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Новости
Дамир Камалетдинов
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В Telegram-канале «Расстрига» сообщили о забастовке курьеров Delivery Club. Сервис начал проверку Материал редакции

Курьеры жалуются на крупные штрафы и увольнения.

53 комментария
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Telegram-канал «Расстрига» сообщил о готовящейся забастовке курьеров Delivery Club. 5 июня они собираются отказаться от заказов из-за многочисленных штрафов и увольнений. Об этом «Расстриге» якобы рассказал один из курьеров.

По словам собеседника Telegram-канала, участники забастовки также обсуждают возможность провести митинг. Однако многие боятся выйти на улицу, поэтому этот вопрос ещё не решён.

После этого Delivery Club начал проверку. В пресс-службе пояснили, что на фоне пандемии заработок у курьеров увеличился, а с апреля сервис за свой счёт удваивал им чаевые.

Вероятные участники забастовки записали видеообращение к сервису, в котором призвали «вернуть старые условия». О чём конкретно идёт речь, в ролике не говорится: курьер на видео упоминает лишь зону доставки, которую для пеших курьеров «уменьшили до шести километров».

Вы пользуетесь нашим положением, что у людей нет работы, они не могут зарабатывать. Вы что думаете, мы к вам от хорошей жизни что ли работать пришли? Мы будем пропускать смены, мы не будем выходить на работу, не будем принимать заказы, пока вы не вернёте нам старые условия.

курьер из видеообращения

#новости #deliveryclub #mailrugroup

Спасибо за наводку Пешка Навального
Дамир Камалетдинов PLUS
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53 комментария
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Европейский Макс

7

Чувак какой-то дерганый и сам не понимает чего он хочет получить от компании

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Константин Курасов

Европейский
19

Кто много чего понимает, тот редко курьером работает

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Европейский Макс

Константин
6

Ну мало ли из-за чего человек там оказался 

Ответить

Острый паук например

Европейский
17

так это ты нихуя не понимаешь, а не он дёрганный.
Им увеличили область доставки до 6 км.
Деливри обещает доставить заказ за 25-45 минут.
Средняя скорость пешего курьера 4-6 км/ч + приготовление блюда.
Теперь поняла?

Ответить

Европейский Макс

Острый
0

Так а чего он с самого начала не объяснил? 

Ответить

Острый паук например

Европейский
7

Хз, я с самого начала это понял. Возможно он до этого 400 км за день прошёл на доставке и запыхался. 

Ответить

Европейский Макс

Острый
2

Если уж ты начинаешь тяжбы с компанией необходимо аргументированно вести диалог. Сформулировать мысль в адекватное внятное предложение. 

Ответить

Острый паук

Европей…
0

Он ничего не начинает. Он поддерживает «Челлендж» других курьеров

Ответить

Европейский Макс

Острый
0

Пусть формируют профсоюз и выдвигают требования, а так это дерганье. 

Ответить

Олег Ивахнов

Европей…
3

Пусть навал ный создает партию баллотируется в президенты.
Oh wait

Ответить

Европейский Макс

Олег
0

А что у нас запрещены профсоюзы? 

Ответить

Олег Ивахнов

Европей…
4

Я такое говорил?
У нас и партии не запрещены и выборы честные и демократия

Ответить

Острый паук

Европей…
0

Ты хоть раз состояла в профсоюзе?
Твои знакомые?
Ты вообще понимаешь как работаю профсоюзы? 

Ответить

Европейский Макс

Острый
0

Я нет. Знакомые были. 

Ответить

Klim August

Острый
0

Он говорит какую-то узкоспециализированную инфу, простому обывателю вникать в нее сложно.

Ответить

Острый паук

Klim
0

Del

Ответить

Klim August

Европейский
0

Ему похуй

Ответить

Илья Политов

Острый
0

У меня 3,7км макдональдс и не входит в область доставки. Если ставлю другой адрес, поближе, то появляется. И они то не пешком ходят, а на великах и самокатах

Ответить

Олег Ивахнов

Илья
2

Курьер указывает на чем он и пеший и велосипедный это будут разные "профили" с разные требованиями.

Ответить

Илья Политов

Олег
0

возле мака вижу этих курьеров на велике, а 3,7км ко мне проехать они не могут (точнее delivery club не дает)

Ответить

Острый паук например

Илья
1

Особенно зимой

Ответить

Gregory

Острый
2

сейчас зима?

Ответить

Острый паук

Gregory
0

Какая нахуй разница? Деливери не может в зависимости от сезона менять хотелки сввои. Зимой пешком 3км, летом на велике 6 км, а осенью на гандоле 14км

Ответить

Подходящий вентилятор

Острый
0

  которую для пеших курьеров «уменьшили до шести километров».

