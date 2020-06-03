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Впервые с конца апреля в Москве отчитались о менее двух тысячах новых заражённых.
За сутки в России зарегистрировали 8536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 — на 327 меньше, чем в предыдущий день. Общее число выявленных заражённых превысило 432 тысячи. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки от коронавируса погибли 178 человек, общее число погибших выросло до 5215. За сутки вылечились 8972 человека. За все время — свыше 195 тысяч.
Впервые с конца апреля в Москве отчитались о менее двух тысячах новых больных коронавирусной инфекцией.
Никогда не задумывался, что питер такая деревня, оказывается. Всегда думал, что там всё на уровне с Москвой.
сосёт за копейки?
Как и ты? 😬
В Екб уже парад планируют перенести на август на день города
Свежий велосипед
Какой парад?
победы разумеется
Лучше гей парад
давай не будем про эту дурь, у нас всё же нормальная страна
А пуши всегда были или эта новость чем то особенна?
- Ты пойдешь на голосование по поправкам?
- Конечно, там будут маски, перчатки и ручки раздавать бесплатно.