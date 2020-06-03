За месяц в городе зарегистрировали 6427 смертей.

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В мае 2020 года в Петербурге зарегистрировали 6427 смертей от всех причин, следует их материалов комитета по делам записи актов гражданского состояния. На это обратило внимание агентство Reuters.

В мае 2019 года в Петербурге зарегистрировали 4875 смертей. Таким образом, количество смертей по сравнению с прошлым годом выросло на 1552 или 31,8%. В мае 2018 года в городе умерли 5092 человека.

Общая статистика смертей даёт более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом, отмечает Reuters. В этих данных учтены и смерти от незарегистрированного Covid-19, и смерти от других болезней, число которых может вырасти из-за перегруженности больниц.

По официальным данным, в Петербурге от Covid-19 в мае умер 171 человек. К 3 июня в городе выявили 17 069 заболевших, 240 из них умерли.