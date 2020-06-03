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За месяц в городе зарегистрировали 6427 смертей.
В мае 2020 года в Петербурге зарегистрировали 6427 смертей от всех причин, следует их материалов комитета по делам записи актов гражданского состояния. На это обратило внимание агентство Reuters.
В мае 2019 года в Петербурге зарегистрировали 4875 смертей. Таким образом, количество смертей по сравнению с прошлым годом выросло на 1552 или 31,8%. В мае 2018 года в городе умерли 5092 человека.
Общая статистика смертей даёт более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом, отмечает Reuters. В этих данных учтены и смерти от незарегистрированного Covid-19, и смерти от других болезней, число которых может вырасти из-за перегруженности больниц.
По официальным данным, в Петербурге от Covid-19 в мае умер 171 человек. К 3 июня в городе выявили 17 069 заболевших, 240 из них умерли.
В чем новость-то? Люди умирают?
В том, что больше стали умирать
количество смертей за год выросло на 1552
от Covid-19 в мае умер 171 человек
Понимаю, такие мелочи не волнуют авторов, главное какие-то изменения для того, что бы написать новость, но поднялась относительно чего? Прошлого месяца или аналогичного периода? Или среднего за прошлые периоды?
Статистика по месяцам в 2018 году выглядит вообще родным рандомом. В марте 2018 кто-то поднимал тревогу? Рост относительно февраля там был 21%. Я не к тому, что изменение есть или нет, а о блядь журналистском отношении к цифрам и графикам в духе ууу ебать там шото выросло, в тираж нахуй
Былой историк
Февраль 28 дней
Март 31 день
Уже минус 11% разницы, остальное на уровне погрешности.
Фух, слава богу с @Артём Мазанов все хорошо!
Не очень понятно, чем ты так доволен. Тебе же теперь до появления вакцины дома сидеть
И плюс уменьшившееся количество ДТП из-за режима "самоизоляции".
Смертельных ДТП в Питере около 200 в год, в месяц это около 0,2% от 6000.
Возьмите период 2015-16 годов. Там зимой какой-то жетский грипп гулял по словам главного врача Боткинской.