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что происходит в интернете
Курьеры жалуются на крупные штрафы и увольнения.
Telegram-канал «Расстрига» сообщил о готовящейся забастовке курьеров Delivery Club. 5 июня они собираются отказаться от заказов из-за многочисленных штрафов и увольнений. Об этом «Расстриге» якобы рассказал один из курьеров.
По словам собеседника Telegram-канала, участники забастовки также обсуждают возможность провести митинг. Однако многие боятся выйти на улицу, поэтому этот вопрос ещё не решён.
После этого Delivery Club начал проверку. В пресс-службе пояснили, что на фоне пандемии заработок у курьеров увеличился, а с апреля сервис за свой счёт удваивал им чаевые.
Вероятные участники забастовки записали видеообращение к сервису, в котором призвали «вернуть старые условия». О чём конкретно идёт речь, в ролике не говорится: курьер на видео упоминает лишь зону доставки, которую для пеших курьеров «уменьшили до шести километров».
Кто много чего понимает, тот редко курьером работает
так это ты нихуя не понимаешь, а не он дёрганный.
Им увеличили область доставки до 6 км.
Деливри обещает доставить заказ за 25-45 минут.
Средняя скорость пешего курьера 4-6 км/ч + приготовление блюда.
Теперь поняла?
Так а чего он с самого начала не объяснил?
Хз, я с самого начала это понял. Возможно он до этого 400 км за день прошёл на доставке и запыхался.
Если уж ты начинаешь тяжбы с компанией необходимо аргументированно вести диалог. Сформулировать мысль в адекватное внятное предложение.
Он ничего не начинает. Он поддерживает «Челлендж» других курьеров
Пусть формируют профсоюз и выдвигают требования, а так это дерганье.
Пусть навал ный создает партию баллотируется в президенты.
Oh wait
Европейский Макс
А что у нас запрещены профсоюзы?
Я такое говорил?
У нас и партии не запрещены и выборы честные и демократия
Он говорит какую-то узкоспециализированную инфу, простому обывателю вникать в нее сложно.
У меня 3,7км макдональдс и не входит в область доставки. Если ставлю другой адрес, поближе, то появляется. И они то не пешком ходят, а на великах и самокатах
Курьер указывает на чем он и пеший и велосипедный это будут разные "профили" с разные требованиями.
возле мака вижу этих курьеров на велике, а 3,7км ко мне проехать они не могут (точнее delivery club не дает)
Подходящий вентилятор
которую для пеших курьеров «уменьшили до шести километров».
так увеличили или уменьшили?
Что-то уровня забастовки грузчиков. Их выкинут как собак на улицу и наймут тех, кто согласен работать с такими условиями.
Не знаю, как в Деливери, но у Яндекса ещё пару лет назад уровень курьеров был дно, они даже мигрантов брали, чтобы хоть как-то набрать штат. Вряд ли Майл в этом плане сильно успешнее. Так что уволить-то они могут (и даже наверняка это сделают, более тупого менеджмента ни в одной российской компании, наверное, нет), но вот переживут ли они последствия такого своего шага - большой вопрос. А курьеры просто пойдут работать в те сервисы, которые отхватят долю у Деливери.
мы чо роботы что ли?
на следующий день: деливери меняет курьеров на роботов
всё так, только не ДК, а Яndex
луддиты нашего времени ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Что общего?
Что и тех и других дико ебут, а фанатики прогрессов этого не видят или стыдливо замалчивают.
Как из могли одинаково ебать если луддиты просто нахуй не нужны оказались а курьеры еще нужны?
Луддидами были в том числе и, а то и большая часть, как раз таки "нужные" работники заводов, которым почему-то нихуя не понравилось работать дольше, болеть и умирать чаще и всё это за меньший доход.
Ишь какие важные курицы!
Поясни?
Нормативный историк
Я работал курьером ранее в Яндекс Еде и знаю, как всё устроено.
Мои статьи есть в профиле) У ДК аналогично с этим всё, что расписал ниже.
Курьером Я.Еды и ДК оформляют как смз, так и по гпх (В еде, к слову уже только самозанятых берут). Они как пешка, которую легко принять и уволить. (Не в обиду, но всё так) Этой проблеме, которую только счас СМИ освещали 4 месяца (Судя по жалобам с внутрякового канала). ДК ничего не будет делать с этим, как и делать удобство для партнёров. У них всё также коммуникация через отдельный чат. (Кто знает, тот поймёт о каком я говорю)
И соотвественно постоянно штрафы, которые с такой коммуникацией не исправить. А вот после той шумихи конечно что-то, да сделают, но потом то вернут, как было и будет "стабильность".
Столько слов, а что хотел сказать то?
Нормативный историк
Ну это правда, даже с ввозом самозанятости это навсего фриланс.