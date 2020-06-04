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Новости
Артём Мазанов
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После фильма Дудя авиабилеты на Камчатку стали искать чаще на 167% — так подсчитал Aviasales Материал редакции

Журналист считает, что регион мог бы стать «русской Исландией», в фильме он показывает контраст между природой и бедностью.

42 комментария
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Aviasales заметил 167-процентный рост поиска авиабилетов на Камчатку после фильма Юрия Дудя об этом регионе. Об этом представители сервиса рассказали TJ.

Количество поисков билетов в Петропавловск-Камчатский на 167% увеличилось в день выхода фильма Дудя. На следующий день — снизилось до 140%. В Aviasales уточнили, что обычно от россиян приходит около пяти тысяч таких запросов в день. Несмотря на большое количество поисков билетов, количество их бронирований не увеличилось. Это может быть связано и с карантином — в регионе введена самоизоляция для приезжающих из других субъектов.

Дудь выпустил фильм о Камчатке 2 июня. В нём журналист попытался ответить на вопрос «Почему регион, который мог бы быть русской Исландией, пока совсем не Исландия?». Дудь показал природу региона и обсудил с местными жителями низкие зарплаты, высокие цены и программу реновации.

#дудь #новости

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42 комментария
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Потребительский украинец

12

Такой рост обусловлен тем, что очень мало людей ищет билеты на Камчатку.

Условно, раньше билеты искали 10 человек, а теперь 50, пятикратный рост поиска!

Ответить

Coronadoden

Потребительский
1

Я прочитал за тебя.
В Aviasales уточнили, что обычно от россиян приходит около пяти тысяч таких запросов в день.

Ответить

Потребительский украинец

Coronadoden
0

Москва-Сочи сколько, для примера.

Ответить

Откровенный якорь

Потребительский
0

Офигеть!

Ответить

Алексей Любимцев

8

Смотрят цены на авиабилеты, смотрят цены на жильё и отдых, едут в Норвегию

Ответить

Slow Dimon

Алексей
1

Так и есть. Дешевле в Альпы слетать чем в свю страну.

Ответить

Душевный Филипп

Slow
4

Ясенхуй, Альпы то ближе.

Ответить

Алексей Любимцев

Душевный
1

Дело не в близости, дело в запредельности цен на качественный отдых в России, и относится это и к Камчатке и к Карелии, с туристическим бизнесом все настолько ущербно, что как только появляется нормальный отель/ресторан/база отдыха цены взлетают до космического уровня

Ответить

ouxen

Душевный
0

и пизже в бесконечность раз

Ответить

Душевный Филипп

ouxen
1

С точки зрения природных красот и экзотичности обе территории могут посоревноваться.

Ответить

ouxen

Душевный
–1

сильное заявление

Ответить

ouxen

Slow
0

ибо нехуй

Ответить

Европейский Макс

3

Мог бы. Если бы не был Россией.

Ответить

Michael Smith

Европейский
1

Только Исландия фактически обанкротилась в 2008 году и даже Россия ей кредит давала.
Россия приняла решение предоставить Исландии кредит на сумму четыре миллиарда евро (5,4 миллиарда долларов). Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на данные Sedlabanki (Центробанка Исландии). Для сравнения, номинальный ВВП Исландии составляет около 20 миллиардов долларов.

Ответить

Европейский Макс

Michael
0

Тем не менее сейчас она вроде как стоит 

Ответить

Michael Smith

Европейский
0

Без наших 5 миллиардов может уже ни не стояла бы.
Это четверть их ВВП.

Ответить

Litnikov Danil

Michael
2

Это был 2008 год, алло.

Ответить

Michael Smith

Litnikov
0

И?

Ответить

Litnikov Danil

Michael
0

И сейчас у них все +- хорошо. А у нас стабильность во все поля

Ответить

Michael Smith

Litnikov
0

Так они выкарабкались благодаря нам.

Ответить

Андрей Рядькин

Michael
0

а когда очередь регионов России? 

Ответить

Michael Smith

Андрей
0

Камчатка и так на дотациях сидит.
Как еще 71 регион.
http://www.garant.ru/files/3/8/1304783/15_11_2019_1032.pdf

Ответить

Европейский Макс

Michael
0

Не мы так кто нибудь другой закредитовал. Не велика беда. 

Ответить

Michael Smith

Европей…
1

Что-то тогда особо желающих не было, в мировой кризис им денег давать.

Ответить

ouxen

Michael
0

Так это же наша специализация давать невозвратные кредиты

Ответить

ouxen

Michael
0

Россия щедрая душа

Ответить

theomism

Европейский
1

мог бы, но никогда не будет - всегда только мог бы

Ответить

Litnikov Danil

theomism
0

У меня прям молоко киснет от твоих комментов

Ответить

theomism

Litnikov
0

возможно

Ответить

Острый паук например

3

Удивительно. Кто нибудь может объяснить почему так произошло?
Этому есть вообще объяснение? 

Ответить

Вячеслав

3

Ого, поиск повысился? А продажи как?

Ответить

Litnikov Danil

Вячеслав
0

Судя по тому что границы закрыты и продажи подтянутся

Ответить

ouxen

Вячеслав
0

Отрицательный рост

Ответить

Vadim Nemnasev

3

ну так в ролике называются цены в летний/зимний сезоны. вот и пошли проверить, не вешали ли лапшу на уши. не заказов же число выросло, тоже мне новость

Ответить

ouxen

Vadim
–2

и правильно пошли, дудь ватник-долбоеб

Ответить

Maksytoff

1

Тупо ,любопытство сыграло,сколько стоит))

Ответить

Nick Rosenberg

1

Регионообразующий журналист россии.

Ответить

alexferman

0

Камчатка это просто охереть какая красота.

Но сервис, как обычно, на уровне дна.

Ответить

Litnikov Danil

alexferman
0

Дауншифтинг, епта

Ответить

po_leen0m

0

пойду загуглю сколько стоит. туда я конечно же не полечу

Ответить

Удобный шар

0

Инфоповод просто охуенный — стали искать не 5к, а 15к из 5 миллионов посмотревших. Вау. 

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Иван Прохоров

0

Самый говорящий момент 

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