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Новости
Алексей Боржонов
5620

YouTube заблокировал агитационный ролик за поправки в Конституцию, в котором мальчика усыновляют геи Материал редакции

Модерация посчитала, что видео содержит дискриминационные высказывания.

67 комментариев
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YouTube заблокировал агитационную рекламу поправок в Конституцию, в которой изображена семья геев. Внимание на это обратил The Bell.

При попытке открыть ролик появляется сообщение о содержании дискриминационных высказываний в нём. Однако на YouTube по-прежнему можно найти этот же ролик — его неоднократно перезаливали.

Видео опубликовал YouTube-канал PolitRussia — одно из изданий медиагруппы «Патриот», которую связывают с «фабрикой троллей». Его главный редактор Руслан Осташко ещё 2 июня рассказал, что рекламу заблокировали.

В правилах YouTube сказано, что дискриминационными считаются высказывания, где есть явные или скрытые призывы к насилию по нескольким признакам, в том числе по сексуальной ориентации.

В видео мужчина забирает из детского дома усыновлённого мальчика. Потом оказывается, что его партнёр — другой мужчина, карикатурно изображённый гей. Реклама завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

Связываемое с «фабрикой троллей» издание сняло…
«Такую Россию ты выберешь?» – грозят авторы.
tjournal.ru

Видео создано РИА ФАН и медиагруппой «Патриот». В неё входит ФАН и ещё несколько изданий, которые связывают с «фабрикой троллей», а главой группы считают Евгения Пригожина.

YouTube-канал РИА ФАН заблокировали в апреле 2020 года, потому там видео не вышло. Однако оно появилось в других соцсетях издания;

  • Видео продвигает поправку в статью 72, которая предлагает закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины;
  • Ролик сразу после публикации стал обсуждаться в соцсетях. Видео должно призывать к голосованию за поправку, однако пользователи сети посчитали, что его эффект противоположный;

  • Активисты ЛГБТ-группы «Стимул» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить ролик на экстремизм. Также они заявили, что потребуют от YouTube удалить ролик;

  • Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Теперь оно пройдёт 1 июля.

#новости #youtube #конституция

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67 комментариев
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Откровенный якорь

44

Ждем бана ютуба РКНом.

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Ильнур Султанов

Откровенный
24

Они телегу заблокировать не могут, а ты про ютуб.

Ответить

Откровенный якорь

Ильнур
6

Так цель была не в блокировке, а попиле денег на обязательных закупках оборудования для провайдеров для контроля трафика.

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Сергей Васильев

Откровенный
4

Вот смотрите что ТЖ делает с Ивановым. Когда он пришел сюда так пердел себе в нос и радовался этому, а теперь интеллектуал, оппозиционер!

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Откровенный якорь

Сергей
8
Ответить

Владимир Климов

Открове…
2

верни нож позднякову

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Женя Кузьмин

Откровенный
2

меня, кстати, немного беспокоит то, как часто Маргарита Симоньян вбрасывает тему ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЮТУБ. недавно постила в телеге (заблокированной, кек), что ютуб удалил ролики про днр, за что сторонники днр якобы пошли закидывать дымовыми шашками офис гугла в москве. и такая типа давно пора

Ответить

Dra

Женя
14

Как же хорошо, что помочь заблокировать она в состоянии только свой анус.

Ответить

Подходящий вентилятор

Dra
0

пф, смеёшься, какой заблокировать, он у неё в постоянном множественном подключении 

Ответить

Откровенный якорь

Женя
0

Ну, заблокировать смогут лишь формально, потому что через ВПН и прокси спокойно работают все заблоченные сайты. Единственное что, так это усложнит работу бизнеса, потому что много каких компаний завязано именно на производстве контента на ютубе и им придется раскошелиться на впн-тарифы.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Откровенный
6

через ВПН и прокси спокойно работают все заблоченные сайты

Видосы через VPN таки уж больно медленно скачиваются. Потоковые видосы в высоком разрешении уже не посмотришь. 🤷🏼‍♂️

Ответить

Zhenya Matveev

Виталий
0

Просто придется покупать хороший впн, если смысл не в сокрытии трафика, а в обходе ограничений - варианты есть. 

