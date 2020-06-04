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Второй день подряд в Москве фиксируют меньше 2 тысяч заболевших.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 441 тысячу, сообщает оперштаб. За сутки зафиксировали 8831 случай заболевания Covid-19, умерли 169 человек, выздоровели — 8666.
В Telegram-канале оперштаба изначально появилось изображение с неправильной статистикой. Цифры некоторых регионов полностью совпадали с данными за предыдущий день. Например, статистика Москвы, Подмосковья и Петербурга. Если сложить статистику регионов за 4 июня, то получится число заболевших за 3 июня — 8536 человек.
Примерно через 20 минут после публикации оперштаб изменил изображение: общее число заболевших осталось прежним, но статистика регионов изменилась. На сайте оперштаба цифры изначально были такими, как в скорректированной версии инофграфики.
Число выздоровевших от инфекции с начала эпидемии превысило 200 тысяч человек — теперь их 204 623. Случаев заболевания за всё время стало 441 108, умерли 5384 человека.
В Москве второй день подряд фиксируют меньше 2 тысяч новых заболевших. В последний раз такое было в конце апреля.
Жестокий файл
почуяла конкуренцию
от спидозница, а!
Давай лучше писечку. Давно не было.
вот был бы ты Лехой, я бы еще подумал. а у тян что я там не видел.
так-так-так
Если уже перенесли парад Победы на лето, может стоит одновременно и пропущенную Пасху отметить? Да и следующий Новый Год сразу встретить. Чтобы, как говорится, два раза не вставать.
вот вот, первоначально фейк выпустили
Расчехляем листы с бумагой и ручки. Сейчас под диктовку Вовы будем писать заявы на тж за фейкньюс о ковиде
не тж же выпустил таблицу первую с ошибками.
Расчехляем переводчики и книги по международному праву и библии. Сейчас будем писать под диктовку заяву на россию богу и оон
это к шитухину обращайся
Острый паук
Расчехляем чемоданы и гладим красивые шмотки. Сейчас будем под диктовку Шитухина писать заявления на всех и потом поедем чилить в европку
Такое впечатление что просто распихивают московские цифры по регионам.
В Смоленске всё хуже и хуже
в Екб 298, а не 347. Впервые такое враньё из москвы.
Заработный щит
вов, ты серьезно?