Швеция была единственной страной Евросоюза, не ставшей вводить самоизоляцию из-за распространения Covid-19.

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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл публично признал, что его стратегия по борьбе с Covid-19, которая предполагала отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей. Об этом пишет Bloomberg. со ссылкой на интервью Тегнелла Шведскому радио.

Специалист заявил, что если бы Швеция столкнулась с болезнью имеющимися сейчас знаниями, страна бы выбрала нечто среднее между тем, что сделала, и тем, как поступил остальной мир. По словам Тегнелла, в других странах вводили одновременно разные меры, призванные остановить пандемию, и что именно в итоге сработало, сказать пока трудно.

Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен в ответ на это сказала, что Тегнелл «до сих пор не может дать точного ответа о том, какие другие меры следовало принять».

Ранее Тегнелл утверждал, что долгосрочная природа пандемии требует более устойчивых ответных мер, чем серьёзные и внезапные блокировки. Несмотря на критику из-за рубежа, стратегия Тегнелла получила широкую поддержку в Швеции.

Швеция — единственная из стран Евросоюза, которая не стала вводить самоизоляцию. Собираться компаниями более чем 50 человек там по-прежнему запрещено, но во время кризиса шведам позволялось посещать рестораны, ходить по магазинам, в спортзалы и отправлять детей в школу.

Уровень смертности в Швеции составляет 43 человека на 100 тысяч человек. Он является одним из самых высоких в мире и намного превышает уровень смертности в соседних Дании и Норвегии. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции выявили 40,8 тысяч заболевших, из которых умерли 4,5 тысячи человек.