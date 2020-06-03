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Ольга Щербинина
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Главный эпидемиолог Швеции признал, что его стратегия во время пандемии привела к слишком большому числу смертей Материал редакции

Швеция была единственной страной Евросоюза, не ставшей вводить самоизоляцию из-за распространения Covid-19.

62 комментария
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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл публично признал, что его стратегия по борьбе с Covid-19, которая предполагала отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей. Об этом пишет Bloomberg. со ссылкой на интервью Тегнелла Шведскому радио.

Специалист заявил, что если бы Швеция столкнулась с болезнью имеющимися сейчас знаниями, страна бы выбрала нечто среднее между тем, что сделала, и тем, как поступил остальной мир. По словам Тегнелла, в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, сказать пока трудно.

Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ответ на это сказала, что Тегнелл «до сих пор не может дать точного ответа о том, какие другие меры следовало принять».

Ранее Тегнелл утверждал, что долгосрочная природа пандемии требует более устойчивых ответных мер, чем серьёзные и внезапные блокировки. Несмотря на критику из-за рубежа, стратегия Тегнелла получила широкую поддержку в Швеции.

Швеция — единственная из стран Евросоюза, которая не стала вводить самоизоляцию. Собираться компаниями более чем 50 человек там по-прежнему запрещено, но во время кризиса шведам позволялось посещать рестораны, ходить по магазинам, в спортзалы и отправлять детей в школу.

Уровень смертности в Швеции составляет 43 человека на 100 тысяч человек. Он является одним из самых высоких в мире и намного превышает уровень смертности в соседних Дании и Норвегии. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции выявили 40,8 тысяч заболевших, из которых умерли 4,5 тысячи человек.

#новости #швеция #covid19

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62 комментария
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alexferman

77

Нанял мужик 2 рабочих, сделать туалет. Купил всё что  нужно, уехал на работу, вечером приезжает, смотрит — унитаз к потолку прихуярен. Он рабочим:
 — Вы ебанутые что ли?
 — А что?
 — Вы что унитаз на потолок поставили?! Как в него ссать и срать теперь?!
 — Да чё ты орёшь, нормально всё! Смотри!
Рабочий разбегается, одной ногой в одну стену, второй ногой во вторую, кувырок, руками хватается за унитаз, подтягивает к нему жопу, садится. Начинает срать. Моча льётся между ног на лицо рабочему и на пол, кал ползёт по животу и по спине, рабочий орёт и с матами падает на пол, в лужу своей мочи и говна. Поднимается и говорит напарнику:
 — Слушай, реально хуйня какая-то вышла, надо переделать.

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Илья Барышников

alexferman
15

Надо уже делать отдельный подсайт для анекдотов

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Petr

Илья
0

Да, но анекдоты обычно смешны в контексте. Сами по себе редко.

Ответить

Master Oogway

alexferman
6

Каждый раз как в первый раз

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Argumenta Ambigua

alexferman
0

Напиши ещё плиз, можно не по теме

Ответить

alexferman

Argumenta
7

Вообще, это иллюстрация "коммунисты строят коммунизм", но я подумал, что она вполне релевантна новости

Ответить

Argumenta Ambigua

alexferman
0

Я просто хотел ещё немного посмеяться в одиночестве, а теперь....

Ответить

Молочный корабль

Argumenta
4

заходи братец, добро пожаловать;)

анекдоты категории бэ
друзья, в 16-17 годах я почуть собирал анекдотеки из разных пабликов (в основном АКБ), буду их…
tjournal.ru
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Евгений Клочков

Молочный
1

О, снимаю перед вами ту шляпу, которая в размер

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Шуруповёрт

Евгений
0

Не в размер а как раз

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Чехол от очков

Молочный
1

Самый сок все равно где-то в дебрях обсуждений на акб. Но у тебя там качественные, хорошей выдержки. Давно токих не видел в одном месте

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Рулон Обоев

alexferman
1
Ответить

Молочный корабль

alexferman
0

АКБ

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Денис Коротков

14

Внимательно читаем — он переживает что можно было спасти чуть больше стариков.... У них средний возраст умерших 86! У нас таких нет(((   Но они не жертвовали никем среднего возраста кому нужны были обычные операции...  У нас онко и инфарктники не могли попасть на срочные операции.... Мы свой паникой бардаком и закрытием больниц на ковид — убили именно их и нихера не помогли старикам.

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# realfiddy

Денис
1

Считаю что их следует включать в смертность от covid19.

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Денис Коротков

#
1

Нормальные страны так и делают... и если это все сложить политика Швеции — правильная. А всё что тут форсят — тупой кликбэйт на тренде страха... ну и чтобы поддержать и народ и политиков — всё это было не зря...  И базируется на одном предложении из телефонного интервью вырванном из контекста)

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Денис Коротков

#
0

В Англии эти "лишние" выглядели вот так... без бардака их отлечили бы.

