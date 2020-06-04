Это невероятно важное и тяжёлое время для общины сикхов. Мы разработали хештеги, чтобы люди сближались и делились друг с другом. У нас никогда не было намерения заглушать голоса этого сообщества, мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы этого больше не повторилось.