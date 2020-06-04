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Журналист считает, что регион мог бы стать «русской Исландией», в фильме он показывает контраст между природой и бедностью.
Aviasales заметил 167-процентный рост поиска авиабилетов на Камчатку после фильма Юрия Дудя об этом регионе. Об этом представители сервиса рассказали TJ.
Количество поисков билетов в Петропавловск-Камчатский на 167% увеличилось в день выхода фильма Дудя. На следующий день — снизилось до 140%. В Aviasales уточнили, что обычно от россиян приходит около пяти тысяч таких запросов в день. Несмотря на большое количество поисков билетов, количество их бронирований не увеличилось. Это может быть связано и с карантином — в регионе введена самоизоляция для приезжающих из других субъектов.
Дудь выпустил фильм о Камчатке 2 июня. В нём журналист попытался ответить на вопрос «Почему регион, который мог бы быть русской Исландией, пока совсем не Исландия?». Дудь показал природу региона и обсудил с местными жителями низкие зарплаты, высокие цены и программу реновации.
Я прочитал за тебя.
В Aviasales уточнили, что обычно от россиян приходит около пяти тысяч таких запросов в день.
Смотрят цены на авиабилеты, смотрят цены на жильё и отдых, едут в Норвегию
Так и есть. Дешевле в Альпы слетать чем в свю страну.
Душевный Филипп
Ясенхуй, Альпы то ближе.
Дело не в близости, дело в запредельности цен на качественный отдых в России, и относится это и к Камчатке и к Карелии, с туристическим бизнесом все настолько ущербно, что как только появляется нормальный отель/ресторан/база отдыха цены взлетают до космического уровня
Только Исландия фактически обанкротилась в 2008 году и даже Россия ей кредит давала.
Россия приняла решение предоставить Исландии кредит на сумму четыре миллиарда евро (5,4 миллиарда долларов). Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на данные Sedlabanki (Центробанка Исландии). Для сравнения, номинальный ВВП Исландии составляет около 20 миллиардов долларов.
Тем не менее сейчас она вроде как стоит
Без наших 5 миллиардов может уже ни не стояла бы.
Это четверть их ВВП.
Это был 2008 год, алло.
И?
И сейчас у них все +- хорошо. А у нас стабильность во все поля
Так они выкарабкались благодаря нам.
а когда очередь регионов России?
Камчатка и так на дотациях сидит.
Как еще 71 регион.
http://www.garant.ru/files/3/8/1304783/15_11_2019_1032.pdf
Не мы так кто нибудь другой закредитовал. Не велика беда.
Что-то тогда особо желающих не было, в мировой кризис им денег давать.
мог бы, но никогда не будет - всегда только мог бы
У меня прям молоко киснет от твоих комментов
Ого, поиск повысился? А продажи как?
ну так в ролике называются цены в летний/зимний сезоны. вот и пошли проверить, не вешали ли лапшу на уши. не заказов же число выросло, тоже мне новость
Камчатка это просто охереть какая красота.
Но сервис, как обычно, на уровне дна.