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Модерация посчитала, что видео содержит дискриминационные высказывания.
YouTube заблокировал агитационную рекламу поправок в Конституцию, в которой изображена семья геев. Внимание на это обратил The Bell.
При попытке открыть ролик появляется сообщение о содержании дискриминационных высказываний в нём. Однако на YouTube по-прежнему можно найти этот же ролик — его неоднократно перезаливали.
Видео опубликовал YouTube-канал PolitRussia — одно из изданий медиагруппы «Патриот», которую связывают с «фабрикой троллей». Его главный редактор Руслан Осташко ещё 2 июня рассказал, что рекламу заблокировали.
В правилах YouTube сказано, что дискриминационными считаются высказывания, где есть явные или скрытые призывы к насилию по нескольким признакам, в том числе по сексуальной ориентации.
В видео мужчина забирает из детского дома усыновлённого мальчика. Потом оказывается, что его партнёр — другой мужчина, карикатурно изображённый гей. Реклама завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».
Видео создано РИА ФАН и медиагруппой «Патриот». В неё входит ФАН и ещё несколько изданий, которые связывают с «фабрикой троллей», а главой группы считают Евгения Пригожина.
YouTube-канал РИА ФАН заблокировали в апреле 2020 года, потому там видео не вышло. Однако оно появилось в других соцсетях издания;
Активисты ЛГБТ-группы «Стимул» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить ролик на экстремизм. Также они заявили, что потребуют от YouTube удалить ролик;
Они телегу заблокировать не могут, а ты про ютуб.
Откровенный якорь
Так цель была не в блокировке, а попиле денег на обязательных закупках оборудования для провайдеров для контроля трафика.
Вот смотрите что ТЖ делает с Ивановым. Когда он пришел сюда так пердел себе в нос и радовался этому, а теперь интеллектуал, оппозиционер!
меня, кстати, немного беспокоит то, как часто Маргарита Симоньян вбрасывает тему ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЮТУБ. недавно постила в телеге (заблокированной, кек), что ютуб удалил ролики про днр, за что сторонники днр якобы пошли закидывать дымовыми шашками офис гугла в москве. и такая типа давно пора
Подходящий вентилятор
пф, смеёшься, какой заблокировать, он у неё в постоянном множественном подключении
Ну, заблокировать смогут лишь формально, потому что через ВПН и прокси спокойно работают все заблоченные сайты. Единственное что, так это усложнит работу бизнеса, потому что много каких компаний завязано именно на производстве контента на ютубе и им придется раскошелиться на впн-тарифы.
через ВПН и прокси спокойно работают все заблоченные сайты
Видосы через VPN таки уж больно медленно скачиваются. Потоковые видосы в высоком разрешении уже не посмотришь. 🤷🏼♂️
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Просто придется покупать хороший впн, если смысл не в сокрытии трафика, а в обходе ограничений - варианты есть.
мне кажется, ютуб уже до такой степени интегрирован в жизнь России, что его невозможно заблокировать. Телеграм все равно гораздо меньше влияет на жизнь обычного россиянина, чем ютуб. Там все вилы в руки возьмут
Вот когда заблокируют Инстаграм, тогда точно каждая вторая домохозяйка на улицу выйдет
мне кажется, ютуб уже до такой степени интегрирован в жизнь России, что его невозможно заблокировать
Именно, и если его заблочить, то могут наебнуться многие ИП и ООО, связанные с ютубом, а это новые безработные, новые выплаты из бюджета на пособия по безработице.
Бетонный единорожек88
ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЮТУБ
У гугла ж вроде все сервис ходят через общий пул ipшников. Заблочат ютуб, заблочат и стор.
Поэтому вроде бы сайты на appspot не блочат.
Она не столько заблочить хочет, сколько со своим тигранчиком и прочим носато-смуглым выводком освоить деньги на "альтернативно-посконный ютуб"
Это будет выстрел себе в ногу. Потеря огромной аудитории которую можно агитировать через такие и видеоролики и блоггеров
вот кстати да, я против блокировки именно этого ролика. Эффект же был реально обратный для властей.
И зря заблокировали. Эти долбоёбы должны прославиться своим шовинистическим высером.
Да уже вроде. Англоговорящие твитят, скоро их ЛГБТ до правительства дойдут.
Не знал что в 20К твиттах есть большая вероятность найти подростков.
Легендарный парфюмер
Да они уже прославились, петушку на роли мамы теперь непросто будет получить визу в его любимую СШАшку.
Я не шучу даже - у этого уёбка чуть более половины инстаграма завайпано фотками из Штатов и вскукареками на тему того, как ему там прекрасно тусить на заработанные у фашиков денежки.
Из вк он уже самовыпилился, а его партнёр по ролику уже выпилился и из инсты тоже. Это очень смищно.
Легендарный парфюмер
Да тащемта вообще нихуя не ясно, зачем они позволяют такие каналы открывать и поддерживать на своей платформе. Ничего кроме fake news, с которыми гугл вполне себе официально борется, и такой же вот полуфашистской пропаганды, на этих каналах никогда не было.
Ладно бы они ещё какой-то коммерческий трафик для платформы генерировали (хотя ютубу всё это - капля в море, чай не pewdiepie или как его там), но там большая часть подписчиков - ебаные боты, все как один подписанные на один и тот же перечень каналов этого говнохолдинга.
Ответ упоротым:
"Реклама завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь"?
ДА.
Ведёрко с попкорном пополняется
Отлично. РИА любит удалять неугодные комменты, вот и прочувствовали теперь блокировку на себе.
Легендарный парфюмер
ЭТО ДРУГОЕ
Ну а чё, в Ютубе админы только геи и лесбиянки, если бы были там нормальные люди, а не эти Пи****сы
О, привет, хуй
PolitRussia — одно из изданий медиагруппы «Патриот», которую связывают с «фабрикой троллей»
ПолитРоссия создана уже изрядно лет назад Олегом «Фрицморгеном» Макаренко. Немалая часть этого процесса происходила на моих глазах. Вскоре Олег отошёл от администрирования ПолитРоссии и передал его Руслану Осташко. Сведения о фактах связи ПолитРоссии с какой-либо «фабрикой троллей» отсутствуют.
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...когда в компоте комплексного обеда попадаются косточки
попадаются косточки
малиновые
YouTube заблокировал агитационную рекламу поправок в Конституцию, в которой изображена семья геев.
поэтому надо вставить это говно в начало новости и пусть с автозапуска играет.
Если этот комментарий наберет 50 плюсов, сегодня я стану Дыней из Пятёрочки