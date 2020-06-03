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Швеция была единственной страной Евросоюза, не ставшей вводить самоизоляцию из-за распространения Covid-19.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл публично признал, что его стратегия по борьбе с Covid-19, которая предполагала отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей. Об этом пишет Bloomberg. со ссылкой на интервью Тегнелла Шведскому радио.
Специалист заявил, что если бы Швеция столкнулась с болезнью имеющимися сейчас знаниями, страна бы выбрала нечто среднее между тем, что сделала, и тем, как поступил остальной мир. По словам Тегнелла, в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, сказать пока трудно.
Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ответ на это сказала, что Тегнелл «до сих пор не может дать точного ответа о том, какие другие меры следовало принять».
Ранее Тегнелл утверждал, что долгосрочная природа пандемии требует более устойчивых ответных мер, чем серьёзные и внезапные блокировки. Несмотря на критику из-за рубежа, стратегия Тегнелла получила широкую поддержку в Швеции.
Швеция — единственная из стран Евросоюза, которая не стала вводить самоизоляцию. Собираться компаниями более чем 50 человек там по-прежнему запрещено, но во время кризиса шведам позволялось посещать рестораны, ходить по магазинам, в спортзалы и отправлять детей в школу.
Уровень смертности в Швеции составляет 43 человека на 100 тысяч человек. Он является одним из самых высоких в мире и намного превышает уровень смертности в соседних Дании и Норвегии. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции выявили 40,8 тысяч заболевших, из которых умерли 4,5 тысячи человек.
Нанял мужик 2 рабочих, сделать туалет. Купил всё что нужно, уехал на работу, вечером приезжает, смотрит — унитаз к потолку прихуярен. Он рабочим:
— Вы ебанутые что ли?
— А что?
— Вы что унитаз на потолок поставили?! Как в него ссать и срать теперь?!
— Да чё ты орёшь, нормально всё! Смотри!
Рабочий разбегается, одной ногой в одну стену, второй ногой во вторую, кувырок, руками хватается за унитаз, подтягивает к нему жопу, садится. Начинает срать. Моча льётся между ног на лицо рабочему и на пол, кал ползёт по животу и по спине, рабочий орёт и с матами падает на пол, в лужу своей мочи и говна. Поднимается и говорит напарнику:
— Слушай, реально хуйня какая-то вышла, надо переделать.
Надо уже делать отдельный подсайт для анекдотов
Напиши ещё плиз, можно не по теме
Вообще, это иллюстрация "коммунисты строят коммунизм", но я подумал, что она вполне релевантна новости
Я просто хотел ещё немного посмеяться в одиночестве, а теперь....
Молочный корабль
заходи братец, добро пожаловать;)
О, снимаю перед вами ту шляпу, которая в размер
Самый сок все равно где-то в дебрях обсуждений на акб. Но у тебя там качественные, хорошей выдержки. Давно токих не видел в одном месте
Внимательно читаем — он переживает что можно было спасти чуть больше стариков.... У них средний возраст умерших 86! У нас таких нет((( Но они не жертвовали никем среднего возраста кому нужны были обычные операции... У нас онко и инфарктники не могли попасть на срочные операции.... Мы свой паникой бардаком и закрытием больниц на ковид — убили именно их и нихера не помогли старикам.
Считаю что их следует включать в смертность от covid19.
Нормальные страны так и делают... и если это все сложить политика Швеции — правильная. А всё что тут форсят — тупой кликбэйт на тренде страха... ну и чтобы поддержать и народ и политиков — всё это было не зря... И базируется на одном предложении из телефонного интервью вырванном из контекста)
Где там местные адепты "Шведского пути"? Забыл, как чела постоянно рвавшегося звали. @Квадрат Глассевича напомни, пожалуйста. Один - Валенок, но был ещё второй.
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Так если правда непонятно что делать. Сейчас начнется "вторая волна", а ресурсов и сил ни у кого уже нет. В США вон че происходи, а ведь карантин - одна из главных причин.
Пусть хоть в 10 раз больше передохнет, если меня не будут со сраной маской доёбывать.
умерли 4,5 тысячи человек.
Главный эпидемиолог Швеции признал, что его стратегия была ошибочной
Ну бывает, чо.
"Зато сколько на пенсиях сэкономим!", - добавил он
Из за Вас я попаду в ад.
Берём статистику смертности Швеции
Заголовок Ольги из редакции TJ
Прихуяриваем пикчу jpg
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Интересно было бы посмотреть, сколько народу у них придерживалось хоть каких-то ограничений сами, просто из здравого смысла.
У нас вон пытаются заставлять хоть маски носить, но всем пофиг.
Всё зависит от района. Где побогаче - люди сидели в своих комфртабельных домах. Где победнее, какой-нибудь имигрантский квартал, где люди живут примерно как в России - и результат примерно как в России.
43 человека на 100 тысяч?
И это в стране,которая не ввела меры?
И это одна из самых высоких статистик?
Это ради вот этого встала вся мировая экономика и разрушен малый бизнес ?
Мда
Деньги важнее людей ,как то это по буржуйски.
А закрытые обанкротивщиеся бизнесы это так. Тьфу. Там то людских судеб нет. Подумаешь
Это разные смертности.
