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Новости
Артём Мазанов
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В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошёл пожар. Один человек погиб Материал редакции

По данным СМИ, человек погиб из-за отравления угарным газом. Это уже второй пожар в больнице Петербурга за месяц.

14 комментариев
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В Петербурге в Боткинской инфекционной больнице произошёл пожар, один человек погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, РИА «Новости» и телеканал «78».

По данным телеканала «78», человек погиб из-за отравления угарным газом. ТАСС уточнило, что пожар уже потушили. Как пишет РБК, возгорание произошло в боксе для больных инфекционным гепатитом — загорелись постельные принадлежности и мебель. Погиб пациент 1981 года рождения, который находится в этом отделении. В экстренных службах сообщили РИА «Новости», что пожар произошёл из-за курения пациента.

9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявили, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе. Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.

#новости #петербург #происшествия

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14 комментариев
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Отличный самолет

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Боткина? Штош, теперь это место официально можно называть филиалом ада

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Убитый кофе

Отличный
1

Botcino: Firefighter simulator

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alex twit

Отличный
1

Филиал ФГУП МБУЗ КЛИНИЧЕСКИЙ КОВИДАРИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПИРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ ВЕЛЬЗЕВУЛА

Ответить

Плотва обыкновенная

4

Какой же пиздец

Ответить

alex twit

1

Один раз - случайность, 2 и далее - ну вы понели

Ответить

Убитый кофе

alex
2

Не понель

Ответить

alex twit

Убитый
0

Съешь черри

Ответить

Убитый кофе

alex
1

Скушай твикс

Ответить

Dmitry Shiryaev

1

Это всё из-за пуканов, которые пылают, глядя на ремонт

Ответить

Коммунальный супер_стар

0

Может не зря наши ИВЛ в США изъяли......

Ответить

Убитый кофе

Коммунальный
0

наши ИВЛ

С каких пор? 

Ответить

Кузькин отец

Коммунальный
0

Китайские они: https://www.znak.com/2020-05-18/otechestvennye_apparaty_ivl_zavoda_rosteha_na_90_sobrany_iz_importnyh_detaley

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Alexandr Blokhin

0

О! Я как раз тут сейчас лежу с подозрением на ковид. Пожар не слышал, мне и своих проблем хватает. 

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LC

0

Довольно кардинальный метод борьбы с курением.

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