Ответить

Женя Кузьмин

Откровенный
4

мне кажется, ютуб уже до такой степени интегрирован в жизнь России, что его невозможно заблокировать. Телеграм все равно гораздо меньше влияет на жизнь обычного россиянина, чем ютуб. Там все вилы в руки возьмут

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Ильнур Султанов

Женя
2

Вот когда заблокируют Инстаграм, тогда точно каждая вторая домохозяйка на улицу выйдет

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Откровенный якорь

Женя
1

 мне кажется, ютуб уже до такой степени интегрирован в жизнь России, что его невозможно заблокировать

Именно, и если его заблочить, то могут наебнуться многие ИП и ООО, связанные с ютубом, а это новые безработные, новые выплаты из бюджета на пособия по безработице.

Ответить

Бетонный единорожек88

Женя
0

ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЮТУБ

У гугла ж вроде все сервис ходят через общий пул ipшников. Заблочат ютуб, заблочат и стор.

Поэтому вроде бы сайты на appspot не блочат.

Ответить

FOX

Бетонный
2

РКН это НИКОГДА не волновало, они диапазонами банят

Ответить

Откровенный якорь

FOX
0

Через ping в консоли смотрят айпишник сервера и его блочат)

Ответить

Бетонный единорожек88

FOX
0

Тем не менее гугл они банить зассали в прошлый раз

Ответить

FOX

Бетонный
0

через пару итераций сможет 

Ответить

Евгений Клочков

Женя
0

Она не столько заблочить хочет, сколько со своим тигранчиком и прочим носато-смуглым выводком освоить деньги на "альтернативно-посконный ютуб" 

Ответить

умный человек

Откровенный
0

Теперь РКН выебет Ютуб за ролик про геев. Красота

Ответить

Данила Храпов

Откровенный
0

Это будет выстрел себе в ногу. Потеря огромной аудитории которую можно агитировать через такие и видеоролики и блоггеров

Ответить

Любопытный диод

27

А я бы оставил, только добавил бы дисклеймер о количестве сирот и детских домов в РФ

Ответить

Владимир Климов

Любопытный
5

вот кстати да, я против блокировки именно этого ролика. Эффект же был реально обратный для властей.

Ответить

Vladimir Medvedev

Владимир
1

Согласен, да. Я ваще против любых блокировок на ровном месте.

Ответить

Насущные Проблемы

20

И зря заблокировали. Эти долбоёбы должны прославиться своим шовинистическим высером.

Ответить

Dmitry Sursin

Насущные
4

Да уже вроде. Англоговорящие твитят, скоро их ЛГБТ до правительства дойдут. 

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Dmitry
0

Большинству людей по этому тэгу, еще нельзя голосовать, в силу их возраста...

Ответить

Dmitry Sursin

ＫＩＢØＵＮＥ
0

Не знал что в 20К твиттах есть большая вероятность найти подростков.

Ответить

Легендарный парфюмер

Насущные
–2

Да они уже прославились, петушку на роли мамы теперь непросто будет получить визу в его любимую СШАшку.

Я не шучу даже - у этого уёбка чуть более половины инстаграма завайпано фотками из Штатов и вскукареками на тему того, как ему там прекрасно тусить на заработанные у фашиков денежки.

Из вк он уже самовыпилился, а его партнёр по ролику уже выпилился и из инсты тоже. Это очень смищно.

Ответить

Аркадий Иванов

Легендарный
0

Держи в курсе.

Ответить

Еврейский кот

18

Шикрано! Так победим!

Ответить

Всякий инструмент

5

А почему так долго? Почему другие ролики чуть ли не сразу банятся, а тут понадобилось несколько дней???

Это претензия к самому ютубу

Ответить

Легендарный парфюмер

Всякий
1

Да тащемта вообще нихуя не ясно, зачем они позволяют такие каналы открывать и поддерживать на своей платформе. Ничего кроме fake news, с которыми гугл вполне себе официально борется, и такой же вот полуфашистской пропаганды, на этих каналах никогда не было.