43 человека на 100 тысяч, это на все население, а не на заболевших.
Желтушный заголовок. Он всего лишь сказал, что выводы делать пока рано, ещё не известно какая модель карантина сработает, так как в любом случае переболеют почти все.
Юридический жар
Что он там сказал значения уже не имеет по сути. Факт остаётся фактом, их "другой путь" никакого эффекта не возымел, кроме дополнительных потерь человеческих.
Это станет понятно годы спустя, когда посчитают ущерб и смерти из-за просадки экономик
Они уже проседают точно также, как и остальная Европа.
Я читал, но это сейчас не говорит совершенно ни о чем. Во-первых, непонятно, насколько просядут остальные.
Во-вторых непонятно, кто как восстановится (может Швеции это сделать будет проще с такой схемой).
В-третьих непонятно, как вообще это все влияет на смертность: люди умирают с голоду или, наоборот, не умирают из-за того, что нет денег куда-то пойти и попасть под автобус? Или получить инфаркт после бара?
В-четвертых не учитывается, что было бы, если к 7% "вместе со всеми" добавили бы еще процентов по внутреннему спросу. Ну и прочее.
Такие категоричные итоги подводят через пару лет минимум
Я читал, но это сейчас не говорит совершенно ни о чем. Во-первых, непонятно, насколько просядут остальные.
Дальше идут твои фантазии и бредни "на тему", которые конечно же, "о чём-то" говорят. Факты на данный момент таковы - в борьбе с вирусом их стратегия дала чётко отрицательный эффект, экономика плюсов от их особого пути тоже не ощутила. О чём чиновники и отчитались. Всё.
Ну ты реально настолько тупой во всех вопросах, кроме мемасов?
Экономические последствия для государства теперь оценивают за месяц? Их обычные компании считают, сравнивая кварталы по годам, блять.
Ты отрицаешь, что мои вопросы не влияют на оценку этой стратегии? Или можешь ответить хоть на один?
Не рвись Давидушка. Я отрицаю что ты компетентен здесь что-то утверждать в целом. Есть официальная инфа от министерства финансов Швеции, в которой говорится что их ждёт худший кризис за несколько десятилетий. Но Давид конечно лучше знает. Или может быть ты умеешь воскрешать мёртвых? Четыре тысячи осилишь? Потому что именно такова разница с той же Норвегией в смертях, которая не выёбывалась, а действовала как заведено в таких случаях. В то время как вся Европа уже начинает снимать карантины и количество заражённых резко падает - в Швеции самая жара. Но Давид будет упорно усираться и доказывать что он прав, а все остальные идиоты))
Да я не спорю, что есть официальная информация от министерства финансов. Я говорю о том, что никаких выводов о корректности стратегии они на основе нее не сделают (и не делают). Последствия атипичной пневмонии плюс-минус адекватно оценили только спустя год, а там были совершенно другие масштабы. Великую депрессию — через пять, и спорят до сих пор. Для того, чтобы это знать, не надо никакой компетентности или образования, поэтому я и удивляюсь, насколько ты туп.
Дай дебилу набор рандомных фактов и отписку — он будет думать, что информирован и не будет бухтеть. В общем-то, все в плюсе
Экономика там тоже просела.
Так если в дачном поселке все соседи подпалят дома... твой тоже сгорит... но вы хоть выбежали на улицу...
Ну тут вопрос... Люди перестали ходить по магазинам и ремторанам до официаоьного карантина, есть мнения крупного бизнеса, который уже пошел в убыток.
Нельзя держать бизнес с 50% от обычного потока. Его проще заморозить. И дальше все как карточный домик складывается.
В защиту Швеции - итоги можно будет подводить только после изобретения хорошего лекарства или вакцины. Либо когда все 100% переболеют. Либо когда вирус мутирует и начнут болеть те, кто уже болел. Сейчас рановато подводить итоги.
А как же сохранение экономики
Юридический жар
Какое сохранение экономики? Они ничего не сохранили, катятся на дно вместе с остальными, их министр экономики об этом сама заявила недавно.
Особенно обидно будет в том случае, если накрывший мир экономический кризис все равно ударит по Швеции, что с мерами, что без
Порядочный единорожек88
Мдахех. А могли бы с тем же результатом и меньшими трупами дома сидеть и играть в достижения местного игропрома
Это не тот Блумберг вещает, который ярый демократ и топит против Трампа?
Порядочный единорожек88
Это его издание, а не он сам вещает
Стратегия нормальная, но надо было посадить на мягкий карантин все не важные сферы
Так он про то и говорит... Это нормальная рефлексия умных людей — "можно было сделать больше"... а заголовки с которыми это всё тут подается — прибежище говноедов живущих ради кликбэта.
Шведы прагматики. Чиновники и доктора, возраста 50-60 лет сделали выбор — максимально улучшить шансы обычных больных молодых 20-50 лет а не стариков после 70... Те они оказывали молодым все нужные им операции и процедуры.. не закрывая все больницы на лопату Ковида... как сделали все мы... Это тупо разумно... Пересмотрите начало фильма Я-Робот))) И представьте что там была бы третья тонущая машина со старушкой)