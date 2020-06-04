Компаниям пришлось экстренно организовывать удалённый доступ для сотрудников или же масштабировать его.
За время самоизоляции в России выросло число удалённо уязвимых компьютеров на Windows, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DeviceLock.
- Речь идёт о доступе к компьютерам по протоколу удалённого рабочего стола (RDP). С начала апреля по конец мая число уязвимых компьютеров на Windows выросло на 230% — до 101 тысячи;
- Быстрый рост показателя объясняется тем, что во время самоизоляции выросло число серверов, в том числе открытых для интернета;
- Основатель Device Lock Ашот Оганесян пояснил, что большинство компаний позволяют подключиться по протоколу удалённого стола только по технологии VPN, при этом у части серверов разрешена авторизация без пароля — это «представляет значительную опасность» для корпоративных сетей;
- В экспертном центре Positive Technologies отметили, что у VPN-решений тоже есть уязвимости — они могут привести к несанкционированному доступу;
- В Positive Technologies уверены, что причиной роста уязвимых компьютеров стал быстрый переход на удалённую работу во время пандемии коронавируса;
- Экспертный центр провел опрос, согласно которому более половины специалистов по информационной безопасности ответили, что им пришлось либо экстренно организовать с нуля удалённый доступ (11%), либо срочно масштабировать его (41%). Главной задачей было организовать дистанционную работу, а вопросы безопасности имели более низкий приоритет.
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# realfiddy
Дайте мне хоть доступ к лэптопу Тима Кука, я все равно не пойму где и что искать и какая инфа мне нужна. Впрочем как и на моем виндоус)
Симпатичный цвет
Скинь мне свой MAC адрес, мне для конкурса на ТЖ нужно
Нуоа Лвлсо#
Пароли из браузеров, куки, пароли от почтовых клиентов, доступ к разным сервисам, другая критичная информация, например.
# realfiddyНуоа
Понял, то есть ты считаешь что я смог бы получить доступ к его эпл айди? Сильно сомневаюсь.
Нуоа Лвлсо#
Ну ты нет конечно, а люди с мозгами - да
# realfiddyНуоа
Александр Ярви
Генетический калькулятор
Какая-то шляпа