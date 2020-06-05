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Новости
Ольга Щербинина
1732

«Яндекс» добавил функцию совместного просмотра в «Видео». Пользователи смогут вместе посмотреть «КиноПоиск» и «Эфир» Материал редакции

И обсудить контент в реальном времени в специальном чате.

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В «Яндекс.Видео» добавили функцию совместного просмотра контента «Кинопоиска» и «Эфира». Пользователи могут сообща смотреть и обсуждать фильмы, сериалы, а также видео блогеров вне зависимости от того, где находятся. Об этом TJ сообщили в «Яндексе».

Для совместного просмотра нужно выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». По клику откроется страница, которой можно поделиться с друзьями. Пользователям будет доступен весь контент «Яндекс.Эфира», а также фильмы и сериалы «КиноПоиск HD»

Пообщаться можно будет прямо во время просмотра с помощью чата в правой части экрана. Если один из пользователей захочет прерваться, то фильм можно поставить на паузу для всех.

В марте 2020 года энтузиасты выпустили для Chrome расширение Netflix Party. Оно позволяет подписчикам сервиса совместно смотреть фильмы и сериалы, а также общаться в чате во время просмотра.

#новости #яндекс

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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18
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24 комментария
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Лишний кран

14

Ну че го все смотреть груз 200

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Лишний кран

Лишний
5

А потом чистилище

Ответить

Лишний кран

Лишний
4

А потом святая кровь

Ответить

Лишний кран

Лишний
6

Ну а под утро морально выебанные, глянем хатико

Ответить

Пожилой Мартингал

Лишний
4

Краткий курс счастливой жизни

Ответить

Пожилой Мартингал

Пожилой
1

Да

Ответить

Серьёзный Валера

Пожилой
1

Да да да))

Ответить

Лишний кран

6

Яндекс, кому нахер нужен чат в правой части экрана? Кто так кино смотрит? Чат должен синхронизироваться с телефоном

Ответить

Просто Тимуррр

Лишний
3

Ну а чо, смотришь кинчег с сабами, читаешь на этом же экране чатик. Заебись, чотко.

Ответить

Актерский крюк

Лишний
2

Надеюсь там, как в Скайпе, новое сообщение всплывает посередине экрана.

Ответить

Алан Бабицкий

Лишний
–2

Это же Яндекс. У них дизайн 2000-х - это "фишка ". Да и функционал примерно того же времени. 

Ответить

Демократический мангал

1

Спойлерить ещё никогда не было так просто

Ответить

Тарас Никулин

0

Для тех, кому нужен не только Кинопоиск советую:

https://twoseven.xyz

Ответить

Демократический мангал

Тарас
0

Автоматически нет доверия к сервисам, располженным в зоне .xyz

Ответить

Крохотный ключ

Демократический
0

А ведь в 2016 говорили xyz заменит com. По цене они почти одинаково продаются.

Ответить

Демократический мангал

Крохотный
1

Гспд, да не заменит он ничего

Ответить

Крохотный ключ

Демократический
1

Это еще тогда понятно было

Ответить

Крохотный ключ

0

Так, а порно можно вместе смотреть? 

Ответить

Демократический мангал

Крохотный
0

Только гей-порно

Ответить

Крохотный ключ

Демократический
0

Не интересует, уйди

Ответить

Демократический мангал

Крохотный
0

Тогда не гей-порно

Ответить

Vladislav Donets

Крохотный
0

Тебе лесбиянки не нравятся?

Ответить

Крохотный ключ

Vladislav
0

Нет, в жизни они у#бищные

Ответить

Vladislav Donets

Крохотн…
0

Да, но бывают и нормальные.

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