И обсудить контент в реальном времени в специальном чате.

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В «Яндекс.Видео» добавили функцию совместного просмотра контента «Кинопоиска» и «Эфира». Пользователи могут сообща смотреть и обсуждать фильмы, сериалы, а также видео блогеров вне зависимости от того, где находятся. Об этом TJ сообщили в «Яндексе».

Для совместного просмотра нужно выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». По клику откроется страница, которой можно поделиться с друзьями. Пользователям будет доступен весь контент «Яндекс.Эфира», а также фильмы и сериалы «КиноПоиск HD»

Пообщаться можно будет прямо во время просмотра с помощью чата в правой части экрана. Если один из пользователей захочет прерваться, то фильм можно поставить на паузу для всех.

В марте 2020 года энтузиасты выпустили для Chrome расширение Netflix Party. Оно позволяет подписчикам сервиса совместно смотреть фильмы и сериалы, а также общаться в чате во время просмотра.