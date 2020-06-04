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Новости
Артём Мазанов
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СК возбудил дело против жителя Екатеринбурга, убитого при штурме квартиры росгвардейцами. Его подозревали в краже обоев Материал редакции

После кражи обоев из магазина он угрожал ножом персоналу, распылил газ в лицо прибывшему для задержания полицейскому и попытался ножом ударить сотрудников СОБРа.

66 комментариев
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Фото E1

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело против мужчины, убитого сотрудниками Росгвардии при штурме квартиры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В СК сообщили, что дело возбудили после доследственной проверки, которая установила, что применение оружия при задержании мужчины было обусловлено агрессивным поведением нападавшего.

По данным портала E1, вечером 31 мая продавцы магазина обоев в Екатеринбурге сообщили полиции, что мужчина украл у них четыре рулона обоев стоимостью восемь тысяч рублей. Сотрудники магазина пытались догнать нарушителя, но тот достал нож.

Видео, на котором мужчина крадет из магаза обои, а после достаёт предмет, похожий на нож Ura.ru

Задерживать мужчину приехали сотрудники полиции, на тот момент он уже закрылся в квартире и отказывался выходить. Когда он всё же вышел на лестничную клетку, то брызнул газом в лицо полицейскому. Полицейские вызвали СОБР Росгвардии, который начал штурмовать квартиру. По данным журналистов, когда силовики выломали дверь, хозяин набросился на них с ножом и автоматом, из-за чего и был убит. В квартире также нашли сумку с несколькими ножами и арбалетом. Отец мужчины рассказал, что у его сына дома было оружие для страйкбола.

Видео на котором видно, что полицейские в гражданской одежде пытаются попасть в квартиру мужчины

Официальная позиция СК подтверждает данные журналистов. Следствие заявило, что силовики были вынуждены применить оружие, так как мужчина занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа. «Он вёл себя агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, при этом размахивал ножом», — сообщается на сайте ведомства.

При входе в квартиру спецназа подозреваемый держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие, высказывал угрозы в адрес сотрудников СОБРа и вёл себя агрессивно. В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь.

Росгвардия

После гибели этого мужчины движение «Гражданское общество» запустило в Твиттере хештег #RussianLivesMatter, направленный против полицейской жестокости в России.

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#новости #право #полиция

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66 комментариев
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Культурный бас

12

Скорее всего очередной шизойд, который должен был быть под наблюдением, но всем похуй на таких, в итоге случаются вот такие вот драмы.

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alexferman

Культурный
2

Это единственное разумное объяснение

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Алексей Любимцев

alexferman
1

Единственное разумное приплетание рашки

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Звездный Слава

0

Зачем красть обои?

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Зелибоба

Звездный
31

Это миссия в GTA

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Ваня Погост

Звездный
3

Лучше спросить у непосредственного участника. @Рулон Обоев 

Ответить

Рулон Обоев

Ваня
0

Я просто мимокрокодил, все вышло случайно.

Ответить

патау додик

Звездный
3

а зачем человека расстреливать при задержании?

Ответить

theomism

Звездный
2

хотел сделать ремонт

Ответить

Жестокий файл

theomism
0

или не ремонт

Ответить

theomism

Жестокий
0

или просто забить их клеем и выкурить

Ответить

Насущные Проблемы

Звездный
1

Ну штоб поклеить.

Ответить

Серьёзный Валера

Звездный
0

Чтобы закончить жизнб красиво 👵

Ответить

dy

Звездный
0

Причем у него в кошельке было 50 тыс., а домой он пришел без рулонов.

Ответить

Alexander Petcoglo

8

Из видео от мусоров ничего не понятно.

Так как доверия силовикам нет, то я склонен думать, что они дико обосрались при "штурме" и теперь будут рассказывать, как там было опасно и что этот чувак сам виноват, что его застрелили.

Ответить

Насущные Проблемы

1

держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое

Интересно, как должен выглядеть автомат, чтобы "он напоминал автомат"?

Ответить

Данил Рябинин

Насущные
17
Ответить

Насущные Проблемы

Данил
4

Стреляет бумажными стаканчиками?

Ответить

Ваня Погост

Данил
0

.

