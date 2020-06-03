Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
680

BlaBlaCar возобновил работу в России после двухмесячного перерыва Материал редакции

Сервис введёт дополнительные меры предосторожности для пользователей.

23 комментария
В закладки

Сервис для совместных поездок BlaBlaCar с 3 июня вернулся к работе в России после её приостановки в конце марта, пишет vc.ru. При этом компания внедряет дополнительные меры безопасности.

В сервисе появятся рекомендации Минздрава РФ, которые призывают не путешествовать при симптомах болезни, использовать в поездке маски и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки. BlaBlaCar также ограничил число мест для бронирования до четырёх вместо пяти и ввёл функцию «только один пассажир сзади».

Компания также снова откроет для официальных перевозчиков возможность продавать билеты через свою платформу. По данным BlaBlaCar, в России сервисом пользуется около 25 миллионов человек.

#новости #карантинвроссии #blablacar

Ольга Щербинина PLUS
+10 002
Но есть и хорошие новости. Подписывайтесь на мой твиттер ;)
1
4
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","blablacar"], "comments": 23, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 175061, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Jun 2020 15:25:59 +0300", "is_special": false }
Новый Samsung Galaxy A31
Купите смартфон и получите колонку JBL в подарок
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дыня

1

@Уютный Багажник Tesla у тебя полюбому есть акк в блаблакаре) 

Ответить

Юридический жар

Дыня
2

Даже не знаю что это такое. 

Ответить

Дыня

Юридический
2

Тупица тупая 

Ответить

Юридический жар

Дыня
1

ыыыы

Ответить

Дыня

Юридический
1

пездец, до 20 не доживет 

Ответить

Юридический жар

Дыня
2

Я уже дожил. И мне здесь 22. 

Ответить

Ольга Семенова

–2

Zoom, BlaBlaCar, Вконтакте. Вы с каких бирж такой лажовой рекламы понабрали? 

Ответить

Алексей Любимцев

Ольга
2

Упоминание в новости корпорации = реклама?

Ответить

Дыня

0

Раскройте кто нибудь тему когда уже из России свалить можно будет и как

Ответить

Убитый кофе

Дыня
0

Плохие новости: понадобится мед справка. Сможешь на всех троих оформить? 

Ответить

Мутный парфюмер

Убитый
2

давай указательный пальчик

Ответить

Убитый кофе

Мутный
0

☝️Х#ярь, я закрыл глаза

Ответить

Мутный парфюмер

Убитый
0
Ответить

Убитый кофе

Мутный
0
Ответить

Дыня

Убитый
0

А кто третий? Ты с нами едешь? 

Ответить

Убитый кофе

Дыня
0

Нет. Ты, багажник, и ваша связующая личность 

Ответить

Vitaly FlieTantie

Дыня
0

Полями в белку, а от туда как пойдет, хоть сейчас. Лично я жду открытие Грузии, пока вроде как 1 июля

Ответить

Дыня

Vitaly
0

Шо значит полями?  В белку ща нельзя заезжать? 

Ответить

Убитый кофе

Дыня
0

Дыню в багажник не клади, на границе запалят

Ответить

Vitaly FlieTantie

Дыня
0

Развернут. Полями, значит едешь до нраницы, потом ломишься на двор в ближайшие деревни, они все покажут

Ответить

Тюляш Морской Котан

Vitaly
0

пативан трогается в путь

Ответить

Vitaly

Тюляш
0

Как-то в степях калмыкии от таких катался, правда казахских. Наши потом провожали до дороги. Заблудился чутка. 

Ответить

плюшевый батон

0

Кхе-кхххэээ. Командир, ну поехали.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Безнаказанность матерей-детоубийц: о статье 106 УК РФ ко дню Защиты Детей
В 2012 году молодая мать из Сергиевого Посада Алёна Лоскуткова выбросила из окна свою новорождённую дочь. Наказание суда за это убийство - год ограничения свободы, то есть отсутствие права перемещаться по стране.
189
Новости
Путин объявил новую дату голосования по Конституции — 1 июля. ЦИК предложил проводить его в течение семи дней
Президент отказался проводить голосование в день парада Победы 24 июня.
260
Интернет
Массовые протесты в США — только видео: погромы, полицейская жестокость, мародёрство, мирные акции и уборка за собой
Большой репортаж из соцсетей о происходящем в Штатах из-за гибели Джорджа Флойда.
209
Популярное за три дня
Интернет
«Полиция убивает»: либертарианцы запустили движение против полицейской жестокости Russian Lives Matter
Пока одни требуют упразднить Росгвардию и прекратить пытки в колониях, другие критикуют хештег за «перетягивание одеяла» с Black Lives Matter.
301
Новости
В Забайкалье название посёлка переделали в «Путинв ор». Чиновники это отрицали
Но теперь авторов надписи ищет полиция.
101
Интернет
RT сделал ролик за принятие поправок в Конституцию. Среди его героев — Артемий Лебедев
За это дизайнера раскритиковали в соцсетях и припомнили ему слова про отказ от участия в «политических передрягах».
300
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

красивый комбинатор

Запись в подсайте Twitter

Vitaly FlieTantie

«Меня слегонца под*****ли…

Василий Лебедев

«ФСБ точно знает, где…

Андрей Гришин

Запись в подсайте Twitter

Илья Гераськин

Верховный суд Башкирии оправдал…

Шуруповёрт Makita

EMS Synthi 100 & Soulwax…

Роман Александров

Запись в подсайте Telegram