Вы пользуетесь нашим положением, что у людей нет работы, они не могут зарабатывать. Вы что думаете, мы к вам от хорошей жизни что ли работать пришли? Мы будем пропускать смены, мы не будем выходить на работу, не будем принимать заказы, пока вы не вернёте нам старые условия.