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
2
Ответить

патау додик

Насущные
0
Ответить

Пкшаашер

Насущные
1

Вроде же писали, что он выбежал на ментов со страйкбольным автоматом.
Его от настоящего отличить не очень просто.

Ответить

dy

Насущные
1

У него был страйкбольный привод.

Ответить

Данил Рябинин

Насущные
0

Автоматическое не значит автомат.

Ответить

alexferman

2

Ограбить магазин на 4 рулона обоев

Угрожать копам ножом

Сцук, у меня в голове это не укладывается

Ответить

Интимный алмаз

alexferman
8

Он работал упаковщиком на обойной фабрике в Черповцах, ночью во время перекура увидел как начальство кладет золотые самородки в свежие только выпеченные обои, он дождался закрытия цеха и через окно попал внутрь, списал дату, сейрийный номер и упаковщика, сфотографировал qr. Прошло много лет, он встретил в Екатеринбурге на рынке тот самый рулон, его охватило дикое желания. Но владелец, потерявшbй неясным способом те самые обои в тот же момент получил смс с джипиэс координатами обоев, он устанавливал всем работникам цеха анальный троян на сканер qr кодов. Дальше он связался с браткой из Росгвардии и заказал поциента. Конец.

Ответить

Романелло Кивогенс

alexferman
1

Как всё же поменялись времена. Идёшь за Золотым руном, и по возвращению о тебе слагаются мифы, а возбуждённая славным подвигом царевна Мидея становится твоей женой. Ныне же идёшь за золотыми (судя по цене) рулонами, а дома вместо Медии тебя встречает микроволновка Midea, вместо мифов - порошок "Миф", и возбуждается не царевна, а уголовное дело.

Ответить

dy

alexferman
0

Ну это одна версия, по другой было не совсем так.

Ответить

Илья Политов

3

Какие то инструкции должны быть типа стрелять в руку или плечо - нейтрализовать, а не убивать. Из-за того что кому то что то там показалось, предмет похожий на оружие

Ответить

Молодежный ключ

Илья
3

Любой преступник, оказывающий сопротивление должен быть или завален на хуй если есть подозрение на огнестрел или что-то другое серьёзное или отпизжен безбожно если просто выёбывается. Делать надо так сразу же без разговоров. Другой вопрос, как это реализуется на практике. А на практике у нас и законодательной базы нет и менты ссыкливые. Стаканчик кинул и отпизжен, а толпа кавказцев с ножами прыгает и мы в штаники написали и: «Ой, а не могли бы вы вести себя потише».

Ответить

dy

Молодежный
0

Ключевое слово "преступник". Пока вина не доказана, он подозреваемый.

Ответить

Данил Рябинин

Илья
2

Удачи тебе в этом коридорчике в паре метров от чела машущего ножлм целится ему в руку. И не факт что остановит, вспомни того черного парня которого застрелили челы, он после выстрела ещё умудрялся продолжать бороться.

Ответить

Илья Политов

Данил
0

я и в тире стрелять не умею, и в школе вместо стрельбищ после водки на ноги обжшнику блевал. но они то проходят подготовку и тренируются, на это тратятся деньги. одно дело гражданский человек, другое специально обученный

Ответить

Данил Рябинин

Илья
2

На таком расстоянии никакая подготовка не поможет. Этот чел бы и заметить не успел бы этой пули в руке/ноге когда уже проломил бы кому-то череп ножом. Разве что через окна запрыгивать, закидывать светошумовыми его и хуяриьь тазером. Но:
1. Все бы орали какой цирк они устроили из-за чела спиздевшего обои.
2. У чела слабое сердце. Он откидывается. Спецы опять виноваты.

Ответить

dy

Илья
0

Похоже, что они вообще через дверь стреляли. Там два отверстия.

Ответить

Илья Набоков

3

Какое то нездоровое единодушие в плане оправдания людей(?) в погонах. История конечно мутная. Но читаю ваши комменты и создаётся впечатление, что я на сайте Царьграда или подобной помойки.   Здесь много инфы собрано  о случае  https://www.e1.ru/news/spool/theme_id-18766.html

Ответить

Потребительский украинец

Илья
0

Так вопросы к @Артём Мазанов именно он задает стиль повествования, отсюда и комментарии.

