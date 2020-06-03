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По данным СМИ, человек погиб из-за отравления угарным газом. Это уже второй пожар в больнице Петербурга за месяц.
В Петербурге в Боткинской инфекционной больнице произошёл пожар, один человек погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, РИА «Новости» и телеканал «78».
По данным телеканала «78», человек погиб из-за отравления угарным газом. ТАСС уточнило, что пожар уже потушили. Как пишет РБК, возгорание произошло в боксе для больных инфекционным гепатитом — загорелись постельные принадлежности и мебель. Погиб пациент 1981 года рождения, который находится в этом отделении. В экстренных службах сообщили РИА «Новости», что пожар произошёл из-за курения пациента.
9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошёл пожар, в результате которого погиб один человек. 12 мая пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Петербурге — там погибли пять человек. Источники ТАСС в правоохранительные органах заявили, что причиной этих пожаров стали аппараты ИВЛ, изготовленные на Уральском приборостроительном заводе. Сам производитель заявил, что возгорание аппаратов ИВЛ могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
Один раз - случайность, 2 и далее - ну вы понели
О! Я как раз тут сейчас лежу с подозрением на ковид. Пожар не слышал, мне и своих проблем хватает.