По данным СМИ, человек погиб из-за отравления угарным газом. Это уже второй пожар в больнице Петербурга за месяц.

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В Петербурге в Боткинской инфекционной больнице произошёл пожар, один человек погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, РИА «Новости» и телеканал «78».

По данным телеканала «78», человек погиб из-за отравления угарным газом. ТАСС уточнило, что пожар уже потушили. Как пишет РБК, возгорание произошло в боксе для больных инфекционным гепатитом — загорелись постельные принадлежности и мебель. Погиб пациент 1981 года рождения, который находится в этом отделении. В экстренных службах сообщили РИА «Новости», что пожар произошёл из-за курения пациента.