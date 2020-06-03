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Сервис введёт дополнительные меры предосторожности для пользователей.
Сервис для совместных поездок BlaBlaCar с 3 июня вернулся к работе в России после её приостановки в конце марта, пишет vc.ru. При этом компания внедряет дополнительные меры безопасности.
В сервисе появятся рекомендации Минздрава РФ, которые призывают не путешествовать при симптомах болезни, использовать в поездке маски и перчатки, соблюдать безопасную дистанцию, не пожимать руки. BlaBlaCar также ограничил число мест для бронирования до четырёх вместо пяти и ввёл функцию «только один пассажир сзади».
Компания также снова откроет для официальных перевозчиков возможность продавать билеты через свою платформу. По данным BlaBlaCar, в России сервисом пользуется около 25 миллионов человек.
@Уютный Багажник Tesla у тебя полюбому есть акк в блаблакаре)
Даже не знаю что это такое.
Тупица тупая
ыыыы
пездец, до 20 не доживет
Zoom, BlaBlaCar, Вконтакте. Вы с каких бирж такой лажовой рекламы понабрали?
Раскройте кто нибудь тему когда уже из России свалить можно будет и как
Плохие новости: понадобится мед справка. Сможешь на всех троих оформить?
давай указательный пальчик
Полями в белку, а от туда как пойдет, хоть сейчас. Лично я жду открытие Грузии, пока вроде как 1 июля
Развернут. Полями, значит едешь до нраницы, потом ломишься на двор в ближайшие деревни, они все покажут
пативан трогается в путь