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Новости
Артём Мазанов
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Американского блогера Джейка Пола, которого заметили за мародёрством, обвинили в проникновении в торговый центр Материал редакции

В соцсетях были уверены, что блогер участвовал в мародёрстве ради лайков, но он отрицал своё участие в погромах.

11 комментариев
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Полиция Скоттсдейла, штат Аризона, предъявила два обвинения блогеру Джейку Полу, которого в конце мая заметили за мародёрством в торговом центре. Об этом пишет ABC15.

Пола обвинили в проникновении на чужую территорию и незаконном собрании — он якобы находился на месте беспорядков после того, как полицейские объявили протест незаконным и приказали покинуть район. Эти нарушения относятся к мелкой тяжести. Полиция уточнила, что Пола вызвали в суд в июле.

Полицейский департамент рассказал, что ему прислали множество роликов, идентифицирующих Пола как участника беспорядков. После этого полицейские провели расследование.

Наше расследование показало, что Пол присутствовал [на месте беспорядков] после того, как полиция объявила протест незаконным и приказала бунтовщикам покинуть этот район. Пол также незаконно вошёл и остался внутри закрытого торгового центра.

полицейский департамент Скоттсдейла

30 мая протестующие в Скоттсдейле разграбили торговый центр. На видео с этих погромов заметили Джейка Пола, в соцсетях посчитали, что он участвовал в мародёрстве ради лайков. Сам блогер заявил, что лишь «документировал происходящее» ради «привлечения внимания» к протестам, а не принимал в них участие.

Американского блогера заметили за мародёрством в…
Джейк Пол отрицает, что принимал участие в погромах. В соцсетях считают, что он дискредитирует…
tjournal.ru

#новости #blacklivesmatter #блогеры

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11 комментариев
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Эффективный кубок

4

Ого, это тот самый чувак, которого никто из нас не смотрит! 

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Marhal_New _Arleana

–2

Но на видео он же просто ходит по ТЦ. 

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Kyler

Marhal_New
8

Но если ТЦ был закрыт, то значит он уже нарушитель

Ответить

Marhal_New _Arleana

Kyler
2

Справедливо

Ответить

ouxen

Kyler
1

он увидел, что там закрыто и ушёл ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Илья Гераськин

Marhal_New
0

Есть видеопруфы как его, видимо, товарищ выносит из магазина бутылку водки и отдает ему

Ответить

Сергей Васильев

0

А Нигерам объявление предъявили?

Ответить

Konstantin Voronov

Сергей
0

Нигеры не прислали в департамент полиции видео с нигерами для идентификации нигеров

Ответить

Danil Morozov

0

Ой, стрелочка повернулась, как так

Ответить

Ночной вентилятор

0

О боже, это явная ложь и поклёп, он просто не мог так сделать, просто посмотрите в его глаза и убедитесь в этом сами!

Ответить

Генетический калькулятор

0

Не хватает экстрима миллионерам

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