Прямой эфир
В ЦИК рассказали, что телевизионные ролики и материалы на билбордах являются информационными.
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против поправок, можно только информировать граждан об изменениях. Об этом РБК рассказала член Центризбиркома Майя Гришина.
Так Гришина прокомментировала требования организаторов компании «Нет», выступающих против обнуления сроков президента, предоставить им возможность проведения агитации против изменения Конституции. В ЦИК пока это обращение не рассмотрели.
Гришина уточнила, что материалы на билбордах и ролики на телевидении о голосовании относятся к информационным. ЦИК также не прекращал информирование о поправках, несмотря на коронавирус.
В компании «Нет» считают, что на телевидении и уличных билбордах идёт агитационная кампания. «Однако сторонники голосования „против“ до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. Это создает неравенство доступа к агитации», — считают они. Среди участников кампании «Нет» — экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, журналист и муниципальный депутат Илья Азар.
2 июня связываемое с «фабрикой троллей» издание РИА ФАН опубликовало рекламу поправок в Конституцию: действие ролика происходит в 2035 году, двое мужчин-геев усыновляют мальчика, тот плачет, а видео завершается поцелуем пары и фразой «Такую Россию ты выберешь?». В этот же день RT опубликовал ролик за принятие поправок в основной закон страны, где снялись, в том числе дизайнер Артемий Ледебедев, актёр Иван Охлобыстин, бывший игрок в КВН и постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев и фигуристка Аделина Сотникова.
"Защитим" память предков
"Сохраним" семейные ценности
"Обеспечим" доступную медицину
Ага, звательная форма глагола с обезличением конкретного человека и заменой на неких "мы" это ни в коем случае не агитация. Как скоро начнут сжигать учебники русского языка?
Чувства верунов и память предков так нуждаются в защите, так нуждаются... Путен, памаги, защети!1
определенно нуждаются)))
Но только поплавками в проституцию, и не уровнем ниже!
И только в одном пакете с царем Вовкой, иначе нет
Социологический ихтиандр
Потому что в США ребёнку с первого дня говорят, что он свободный человек свободной страны. Что его предки были свободны, его родители были свободны, и он сам будет свободен. "I have rights" - это почти рефлекторная реакция любого американца на любое нарушение его прав (включая мнимое).
Что с первого дня видит ребёнок в постсовке? Нищету, безнадёгу, засратые улицы и подъезды, отчаявшихся и бухающих, или не отчаявшихся и просто вкалывающих сутками без особого результата родителей. С первых дней человеку внушается, что всё бесполезно и ничего изменить нельзя.
Опять же и прецедентов обратного нет. Ты не сможешь назвать ни одного современного героя, который бы даже с потерями для себя, но изменил страну, сделав её лучше. Нет никаких Мартинов Лютеров Кингов и Харви Милков - всех поубивали в подъездах и сгноили в лагерях.
Выход на улицу с бумажным плакатом в своей собственной стране для россиянина представляется в разы более опасным действием, чем дальнейший уход в внутреннюю эмиграцию или реальная релокация на тракторе. В ситуации, когда участие в мирном протесте (или написание твита) может привести к лишению свободы на 5+ лет, целесообразнее эти же годы потратить на накопление денег в валюте и заведение трактора. Это абсолютно чудовищно с социальной точки зрения и просто уничтожает общество изнутри, но режиму похуй. Он существует только для распила бабла и вывода его за бугор.
А когда бабло закончится, то они весело съебут вслед за этим баблом, и вот тогда ушедшие во внутреннюю эмиграцию граждане и поражённые стокгольмским синдромом слуги ушедшего режима будут рвать друг друга зубами на улицах за кусок хлеба. Всё это уже десятки раз происходило в развивающихся странах, ничего нового здесь нет.
Высокий жар
Спалился, агент госдепа!
Во-первых, это нормально. Боженька терпеть завещал.
А во-вторых, товарищ-майор!
В США нет такой сильной прапоганды и народ - не выходцы совка
Негры поколениями были унижены посильнее совка. И пропаганда там дай бог.
Американцы все поголовно протестанты, а мы - православнутые, отсюда и разница в менталитете. Протестантизм призывает к прямому изучению сакральных текстов (законов, священного писания) и их толкование. Отсюда - укоренившиеся в традициях публичное обсуждение любого нормативного источника права перед его принятием. Россиянам же мнение (трактовка) любого пастыря (начальника, товарища майора) всегда весомее писанного закона, отсюда - нескончаемый произвол на местах, и передел Конституции в угоду власть имущих.
Пиздец, такая прапоганда, что на телевизоре плохо про президента не говорят
Она просто двунаправленная там. Из разных поддувал.
Так я ж с этим не спорю. Пропаганда в США хорошая, даже лучше, чем в РФ, потому что ты можешь выбирать, какую потреблять.
