим правительством. Получается они сами негры, а государство - угнетатели. Странно, что не было протестов после бутылки шампанского.

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Yuri Miller

Alex
0

тут есть нюанс. страшно оставить семью без кормильца. Взять Германию. Мужа посадят - жену и детей государство прокормит. А тут выйди ты на протесты, получается, ставишь под риск голодания свою семью.

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Былой историк

0

Мне одному пофиг на то, что творится в сша?

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