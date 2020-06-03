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Артём Мазанов
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«Меня слегонца под*****ли»: Лебедев объяснил участие в ролике RT съёмками ещё до поправки про обнуление сроков Путина Материал редакции

Лебедев считает, что «ни один здравомыслящий человек не может одобрить» поправку об обнулении сроков Путина.

52 комментария
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Артемий Лебедев рассказал, что снялся в ролике RT в поддержку новой Конституции ещё до поправки про обнуление Путина — на момент съёмки новая версия этой статьи предполагала, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков».

По словам Лебедева, он был уверен, что на тот момент «обнуление сроков Путина не имело никакого отношения к тексту Конституции». «Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля», — заявил он.

Дизайнер рассказал, что поправка, предложенная Валентиной Терешковой, появилась уже после съёмки ролика для RT. По мнению Лебедева, такое не может одобрить «ни один здравомыслящий человек».

Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в Конституции. Я не против, чтобы Путин был царём до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции.

Артемий Лебедев
дизайнер

Лебедев рассказал об ощущении, что его «слегонца под*****ли». «Люблю, когда меня на******т красиво. А когда это делается грубо, не люблю», — заявил он.

Данное мнение перевешивает все остальные мнения, которые я высказывал ранее, хотя никак не противоречит им.

Артемий Лебедев
дизайнер

2 июня RT опубликовал ролик за принятие поправок в основной закон страны, где снялись в том числе дизайнер Артемий Ледебедев, актёр Иван Охлобыстин, бывший игрок в КВН и постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев и фигуристка Аделина Сотникова. Дизайнера раскритиковали в соцсетях и припомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах».

#новости #лебедев

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52 комментария
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Nikita Rodionov

42

Это даже не переобувание, это просто хуйня какая-то.

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Крохотный блик

Nikita
10

В каком месте переобувание? Что он такого говорит в ролике, что сейчас противоречит его словам? Я понимаю, хэйтить его вслепую модно, но если послушать, то он критикует Путина и Собянина гораздо чаще, чем хвалит.

Ответить

Свежий велосипед

Крохотный
6

Заткнись

Ответить

Сергей Васильев

Свежий
4

Заткнись!!!!! Не мешай мне слепо хейтить ради плюсов!!!!!!!!!!

Ответить

Свежий велосипед

Свежий
2

Кстати, идеальный комментарий, чтобы остаться в нулях

Ответить

hyposlasher

Крохотный
1

Неосознанность Лебедева привела к тому что он сейчас написал эту хуйню.

Ответить

Виктор Ганелес

Nikita
2

Я вот тоже не понял, в чём разница

Ответить

умный человек

Виктор
7

Он типа: "Я за Путина, ток в конституции не надо об этом писать"

Ответить

умный человек

Nikita
0

Переодевание

Ответить

Donnie Darko

Nikita
0

Из под 🐎

Ответить

Bobby HaveFun

Nikita
0

Ну переобулся и переобулся. 

Ответить

Действующий химик

21

бля буду подъебали 

Ответить

Молочный корабль

Действующий
2

закинули

Ответить

Ярослав Чекунов

Действующий
0

Ну это прямиком в палату мер и весов

Ответить

Ученый инструмент

18

Срочно в номер, лебедев обосрался 

Ответить

Виктор Ганелес

Ученый
3

Ой как будто что-то изменилось от этого его заявления
Что так что так он говорит «пусть путин рулит дальше»

Ответить

Клинический торшер

Ученый
1

Стандартная ситуация

Ответить

alexferman

12

Заходит как-то в бар пидарас и хуесос, а бармен:
 — Лебедев, пошёл нахуй отсюда!

Ответить

Андрей Рядькин

alexferman
0

Прикрепить бы QR код с календаря Газпром нефти

Ответить

Ольга Семенова

7

Чет в Москве многих подставляют. 

Ответить

Gregory Galperin

6

Я не против, чтобы Путин был царём до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в конституции.

Ответить

Эмиль Рубанов

6
Ответить

Dra

6

Лебедев "слегонца" говно и пидор.

