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Правительство подписало указ после просьбы Путина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинский помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства.
Восстанавливать оказание плановой медицинской помощи начнут в регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Мишустин рассказал, что к приёму обычных пациентов могут вернуться федеральные медицинские центры, которы были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусом.
Возобновить плановую медпомощь правительству поручил 1 июня Владимир Путин. Доклад об исполнении этого поручения президенту нужно предоставить до 20 июня. Плановую госпитализацию из-за коронавируса регионы начали отменять в конце марта.
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Когда вышли на плато и уже можно вновь создавать огромные очереди в больницах
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