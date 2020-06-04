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Артём Мазанов
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Мать срочника, погибшего на учениях под танковым обстрелом, отсудила у Минобороны четыре миллиона рублей Материал редакции

Погибшего рядового и других срочников офицеры разместили в секторе прямого огня. В декабре 2019 года трое пострадавших отсудили у Минобороны шесть миллионов рублей.

2 комментария
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Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить четыре миллиона рублей матери 20-летнего срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом. Об этом пишет «Медуза».

Мать Виттиха настаивала на выплате пяти миллионов рублей в качестве морального вреда. Суд удовлетворил иск только частично, будет ли женщина обжаловать решение, пока неизвестно.

В 2017 году на плановых стрельбах офицеры разместили группу военных в секторе прямого огня: танк Т-72 выстрелил штатным снарядом, который упал рядом с укрытием солдат. Четверо срочников пострадали: Андрей Виттих получил смертельные ранения, Дмитрий Пахмутов потерял руку и получил вторую группу инвалидности, Вадим Габидуллин перенёс 11 операций и получил третью группу инвалидности, Арсен Османов получил повреждения грудной клетки, из-за этого у него возникли проблемы с дыханием.

Учения «Запад-2017»

Двоих командиров признали виновными в халатности, повлёкшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Они также заплатили потерпевшим по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В декабре 2019 года суд обязал Минобороны выплатить шесть миллионов рублей троим пострадавшим срочникам: Пахмутов получил три миллиона, Габидуллин — два, а Османов — один. Минобороны просило полностью отказать в требованиях пострадавших.

#новости #минобороны #право

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2 комментария
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alexferman

0

Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Они также заплатили потерпевшим по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Неосовок как обычно

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Митя Простомолотов

0

Они также заплатили потерпевшим по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Андрей Виттих получил смертельные ранения, Дмитрий Пахмутов потерял руку и получил вторую группу инвалидности, Вадим Габидуллин перенёс 11 операций

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