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Новости
Алексей Боржонов
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Спикер Мосгордумы ответил на материал ФБК и объяснил отсутствие 870 миллионов рублей в декларации «длящейся сделкой» Материал редакции

На момент подачи декларации за 2018 год сделка по продаже ценных бумаг ещё не завершилась, утверждает Шапошников.

10 комментариев
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Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, почему в его декларации за 2018 год не был указан доход в 870 миллионов рублей. На момент подачи декларации сделка по продаже ценных бумаг ещё не была закрыта, рассказал он в эфире «Вести FM».

О 870 миллионах рублей говорилось в расследовании ФБК, опубликованном 2 июня. По данным фонда, в 2018 году Шапошников внёс с личного счёта эту сумму в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» и стал владельцем 99% компании. При этом в декларации за 2018 год он указал только 24,5 миллиона рублей дохода, говорится в материале.

Шапошников объяснил, что продал акции АО «Северянин», председателем совета которого был до избрания депутатом. По его словам, он в течение нескольких лет приобретал акции компании. Часть полученных от продажи средств (870 миллионов рублей) он и внёс в уставной капитал «Ваш консалтинг».

Однако сделка по продаже акций не была завершена к моменту подачи декларации за 2018 год, потому доход и не отражён в ней. «То, что говорит ФБК о моём доходе, поскольку это была длящаяся сделка, длилась в 2018-2019 годы, то к моменту подачи декларации подлежащего дохода для отражения в декларации, к сожалению, не было», — цитирует Шапошникова «Интерфакс».

Чиновник отметил, что «никто не скрывает», что деньги внесены с его счёта. Шапошников также сказал, что может подать на Алексея Навального в суд, поскольку ФБК опубликовал персональные данные чиновника.

В эфире «Эха Москвы» Шапошников сказал, что доход по сделке от продажи акцией отражён в декларации за 2019 год. Он составил 1,9 миллиарда рублей.

#новости #деньги #мосгордума

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10 комментариев
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Генетический калькулятор

7

Он не пояснил, откуда взялись 870млн, какие-то акции не успели продать, цирк. В видео ФБК явно дали понять, что у Шапошкина легальным путем не могло появиться 1.9 миллиарда. 

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Александр Гонтарев

Генетический
0

Ш он говорит, что есть вторая декларация, которая скрытая и типа там это все есть, збсь отмазка конечно

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Революционный Мика

Генетический
0

Шапошников объяснил, что продал акции АО «Северянин», председателем совета которого был до избрания депутатом. По его словам, он в течение нескольких лет приобретал акции компании. Часть полученных от продажи средств (870 миллионов рублей) он и внёс в уставной капитал «Ваш консалтинг».

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Лизка Мосина

–4

(

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Dra

Лизка
2

Лизка, покажи сиськи вместо стихов.

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Жестокий файл

Лизка
1

Лизка, я уверен ты хорошая девушка, и ничего плохого ты не делаешь. Если посмотреть на твои новости, то они не плохие. Ты не набрасываешь, не пишешь непонятные и администрации президента вещи. Ты просто ошиблась изданием. К сожалению здешние пользователи в большинстве своем опущенные, не имеющие представления об самоуважении и чести обмудки.

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Жестокий файл

Лизка
0

а че было написано?? уже интересно

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Серьёзный Валера

Жестокий
2

Ссылка на это https://stihi.ru/2020/06/04/3875 
PS. Ну скинула и скинула, хуле минусить-то.

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Федеральный браслет

1

Это другое

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Ебаный Кошмар

1

Что за акции такие золотые, компания не торгуется на ММВБ, как это вообще возможно?

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