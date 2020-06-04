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Новости
Алексей Боржонов
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Facebook и Instagram разблокировали хештег #sikh спустя три месяца. Это попросила сделать община сикхов Материал редакции

Компании объяснили блокировку ошибкой.

4 комментария
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Facebook и Instagram разблокировали хештег #sikh , объяснив блокировку ошибкой.

Блокировка хештега в Инстаграме Скриншот @sikh_coalition, твиттер

Слово сикх обозначает последователей сикхизма — религиозного течения, возникшего в Индии в 15 веке. Хештег заблокировали в начале марта, но массово пользователи соцсетей стали обращать внимание на проблему только в начале июня.

Instagram выступил с заявлением, в котором объявил, что #sikh разблокирован в обеих соцсетях. Блокировку объяснили ошибкой: «7 марта наши команды неточно рассмотрели жалобу».

Это невероятно важное и тяжёлое время для общины сикхов. Мы разработали хештеги, чтобы люди сближались и делились друг с другом. У нас никогда не было намерения заглушать голоса этого сообщества, мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы этого больше не повторилось.

заявление Instagram

Заявление последовало вскоре после того, как представители общины сикхов указали соцсетям на проблему и заявили о необходимости борьбы с цензурой.

Несколькими днями ранее пользователи Инстаграма пожаловалось, что не могут использовать хештег #blacklivesmatter, набравший популярность на фоне протестов в США после гибели Джорджа Флойда. Компания объяснила, что так как внезапно постов с этим тегом стало много, то технология начала работать некорректно. Она пообещала решить проблему «как можно скорее».

#новости #facebook #instagram #соцсети

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4 комментария
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Учащийся химик

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Кого они хотели заблокировать, ситхов? Я бы не стал злить эту общину.

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Жестокий файл

0

прочитал сначала ситхов

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# realfiddy

0

Главное что бы рилфиди не блокировали 

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Unknown

0

Они всегда прикрываются ошибкой, которую они поидумывают с неба.

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