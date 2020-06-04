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Артём Мазанов
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Электронное голосование по Конституции пройдёт в Москве и Нижегородской области Материал редакции

Заявки подавали ещё Петербург, Красноярский край и Карелия, но им отказали.

52 комментария
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ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги заседания.

Электронное голосование пройдёт с 25 по 30 июня. Если заявитель за это время не проголосует дистанционно, он может сделать это в день голосования 1 июля на своём участке по месту жительства, но уже стандартным способом. В таком случае комиссия должна убедиться, что человек не голосовал дистанционно.

Электронное голосование будет проводиться на едином портале 2020og.ru. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что при определении результатов электронного голосования могут присутствовать наблюдатели и журналисты.

Проголосовать за поправки электронно смогут россияне, имеющие подтверждённую запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Заявку для участия в дистанционном голосовании нужно подать с 5 до 21 июня.

Заявку на проведение дистанционного голосования подавали пять регионов: Москва, Петербург, республика Карелия, Нижегородская область и Красноярский край. Члены ЦИК проголосовали следующим образом: Москва — 12 «за«, 1 «против», Петербург — 2 «за», 5 «против», 6 воздержались, Нижегородская область — 10 «за», 2 «против», 2 воздержались, Красноярский край — 4 «за», 3 «против», 6 воздержались, Карелия — 6 «за», 1 «против», 6 воздержались.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за коронавируса. 1 июня Путин объявил, что новая дата голосования — 1 июля. Но это основная дата, само голосование пройдёт в течение семи дней.

12 человек в час и проверка паспорта издалека…
Из-за коронавируса голосование продлят и проведут в особых условиях.
tjournal.ru

#новости #конституция

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52 комментария
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Учащийся химик

13
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Трезвый единорожек88

8

при определении результатов электронного голосования могут присутствовать наблюдатели и журналисты

Ага, и дадут доступ к исходному коду, подсчитывающему результаты.

Компьютер выдаст то что нужно выдать

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Насущные Проблемы

Трезвый
3

Исходный код системы голосования:

Ответить

Откровенный якорь

Насущные
0

Продлить ли полномочия Путина?

<?php

$presidentList = ['0' => 'Нет', '1' => 'Да'];
unset($presidentList[0]);
print_r($presidentList);

?>

Ответить

Насущные Проблемы

Откровенный
0

Сложна. Я хеллоуворлдщик.

Ответить

Откровенный якорь

Откровенный
0

Этот комментарий нельзя отредактировать))

Ответить

Насущные Проблемы

Откровенный
0

Походу твой говнокод встроился в ДНК-код ТЖшечки.

Ответить

Подходящий вентилятор

4

Горжусь, идём в ногу со столицей блеть

Ответить

умный человек

Подходящий
1

Куда нажимать

Ответить

ouxen

умный
8

F

Ответить

ouxen

Подходящий
2

было бы чем гордиться

Ответить

Подходящий вентилятор

ouxen
2

зато я смогу прогрессивно и электронно отказаться от России с геями, усыновляющими детей

Ответить

Brown Zweig

Подходящий
0

Можешь переехать в Питер

Ответить

Подходящий вентилятор

Brown
0

только если куда-нибудь рядом с Синим Котом

Ответить

Brown Zweig

Подходящий
1

Кит?

Ответить

ouxen

Brown
1

хохло

Ответить

умный человек

ouxen
1
Ответить

Подходящий вентилятор

Brown
0

ни, паб же ж

Ответить

Brown Zweig

Подходя…
0

так в питере же куча отличных пабов

Ответить

Подходящий

Brown
0

кто ж спорит)) просто Кот душевный

Ответить

Brown Zweig

Подходя…
0

каждый кулик своё болото хвалит

Ответить

Подходящий

Brown
0

ох уж эти ваши питерские разговоры поговорками!

Ответить

Brown Zweig

Подходя…
0

я москвич

Ответить

Brown Zweig

Подходя…
0

и не пью

Ответить

умный человек

Brown
0

а ты пей

Ответить

Brown Zweig

умный
0

пил

Ответить

alexferman

Подходящий
0

Ты же вроде в СПб живёшь или я что-то путаю

Ответить

Подходящий вентилятор

alexferman
0

Не, Нновгород

Ответить

alexferman

Подходящий
0

Как тебе город? Опиши вкратце плюсы и минусы

Ответить

Подходящий вентилятор

alexferman
2

Красивый - причëм и урбанистически, и в плане природы, - разнообразный, сам по себе очень живой, люди особенные - в плане именно нижегородскости. Они жëсткие, но дружелюбные, если так можно сказать. Из минусов - да все стандартные российские. Местами очень тупая застройка, например. Но вообще мне мой город больше всех нравится из тех, где я была. То ли привязанность к "своему", то ли фиг знает

Ответить

Потребительский украинец

alexferman
0

Путаешь.

Ответить

Потребительский украинец

Потребительский
0

Портишь

Ответить

Потребительский украинец

Потребительский
0

Малолеток.

Ответить

Dear Crow

0

Ну, чисто символически проголосую против. Если не будет необходимости зарегистрироваться на гос.услугах. 

Ответить

Дмитрий Шубкин

Dear
6

Без аккаунта можно голосовать только за поправки.

Ответить

Без Имени

Dear
0

А как ты будешь голосовать без акка на госуслугах? В контакте?

Ответить

Dear Crow

Без
0

Как на очных выборах, без предъявления паспорта. * По последним новостям. 

Ответить

Serg Bootlegger

1

Сегодня видел рекламу, что можно в падике проголосовать на площадке

Ответить

умный человек

1

Показалось, что Экстренное

Ответить

умный человек

умный
2

Подумал, совсем охуели, торопят ещё

Ответить

Evgeniy Smirnov

1

Оно и понятно. Большинство дошедших до участков в Мск проголосуют против, а это не комильфо. А в этих ваших интернетах простор для рисования неограничен.

Ответить

Европейский Макс

Evgeniy
0

ВЦИОМ говорит что будут за 

Ответить

Evgeniy Smirnov

Европейский
0

ВЦИОМ говорит одно, Левада говорит другое

Ответить

Европейский Макс

Evgeniy
0

Так Левада фиксирует те же цифры 

Ответить

Humber

0

Регистрация по имейлу, хотя бы???

Ответить

Rodion Kutsaev

Humber
1

По капче

Ответить

Ваня Погост

Rodion
2
Ответить

Имя Фамилия

0

пук

Ответить

alex twit

0

Эллочка-людоедка

Ответить

common sense

0

deleted

Ответить

Потребительский украинец

0

Нормально так

Ответить

Alexey Samarkin

0

В fortnite голосовать будут?

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