Есть теория что русский человек заботится только о себе. Пока его не касается, он и не пошевелится. А когда коснётся, уже поздно.
У нас в Удмуртии есть традиция: обиженный Удмурт идёт вешаться на воротах у обидчика.
Облегчим жизнь другим
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
Мартин Нимёллер — протестантский теолог, пастор протестантской евангелической церкви, один из самых известных в Германии противников нацизма, президент Всемирного совета церквей
Григорий Мельконьянц: https://www.facebook.com/grigory.melkonyants/posts/2954872337883384
Если вы думаете, что знаете все о безумии и незаконности процедур общероссийского голосования, то вот вам новая порция
Центризбирком целый день презентовал свои наработки по изменению уже утвержденных процедур голосования. При этом комиссия не стала изменять сложившейся традиции общероссийского голосования и продолжила делать все по наихудшему из возможных сценариев, когда, на мой взгляд, решения носят то незаконный, то безумный характер. Что из новенького?
Начнем с безумных решений
1. Пропускная способность — только 144 человека за день
ЦИК озвучил свои подсчеты, что проходимость одного помещения/шатра участка составит 8–12 человек в час. Таким образом, 1 июля за 12 часов голосования через помещение смогут пройти от 96 до 144 человек. Это капля в море, ведь к типичному участку прикреплено более тысячи избирателей. Значит, основной упор делается на рассредоточенное по территории голосование на протяжении семи дней. Уследить в режиме казаки-разбойники за маленькими группками членов комиссий, которые то ли по правде, то ли фиктивно, будут нонстоп проводить досрочное голосование на улице и «на дому», будет невозможно. На то и расчет.
2. Голосование через пакет на дверной ручке
7 дней будет проходить «надомное» голосование. Вызвать комиссию на дом теперь можно без каких-либо причин. Из членов комиссии фактически делают курьеров с беспощадным графиком работы под угрозой заражения.
Процедура «надомного» голосования выглядит ошеломляюще:
— член комиссии в халате дезинфицирует ручку двери, звонок,
— ставит близко к двери ящик для голосования,
— на ручку двери вешает пакет, в котором - бюллетень, квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться, маска, перчатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями.
И далее, чтобы ничего не напутать, процитирую Эллу Памфилову:
«Когда члены комиссии позвонили (в звонок), отошли на расстояние два метра, человек открывает дверь, не выходит, с порога на расстоянии двух метров показывает паспорт... забирает пакетик и уходит к себе… Открывает пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим средством… голосует, как он считает важным, расписывается в этом заявлении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь… опускает бюллетень в ящик для голосования, сбоку на ящике для голосования открытый карман, куда он кладет этот квиточек с росписью, что он его получил».
Сомневаюсь, что правила этой «стыковки Союза с МКС» будут соблюдаться, а значит возрастает риск заражения и разнесения заразы. К тому же установленная процедура не позволяет обеспечить гарантии личного, свободного и тайного голосования.
Вдобавок подобные рецепты от ЦИК не могут быть реализованы без нарушения закона в тех случаях, когда речь идет о лежачих больных. Члены комиссии окажутся перед выбором: нарушить рекомендации ЦИК (и подвергнуть дополнительному риску заражения и себя, и избирателей), либо нарушить закон, выдав бюллетень для лежачего больного открывшему дверь родственнику или соседу. Представляется, что нежелание ЦИК сформулировать правила для таких ситуаций провоцирует членов УИК на невыполнение требований закона, а это, напомню, административное правонарушение, а иногда даже уголовное преступление.
3. Паспорт с двух метров
ЦИК на белом глазу утверждает, что демонстрация гражданином паспорта на расстоянии двух метров позволит члену комиссии разглядеть серию/номер, фотографию, ФИО и «прописку». Наши эксперименты показали, что даже людям с нормальным зрением это, как правило, недоступно. В итоге это выльется либо в неисполнение процедуры, либо в невозможность удостоверить личность.
4. ...но, кажется, его вообще не будут спрашивать
Чтобы фактическая невозможность разглядеть документ была не так очевидна, ЦИК решил, что паспортные данные голосующих заранее будут впечатаны в список участников голосования. Очевидно, в итоге это приведет к тому, что члены комиссии и не будут пытаться разглядеть паспорт, а просто будут спрашивать фамилию и на основании слов избирателя выдавать ему бюллетень.
А теперь про незаконные решения
5. Незаконное досрочное голосование
Досрочное голосование не предусмотрено законом о поправке № 1-ФКЗ. Досрочку неожиданно ввел своим решением ЦИК. В итоге запланировано массовое досрочное голосование в течение шести дней с 25 по 30 июня не только «на дому», но и на улицах.
