Второй день подряд в Москве фиксируют меньше 2 тысяч заболевших.

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Обновление 10:58 Оперштаб опубликовал инфографику с неправильной статистикой. Позже изображение изменили. Общее число заболевших осталось тем же, но поменялась статистика регионов.

Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 441 тысячу, сообщает оперштаб. За сутки зафиксировали 8831 случай заболевания Covid-19, умерли 169 человек, выздоровели — 8666.

В Telegram-канале оперштаба изначально появилось изображение с неправильной статистикой. Цифры некоторых регионов полностью совпадали с данными за предыдущий день. Например, статистика Москвы, Подмосковья и Петербурга. Если сложить статистику регионов за 4 июня, то получится число заболевших за 3 июня — 8536 человек.

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Примерно через 20 минут после публикации оперштаб изменил изображение: общее число заболевших осталось прежним, но статистика регионов изменилась. На сайте оперштаба цифры изначально были такими, как в скорректированной версии инофграфики.

Скорректированная статистика за 4 июня

Число выздоровевших от инфекции с начала эпидемии превысило 200 тысяч человек — теперь их 204 623. Случаев заболевания за всё время стало 441 108, умерли 5384 человека.

В Москве второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч новых заболевших. В последний раз такое было в конце апреля.

Изображение РИА «Новости»