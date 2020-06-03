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Артём Мазанов
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В России зафиксировали 8536 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших превысило 432 тысячи Материал редакции

Впервые с конца апреля в Москве отчитались о менее двух тысячах новых заражённых.

19 комментариев
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За сутки в России зарегистрировали 8536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 327 меньше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых превысило 432 тысячи. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки от коронавируса погибли 178 человек, общее число погибших выросло до 5215. За сутки вылечились 8972 человека. За все время — свыше 195 тысяч.

Изображение РИА «Новости»

Впервые с конца апреля в Москве отчитались о менее двух тысячах новых больных коронавирусной инфекцией.

#новости #covid19

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19 комментариев
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Freon

2

Никогда не задумывался, что питер такая деревня, оказывается. Всегда думал, что там всё на уровне с Москвой.

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Coronadoden

Freon
0

Население в 2,5 раза меньше, чем в Москве

Ответить

Милый хот-дог

1

продам пылесос

Ответить

Владимир Климов

Милый
3

сосёт за копейки? 

Ответить

Милый хот-дог

Владимир
3

После покупки сосет бесплатно. Выгодное вложение

Ответить

Vladislav Donets

Владимир
2

Как и ты? 😬

Ответить

Милый хот-дог

Vladislav
1

😝

Ответить

Носорог Бани

2

Вот что конституция животворящая делает

Ответить

Владимир Климов

0

В Екб уже парад планируют перенести на август на день города

Ответить

Свежий велосипед

Владимир
–1

Какой парад?

Ответить

Владимир Климов

Свежий
2

победы разумеется 

Ответить

Носорог Бани

Владимир
0

Лучше гей парад

Ответить

Владимир Климов

Носорог
6

давай не будем про эту дурь, у нас всё же нормальная страна

Ответить

alex twit

Владимир
2

Что- то по заголовкам новостей не похоже. Больше дурдом и филиал ада напоминает

Ответить

Горка Тлетов

0

И? 

Ответить

God Damn

0

А пуши всегда были или эта новость чем то особенна?

Ответить

Владимир Климов

God
0

особенна тем, что прислана днём 

Ответить

alex twit

0

- Ты пойдешь на голосование по поправкам?
- Конечно, там будут маски, перчатки и ручки раздавать бесплатно.

Ответить

Алексей Иванов

0

Хера екатеринбург ебанул. Пошел по пути москвы

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