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Новости
Алексей Боржонов
4695

В Норильске ввели режим ЧС федерального уровня из-за аварии на ТЭЦ и разлива нефти Материал редакции

Путин возмутился, что власти узнали о произошедшем из соцсетей.

54 комментария
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Владимир Путин поддержал предложение главы МЧС Евгения Зиничева объявить режим ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске. Трансляцию заседания с участием президента ведёт «Россия 24».

Во время совещания президент раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за его доклад, а также высказался о руководстве «Норильско-Таймырской энергетической компании». Он посчитал, что компания вовремя не сообщила МЧС об инциденте: «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?»

Ввести режим ЧС федерального уровня предложил глава МЧС Евгений Зиничев. Он сказал, что это позволит привлечь к ликвидации последствий аварии федеральные ресурсы. Путин согласился с этим предложением и поручил доложить о ситуации 5 июня.

  • 29 мая на ТЭЦ в Норильске произошла авария: в резервуар с дизельным топливом врезался автомобиль. В результате этого вылилось больше 20 тысяч тонн топлива;

  • Глава Росприроднадзора сообщила, что оно разлилось за пределы промышленной площадки предприятия и попало в реки;

  • Власти Норильска ввели режим ЧС на межмуниципальном уровне.

#новости #путин

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54 комментария
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Kira_Stark

44

Путин был в ярости?

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Алексей Любимцев

Kira_Stark
42

Когда узнал, что кто-то разлил нефть

Ответить

Андрей Рядькин

Алексей
5

Особенно когда она так выросла в цене

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
1

Ну не так чтобы очень выросла, пока у отсечки болтается

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
0

Относительно Апреля вообще охуенно.
Я думаю, это шанс взять валюты. Рубль отпустят скоро и он будет под 80 к августу

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
1

Август у нас вообще счастливый месяц. 

Но думаю не все так плохо, как минимум до выборов курс подержат

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
0

Тут осталось меньше месяца. У него даже план антикризисный вступает после голосования.
Вообще надо делить 3200 на цену нефти. В бюджете бочка по 3200 и он должен сойтись.
Ещё сейчас период выплат дивидендов, потохтому рубль крепкий. Ставлю на 75 к Июлю и 80 в августе.

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
0

Нене, там ж ещё осенние будут. Они важнее этого цирка, а то в Госдуму могут попасть несогласованные люди

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
0

Это хуйня, до них уже сил не будет держать валюту. Бабки нужны на нац проекты и прочую хуйню. Рубль слишком сильный

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
0

Есть здравое зерно, но к августу - вряд ли. Скорее к концу сентября поплывет

Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
0

Одно точно, сейчас Валюта на низах походу

Ответить

hemofiliac -

Андрей
0

все мамкины эксперты уже обещали 100 в июне. очень вряд ли будет 80. в районе 70 будет болтаться, учитывая, что доллар будет падать. ЗВР в начале марта были 570+ лярдов, сейчас 565+ лярдов. если не бомбанёт ещё что-нибудь, всё более-менее норм складывается.

Ответить

Андрей Рядькин

hemofil…
0

У меня аргумент это бюджет из 3200, окончание интервенций после перевала за 40$, а она будет выше 40 так как мир открывается, траты в рублях на антикризисные меры и текущие расходы по нас проектам, нынешнее продажи валюты экспортёрами из-за выплат дивидендов.
Дай бог он будет не как я думаю

Ответить

Василий Лебедев

Алексей
2

"путяша, вставай, мы нефть разлили... вообще всю..."

Ответить

Одетый бокал

Алексей
2

Природа настолько очистилась за время карантина, что россиянам это не понравилось, и они исправили это.

Ответить

Dmitry Sursin

Kira_Stark
5

Он жёстко перевернул страницу, сделал пометку, закрыл документ, но потом решил ещё раз жёстко перевернуть страницу.

Ответить

alexferman

Kira_Stark
2

...когда узнал кто правит Россией

Ответить

Дыня

10

Как Путин мог об этом узнать из соц. сетей, если его нет в соц. сетях?

