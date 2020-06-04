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В соцсетях были уверены, что блогер участвовал в мародёрстве ради лайков, но он отрицал своё участие в погромах.
Полиция Скоттсдейла, штат Аризона, предъявила два обвинения блогеру Джейку Полу, которого в конце мая заметили за мародёрством в торговом центре. Об этом пишет ABC15.
Пола обвинили в проникновении на чужую территорию и незаконном собрании — он якобы находился на месте беспорядков после того, как полицейские объявили протест незаконным и приказали покинуть район. Эти нарушения относятся к мелкой тяжести. Полиция уточнила, что Пола вызвали в суд в июле.
Полицейский департамент рассказал, что ему прислали множество роликов, идентифицирующих Пола как участника беспорядков. После этого полицейские провели расследование.
30 мая протестующие в Скоттсдейле разграбили торговый центр. На видео с этих погромов заметили Джейка Пола, в соцсетях посчитали, что он участвовал в мародёрстве ради лайков. Сам блогер заявил, что лишь «документировал происходящее» ради «привлечения внимания» к протестам, а не принимал в них участие.
Но на видео он же просто ходит по ТЦ.
Но если ТЦ был закрыт, то значит он уже нарушитель
Есть видеопруфы как его, видимо, товарищ выносит из магазина бутылку водки и отдает ему
А Нигерам объявление предъявили?
Нигеры не прислали в департамент полиции видео с нигерами для идентификации нигеров