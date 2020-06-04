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Новости
Алексей Боржонов
3006

В России зафиксировали 8831 случай заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 441 тысячи Материал редакции

Второй день подряд в Москве фиксируют меньше 2 тысяч заболевших.

34 комментария
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Обновление 10:58

Оперштаб опубликовал инфографику с неправильной статистикой. Позже изображение изменили. Общее число заболевших осталось тем же, но поменялась статистика регионов.

Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 441 тысячу, сообщает оперштаб. За сутки зафиксировали 8831 случай заболевания Covid-19, умерли 169 человек, выздоровели — 8666.

В Telegram-канале оперштаба изначально появилось изображение с неправильной статистикой. Цифры некоторых регионов полностью совпадали с данными за предыдущий день. Например, статистика Москвы, Подмосковья и Петербурга. Если сложить статистику регионов за 4 июня, то получится число заболевших за 3 июня — 8536 человек.

Примерно через 20 минут после публикации оперштаб изменил изображение: общее число заболевших осталось прежним, но статистика регионов изменилась. На сайте оперштаба цифры изначально были такими, как в скорректированной версии инофграфики.

Скорректированная статистика за 4 июня

Число выздоровевших от инфекции с начала эпидемии превысило 200 тысяч человек — теперь их 204 623. Случаев заболевания за всё время стало 441 108, умерли 5384 человека.

В Москве второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч новых заболевших. В последний раз такое было в конце апреля.

Изображение РИА «Новости»
Динамика заболеваемости в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

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34 комментария
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Жестокий файл

1

сап тж, я тян, если комент наберет 100 лайков, покажу сисечки

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Жестокий файл

Жестокий
45

почуяла конкуренцию 

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Никита Сухов

Жестокий
–7

от спидозница, а!

Ответить

Жестокий файл

Никита
1

ну ето оскорбление, я такое не поддерживаю

Ответить

Насущные Проблемы

Жестокий
4

Давай лучше писечку. Давно не было.

Ответить

Жестокий файл

Насущные
0

как-нибудь где-нибудь

Ответить

С Осмыслом

Жестокий
1

вот был бы ты Лехой, я бы еще подумал. а у тян что я там не видел.

Ответить

Жестокий файл

С
0

я много что у тян не видел

Ответить

Федеральный браслет

Жестокий
0

Бамп

Ответить

Вячеслав Полянский

8

так-так-так

Ответить

Николай Трунов

Вячеслав
4

походу кто-то обосрался, на сайте за сегодня другие цифры 

Ответить

плюшевый батон

5

Главная интрига – это когда эти отчеты перестанут быть молнией 

Ответить

alex twit

3

Если уже перенесли парад Победы на лето, может стоит одновременно и пропущенную Пасху отметить? Да и следующий Новый Год сразу встретить. Чтобы, как говорится, два раза не вставать.

Ответить

ilytch

2
Ответить

Владимир Климов

ilytch
0

вот вот, первоначально фейк выпустили

Ответить

Острый паук например

Владимир
0

Расчехляем листы с бумагой и ручки. Сейчас под диктовку Вовы будем писать заявы на тж за фейкньюс о ковиде

Ответить

Владимир Климов

Острый
0

не тж же выпустил таблицу  первую с ошибками.

Ответить

Острый паук например

Владимир
1

Расчехляем переводчики и книги по международному праву и библии. Сейчас будем писать под диктовку заяву на россию богу и оон

Ответить

Владимир Климов

Острый
0

это к шитухину обращайся 

Ответить

Острый паук

Владимир
0

Расчехляем чемоданы и гладим красивые шмотки. Сейчас будем под диктовку Шитухина писать заявления на всех и потом поедем чилить в европку

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Такое впечатление что просто распихивают московские цифры по регионам.

Ответить

Andrew

Эмиль
0

Или выбирают какая статистика красивее

Ответить

Evgeny Delyukin

1

В Смоленске всё хуже и хуже

Ответить

Alex Blake

Evgeny
2

Жить?

Ответить

Владимир Моденов

Evgeny
0

да сам прифигел :(

Ответить

Michael Smith

Evgeny
0

И в ЕКБ.
Похоже в некоторых регионах только начинается.

Ответить

С Осмыслом

1

хуй

Ответить

Владимир Климов

0

в Екб 298, а не 347. Впервые такое враньё из москвы.

Ответить

Заработный щит

Владимир
0

вов, ты серьезно?

Ответить

Владимир Климов

Заработный
0

Ниже читай комменты. Таблица фейковая в новости висит.

Ответить

Серьёзный Валера

Владимир
0

Ля живой. Тебя тут уже всем ТЖ похоронили.

Ответить

Культурный бас

0

Севастополь решил не отчитываться? 

Ответить

Важный кубок

Культурный
1

Вымер просто. Вот и не заболевает никто. И не отчитывается.

Ответить

Степан Кучеренко

Культурный
0

А че с ним не так?

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