Лебедев считает, что «ни один здравомыслящий человек не может одобрить» поправку об обнулении сроков Путина.

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Артемий Лебедев рассказал, что снялся в ролике RT в поддержку новой Конституции ещё до поправки про обнуление Путина — на момент съёмки новая версия этой статьи предполагала, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков».

По словам Лебедева, он был уверен, что на тот момент «обнуление сроков Путина не имело никакого отношения к тексту Конституции». «Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля», — заявил он.

Дизайнер рассказал, что поправка, предложенная Валентиной Терешковой, появилась уже после съёмки ролика для RT. По мнению Лебедева, такое не может одобрить «ни один здравомыслящий человек».

Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в Конституции. Я не против, чтобы Путин был царём до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в Конституции. Артемий Лебедев дизайнер

Лебедев рассказал об ощущении, что его «слегонца под*****ли». «Люблю, когда меня на******т красиво. А когда это делается грубо, не люблю», — заявил он.

Данное мнение перевешивает все остальные мнения, которые я высказывал ранее, хотя никак не противоречит им. Артемий Лебедев дизайнер