Ладно бы они ещё какой-то коммерческий трафик для платформы генерировали (хотя ютубу всё это - капля в море, чай не pewdiepie или как его там), но там большая часть подписчиков - ебаные боты, все как один подписанные на один и тот же перечень каналов этого говнохолдинга.

Ответить

Kongou Battleship

6

Помним. Любим. Скайрим.

Ответить

Alex Dark

5

Ответ упоротым:
"Реклама завершается поцелуем пары и фразой: «Такую Россию ты выберешь"?
ДА.

Ответить

Денис Файзулин

Alex
0

нет я выберу Закон Димы Яковлева

Ответить

Serg Bootlegger

3

Но эффект Стрейзанд уже сработал ранее 😂👍

Ответить

alex twit

1

Ведёрко с попкорном пополняется

Ответить

Денис Лапин

alex
3

Ты туда сблевываешь что ли? 

Ответить

Сборник комментариев

1

Отлично. РИА любит удалять неугодные комменты, вот и прочувствовали теперь блокировку на себе.

Ответить

Легендарный парфюмер

Сборник
1

ЭТО ДРУГОЕ

Ответить

Сборник комментариев

Легендарный
0

Да, они бы наверняка так и сказали, если бы прочитали))

Ответить

Hui hueviy

–9

Ну а чё, в Ютубе админы только геи и лесбиянки, если бы были там нормальные люди, а не эти Пи****сы

Ответить

Giorno Giovanna

Hui
0

О, привет, хуй

Ответить

Emile Zäkiev

Giorno
0

о джорно привет, каково заправлять сицилийской мафией?

Ответить

Apolo Amigo .

1

Перечитываю уже 56 раз, ужос...

Ответить

Степан Маслов

1

Очередной виток виральности… Не удивлюсь, если они сами и пожаловались

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

PolitRussia — одно из изданий медиагруппы «Патриот», которую связывают с «фабрикой троллей»

ПолитРоссия создана уже изрядно лет назад Олегом «Фрицморгеном» Макаренко. Немалая часть этого процесса происходила на моих глазах. Вскоре Олег отошёл от администрирования ПолитРоссии и передал его Руслану Осташко. Сведения о фактах связи ПолитРоссии с какой-либо «фабрикой троллей» отсутствуют.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Виталий
2

Интересно что у них всех украинские фамилии

Ответить

Эмиль Рубанов

Виталий
0

https://rueconomics.ru/418234-mediagruppa-patriot-i-politrussia-budut-protivostoyat-antirossiiskim-media-khodorkovskogo

Медиагруппа «Патриот» и PolitRussia будут…
Известный политолог Руслан Осташко и его общественно-политическое издание PolitRussia…
rueconomics.ru
Ответить

Насущные Проблемы

Виталий
0

Фрицморгеном

О, этот ЖЖшный мудак ещё жив.

Ответить

Freon

0

Еще коммунистов банили бы

Ответить

Андрей Николаевич

0

...когда в компоте комплексного обеда попадаются косточки

Ответить

Степан Маслов

Андрей
1

попадаются косточки

малиновые

Ответить

Андрей Николаевич

Степан
0

и гнилые внутри)

Ответить

Горка Тлетов

0

Я исколесил геев

Ответить

Darya Timofeeva

0

ахахах

Ответить

Jenny Smith

0

 YouTube заблокировал агитационную рекламу поправок в Конституцию, в которой изображена семья геев.

поэтому надо вставить это говно в начало новости и пусть с автозапуска играет.

Ответить

Дыня

0

Если этот комментарий наберет 50 плюсов, сегодня я стану Дыней из Пятёрочки

Ответить

Тюляш Морской Котан

Дыня
0

плюсану за " дыня из багажника теслы "

Ответить

Чехол от очков

Дыня
–1

Минус

Ответить

Имя Фамилия

0

Так их пидоров!

Ответить

Вечерние чтения

0

А в России заблокируют следующий ролик за фобию стариков во власти

Ответить

Максим Иванов

0

голосуй за поправки

Ответить

Andrian Bikkel

0

Ну тащем-то жаль, много мемов было интересных и веселых

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