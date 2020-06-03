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Новости
Алексей Боржонов
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Роспотребнадзор не будет штрафовать предприятия за невыполнение рекомендаций после открытия Материал редакции

При вспышке Covid-19 бары, рестораны, фитнес-центры и другой бизнес будут закрывать на карантин.

Предприятия, которые не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора при открытии бизнеса после снятия ограничения из-за коронавируса, не будут штрафовать. Об этом сообщили «Интерфаксу» в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова.

Если предприятие станет очагом распространения инфекции, то его закроют на карантин. Белоусов считает, что следовать рекомендациям — в интересах бизнесменов.

Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний. Бизнес выразил полное понимание данного подхода.

секретариат вице-премьера Андрея Белоусова
  • Такое решение озвучили на совещании о поэтапном открытии ресторанов, кафе, фитнес-центров, кинотеатров и предприятий индустрии красоты;
  • 1 июня Роспотребназдор опубликовал рекомендации по работе баров, кафе и ресторанов. Согласно документу, столики необходимо расставить на расстоянии не мене полутора метров друг от друга, а у сотрудников нужно измерять температуру;
  • Также Роспотребнадзора публиковал памятки об открытии кинотеатров и театров: они должны рассаживать зрителей в метре друг от друга. Отелям и хостелам рекомендовано заселять в номера по одному или семьями.

#новости #covid19 #карантинвроссии

Алексей Боржонов PLUS
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9 комментариев
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Neketa Fo

3

У роспотребнадзора акк угнали?  Удивительно здравое решение

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Gregory Galperin

1

Окай, то есть на эти рекомендации просто положат.
Как и на все остальные положили. Вот мы и увидим неснижающийся прирост заболеваемости.

Короче нельзя агитировать соблюдать ограничения или нет. Можно просто о них информировать.

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Neketa Fo

Gregory
2

почему положат? Пойми, ресторану невыгодно тебя травить, ему невыгодно чтобы зал выглядел и являлся очагом заражения, невыгодно опять закрыться.   Все прекрасно осознают собственные риски 

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Gregory Galperin

Neketa
3

Но ему выгодно срубить бабла за несколько выходных. Вот серьезно - как определят бар с заражением? Ресторан ладно, в общем понятно, народ не посещает кучу ресторанов за ночь и кофеен. А вот бары - другая тема.

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Neketa Fo

Gregory
0

Но ему выгодно срубить бабла за несколько выходных

да, ради нескольких дней люди и решаются на открытие бара! Практика когда часть ответственности перекладывают на владельцев бизнеса — очень правильная. По принципу «бизнесу невыгодно травить клиентов» работают многие страны. Но только не наш фашистский Роспотребнадзор, который только и думает как проклятые дельцы с их поварами хотят варить супы из тараканов и крыс. 

Я тебе как совладелец бара говорю - все мысли сейчас только о том как максимально понтово оформить новую безопасность (одноразовая посуда, антисептики, перчатки, маски, термометр в заднице бармена) и как предотвратить скопление людей, которые скорее всего захотят придти. Там много сложностей. Например ок, мы не пустим много людей в зал, а что если на улице будет очередь? А если не очередь а толпа? Значит охранник должен и за улицей следить. понимаешь? 

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Gregory Galperin

Neketa
0

Я очень рад, что ты настолько ответственный, но боюсь что общий похуизм будет куда выше(

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Neketa Fo

Gregory
0

Сначала найдутся придурки, над ними быстро устроят показательную порку, закрыв их к хуям и станет лучше. Другого способа нет. Не может орган взять и придумать для всех четкие правила, везде куча своих подводных камней. Все быстро сообразят что луче синица в руке в виде неполного зала чем стая журавлей, которая разрушит бизнес за несколько дней. Я вижу это и на примерах других заведений, которые готовятся к таким открытиям. Так что рекомендательный характер мер это очень круто. А ещё это очень непохоже на наши контролирующие органы и я пока слабо верю в их внезапную адекватность. Будет видно, чо

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Gregory Galperin

Gregory
1

Так бомбит, что решил написать еще.
Некоторые знакомые барные перцы написали что за месяц доставки зарабатывают примерно столько же, сколько за полтора пятничных вечера. Вот и думай как будут соблюдать такие рекомендации.

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Dra

0

Вот что святые парад с обнулением делают!

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