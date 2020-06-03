Прямой эфир
Путин возмутился, что власти узнали о произошедшем из соцсетей.
Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС Евгения Зиничева объявить режим ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске. Трансляцию заседания с участием президента ведёт «Россия 24».
Во время совещания президент раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за его доклад, а также высказался о руководстве «Норильско-Таймырской энергетической компании». Он посчитал, что компания вовремя не сообщила МЧС об инциденте: «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?»
Ввести режим ЧС федерального уровня предложил глава МЧС Евгений Зиничев. Он сказал, что это позволит привлечь к ликвидации последствий аварии федеральные ресурсы. Путин согласился с этим предложением и поручил доложить о ситуации 5 июня.
Глава Росприроднадзора сообщила, что оно разлилось за пределы промышленной площадки предприятия и попало в реки;
Путин был в ярости?
Когда узнал, что кто-то разлил нефть
Особенно когда она так выросла в цене
Ну не так чтобы очень выросла, пока у отсечки болтается
Относительно Апреля вообще охуенно.
Я думаю, это шанс взять валюты. Рубль отпустят скоро и он будет под 80 к августу
Август у нас вообще счастливый месяц.
Но думаю не все так плохо, как минимум до выборов курс подержат
Тут осталось меньше месяца. У него даже план антикризисный вступает после голосования.
Вообще надо делить 3200 на цену нефти. В бюджете бочка по 3200 и он должен сойтись.
Ещё сейчас период выплат дивидендов, потохтому рубль крепкий. Ставлю на 75 к Июлю и 80 в августе.
Нене, там ж ещё осенние будут. Они важнее этого цирка, а то в Госдуму могут попасть несогласованные люди
Это хуйня, до них уже сил не будет держать валюту. Бабки нужны на нац проекты и прочую хуйню. Рубль слишком сильный
Есть здравое зерно, но к августу - вряд ли. Скорее к концу сентября поплывет
все мамкины эксперты уже обещали 100 в июне. очень вряд ли будет 80. в районе 70 будет болтаться, учитывая, что доллар будет падать. ЗВР в начале марта были 570+ лярдов, сейчас 565+ лярдов. если не бомбанёт ещё что-нибудь, всё более-менее норм складывается.
У меня аргумент это бюджет из 3200, окончание интервенций после перевала за 40$, а она будет выше 40 так как мир открывается, траты в рублях на антикризисные меры и текущие расходы по нас проектам, нынешнее продажи валюты экспортёрами из-за выплат дивидендов.
Дай бог он будет не как я думаю
Одетый бокал
Природа настолько очистилась за время карантина, что россиянам это не понравилось, и они исправили это.
Он жёстко перевернул страницу, сделал пометку, закрыл документ, но потом решил ещё раз жёстко перевернуть страницу.
Как Путин мог об этом узнать из соц. сетей, если его нет в соц. сетях?
Коммунальный супер_стар
бля пока искал эту пикчу, ты ее запостил! Красава
Коммунальный супер_стар
котик бот, выходи
... со мной до 2036 года. Голосуй за поправки в конституцию!
Он ручку бросил?
Эффективный крюк
А попала она, надеюсь, в Воронеж?
Манера речи у него - пиздец, конечно. Как будто гопник из 90х. Хотя погодите-ка...
Легко обвинять в несостоятельности тех, кого сам же и назначил. И чьи регионы сам же не развиваешь.
Пыня каждый раз так искренне недоумевает, когда в стране какая-то хрень происходит, что ненароком и в злых бояр поверишь.
Может, он правда, думает, что мы в сказке живём, а "сказочным" его называют, потому что он эту сказку воплотил в жизнь?
Ну что дедушке чего-то недоговаривают в тех папочках, что из АП носят - скорее всего да
Может даже советуют потому интернетам не пользоваться
Но дедушка наверное и сам на такое согласен и все прекрасно понимает
Порядочный единорожек88
а "сказочным" его называют, потому что он эту сказку воплотил в жизнь
Почему органы власти узнали об этом только через два дня?
Очень хороший вопрос. Особенно с учётом того, что активисты начали криком кричать почти мгновенно, а небольшие СМИ присоединились через часы.
С учётом уровня ЧП, тут если не уголовка, то несоответствие служебному положению налицо.
Да пиздаболия эт какая-то, 99% служба го ЧС норникеля уведомила сразу власти об этом, только вот дальнейшая эскалация до краевых властей и федерального уровня канеш по классике остановилась на первом секретаре обкома
Путин возмутился, что Путин узнал о том, что власти узнали о произошедшем из соцсетей, из соцсетей
Надеюсь в этот раз обошлось без жести. Ручку не бросал?
{мем:Путин:трутень}