В ЦИК рассказали, что телевизионные ролики и материалы на билбордах являются информационными.

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Билборд в Томске в поддержку поправок в Конституцию Снимок Александра Сакалова

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против поправок, можно только информировать граждан об изменениях. Об этом РБК рассказала член Центризбиркома Майя Гришина.

Так Гришина прокомментировала требования организаторов компании «Нет», выступающих против обнуления сроков президента, предоставить им возможность проведения агитации против изменения Конституции. В ЦИК пока это обращение не рассмотрели.

Гришина уточнила, что материалы на билбордах и ролики на телевидении о голосовании относятся к информационным. ЦИК также не прекращал информирование о поправках, несмотря на коронавирус.

Мы начали информирование непосредственно когда был опубликован первый указ о проведении голосования. Кампания в части подготовительных действий приостанавливалась, а в части информирования никаких оснований приостанавливать кампанию не было, поэтому информационная кампания продолжалась всё это время. Майя Гришина член ЦИК

В компании «Нет» считают, что на телевидении и уличных билбордах идёт агитационная кампания. «Однако сторонники голосования „против“ до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. Это создает неравенство доступа к агитации», — считают они. Среди участников кампании «Нет» — экономист Сергей Гуриев, политик Дмитрий Гудков, журналист и муниципальный депутат Илья Азар.