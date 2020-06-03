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Артём Мазанов
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В России снова начнут оказывать плановую медпомощь — её приостанавливали из-за пандемии Материал редакции

Правительство подписало указ после просьбы Путина.

10 комментариев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинский помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства.

Восстанавливать оказание плановой медицинской помощи начнут в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Мишустин рассказал, что к приёму обычных пациентов могут вернуться федеральные медицинские центры, которы были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом.

Возобновить плановую медпомощь правительству поручил 1 июня Владимир Путин. Доклад об исполнении этого поручения президенту нужно предоставить до 20 июня. Плановую госпитализацию из-за коронавируса регионы начали отменять в конце марта.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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10 комментариев
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Vladimir

3

Одно из самых тупейших решений за весь период самоизоляции, какую угрозу представлял например поход к офтальмологу ? 

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Alex Macher

Vladimir
0

Прямую, он в тесном контакте с пациента часто.

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Vladimir

Alex
1

Думаешь шанс заразиться короной больше чем при походе в магазин или поездке в общественном транспорте ? 

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Dyatlov

0

Когда вышли на плато и уже можно вновь создавать огромные очереди в больницах

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Dyatlov

Dyatlov
0
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Argumenta Ambigua

Dyatlov
0

Улыбка победителя

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Vladislav Donets

Argumenta
0

Хоккеиста

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Gregory

Dyatlov
0

создавать огромные очереди в больницах

так а частные клиники зачем закрывали?

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alex twit

0

Нужно больше золота

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ouxen

–1

Нужно в конституцию это внести

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