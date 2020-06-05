Прямой эфир
И обсудить контент в реальном времени в специальном чате.
В «Яндекс.Видео» добавили функцию совместного просмотра контента «Кинопоиска» и «Эфира». Пользователи могут сообща смотреть и обсуждать фильмы, сериалы, а также видео блогеров вне зависимости от того, где находятся. Об этом TJ сообщили в «Яндексе».
Для совместного просмотра нужно выбрать видео с отметкой «Смотрите с друзьями». По клику откроется страница, которой можно поделиться с друзьями. Пользователям будет доступен весь контент «Яндекс.Эфира», а также фильмы и сериалы «КиноПоиск HD»
Пообщаться можно будет прямо во время просмотра с помощью чата в правой части экрана. Если один из пользователей захочет прерваться, то фильм можно поставить на паузу для всех.
В марте 2020 года энтузиасты выпустили для Chrome расширение Netflix Party. Оно позволяет подписчикам сервиса совместно смотреть фильмы и сериалы, а также общаться в чате во время просмотра.
А потом чистилище
А потом святая кровь
Краткий курс счастливой жизни
Ну а чо, смотришь кинчег с сабами, читаешь на этом же экране чатик. Заебись, чотко.
Актерский крюк
Надеюсь там, как в Скайпе, новое сообщение всплывает посередине экрана.
Это же Яндекс. У них дизайн 2000-х - это "фишка ". Да и функционал примерно того же времени.
Для тех, кому нужен не только Кинопоиск советую:
Демократический мангал
Автоматически нет доверия к сервисам, располженным в зоне .xyz
А ведь в 2016 говорили xyz заменит com. По цене они почти одинаково продаются.
Гспд, да не заменит он ничего
Только гей-порно
Не интересует, уйди
Тебе лесбиянки не нравятся?