Модерация посчитала, что видео содержит дискриминационные высказывания.

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YouTube заблокировал агитационную рекламу поправок в Конституцию, в которой изображена семья геев. Внимание на это обратил The Bell.

При попытке открыть ролик появляется сообщение о содержании дискриминационных высказываний в нём. Однако на YouTube по-прежнему можно найти этот же ролик — его неоднократно перезаливали.

Видео опубликовал YouTube-канал PolitRussia — одно из изданий медиагруппы «Патриот», которую связывают с «фабрикой троллей». Его главный редактор Руслан Осташко ещё 2 июня рассказал, что рекламу заблокировали.

В правилах YouTube сказано, что дискриминационными считаются высказывания, где есть явные или скрытые призывы к насилию по нескольким признакам, в том числе по сексуальной ориентации.

В видео мужчина забирает из детского дома усыновлённого мальчика. Потом оказывается, что его партнёр — другой мужчина, карикатурно изображённый гей. Реклама завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

Видео создано РИА ФАН и медиагруппой «Патриот». В неё входит ФАН и ещё несколько изданий, которые связывают с «фабрикой троллей», а главой группы считают Евгения Пригожина.

YouTube-канал РИА ФАН заблокировали в апреле 2020 года, потому там видео не вышло. Однако оно появилось в других соцсетях издания;