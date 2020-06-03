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Артём Мазанов
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Сенатор Сулейман Керимов подал иски о защите чести к Forbes, «Версии» и «Ведомостям» Материал редакции

В суде сообщили, что иски поданы «по факту распространения спорного текста».

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Сулейман Керимов Фото РИА «Новости»

Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал иски о защите чести к трём российским СМИ. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Гагаринского районного суда.

Керимов подал иски к АО «АС Рус Медиа» (Forbes), ООО «Версия» («Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» («Ведомости»). В суде рассказали, что иски поданы «по факту распространения спорного текста», о подробностях претензий не сообщается.

21 мая Forbes опубликовал текст «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?» с упоминанием семьи Керимова. Издание выяснило, что сын сенатора Саид Керимов владеет семейными активами и входит в совет директоров золотодобывающей компании «Полюс». В этот же день Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых российских наследников, туда включили детей Керимова — Саида, Гульнару и Амину.

#новости #медиа #право

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6 комментариев
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Bad Bear

5

Откуда у него честь?

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Dra

2

Гагаринский районный суд - самый непредвзятый суд в мире!

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Александр Сибирцев

0

Извинись!

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Серьёзный Валера

0

Морда-то какая бандитская 👵

Ответить

Donnie Darko

0

какаянахуйЧесть?))))

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Люциан Бужор

–1

Всё деньги чужие считают. Дайте уже людям жить спокойно, на честно заработанные средства )

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