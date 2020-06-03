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Лебедев считает, что «ни один здравомыслящий человек не может одобрить» поправку об обнулении сроков Путина.
Артемий Лебедев рассказал, что снялся в ролике RT в поддержку новой Конституции ещё до поправки про обнуление Путина — на момент съёмки новая версия этой статьи предполагала, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков».
По словам Лебедева, он был уверен, что на тот момент «обнуление сроков Путина не имело никакого отношения к тексту Конституции». «Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля», — заявил он.
Дизайнер рассказал, что поправка, предложенная Валентиной Терешковой, появилась уже после съёмки ролика для RT. По мнению Лебедева, такое не может одобрить «ни один здравомыслящий человек».
Лебедев рассказал об ощущении, что его «слегонца под*****ли». «Люблю, когда меня на******т красиво. А когда это делается грубо, не люблю», — заявил он.
2 июня RT опубликовал ролик за принятие поправок в основной закон страны, где снялись в том числе дизайнер Артемий Ледебедев, актёр Иван Охлобыстин, бывший игрок в КВН и постпред Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев и фигуристка Аделина Сотникова. Дизайнера раскритиковали в соцсетях и припомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах».
Это даже не переобувание, это просто хуйня какая-то.
Крохотный блик
В каком месте переобувание? Что он такого говорит в ролике, что сейчас противоречит его словам? Я понимаю, хэйтить его вслепую модно, но если послушать, то он критикует Путина и Собянина гораздо чаще, чем хвалит.
Свежий велосипед
Заткнись
Неосознанность Лебедева привела к тому что он сейчас написал эту хуйню.
Я вот тоже не понял, в чём разница
Ой как будто что-то изменилось от этого его заявления
Что так что так он говорит «пусть путин рулит дальше»
Заходит как-то в бар пидарас и хуесос, а бармен:
— Лебедев, пошёл нахуй отсюда!
Я не против, чтобы Путин был царём до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в конституции.
Лебедев "слегонца" говно и пидор.
По словам Лебедева, он был уверен, что на тот момент «обнуление сроков Путина не имело никакого отношения к тексту Конституции». «Я думал, что идея в том, что раз конституция новая, то и сроки считаются с нуля», — заявил он.
Как же это прекрасно. Вчера один заявил, что снимался в ролике, не понимая контекста, сегодня ещё один объявил себя жертвой обмана.
Я всегда в детстве охуевал от историй про фашистскую Германию. Ну то есть понятно что наверху были поехавшие, но ведь и простые люди восхищались этим, зиговали, сдавали евреев для своего личного блага и джаст фор лулз, кто-то в концлагере хавку надзирателям готовил, кто-то сам надзирал. И я никогда не мог понять, как эти люди для себя это оправдывали, это ж блядь чудовищно.
По итогам последней пары лет вопросов больше нет. Такие, как татьяныч, спокойно будут охранять газовые камеры, делать возле них селфи, а раз в месяц писать посты в инсту и сетовать, что были уверены, что там просто душ. А насчёт золотых зубов вырванных - так это я думал что они под анестезией и мы им новейшие импланты вместо них будем ставить!
Ну как бы сравнивать не стоит. Третий рейх был тоталитарным государством с мощнейшей цензурой и пропагандой, и никакого интернета там не было. В таких условиях многие люди будут просто оболванены и всерьёз поверят в теорию высшей расы и унтерменшей. А в нынешней России нет такого уровня промывки мозгов. У людей намного больше свободы выбора в мышлении и поведении.
Как поесть говна и сделать вид, что это фуагра
https://www.meme-arsenal.com/memes/81e66172f3c30b893583ad176e636f67.jpg
Лебедев ничего не знал, в дизайн агентство пробрались враги.
Уберите этого фрика из публичного пространства навсегда
Свежий велосипед
На всякий случай уточню, что считаю подобных тебе долбоебами. И мой комментарий "Заткнись", который ты плюсанул — ирония. Убери!
Десятилетнюю девочку (аполитичную девочку!) из города москва, по имени артемий лебедев, в очередной раз гнусно обманули либерашки, заставив сняться в рекламе РТ!
То есть его обманули, использовали его лицо и имя для того, на что он не соглашался и ему типо похуй? Звучит как пиздежь.
Коммунальный супер_стар
Нет, на тот момент когда его снимали, он якобы не знал еще об обнулении Путина и не было об этом предложений в госдуре
«обнуление сроков Путина не имело никакого отношения к тексту Конституции». «Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля»
Объясните плз логику. Мне стыдно, я не догоняю.