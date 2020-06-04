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Заявки подавали ещё Петербург, Красноярский край и Карелия, но им отказали.
ЦИК одобрил проведение электронного голосования по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги заседания.
Электронное голосование пройдёт с 25 по 30 июня. Если заявитель за это время не проголосует дистанционно, он может сделать это в день голосования 1 июля на своём участке по месту жительства, но уже стандартным способом. В таком случае комиссия должна убедиться, что человек не голосовал дистанционно.
Электронное голосование будет проводиться на едином портале 2020og.ru. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что при определении результатов электронного голосования могут присутствовать наблюдатели и журналисты.
Проголосовать за поправки электронно смогут россияне, имеющие подтверждённую запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Заявку для участия в дистанционном голосовании нужно подать с 5 до 21 июня.
Заявку на проведение дистанционного голосования подавали пять регионов: Москва, Петербург, республика Карелия, Нижегородская область и Красноярский край. Члены ЦИК проголосовали следующим образом: Москва — 12 «за«, 1 «против», Петербург — 2 «за», 5 «против», 6 воздержались, Нижегородская область — 10 «за», 2 «против», 2 воздержались, Красноярский край — 4 «за», 3 «против», 6 воздержались, Карелия — 6 «за», 1 «против», 6 воздержались.
Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за коронавируса. 1 июня Путин объявил, что новая дата голосования — 1 июля. Но это основная дата, само голосование пройдёт в течение семи дней.
Исходный код системы голосования:
Откровенный якорь
Продлить ли полномочия Путина?
<?php
$presidentList = ['0' => 'Нет', '1' => 'Да'];
unset($presidentList[0]);
print_r($presidentList);
?>
Откровенный якорь
Этот комментарий нельзя отредактировать))
Куда нажимать
было бы чем гордиться
Подходящий вентилятор
зато я смогу прогрессивно и электронно отказаться от России с геями, усыновляющими детей
Можешь переехать в Питер
только если куда-нибудь рядом с Синим Котом
Кит?
ни, паб же ж
так в питере же куча отличных пабов
кто ж спорит)) просто Кот душевный
каждый кулик своё болото хвалит
ох уж эти ваши питерские разговоры поговорками!
и не пью
Ты же вроде в СПб живёшь или я что-то путаю
Не, Нновгород
Как тебе город? Опиши вкратце плюсы и минусы
Красивый - причëм и урбанистически, и в плане природы, - разнообразный, сам по себе очень живой, люди особенные - в плане именно нижегородскости. Они жëсткие, но дружелюбные, если так можно сказать. Из минусов - да все стандартные российские. Местами очень тупая застройка, например. Но вообще мне мой город больше всех нравится из тех, где я была. То ли привязанность к "своему", то ли фиг знает
Потребительский украинец
Путаешь.
Портишь
Ну, чисто символически проголосую против. Если не будет необходимости зарегистрироваться на гос.услугах.
Показалось, что Экстренное
Оно и понятно. Большинство дошедших до участков в Мск проголосуют против, а это не комильфо. А в этих ваших интернетах простор для рисования неограничен.
ВЦИОМ говорит что будут за
ВЦИОМ говорит одно, Левада говорит другое
Регистрация по имейлу, хотя бы???