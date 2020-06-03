Ещё одному обвиняемому снизили срок лишения свободы с шести лет до четырёх.

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Верховный суд Башкирии оправдал двух из трёх полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги-дознавательницы в Уфе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.

Верховный суд отменил приговор Кировского районного суда Уфы Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, которых в декабре 2019 года признали виновными по статьям о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Тогда им назначили по семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Третьего обвиняемого, Павла Яромчука, суд не оправдал — ему снизили срок заключения с шести лет до четырёх.

В разговоре с «Интерфаксом» адвокат Аслям Халиков пояснил, что решение об оправдании приняли, поскольку «никаких доказательств вины не было».

Районный суд также обязал бывших полицейских выплатить 3 миллиона рублей потерпевшей. Верховный суд снизил сумму компенсации, которую должен выплатить Яромчук, до 500 тысяч рублей.

В октябре 2018 года 23-летняя дознавательница МВД Гульназ Фатхисламова заявила, что трое полицейских изнасиловали её в отделе полиции.