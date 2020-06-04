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Алексей Боржонов
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Lego не будет рекламировать конструкторы с полицейскими и преступниками из-за протестов в США Материал редакции

Наборы по-прежнему продаются, но их реклама прекратилась.

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Lego отказалась от рекламы конструктора с полицейскими, пожарными, преступниками и аварийными машинами. Об этом сообщает Toybook со ссылкой на заявление пресс-службы Lego.

Компания приняла такое решение на фоне протестов, начавшихся в США после смерти Джорджа Флойда. Наборы по-прежнему доступны на сайте для продажи, но их реклама прекратится.

Мы попросили наших партнеров воздержаться от размещения рекламного контента Lego в знак нашего уважения акции #BlackOutTuesday. Мы также приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США.

пресс-служба Lego

Toybook со ссылкой на копии писем партнёрам утверждает, что всего компания попросила удалить из списков продвижения более 30 наборов. В их числе: полицейский участок, пожарная часть, Белый дом, пожарный вертолёт.

Также Lego планирует пожертвовать 4 миллиона долларов организациям, которые занимаются поддержкой темнокожих детей и обучением всех детей расовому равенству.

  • Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Он погиб при задержании полицией;
  • Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны. Некоторые акции — мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией;
  • Акции солидарности начались и за пределами США: их провели во Франции, Нидерландах, Германии.

#новости #icantbreathe #сша

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Андрей Рядькин

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Freon

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Сука

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Рулон Обоев

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Объявляю бойкот Лего. Больше никаких игрушек.

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