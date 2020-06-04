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На момент подачи декларации за 2018 год сделка по продаже ценных бумаг ещё не завершилась, утверждает Шапошников.
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, почему в его декларации за 2018 год не был указан доход в 870 миллионов рублей. На момент подачи декларации сделка по продаже ценных бумаг ещё не была закрыта, рассказал он в эфире «Вести FM».
О 870 миллионах рублей говорилось в расследовании ФБК, опубликованном 2 июня. По данным фонда, в 2018 году Шапошников внёс с личного счёта эту сумму в уставной капитал компании «Ваш консалтинг» и стал владельцем 99% компании. При этом в декларации за 2018 год он указал только 24,5 миллиона рублей дохода, говорится в материале.
Шапошников объяснил, что продал акции АО «Северянин», председателем совета которого был до избрания депутатом. По его словам, он в течение нескольких лет приобретал акции компании. Часть полученных от продажи средств (870 миллионов рублей) он и внёс в уставной капитал «Ваш консалтинг».
Однако сделка по продаже акций не была завершена к моменту подачи декларации за 2018 год, потому доход и не отражён в ней. «То, что говорит ФБК о моём доходе, поскольку это была длящаяся сделка, длилась в 2018-2019 годы, то к моменту подачи декларации подлежащего дохода для отражения в декларации, к сожалению, не было», — цитирует Шапошникова «Интерфакс».
Чиновник отметил, что «никто не скрывает», что деньги внесены с его счёта. Шапошников также сказал, что может подать на Алексея Навального в суд, поскольку ФБК опубликовал персональные данные чиновника.
В эфире «Эха Москвы» Шапошников сказал, что доход по сделке от продажи акцией отражён в декларации за 2019 год. Он составил 1,9 миллиарда рублей.
Ш он говорит, что есть вторая декларация, которая скрытая и типа там это все есть, збсь отмазка конечно
Революционный Мика
Шапошников объяснил, что продал акции АО «Северянин», председателем совета которого был до избрания депутатом. По его словам, он в течение нескольких лет приобретал акции компании. Часть полученных от продажи средств (870 миллионов рублей) он и внёс в уставной капитал «Ваш консалтинг».
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Лизка, я уверен ты хорошая девушка, и ничего плохого ты не делаешь. Если посмотреть на твои новости, то они не плохие. Ты не набрасываешь, не пишешь непонятные и администрации президента вещи. Ты просто ошиблась изданием. К сожалению здешние пользователи в большинстве своем опущенные, не имеющие представления об самоуважении и чести обмудки.
а че было написано?? уже интересно
Ссылка на это https://stihi.ru/2020/06/04/3875
PS. Ну скинула и скинула, хуле минусить-то.
Что за акции такие золотые, компания не торгуется на ММВБ, как это вообще возможно?