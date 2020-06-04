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Алексей Боржонов
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Число уязвимых компьютеров в России выросло за время самоизоляции. Это связано с переходом на удалённую работу Материал редакции

Компаниям пришлось экстренно организовывать удалённый доступ для сотрудников или же масштабировать его.

За время самоизоляции в России выросло число удалённо уязвимых компьютеров на Windows, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DeviceLock.

  • Речь идёт о доступе к компьютерам по протоколу удалённого рабочего стола (RDP). С начала апреля по конец мая число уязвимых компьютеров на Windows выросло на 230% — до 101 тысячи;
  • Быстрый рост показателя объясняется тем, что во время самоизоляции выросло число серверов, в том числе открытых для интернета;
  • Основатель Device Lock Ашот Оганесян пояснил, что большинство компаний позволяют подключиться по протоколу удалённого стола только по технологии VPN, при этом у части серверов разрешена авторизация без пароля — это «представляет значительную опасность» для корпоративных сетей;
  • В экспертном центре Positive Technologies отметили, что у VPN-решений тоже есть уязвимости — они могут привести к несанкционированному доступу;
  • В Positive Technologies уверены, что причиной роста уязвимых компьютеров стал быстрый переход на удалённую работу во время пандемии коронавируса;
  • Экспертный центр провел опрос, согласно которому более половины специалистов по информационной безопасности ответили, что им пришлось либо экстренно организовать с нуля удалённый доступ (11%), либо срочно масштабировать его (41%). Главной задачей было организовать дистанционную работу, а вопросы безопасности имели более низкий приоритет.

#новости #кибербезопасность

Алексей Боржонов PLUS
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8 комментариев
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# realfiddy

–1

Дайте мне хоть доступ к лэптопу Тима Кука, я все равно не пойму где и что искать и какая инфа мне нужна. Впрочем как и на моем виндоус)

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Симпатичный цвет

#
1

Скинь мне свой MAC адрес, мне для конкурса на ТЖ нужно

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Нуоа Лвлсо

#
0

Пароли из браузеров, куки, пароли от почтовых клиентов, доступ к разным сервисам, другая критичная информация, например.

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# realfiddy

Нуоа
0

Понял, то есть ты считаешь что я смог бы получить доступ к его эпл айди? Сильно сомневаюсь.

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Нуоа Лвлсо

#
1

Ну ты нет конечно, а люди с мозгами - да

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# realfiddy

Нуоа
0
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Александр Ярви

0
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Генетический калькулятор

0

Какая-то шляпа 

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