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Отличный самолет

12

У нас подобной статы никогда не будет. Внебольничная пневмония — наше всё

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Юридический жар

Отличный
1

Про нас лучше даже не вспоминать) 

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Юридический жар

4

Где там местные адепты "Шведского пути"? Забыл, как чела постоянно рвавшегося звали. @Квадрат Глассевича напомни, пожалуйста. Один - Валенок, но был ещё второй. 

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Алексей Акулов

Юридический
1

Так если правда непонятно что делать. Сейчас начнется "вторая волна", а ресурсов и сил ни у кого уже нет. В США вон че происходи, а ведь карантин - одна из главных причин.

Ответить

glimpse unthinkable

Юридический
0

Пусть хоть в 10 раз больше передохнет, если меня не будут со сраной маской доёбывать.

Ответить

Эмиль Рубанов

4

умерли 4,5 тысячи человек.

Главный эпидемиолог Швеции признал, что его стратегия была ошибочной

Ну бывает, чо.

Ответить

Илья Гераськин

Эмиль
2

"Зато сколько на пенсиях сэкономим!", - добавил он

Ответить

Владимир Ронин

Илья
0

Из за Вас я попаду в ад.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Владимир
0

Хоть отдохнёшь, согреешься.

Ответить

# realfiddy

Эмиль
–3

Берём статистику смертности Швеции

Заголовок Ольги из редакции TJ

Прихуяриваем пикчу jpg

Готово ✅ Собираем лайки)

Ответить

Rayslava

4

Интересно было бы посмотреть, сколько народу у них придерживалось хоть каких-то ограничений сами, просто из здравого смысла.
У нас вон пытаются заставлять хоть маски носить, но всем пофиг.

Ответить

Ivan Boldyrev

Rayslava
0

Всё зависит от района. Где побогаче - люди сидели в своих комфртабельных домах. Где победнее, какой-нибудь имигрантский квартал, где люди живут примерно как в России - и результат примерно как в России. 

Ответить

Митя Простомолотов

2

43 человека на 100 тысяч?
И это в стране,которая не ввела меры?
И это одна из самых высоких статистик?
Это ради вот этого встала вся мировая экономика и разрушен малый бизнес ?
Мда

Ответить

Искренний кран

Митя
1

Д А Г Е С Т А Н

Ответить

Odin Dodin

Митя
1

Деньги важнее людей ,как то это по буржуйски.

Ответить

Митя Простомолотов

Odin
0

А закрытые обанкротивщиеся бизнесы это так. Тьфу. Там то людских судеб нет. Подумаешь

Ответить

Elwuts

Митя
–1

Судя во всему это какая то опечатка, потому что  судя по другой статистике, смертность 9%

Ответить

Michael Smith

Elwuts
1

Это разные смертности.
43 человека на 100 тысяч, это на все население, а не на заболевших.

Ответить

Eugen T

Elwuts
0

Как-то мало. За три месяца в коммунарской больничке 5,6% смертность

Ответить

# realfiddy

2

Желтушный заголовок. Он всего лишь сказал, что выводы делать пока рано, ещё не известно какая модель карантина сработает, так как в любом случае переболеют почти все. 

Ответить

Юридический жар

#
1

Что он там сказал значения уже не имеет по сути. Факт остаётся фактом, их "другой путь" никакого эффекта не возымел, кроме дополнительных потерь человеческих. 

Ответить

Свежий велосипед

Юридический
3

Это станет понятно годы спустя, когда посчитают ущерб и смерти из-за просадки экономик

Ответить

Юридический жар

Свежий
1

Они уже проседают точно также, как и остальная Европа. 

Ответить

Свежий велосипед

Юридический
0

Я читал, но это сейчас не говорит совершенно ни о чем. Во-первых, непонятно, насколько просядут остальные.

Во-вторых непонятно, кто как восстановится (может Швеции это сделать будет проще с такой схемой).

В-третьих непонятно, как вообще это все влияет на смертность: люди умирают с голоду или, наоборот, не умирают из-за того, что нет денег куда-то пойти и попасть под автобус? Или получить инфаркт после бара?

В-четвертых не учитывается, что было бы, если к 7% "вместе со всеми" добавили бы еще процентов по внутреннему спросу. Ну и прочее.

Такие категоричные итоги подводят через пару лет минимум

Ответить

Юридический жар

Свежий
0

Я читал, но это сейчас не говорит совершенно ни о чем. Во-первых, непонятно, насколько просядут остальные.

Дальше идут твои фантазии и бредни "на тему", которые конечно же, "о чём-то" говорят. Факты на данный момент таковы - в борьбе с вирусом их стратегия дала чётко отрицательный эффект, экономика плюсов от их особого пути тоже не ощутила. О чём чиновники и отчитались. Всё.