Ответить

Коммунальный супер_стар

Дыня
39
Ответить

Konstantin Tsevelev

Коммунальный
2

бля пока искал эту пикчу, ты ее запостил! Красава

Ответить

Коммунальный супер_стар

Konstantin
6
Ответить

умный человек

Коммунальный
1

котик бот, выходи

Ответить

Отличный самолет

умный
1

Опять поломався

Ответить

Litnikov Danil

Коммунальный
1

Интересно, он смс-ку сможет сам написать

Ответить

Rayslava

Коммунальный
1

... со мной до 2036 года. Голосуй за поправки в конституцию!

Ответить

Litnikov Danil

Rayslava
0

Уже в магазинах плюются от этих поправок.

Ответить

Kir Kirsky

14

Он ручку бросил?

Ответить

Дыня

Kir
5

в Красноярск.

Ответить

Эффективный крюк

Дыня
2

А попала она, надеюсь, в Воронеж?

Ответить

Дыня

Эффективный
1

В тюрьму и на нологи 

Ответить

Jenny Smith

Эффективный
0

ни. перелетела Воронеж и упала в Саратове.

Ответить

Nikita Rodionov

12

Манера речи у него - пиздец, конечно. Как будто гопник из 90х. Хотя погодите-ка...

Ответить

Солёная Капля

11

Легко обвинять в несостоятельности тех, кого сам же и назначил. И чьи регионы сам же не развиваешь.

Ответить

Высокий жар

8

Наконец то президент поймет, что его 20 лет обманывали!!!

Ответить

Александр Колесников

Высокий
3

и бросит ручку! а потом топнет ножкой!

Ответить

Александр Кувайцев

6

Пыня каждый раз так искренне недоумевает, когда в стране какая-то хрень происходит, что ненароком и в злых бояр поверишь.

Может, он правда, думает, что мы в сказке живём, а "сказочным" его называют, потому что он эту сказку воплотил в жизнь?

Ответить

Евгений Клочков

Александр
2

Ну что дедушке чего-то недоговаривают в тех папочках, что из АП носят - скорее всего да

Может даже советуют потому интернетам не пользоваться

Но дедушка наверное и сам на такое согласен и все прекрасно понимает

Ответить

Порядочный единорожек88

Александр
0

а "сказочным" его называют, потому что он эту сказку воплотил в жизнь

Ответить

Точный Орзэмэс

3

Теперь Путин бросит на стол степлер?

Ответить

Андрей Гришин

Точный
0

строительный. не мелочится 

Ответить

Andre Macareno

2

когда попросил у Гюнтера О’Дима ввести ЧС хоть где-то на территории РФ

Ответить

Litnikov Danil

1

У вас там все в порядке со здоровьем?

Заботливый

Ответить

Rayslava

1

Почему органы власти узнали об этом только через два дня?

Очень хороший вопрос. Особенно с учётом того, что активисты начали криком кричать почти мгновенно, а небольшие СМИ присоединились через часы.

С учётом уровня ЧП, тут если не уголовка, то несоответствие служебному положению налицо.

Ответить

Павел Макров

Rayslava
0

Да пиздаболия эт какая-то, 99% служба го ЧС норникеля уведомила сразу власти об этом, только вот дальнейшая эскалация до краевых властей и федерального уровня канеш по классике остановилась на первом секретаре обкома

Ответить

alex twit

1

Путин возмутился, что Путин узнал о том, что власти узнали о произошедшем из соцсетей, из соцсетей

Ответить

thewatt

1

ну всё, он узнал про социальные сети, сейчас отдаст распоряжение их закрыть

Ответить

Denis Krivonosov

0

Надеюсь в этот раз обошлось без жести. Ручку не бросал?

Ответить

Dra

Denis
1

Посмотрел косо, прищурившись.

Ответить

Корпоративный Валера

0

Сообщение удалено

Ответить

Стас Венский

0

Ребят, а ручку, ручку он кинул?

Ответить

Промежуточный диод

0

Смирнов чо там не подох чтоли еще?

Ответить

Шило

0

{мем:Путин:трутень}

Ответить

Мемопроходил

Шило
0
Ответить

Ivan

0

Путин красавчик!!!!

Ответить
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