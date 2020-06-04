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По мнению депутата Госдумы, позиция главы Telegram «не соотносится с реальностью».
Павел Дуров выступил в поддержку инициативы депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина по разблокировке Telegram в России. Он пояснил, что это позволило бы 30 миллионам пользователей мессенджера в стране комфортнее использовать сервис.
По словам Дурова, изначально Telegram в России блокировали под эгидой борьбы с терроризмом. Однако за более чем два года мессенджер научился сам бороться с экстремизмом, не жертвуя приватностью пользователей.
В ответ на это депутат и член комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин заявил, что Telegram в России не заблокирован. По его мнению, Дуров просто давно не был в стране.
Горелкин также заявил, что инициатива депутатов по разблокировке Telegram — «действие в области пиара, а не права». По его словам, решение суда нельзя было бы отменить в парламенте, так как это разные ветви власти — отменить решение может только вышестоящий судебный орган.
Депутат Антон Горелкин наиболее известен в качестве автора законопроекта об ограничении иностранного капитала в российских IT-компаниях. Согласно документу, если компанию признают «значимой для России», то его владелец может находиться только в России, а доля зарубежного участия не должна превышать 20%.
Как предполагали СМИ, законопроект был направлен на «Яндекс», которым владеет нидерландская Yandex N.V. В ноябре компания изменила структуру управления: часть функций передали специальному фонду общественных интересов, который может временно отстранить гендиректора. В тот же день Горелкин отозвал законопроект на доработку.
22 апреля депутаты Тумусов и Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в России. Они предложили запретить блокировку сервисов, которыми пользуются власти во время режима повышенной готовности или ЧС.
Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает
Твоя удачная фотография
Сори, попутал
:3
@Вахтёр преследование
Кому ты нужен))
Ну если ты доебался, то как минимум тебе)
Нет, не нужен.
@Вахтёр ещё одно преследование минусами, но ведь корги можно, правда? Хнычков одобряе
Ага, телега работает на писюке, а телеграф в браузере не открывается, только если с телефона через встроенную открывашку статей.
Пора им уже определиться, либо блокировать, либо нет
Горелкин тупо хайпожор, единственное достижение которого это запугивание Яндекса
Океания никогда не воевала с Остазией.
Какая Кокаоания? С какой Обхазией?
У горелкина подгорело? Этот не тот ли чмошный недофюрер который создал телеграмм канал под названием душитель интернета и там бахваляется своими творческими инициативами?
Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю
Знает он. А это тогда что? Если б не MTProto, то и канала бы твоего не было.