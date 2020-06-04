После кражи обоев из магазина он угрожал ножом персоналу, распылил газ в лицо прибывшему для задержания полицейскому и попытался ножом ударить сотрудников СОБРа.

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Фото E1

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии при штурме квартиры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В СК сообщили, что дело возбудили после доследственной проверки, которая установила, что применение оружия при задержании мужчины было обусловлено агрессивным поведением нападавшего.

По данным портала E1, вечером 31 мая продавцы магазина обоев в Екатеринбурге сообщили полиции, что мужчина украл у них четыре рулона обоев стоимостью восемь тысяч рублей. Сотрудники магазина пытались догнать нарушителя, но тот достал нож.

Видео, на котором мужчина крадет из магаза обои, а после достаёт предмет, похожий на нож Ura.ru

Задерживать мужчину приехали сотрудники полиции, на тот момент он уже закрылся в квартире и отказывался выходить. Когда он всё же вышел на лестничную клетку, то брызнул газом в лицо полицейскому. Полицейские вызвали СОБР Росгвардии, который начал штурмовать квартиру. По данным журналистов, когда силовики выломали дверь, хозяин набросился на них с ножом и автоматом, из-за чего и был убит. В квартире также нашли сумку с несколькими ножами и арбалетом. Отец мужчины рассказал, что у его сына дома было оружие для страйкбола.

Видео на котором видно, что полицейские в гражданской одежде пытаются попасть в квартиру мужчины

Официальная позиция СК подтверждает данные журналистов. Следствие заявило, что силовики были вынуждены применить оружие, так как мужчина занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа. «Он вёл себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом», — сообщается на сайте ведомства.

При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вёл себя агрессивно. В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь. Росгвардия