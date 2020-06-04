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что происходит в интернете
Картинку преподносили как попытку отреагировать на протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
В соцсетях распространили скриншот сторис из инстаграма бренда шоколада «А. Коркунов». На нём написан хэштег #BlackLivesMatter, но из шоколадных плиток выложена аббревиатура Ку-клукс-клана. В компании заявили, что это подделка.
В компании подчеркнули, что бренд «А. Коркунов» и его аккаунт в Инстаграме не занимаются никакими другими задачами кроме как «предлагать лучший шоколад». Там также пообещали выяснить, кто распространяет дезинформацию.
В подделку успели поверить. Например, стендап-комик Александр Долгополов в твиттере раскритиковал компанию, но удалил тред после сообщений о фейке.
Пользователь Твиттера YuraChamp, из-за которого завирусился поддельный скриншот, тоже удалил пост и призвал компанию оперативнее реагировать на подобные ситуации.
После смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в США начались протесты. Мужчина погиб при задержании полицией. Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами США: их провели во Франции, Нидерландах, Германии. Многие бренды и знаменитости поделились постами поддержки движения солидарности в борьбе с расизмом.
Такой он чмошник конечно
Гарник Ароян поел сосисок, отравился, мы начали выяснять, и выяснили что это были не сосиски.
Нахуа вообще об этом писать?
Как умело обосравшиеся ревендж-твиттеряне отводят взгляд народа от своих портков с пропоносинкой. Особенно Юрик доставил. Тиснул фейк и все равно на Коркунова навалил кучу.))
автор статьи же понимает, что с вероятностью 90% это шаблонный чёрный пиар?
запуск фейка и последующее его опровержение это самый известный и банальный способ маркетинга
ну всё, какие-то пидорасы из твиттера разозлились на шутку, срочно пуш!!
Блин, чел, пожалей сммщика, ему спать то хоть можно ложиться? Или нужны несколько сммщиков, работающих в три смены, как на заводе?
Я один в этой фотке углядел еще двойное дно? Какао (из которого сделан шоколад), кофе, табак и (возможно) хлопок