Ответить

Свежий велосипед

Юридиче…
0

Ну ты реально настолько тупой во всех вопросах, кроме мемасов?

Экономические последствия для государства теперь оценивают за месяц? Их обычные компании считают, сравнивая кварталы по годам, блять.

Ты отрицаешь, что мои вопросы не влияют на оценку этой стратегии? Или можешь ответить хоть на один?

Ответить

Юридический жар

Свежий
–1

Не рвись Давидушка. Я отрицаю что ты компетентен здесь что-то утверждать в целом. Есть официальная инфа от министерства финансов Швеции, в которой говорится что их ждёт худший кризис за несколько десятилетий. Но Давид конечно лучше знает. Или может быть ты умеешь воскрешать мёртвых? Четыре тысячи осилишь? Потому что именно такова разница с той же Норвегией в смертях, которая не выёбывалась, а действовала как заведено в таких случаях.  В то время как вся Европа уже начинает снимать карантины и количество заражённых резко падает - в Швеции самая жара. Но Давид будет упорно усираться и доказывать что он прав, а все остальные идиоты))

Ответить

Свежий велосипед

Юридиче…
0

Да я не спорю, что есть официальная информация от министерства финансов. Я говорю о том, что никаких выводов о корректности стратегии они на основе нее не сделают (и не делают). Последствия атипичной пневмонии плюс-минус адекватно оценили только спустя год, а там были совершенно другие масштабы. Великую депрессию — через пять, и спорят до сих пор. Для того, чтобы это знать, не надо никакой компетентности или образования, поэтому я и удивляюсь, насколько ты туп.

Дай дебилу набор рандомных фактов и отписку — он будет думать, что информирован и не будет бухтеть. В общем-то, все в плюсе

Ответить

Vladimir Medvedev

Свежий
0

Экономика там тоже просела.

Ответить

Денис Коротков

Vladimir
0

Так если в дачном поселке все соседи подпалят дома... твой тоже сгорит... но вы хоть выбежали на  улицу...

Ответить

Vladimir

Денис
0

Ну тут вопрос... Люди перестали ходить по магазинам и ремторанам до официаоьного карантина, есть мнения крупного бизнеса, который уже пошел в убыток.

Нельзя держать бизнес с 50% от обычного потока. Его проще заморозить. И дальше все как карточный домик складывается.

В защиту Швеции - итоги можно будет подводить только после изобретения хорошего лекарства или вакцины. Либо когда все 100% переболеют. Либо когда вирус мутирует и начнут болеть те, кто уже болел. Сейчас рановато подводить итоги.

Ответить

Александр Королёв

Юридический
0

А как же сохранение экономики

Ответить

Юридический жар

Александр
–2

Какое сохранение экономики? Они ничего не сохранили, катятся на дно вместе с остальными, их министр экономики об этом сама заявила недавно. 

Ответить

Евгений Клочков

2

Особенно обидно будет в том случае, если накрывший мир экономический кризис все равно ударит по Швеции, что с мерами, что без

Ответить

Юридический жар

Евгений
1

Уже. 

Ответить

Порядочный единорожек88

Евгений
0
Ответить

Евгений Клочков

Порядочный
0

Мдахех. А могли бы с тем же результатом и меньшими трупами дома сидеть и играть в достижения местного игропрома

Ответить

# realfiddy

Порядочный
0

Это не тот Блумберг вещает, который ярый демократ и топит против Трампа?

Ответить

Порядочный единорожек88

#
0

Это его издание, а не он сам вещает

Ответить

# realfiddy

Порядочный
0

Это его информ издание, причём тут Bloomberg Tower?

Ответить

Картошка Фри

1

Стратегия нормальная, но надо было посадить на мягкий карантин все не важные сферы

Ответить

Денис Коротков

Картошка
1

Так он про то и говорит... Это нормальная рефлексия умных людей — "можно было сделать больше"... а заголовки с которыми это всё тут подается — прибежище говноедов живущих ради кликбэта.

Ответить

Счастливый Женя

0

Прикидываю сколько помрет после 1 июля

Ответить

Денис Коротков

0

Шведы прагматики. Чиновники и доктора, возраста 50-60 лет сделали выбор — максимально улучшить шансы обычных больных  молодых 20-50 лет а не стариков после 70... Те они оказывали молодым все нужные им операции и процедуры.. не закрывая все больницы на лопату Ковида... как сделали все мы... Это тупо разумно...  Пересмотрите начало фильма Я-Робот))) И представьте что там была бы третья тонущая машина со старушкой)

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Рыбий Глаз

0

Эта новость добавила мне сюра в происходящем Мире 

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