Ответить

Илья Набоков

Потребительский
–1

Это да, влияет. Но вчера подобная история уже случалась в комментариях, под вполне нейтрально рассказанной новостью. Просто неожиданно как-то - ТЖ

Ответить

Европейский Макс

0

Ну и где #russianlivesmatter?

Ответить

Алексей Любимцев

Европейский
6

Какой нахуй russianlivesmatter , он с ножом на полицейских бросился

Ответить

Roman Golovin

Алексей
0

Пруфов не будет?

Ответить

Алексей Любимцев

Roman
0

Видео из статьи трудно посмотреть ?

Ответить

Roman Golovin

Алексей
0

Не заметил там видео, где в него стреляют

Ответить

Европейский Макс

Алексей
–2

Это ирония. Не получилось из него русского Флойда

Ответить

Aleksandr Olegovich

2

А видео с нагрудной камеры милиции нету?

Ответить

Kyler

1

Смысл заводить дело, если он мертв

Ответить

Максим Шпилёв

Kyler
1

Тут на чувака без головы заводили..

Ответить

Igor Kulikov

Kyler
0

Это называется бюрократия и правовая система. Да, он мёртв, но завести надо, чтоб потом закрыть его ввиду смерти подсудимого

Ответить

Сергей Воробьёв

1

На видео видно что заходя в магаз видео прерывается, потому он выбегает и за ним люди. Вопрос если они говорят что он схватил обои сразу, то нахуя склейка, нахуя вообще склейка, он был там долго? Почему он продолжает забирать обои? Почему он убегает от 2 или 3 людей? Какого хуя они пытаются прорваться к нему домой? В своем дома он может ходить хоть голым и с ножом, от того это его дом! Бля столько вопросов к этим обосравшимся шо пиздец. В любом случае, даже если тут буду говорить что он шизик или еще что-то подобное, это не оправдывает никак его смерть! Никак! 

Ответить

dy

Сергей
0

Причем это видео достаточно долго пытались получить. Магазин его передал силовикам, а потом оно появилось в таком виде.

Ответить

Jim Walker

1

Угрожал СТРАЙКБОЛЬНЫ оружием

Занес нож для удара 

Даже не знаю почему вспомнилось.
https://www.youtube.com/watch?v=oBhRdQUw-XY

Ответить

dy

Jim
0

и два отверстия в двери, похожих на пулевые.

Ответить

Шуруповёрт Makita

0

Наконец-то как в Америке

Ответить

Jenny Smith

Шуруповёрт
0

он же белый.

Ответить

Freon

–1

rUsSiAnLiVeSmAtTeR)))

Ответить

Молодежный ключ

Freon
0

ШоЭтаБыЛо?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Это же каким надо быть отбитым.

Ответить

Шуруповёрт Makita

Marhal_New
0

У человека скорее всего психические проблемы, но система психиатрии в России — сам понимаешь

Ответить

Максим Хрущаков

0

Тарантино расчехлил свой блокнотик.

Ответить

ouxen

0

фух, сначала показалось что озбудила дело против росгвардейца

Ответить

Max Belkov

0

Меня одного интересует откуда у него автомат взялся? Это в Рашке где обрез оформить и то проблема. 

Ответить

Даниил Данковский

Max
0

В DarkWeb отоварился. 

Ответить

Пкшаашер

Max
0

Страйкбольный вроде.

Ответить

theomism

0

его застрелили, лишили жизни, отправили на тот свет, возможно, он попал в рай, и если так, то нам стоит ему только позавидовать; а если нет? на нет и суда нет, все сон, ом

Ответить

dy

0

Как много интересных фактов не освещено! Однобокая статья.
Например, наличие отверстий в двери, похожих на пулевые. Еще СК выпустил видео (https://youtu.be/7nwcJOkehQE) с показаниями полицейского Алиева, которому Таушанков брызнул в лицо из баллончика. Но самое странное там в конце, посмотрите обязательно — несколько кадров с места событий, где полицейские ломятся в квартиру Таушанкова. Судя по видео, все они в гражданской одежде, и выглядит это очень странно.

Тут больше материала:
https://www.znak.com/2020-06-03/shest_voprosov_po_povodu_ubiystvu_specnazom_ekaterinburzhca_zapodozrennogo_v_krazhe_oboev

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alex twit

0

Наш джордж флойд?

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