так увеличили или уменьшили?

Ответить

Острый паук например

14

Через 2 недели вся москва вымерла от голода. 

Ответить

ouxen

Острый
0

ведь все заказывают из жрален по три раза каждый день

Ответить

Кирилл Сосновский

ouxen
0

Ну я точно сдохну

Ответить

Типичный корабль

8

Так Курьер, обманувший смерть на кладбище близ Бутово, обманул ее снова — и пустоши Москвы изменились навсегда.

Ответить

Горка Тлетов

3

Что-то уровня забастовки грузчиков. Их выкинут как собак на улицу и наймут тех, кто согласен работать с такими условиями. 

Ответить

vvtwittep

Горка
2

Нужно просто потерпеть, да? 

Ответить

ouxen

vvtwittep
0

валить в долину ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Александр Креславский-Смирнов

Горка
0

Не знаю, как в Деливери, но у Яндекса ещё пару лет назад уровень курьеров был дно, они даже мигрантов брали, чтобы хоть как-то набрать штат. Вряд ли Майл в этом плане сильно успешнее. Так что уволить-то они могут (и даже наверняка это сделают, более тупого менеджмента ни в одной российской компании, наверное, нет), но вот переживут ли они последствия такого своего шага - большой вопрос. А курьеры просто пойдут работать в те сервисы, которые отхватят долю у Деливери.

Ответить

Klim August

2

Яндекс должен поддержать, я считаю. 

Ответить

Острый паук например

1

«уменьшили до шести километров».

А сколько раньше было? 10 км пешком за 30 минут?

Ответить

theomism

1

мы чо роботы что ли?

на следующий день: деливери меняет курьеров на роботов

Ответить

Тюляш Морской Котан

theomism
0

всё так, только не ДК, а Яndex

Ровер — робот-курьер — Блог Яндекса
В нашем московском офисе начались испытания Яндекс.Ровера — самоуправляемого робота, который умеет…
yandex.ru
Ответить

Ivan

theomism
0
Ответить

Потребительский украинец

0
Ответить

ouxen

–3

луддиты нашего времени ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Олег Ивахнов

ouxen
1

Что общего?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Олег
1

Что и тех и других дико ебут, а фанатики прогрессов этого не видят или стыдливо замалчивают.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
1

Как из могли одинаково ебать если луддиты просто нахуй не нужны оказались а курьеры еще нужны?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Олег
1

Луддидами были в том числе и, а то и большая часть, как раз таки "нужные" работники заводов, которым почему-то нихуя не понравилось работать дольше, болеть и умирать чаще и всё это за меньший доход.

Ответить

Олег Ивахнов

Stanley
1

Ишь какие важные курицы!

Ответить

Stanley H

Олег
0

Вот придём к власти, правачкам по рукам-то дадим за такие манёвры.

Ответить

ouxen

Олег
0

прследствия, штрейкбрехеры будут роботы только

Ответить

Нормативный историк

–13

Счас бы называть Курьерство работой...
Надеюсь, он знает, что он подрядчик и нихуя не сотрудник

Ответить

Klim August

Нормативный
0

Поясни?

Ответить

Нормативный историк

Klim
0

Я работал курьером ранее в Яндекс Еде и знаю, как всё устроено.
Мои статьи есть в профиле) У ДК аналогично с этим всё, что расписал ниже. 
Курьером Я.Еды и ДК оформляют как смз, так и по гпх (В еде, к слову уже только самозанятых берут). Они как пешка, которую легко принять и уволить. (Не в обиду, но всё так) Этой проблеме, которую только счас СМИ освещали 4 месяца (Судя по жалобам с внутрякового канала). ДК ничего не будет делать с этим, как и делать удобство для партнёров. У них всё также коммуникация через отдельный чат. (Кто знает, тот поймёт о каком я говорю)
И соотвественно постоянно штрафы, которые с такой коммуникацией не исправить. А вот после той шумихи конечно что-то, да сделают, но потом то вернут, как было и будет "стабильность".

Ответить

vvtwittep

Нормативный
1

Столько слов, а что хотел сказать то? 

Ответить

Нормативный историк

vvtwittep
0

То что даже после той шумихи ничего не изменится. Как клали болт на партнеров со штрафами и т.д, так и будут.

Ответить

vvtwittep

Нормати…
0

Нет смысла сидеть на жопе ровно, если что-то не устраивает. Любой движ полезен. 

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Нормативный историк

Нормативный
–2

Ну это правда, даже с ввозом самозанятости это навсего фриланс. 

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