Роспотребнадзор не будет штрафовать предприятия за невыполнение рекомендаций после открытия
Материал редакции
При вспышке Covid-19 бары, рестораны, фитнес-центры и другой бизнес будут закрывать на карантин.
Предприятия, которые не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при открытии бизнеса после снятия ограничения из-за коронавируса, не будут штрафовать. Об этом сообщили «Интерфаксу» в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова.
Если предприятие станет очагом распространения инфекции, то его закроют на карантин. Белоусов считает, что следовать рекомендациям — в интересах бизнесменов.
Такое решение озвучили на совещании о поэтапном открытии ресторанов, кафе, фитнес-центров, кинотеатров и предприятий индустрии красоты;
1 июня Роспотребназдор опубликовал рекомендации по работе баров, кафе и ресторанов. Согласно документу, столики необходимо расставить на расстоянии не мене полутора метров друг от друга, а у сотрудников нужно измерять температуру;
Также Роспотребнадзора публиковал памятки об открытии кинотеатров и театров: они должны рассаживать зрителей в метре друг от друга. Отелям и хостелам рекомендовано заселять в номера по одному или семьями.
Neketa Fo
У роспотребнадзора акк угнали? Удивительно здравое решение
Gregory Galperin
Окай, то есть на эти рекомендации просто положат.
Как и на все остальные положили. Вот мы и увидим неснижающийся прирост заболеваемости.
Короче нельзя агитировать соблюдать ограничения или нет. Можно просто о них информировать.
Neketa FoGregory
почему положат? Пойми, ресторану невыгодно тебя травить, ему невыгодно чтобы зал выглядел и являлся очагом заражения, невыгодно опять закрыться. Все прекрасно осознают собственные риски
Gregory GalperinNeketa
Но ему выгодно срубить бабла за несколько выходных. Вот серьезно - как определят бар с заражением? Ресторан ладно, в общем понятно, народ не посещает кучу ресторанов за ночь и кофеен. А вот бары - другая тема.
Neketa FoGregory
Но ему выгодно срубить бабла за несколько выходных
да, ради нескольких дней люди и решаются на открытие бара! Практика когда часть ответственности перекладывают на владельцев бизнеса — очень правильная. По принципу «бизнесу невыгодно травить клиентов» работают многие страны. Но только не наш фашистский Роспотребнадзор, который только и думает как проклятые дельцы с их поварами хотят варить супы из тараканов и крыс.
Я тебе как совладелец бара говорю - все мысли сейчас только о том как максимально понтово оформить новую безопасность (одноразовая посуда, антисептики, перчатки, маски, термометр в заднице бармена) и как предотвратить скопление людей, которые скорее всего захотят придти. Там много сложностей. Например ок, мы не пустим много людей в зал, а что если на улице будет очередь? А если не очередь а толпа? Значит охранник должен и за улицей следить. понимаешь?
Gregory GalperinNeketa
Я очень рад, что ты настолько ответственный, но боюсь что общий похуизм будет куда выше(
Neketa FoGregory
Сначала найдутся придурки, над ними быстро устроят показательную порку, закрыв их к хуям и станет лучше. Другого способа нет. Не может орган взять и придумать для всех четкие правила, везде куча своих подводных камней. Все быстро сообразят что луче синица в руке в виде неполного зала чем стая журавлей, которая разрушит бизнес за несколько дней. Я вижу это и на примерах других заведений, которые готовятся к таким открытиям. Так что рекомендательный характер мер это очень круто. А ещё это очень непохоже на наши контролирующие органы и я пока слабо верю в их внезапную адекватность. Будет видно, чо
Gregory GalperinGregory
Так бомбит, что решил написать еще.
Некоторые знакомые барные перцы написали что за месяц доставки зарабатывают примерно столько же, сколько за полтора пятничных вечера. Вот и думай как будут соблюдать такие рекомендации.
Dra
Вот что святые парад с обнулением делают!