Ответить

Константин Курасов

Dra
0

всегда был

Ответить

Социологический ихтиандр

6

По словам Лебедева, он был уверен, что на тот момент «обнуление сроков Путина не имело никакого отношения к тексту Конституции». «Я думал, что идея в том, что раз конституция новая, то и сроки считаются с нуля», — заявил он.

Как же это прекрасно. Вчера один заявил, что снимался в ролике, не понимая контекста, сегодня ещё один объявил себя жертвой обмана.

Я всегда в детстве охуевал от историй про фашистскую Германию. Ну то есть понятно что наверху были поехавшие, но ведь и простые люди восхищались этим, зиговали, сдавали евреев для своего личного блага и джаст фор лулз, кто-то в концлагере хавку надзирателям готовил, кто-то сам надзирал. И я никогда не мог понять, как эти люди для себя это оправдывали, это ж блядь чудовищно.

По итогам последней пары лет вопросов больше нет. Такие, как татьяныч, спокойно будут охранять газовые камеры, делать возле них селфи, а раз в месяц писать посты в инсту и сетовать, что были уверены, что там просто душ. А насчёт золотых зубов вырванных - так это я думал что они под анестезией и мы им новейшие импланты вместо них будем ставить!

Ответить

alexferman

Социологический
0

Ну как бы сравнивать не стоит. Третий рейх был тоталитарным государством с мощнейшей цензурой и пропагандой, и никакого интернета там не было. В таких условиях многие люди будут просто оболванены и всерьёз поверят в теорию высшей расы и унтерменшей. А в нынешней России нет такого уровня промывки мозгов. У людей намного больше свободы выбора в мышлении и поведении.

Ответить

Rodion Kutsaev

alexferman
0

Кул стори

Ответить

Malov_Artur

alexferman
0

Промывки не больше, мозгов меньше

Ответить

Александр Сибирцев

5

Ну подъебали и подъебали

Ответить

alex twit

4

Как поесть говна и сделать вид, что это фуагра
https://www.meme-arsenal.com/memes/81e66172f3c30b893583ad176e636f67.jpg

Ответить

Горка Тлетов

3

Лебедев ничего не знал, в дизайн агентство пробрались враги. 

Ответить

Молочный корабль

Горка
1

это фото шёп, или инстаграм

Ответить

Молочный корабль

3

обосрался хуесос.png

Ответить

Симпатичный танк88

3

Ой, идет нахуй

Ответить

Donnie Darko

3
Ответить

Semen Semenov

2

Уберите этого фрика из публичного пространства навсегда

Ответить

hyposlasher

Semen
1

Хорошо, уберём

Ответить

Свежий велосипед

Semen
1

На всякий случай уточню, что считаю подобных тебе долбоебами. И мой комментарий "Заткнись", который ты плюсанул — ирония. Убери!

Ответить

умный человек

2
Ответить

alex twit

умный
0

Также ирина роднина после высера про Обаму и банан: май экаунт воз хэкд. Типичные ссыкливые ватаны

Ответить

Убитый кофе

1

Не пишите про эту крашенного пи#ора

Ответить

b b

1
Ответить

Mezzo Deesa

1

Десятилетнюю девочку (аполитичную девочку!) из города москва, по имени артемий лебедев, в очередной раз гнусно обманули либерашки, заставив сняться в рекламе РТ!

Ответить

Энергичный Женя

0

А вот и Лебедев обнулился👻

Ответить

Александр Демьяненко

0

То есть его обманули, использовали его лицо и имя для того, на что он не соглашался и ему типо похуй? Звучит как пиздежь. 

Ответить

Коммунальный супер_стар

Александр
1

Нет, на тот момент когда его снимали, он якобы не знал еще об обнулении Путина и не было об этом предложений в госдуре

Ответить

Andrey Svetlov

0

«обнуление сроков Путина не имело никакого отношения к тексту Конституции». «Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля»

Объясните плз логику. Мне стыдно, я не догоняю.

Ответить

Rodion Kutsaev

Andrey
1

Дурачком прикидывается

Ответить

Rodion Kutsaev

0
Ответить

Свежий велосипед

0

Судя по цвету волос, не пиздит, кста

Ответить

эс как доллар

0

Сорри, май аккаунт воз хакд

Ответить

sf

0

От дизайнера всея Руси до ссыкливого мудака за 10 лет. Автобиография. 

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