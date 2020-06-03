Впервые с конца апреля в Москве отчитались о менее двух тысячах новых заражённых.

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За сутки в России зарегистрировали 8536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 327 меньше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых превысило 432 тысячи. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки от коронавируса погибли 178 человек, общее число погибших выросло до 5215. За сутки вылечились 8972 человека. За все время — свыше 195 тысяч.

Изображение РИА «Новости»