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Компании объяснили блокировку ошибкой.
Facebook и Instagram разблокировали хештег #sikh , объяснив блокировку ошибкой.
Слово сикх обозначает последователей сикхизма — религиозного течения, возникшего в Индии в 15 веке. Хештег заблокировали в начале марта, но массово пользователи соцсетей стали обращать внимание на проблему только в начале июня.
Instagram выступил с заявлением, в котором объявил, что #sikh разблокирован в обеих соцсетях. Блокировку объяснили ошибкой: «7 марта наши команды неточно рассмотрели жалобу».
Заявление последовало вскоре после того, как представители общины сикхов указали соцсетям на проблему и заявили о необходимости борьбы с цензурой.
Несколькими днями ранее пользователи Инстаграма пожаловалось, что не могут использовать хештег #blacklivesmatter, набравший популярность на фоне протестов в США после гибели Джорджа Флойда. Компания объяснила, что так как внезапно постов с этим тегом стало много, то технология начала работать некорректно. Она пообещала решить проблему «как можно скорее».