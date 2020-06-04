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Погибшего рядового и других срочников офицеры разместили в секторе прямого огня. В декабре 2019 года трое пострадавших отсудили у Минобороны шесть миллионов рублей.
Лужский городской суд Ленинградской области обязал Минобороны выплатить четыре миллиона рублей матери 20-летнего срочника Андрея Виттиха, погибшего на учениях под танковым обстрелом. Об этом пишет «Медуза».
Мать Виттиха настаивала на выплате пяти миллионов рублей в качестве морального вреда. Суд удовлетворил иск только частично, будет ли женщина обжаловать решение, пока неизвестно.
В 2017 году на плановых стрельбах офицеры разместили группу военных в секторе прямого огня: танк Т-72 выстрелил штатным снарядом, который упал рядом с укрытием солдат. Четверо срочников пострадали: Андрей Виттих получил смертельные ранения, Дмитрий Пахмутов потерял руку и получил вторую группу инвалидности, Вадим Габидуллин перенёс 11 операций и получил третью группу инвалидности, Арсен Османов получил повреждения грудной клетки, из-за этого у него возникли проблемы с дыханием.
Двоих командиров признали виновными в халатности, повлёкшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть. Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Они также заплатили потерпевшим по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
В декабре 2019 года суд обязал Минобороны выплатить шесть миллионов рублей троим пострадавшим срочникам: Пахмутов получил три миллиона, Габидуллин — два, а Османов — один. Минобороны просило полностью отказать в требованиях пострадавших.
Им назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Они также заплатили потерпевшим по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Неосовок как обычно
Они также заплатили потерпевшим по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Андрей Виттих получил смертельные ранения, Дмитрий Пахмутов потерял руку и получил вторую группу инвалидности, Вадим Габидуллин перенёс 11 операций