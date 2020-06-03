Во время совещания президент раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за его доклад, а также высказался о руководстве «Норильско-Таймырской энергетической компании». Он посчитал, что компания вовремя не сообщила МЧС об инциденте: «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей, у вас там все в порядке со здоровьем?»