Закон о поправке говорит лишь о единственном дне голосования, устанавливаемым указом президента России. Кроме того, закон устанавливает, что голосование не может проводиться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении. Указ был опубликован 1 июня, поэтому простой математический подсчет говорит, что голосование не может начаться ранее 1 июля.
Вдобавок ЦИК сделал неправомерным и предусмотренное законом о поправке дистанционное электронное голосование, сместив его со дня голосования 1 июля на 25–30 июня.
Понятно, что при подготовке закона про досрочку просто забыли. Но что написано пером, то, как известно, не вырубишь топором, и решение ЦИК не может заменить отсутствующие нормы закона.
6. Незаконный ТИК для дистанционного электронного голосования
Зампред ЦИК Николай Булаев объявил, что ЦИК создаст специальную территориальную избирательную комиссию (ТИК) для дистанционного электронного голосования. Однако это будет незаконно, так как у Центризбиркома отсутствуют на это полномочия.
Дело в том, что порядок формирования ТИК установлен статьей 26 закона 67-ФЗ «Об основных гарантиях...», в соответствии с которой ТИКи формируются избирательными комиссиями субъектов РФ (самостоятельно либо, в некоторых случаях, по согласованию с ЦИК). Формирование ТИКов решением Центризбиркома предусмотрено в единственном случае: для руководства «зарубежными участковыми комиссиями».
Божечки, какой мрак... А ведь недальновидные сограждание схавают "доступную медицину", "индексацию пенсий" и "память предков", хотя старая конституция никак не мешала реализовать озвученные лозунги.
Убитый кофе
Среди наград, почетный знак Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги в организации выборов». Делайте выводы.
Ребята, расскажите, пожалуйста, или подскажите, где почитать:
- часто вижу сейчас акценты именно на поправках в плане геев, Бога и русского языка. Но эти моменты близки большинству, поэтому я так понимаю, их добавили для ширмы,
- какие в таком случае наиболее опасные поправки в конституцию, для КАЖДОГО гражданина? Я вижу, что обнуление сроков относится к ним, так как это позволяет Утпину ещё на два срока выйти. Есть ли какие-то ещё равноценно опасные?
А то кажется, что в разговорах про геев, религию и прочие вопросы не первой необходимости упускается самое важное!
телевизионные ролики и материалы на билбордах являются информационными
Норм такие информационные призывы
Давид Канкия: https://www.facebook.com/david.kankiya/posts/3031410483584229
Долго пытался разобраться с каким же слово ассоциируется вся возня с общероссийским голосование за обнуление. Теперь осознание пришло. Слово это - грехопадение.
Избирательная система России долго время была какой-то разновидностью вертепа. Ее единственная задача - создать все условия для того, чтобы начальство оставалось начальством. И стыд рядом не ночевал.
Тем не менее, с общероссийским голосованием удалось достичь новых, ранее не виданных высот. Окончательно сломать хрупкий институт общественного доверия. Полностью исключить хотя бы теоретическую возможность влияния избирателя на итоги голосования.
Ранее ЦИК всегда оправдывал несовершенства и несправедливость наших выборов тем, что законы создает не ЦИК, а законодатели, а они лишь безмолвные исполнители, пускай не совершенного, но все же закона. Стражи. Dura lex sed lex. Теперь мы знаем цену таких рассуждений.
С ОГ главным норматворцем процедур голосования был назначен ЦИК. Именно ЦИК создал безумные процедуры, которые делают все, чтобы никто и никогда не смог узнать реальное отношение избирателей к поправке в Конституцию из более чем 200 пунктов. Это ЦИК сократил количество строк в протоколе, чтобы невозможно было узнать сколько людей проголосуют досрочно и на выезде. Это ЦИК вводит досрочное выездное голосование, которое нельзя проконтролировать вообще никаким образом. Это ЦИК прикладывает не дюжие усилия, чтобы заменить реальных наблюдателей "кивалами" из Общественных палат. Список можно продолжать еще очень долго.
В итоге на следующий день после объявления о "триумфальной поддержке" поправок их легитимность для огромной части общества будет стремиться к нулю. Никто, даже самый преданный сторонник, не будет уважать в столь грубой форме опущенную Конституцию и обнуленного президента. Со всеми вытекающими последствиями.
Нести историческую персональную ответственность за открытый ящик Пандоры будет глава ЦИК Элла Памфилова. Ведь ее именем и репутацией обеспечены все неподребства грядущего общенационального позора 1 июля 2020 года.
Наблюдательское сообщество видело в Памфиловой союзника и всегда пыталось защитить ее от нападок. Мы с уважением относились к ее усилиям по приданию российским выборам человеческого лица. Теперь же, даже при наличии желания, ни у одного наблюдателя не повернется язык оправдывать главу ЦИК. Все не лестные слова в ее адрес будут совершенно заслужены.
Элла Александровна нанесла избирательной системе урон даже больший, чем все ее предшественники. И лишь это и останется в народной памяти.