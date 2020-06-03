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Новости
Ольга Щербинина
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В мае смертность в Петербурге выросла на 32%. Статистика учитывает умерших от всех причин Материал редакции

За месяц в городе зарегистрировали 6427 смертей.

22 комментария
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В мае 2020 года в Петербурге зарегистрировали 6427 смертей от всех причин, следует их материалов комитета по делам записи актов гражданского состояния. На это обратило внимание агентство Reuters.

В мае 2019 года в Петербурге зарегистрировали 4875 смертей. Таким образом, количество смертей по сравнению с прошлым годом выросло на 1552 или 31,8%. В мае 2018 года в городе умерли 5092 человека.

Общая статистика смертей даёт более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусом, отмечает Reuters. В этих данных учтены и смерти от незарегистрированного Covid-19, и смерти от других болезней, число которых может вырасти из-за перегруженности больниц.

По официальным данным, в Петербурге от Covid-19 в мае умер 171 человек. К 3 июня в городе выявили 17 069 заболевших, 240 из них умерли.

#новости #covid19

Ольга Щербинина PLUS
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22 комментария
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Дмитрий Крюгер

11
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anvarich

Дмитрий
15

Спосебо деду деобеду

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Lee

anvarich
2

Спасибо. От моего ора ночью проснулась бабка, отчим и собственно дед деобед.

Ответить

Имя Фамилия

Дмитрий
–1

Тростниковый деобед

Ответить

Ученый инструмент

2

Ну с кем не бывает 

Ответить

Alex Macher

2

Не так и много получается, учитывая кол-во оф. зарегистрированных случаев.

Ответить

Без Имени

1

В чем новость-то? Люди умирают? 

Ответить

Максим Шпилёв

Без
0

В том, что больше стали умирать

Ответить

Без Имени

Максим
–3

В разгар эпидемии смертельного вируса? Да неужели?

Ответить

Максим Шпилёв

Без
1

количество смертей за год выросло на 1552

от Covid-19 в мае умер 171 человек

Ответить

Горка Тлетов

Без
0

Какой разгар, маня, Путин разрешил гулчть, значит все нормально. 

Ответить

плюшевый батон

–2

Понимаю, такие мелочи не волнуют авторов, главное какие-то изменения для того, что бы написать новость, но поднялась относительно чего? Прошлого месяца или аналогичного периода? Или среднего за прошлые периоды?

Ответить

плюшевый батон

плюшевый
1

Статистика по месяцам в 2018 году выглядит вообще родным рандомом. В марте 2018 кто-то поднимал тревогу? Рост относительно февраля там был 21%. Я не к тому, что изменение есть или нет, а о блядь журналистском отношении к цифрам и графикам в духе ууу ебать там шото выросло, в тираж нахуй

Ответить

Былой историк

плюшевый
1

Февраль 28 дней
Март 31 день

Уже минус 11% разницы, остальное на уровне погрешности.

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Авторский волк

1

Фух, слава богу с @Артём Мазанов все хорошо!

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Свежий велосипед

Авторский
0

Не очень понятно, чем ты так доволен. Тебе же теперь до появления вакцины дома сидеть

Ответить

Авторский волк

Свежий
1

Спасибо что в очередной раз доказал свою недалёкость

Ответить

Свежий велосипед

Авторский
0

Мне нравится, как ты любишь повыебываться на непопулярных пользователей и всегда приваливаешь или корчишь добрый ебальник во всех остальных случаях.

Это был серьезный вопрос

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Дмитрий Шалатонов

1

Икрой не корми,а,цифирек надо побольше нарисовать

Ответить

Украденная жизнь

0

И плюс уменьшившееся количество ДТП из-за режима "самоизоляции".

Ответить

плюшевый батон

Украденная
0

Смертельных ДТП в Питере около 200 в год, в месяц это около 0,2% от 6000.

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vvtwittep

0

Возьмите период 2015-16 годов. Там зимой какой-то жетский грипп гулял по словам главного врача Боткинской. 

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