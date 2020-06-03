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Алексей Боржонов
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Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании коллеги Материал редакции

Ещё одному обвиняемому снизили срок лишения свободы с шести лет до четырёх.

53 комментария
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Верховный суд Башкирии оправдал двух из трёх полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги-дознавательницы в Уфе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых.

Верховный суд отменил приговор Кировского районного суда Уфы Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, которых в декабре 2019 года признали виновными по статьям о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Тогда им назначили по семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Третьего обвиняемого, Павла Яромчука, суд не оправдал — ему снизили срок заключения с шести лет до четырёх.

В разговоре с «Интерфаксом» адвокат Аслям Халиков пояснил, что решение об оправдании приняли, поскольку «никаких доказательств вины не было».

Районный суд также обязал бывших полицейских выплатить 3 миллиона рублей потерпевшей. Верховный суд снизил сумму компенсации, которую должен выплатить Яромчук, до 500 тысяч рублей.

В октябре 2018 года 23-летняя дознавательница МВД Гульназ Фатхисламова заявила, что трое полицейских изнасиловали её в отделе полиции.

Павел Яромчук занимал должность начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району. Салават Галиев был начальником отдела МВД по Кармаскалинскому району, Эдуард Матвеев — главой отдела МВД по Уфимскому району.

#новости #происшествия

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53 комментария
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Пётр Козлов

19

Заголовок и первое предложение статьи создают впечатление, что двое полицейский изнасиловали третьего, и их отпустили, а жертву наоборот посадили

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Милый хот-дог

Пётр
1

Верховный нижний суд Башкирии оправдал двух из четырёх бывших действующих полицейских по делу об изнасиловании коллеги и товарища
Третьему снизили срок лишения свободы, а пятому продлили арест, шестой находится в розыске

Ответить

Пётр Козлов

Милый
3

"Коллеги и товарища"

То есть изнасиловали двоих?

Ответить

alex twit

Пётр
3

Лучше нет влагалища
Чем коллега и три товарища

Ответить

Исторический космос

alex
1

Лучше нет товарища, чем муж @Карина Мирзаева 

Ответить

Алексей Боржонов

Пётр
0

спс

Ответить

Основной ящик

13

Забавно, как в ответ на протесы в США, возросло количество новостей про полицейский произвол в России. Вот только где-то штурмуют Белый дом, а где-то - штурмуют комменты.

Ответить

Freon

Основной
6

А ты чего не штурмуешь кремль??

Ответить

Основной ящик

Freon
4

Проезд до Москвы дорогой. Да и какие-то пропуски там

Ответить

Freon

Основной
–7

Ясно, типичный украинец...

Ответить

Основной ящик

Freon
4

А ты типичный кремлебот, что уж тут поделаешь.

Ответить

Freon

Основной
1

А че не гитлер?

Ответить

Священный Гоша

Freon
6

Напоминаю, что Дмитрий Орлов - хуесос и пидорас

Ответить

Freon

Священн…
0

@кто это ??

Ответить

Кто это

Freon
0

Я не знаю других имен Миша Давыдов

Ответить

Сергей Васильев

Священн…
0

Давыдов решил, что если девушки не даю, так может хохлы...

Ответить

Основной ящик

Freon
1

Ты не очень похож на художника

Ответить

Дмитрий Кузьмин

9

Оправдал, но при этом должны выплатить 3млн. Если они виновны, то почему оправдал? Если не виновны, то почему выплатить должны?

Ответить

Roman Golovin

Дмитрий
0

Не должны, это было старое решение
Районный суд также обязал бывших полицейских выплатить 3 миллиона рублей потерпевшей. Верховный суд снизил сумму компенсации, которую должен выплатить Яромчук, до 500 тысяч рублей.

Ответить

Марк Ганич

Roman
2

Ну какая блять разница..

Оправдал, но при этом должны выплатить 500тыс. Если они виновны, то почему оправдал? Если не виновны, то почему выплатить должны?

