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Новости
Ольга Щербинина
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В соцсетях распространили скриншот из инстаграма «Коркунова» с аббревиатурой Ку-клукс-клана. Компания назвала это фейком Материал редакции

Картинку преподносили как попытку отреагировать на протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

18 комментариев
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В соцсетях распространили скриншот сторис из инстаграма бренда шоколада «А. Коркунов». На нём написан хэштег #BlackLivesMatter, но из шоколадных плиток выложена аббревиатура Ку-клукс-клана. В компании заявили, что это подделка.

В обществе нет места расизму. Мы были потрясены, когда обнаружили на сторонних ресурсах поддельные скриншоты сообщений, опубликованных якобы со страницы А.Коркунов. Это фейк.

из заявления компании

В компании подчеркнули, что бренд «А. Коркунов» и его аккаунт в Инстаграме не занимаются никакими другими задачами кроме как «предлагать лучший шоколад». Там также пообещали выяснить, кто распространяет дезинформацию.

В подделку успели поверить. Например, стендап-комик Александр Долгополов в твиттере раскритиковал компанию, но удалил тред после сообщений о фейке.

Александр Долгополов @sankldive
Ребята, мне пишут, что ситуация с «Коркуновым» это фейк, я уже удалил тред, где я злюсь на них. Думаю, в такое время мне стоит быть бдительнее, и тщательнее проверять информацию, а не поддаваться эмоциям!
Александр Долгополов @sankldive
Люди, которые сделали этот «скрин» и ещё выложили будто от лица «коркунова» - дураки, это не смешно, и такой комедией вы бросаете ещё одно полено в костёр угнетения

Пользователь Твиттера YuraChamp, из-за которого завирусился поддельный скриншот, тоже удалил пост и призвал компанию оперативнее реагировать на подобные ситуации.

Champ the Gunslinger @YuraChamp
Пост про #Коркунов удалю, т.к. выяснилось, что это фейк.
Компании же пожелаю оперативнее реагировать на упоминания в публичном пространстве — еще ночью этот пост был у них в коммента, но ответа от бренда не поступило.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в США начались протесты. Мужчина погиб при задержании полицией. Демонстрации стали проходить в крупнейших городах страны — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами США: их провели во Франции, Нидерландах, Германии. Многие бренды и знаменитости поделились постами поддержки движения солидарности в борьбе с расизмом.

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tjournal.ru

#новости #соцсети #icantbreathe

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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18 комментариев
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Интимный алмаз

23

Почему шоколад не белый? Недоработал, правильно что удалили.

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Сергей Васильев

21

Такой он чмошник конечно

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Bob Kentuki

Сергей
2

костер угнетения

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Дыня

7

Гарник Ароян поел сосисок, отравился, мы начали выяснять, и выяснили что это были не сосиски.

Нахуа вообще об этом писать?

Ответить

Руслан Турченко

4

Как умело обосравшиеся ревендж-твиттеряне отводят взгляд народа от своих портков с пропоносинкой. Особенно Юрик доставил. Тиснул фейк и все равно на Коркунова навалил кучу.)) 

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Ебаный Кошмар

3

А им не похуй на мнение черных и снежков-куколдов?

Ответить

Именно Фамильенно

3

автор статьи же понимает, что с вероятностью 90% это шаблонный чёрный пиар?

Ответить

Именно Фамильенно

Именно
–1

запуск фейка и последующее его опровержение это самый известный и банальный способ маркетинга

Ответить

Nastya Kogalymskaya

3

ну всё, какие-то пидорасы из твиттера разозлились на шутку, срочно пуш!!

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Владимир Филатов

Nastya
0

Push me!

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Freon

2

Ещё и в Новости запостили, пиздец просто

Ответить

Любопытный диод

0

Ну фейк и фейк

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alex twit

0

Я не буду шутить про шоколад и негров 
Барт Симпсон у доски.джпг

Ответить

Отдаленный американец

0

Плитки шоколада похожи на три пачки сигарет. Еще и желтый крикет рядом лежит

Ответить

LC

0

Кто-то действительно принял это за чистую монету?

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Илья Ерохин

0

Блин, чел, пожалей сммщика, ему спать то хоть можно ложиться? Или нужны несколько сммщиков, работающих в три смены, как на заводе?

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Евгений Клочков

0

Я один в этой фотке углядел еще двойное дно? Какао (из которого сделан шоколад), кофе, табак и (возможно) хлопок

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Владимир Филатов

0

Это подделка - мы не писали #Blacklivesmatter.

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