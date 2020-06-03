Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал иски о защите чести к трём российским СМИ. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Гагаринского районного суда.

Керимов подал иски к АО «АС Рус Медиа» (Forbes), ООО «Версия» («Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» («Ведомости»). В суде рассказали, что иски поданы «по факту распространения спорного текста», о подробностях претензий не сообщается.

21 мая Forbes опубликовал текст «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?» с упоминанием семьи Керимова. Издание выяснило, что сын сенатора Саид Керимов владеет семейными активами и входит в совет директоров золотодобывающей компании «Полюс». В этот же день Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых российских наследников, туда включили детей Керимова — Саида, Гульнару и Амину.