Ответить

Roman Golovin

Марк
1

Так должен выплатить теперь только один, которого не оправдали

Ответить

Dmitry Teplyakov

Марк
0

Виновен на 1/6

Ответить

Alexander Shatrov

Дмитрий
1

Должны БЫЛИ выплатить по решению РАЙОННОГО суда.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Alexander
0

"Районный суд также обязал бывших полицейских выплатить 3 миллиона рублей потерпевшей. ВЕРХОВНЫЙ СУД СНИЗИЛ сумму компенсации, которую должен выплатить Яромчук, до 500 тысяч рублей."
То есть верховный суд СНИЗИЛ, но не отменил выплату суммы компенсации.
Или я не туда воюю?

Ответить

Roman Golovin

Dmitry
2

Выплатить Яромчук

Ответить

Химический Слава

7

Пиздец

Ответить

Dmitry Teplyakov

Химический
1

Пиздец это слабо сказано, сюр, антиутопия и маразм

Ответить

alex twit

7

-Подсудимый, почему вы изнасиловали гражданку Иванову?
-Я на нее посмотрел и влюбился
-Почему вы изнасиловали собаку во дворе?
-Я на нее посмотрел и влюбился
-Почему вы не смотрите мне в глаза?
-Боюсь, влюблюсь

Ответить

Freon

–18

Так и надо этим бабам. Вот вы все хотите, чтобы у нас было как на западе с их истерикой?? Там скоро за взгляд в сторону женщины будут сажать. Мы не знаем что произошло, раз суд оправдал – значит ничего страшного

Ответить

Никита Коробов

Freon
11

В этом вашем интернете не поймёшь, то ли прикалывается, то ли реально ёбнутый.

Ответить

Михаил Петров

Никита
1

ботик это платный.

Ответить

Симпатичный танк88

Михаил
2

Та не, это местный бесплатный дурачок

Ответить

Freon

Никита
–4

Это комментарий с дтф, там все такие животные

Ответить

Молочный корабль

Никита
1

это орлов, он ебанутый, можно не обращать внимания

Ответить

Кузькин отец

2

Видимо, логика у суда была такая: "Так они же женщину-коллегу изнасиловали. Вот если бы мужчину-коллегу, то тогда, да, тогда им была прямая дорога в тюрьму. А так..."

Ответить

Dmitry Teplyakov

Кузькин
5

Либо логика была такой: самавиновата, спровоцировала!

Ответить

alex twit

Dmitry
0

Уууу, проститутка!

Ответить

John Kaif

3

Слегка потрепали за холкой за лохматую кражу одним и более лиц? УДО и снова на службу?

Ответить

Горка Тлетов

2

Не Башкирия, а Республика Башкортостан. 

Ответить

Roman Golovin

Горка
3

@serguun42 это неанонсированный бот?

Ответить

Горка Тлетов

Roman
0

Череп, скольких овец? 

Ответить

Eugene Panfilov

2

Странная история. То есть насиловал один, а двоих там вообще не было? Или двое сидели просто рядом во время изнасилования?

Или потерпевшая лжет и полицейские вообще не виноваты, почему тогда третий всё-таки осужден?

Ответить

Алексъ Кауфманъ

2

Так, а чего должности не вернули? Или только после всех выплат?

Ответить

Промежуточный диод

1

Охуенные суды

Ответить

subprocess.check_output

1

Если вы не презираете полицию то я презираю вас (пукнул)

Ответить

Счастливый Женя

1

Это вам не США

Ответить

Энергичный Женя

0

FakePolice

Ответить

Евгений Долгий

0

Да, не бутылкой, нельзя оправдывать.

Ответить

Roman Golovin

0

По словам адвоката, суд принял такое решение, потому что «никаких доказательств вины не было»

А Кировский районный суд Уфы, выходит, решения без доказательств принимает?

Ответить

alex twit

Roman
0

Какие ваши доказательства.ави

Ответить

Отличный самолет

0

Вот так будут работать суды при анкапе

Ответить

Malov_Artur

0

Столько комментариев о несправедливости суда, но разве не может быть, что они и правда невиновны? Ведь это дело с первого дня вызывало кучу вопросов.

Ответить

Никита Мык

–6

Веселит, что комментаторы думают что знают дело лучше судейской коллегии! 

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