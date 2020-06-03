Сервис введёт дополнительные меры предосторожности для пользователей.

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Сервис для совместных поездок BlaBlaCar с 3 июня вернулся к работе в России после её приостановки в конце марта, пишет vc.ru. При этом компания внедряет дополнительные меры безопасности.

В сервисе появятся рекомендации Минздрава РФ, которые призывают не путешествовать при симптомах болезни, использовать в поездке маски и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки. BlaBlaCar также ограничил число мест для бронирования до четырёх вместо пяти и ввёл функцию «только один пассажир сзади».

Компания также снова откроет для официальных перевозчиков возможность продавать билеты через свою платформу. По данным BlaBlaCar, в России сервисом пользуется около 25 миллионов человек.