В соцсетях были уверены, что блогер участвовал в мародёрстве ради лайков, но он отрицал своё участие в погромах.

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Полиция Скоттсдейла, штат Аризона, предъявила два обвинения блогеру Джейку Полу, которого в конце мая заметили за мародёрством в торговом центре. Об этом пишет ABC15.

Пола обвинили в проникновении на чужую территорию и незаконном собрании — он якобы находился на месте беспорядков после того, как полицейские объявили протест незаконным и приказали покинуть район. Эти нарушения относятся к мелкой тяжести. Полиция уточнила, что Пола вызвали в суд в июле.

Полицейский департамент рассказал, что ему прислали множество роликов, идентифицирующих Пола как участника беспорядков. После этого полицейские провели расследование.

Наше расследование показало, что Пол присутствовал [на месте беспорядков] после того, как полиция объявила протест незаконным и приказала бунтовщикам покинуть этот район. Пол также незаконно вошёл и остался внутри закрытого торгового центра.

полицейский департамент Скоттсдейла