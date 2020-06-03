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Ещё одному обвиняемому снизили срок лишения свободы с шести лет до четырёх.
Верховный суд Башкирии оправдал двух из трёх полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги-дознавательницы в Уфе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.
Верховный суд отменил приговор Кировского районного суда Уфы Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, которых в декабре 2019 года признали виновными по статьям о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Тогда им назначили по семь лет лишения свободы в колонии общего режима.
Третьего обвиняемого, Павла Яромчука, суд не оправдал — ему снизили срок заключения с шести лет до четырёх.
В разговоре с «Интерфаксом» адвокат Аслям Халиков пояснил, что решение об оправдании приняли, поскольку «никаких доказательств вины не было».
Районный суд также обязал бывших полицейских выплатить 3 миллиона рублей потерпевшей. Верховный суд снизил сумму компенсации, которую должен выплатить Яромчук, до 500 тысяч рублей.
В октябре 2018 года 23-летняя дознавательница МВД Гульназ Фатхисламова заявила, что трое полицейских изнасиловали её в отделе полиции.
Павел Яромчук занимал должность начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району. Салават Галиев был начальником отдела МВД по Кармаскалинскому району, Эдуард Матвеев — главой отдела МВД по Уфимскому району.
Заголовок и первое предложение статьи создают впечатление, что двое полицейский изнасиловали третьего, и их отпустили, а жертву наоборот посадили
Милый хот-дог
Верховный нижний суд Башкирии оправдал двух из четырёх бывших действующих полицейских по делу об изнасиловании коллеги и товарища
Третьему снизили срок лишения свободы, а пятому продлили арест, шестой находится в розыске
"Коллеги и товарища"
То есть изнасиловали двоих?
Проезд до Москвы дорогой. Да и какие-то пропуски там
А ты типичный кремлебот, что уж тут поделаешь.
Священный Гоша
Напоминаю, что Дмитрий Орлов - хуесос и пидорас
Оправдал, но при этом должны выплатить 3млн. Если они виновны, то почему оправдал? Если не виновны, то почему выплатить должны?
Не должны, это было старое решение
Районный суд также обязал бывших полицейских выплатить 3 миллиона рублей потерпевшей. Верховный суд снизил сумму компенсации, которую должен выплатить Яромчук, до 500 тысяч рублей.
Ну какая блять разница..
Оправдал, но при этом должны выплатить 500тыс. Если они виновны, то почему оправдал? Если не виновны, то почему выплатить должны?
Должны БЫЛИ выплатить по решению РАЙОННОГО суда.
"Районный суд также обязал бывших полицейских выплатить 3 миллиона рублей потерпевшей. ВЕРХОВНЫЙ СУД СНИЗИЛ сумму компенсации, которую должен выплатить Яромчук, до 500 тысяч рублей."
То есть верховный суд СНИЗИЛ, но не отменил выплату суммы компенсации.
Или я не туда воюю?
-Подсудимый, почему вы изнасиловали гражданку Иванову?
-Я на нее посмотрел и влюбился
-Почему вы изнасиловали собаку во дворе?
-Я на нее посмотрел и влюбился
-Почему вы не смотрите мне в глаза?
-Боюсь, влюблюсь
Так и надо этим бабам. Вот вы все хотите, чтобы у нас было как на западе с их истерикой?? Там скоро за взгляд в сторону женщины будут сажать. Мы не знаем что произошло, раз суд оправдал – значит ничего страшного
В этом вашем интернете не поймёшь, то ли прикалывается, то ли реально ёбнутый.
Видимо, логика у суда была такая: "Так они же женщину-коллегу изнасиловали. Вот если бы мужчину-коллегу, то тогда, да, тогда им была прямая дорога в тюрьму. А так..."
Либо логика была такой: самавиновата, спровоцировала!
Слегка потрепали за холкой за лохматую кражу одним и более лиц? УДО и снова на службу?
Не Башкирия, а Республика Башкортостан.
@serguun42 это неанонсированный бот?
Странная история. То есть насиловал один, а двоих там вообще не было? Или двое сидели просто рядом во время изнасилования?
Или потерпевшая лжет и полицейские вообще не виноваты, почему тогда третий всё-таки осужден?
По словам адвоката, суд принял такое решение, потому что «никаких доказательств вины не было»
А Кировский районный суд Уфы, выходит, решения без доказательств принимает?
Столько комментариев о несправедливости суда, но разве не может быть, что они и правда невиновны? Ведь это дело с первого дня вызывало кучу вопросов.