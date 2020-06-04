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Дамир Камалетдинов
1967

Дуров поддержал разблокировку Telegram в России. В Госдуме заявили, что он и так не заблокирован в стране Материал редакции

По мнению депутата Госдумы, позиция главы Telegram «не соотносится с реальностью».

33 комментария
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Павел Дуров выступил в поддержку инициативы депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина по разблокировке Telegram в России. Он пояснил, что это позволило бы 30 миллионам пользователей мессенджера в стране комфортнее использовать сервис.

По словам Дурова, изначально Telegram в России блокировали под эгидой борьбы с терроризмом. Однако за более чем два года мессенджер научился сам бороться с экстремизмом, не жертвуя приватностью пользователей.

Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга. Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы

Павел Дуров
основатель Telegram

В ответ на это депутат и член комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин заявил, что Telegram в России не заблокирован. По его мнению, Дуров просто давно не был в стране.

Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает, что Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю. Существует решение суда, по которому Роскомнадзор обязан заблокировать этот мессенджер. Но, как мы знаем, блокировка не состоялась.

Антон Горелкин
депутат Госдумы

Горелкин также заявил, что инициатива депутатов по разблокировке Telegram — «действие в области пиара, а не права». По его словам, решение суда нельзя было бы отменить в парламенте, так как это разные ветви власти — отменить решение может только вышестоящий судебный орган.

Депутат Антон Горелкин наиболее известен в качестве автора законопроекта об ограничении иностранного капитала в российских IT-компаниях. Согласно документу, если компанию признают «значимой для России», то его владелец может находиться только в России, а доля зарубежного участия не должна превышать 20%.

Как предполагали СМИ, законопроект был направлен на «Яндекс», которым владеет нидерландская Yandex N.V. В ноябре компания изменила структуру управления: часть функций передали специальному фонду общественных интересов, который может временно отстранить гендиректора. В тот же день Горелкин отозвал законопроект на доработку.

22 апреля депутаты Тумусов и Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в России. Они предложили запретить блокировку сервисов, которыми пользуются власти во время режима повышенной готовности или ЧС.

#новости #дуров #telegram #госдума

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33 комментария
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Дыня

27

 Павел Дуров давно не был в России и поэтому не знает

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Дыня

Дыня
5

комментарии излишни 

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Жестокий файл

Дыня
1

Твоя удачная фотография

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Дыня

Жестокий
3

Это мать , мы похожи 

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Жестокий файл

Дыня
1

Сори, попутал

Ответить

Дыня

Жестокий
1
Ответить

Emile Zäkiev

Дыня
6

big boy Ed (Gorelkin)

Ответить

Жестокий файл

Дыня
0

  Вот к чему я стремлюсь

Ответить

Жестокий файл

Жестокий
1

Взгляд моего кота

Ответить

Федеральный

Дыня
0

Неудачная копия Чичваркина

Ответить

Федеральный

Дыня
0

Чичваркин чёт потолстел

Ответить

Дыня

Жестокий
0

блять, он похож на венесуэльского сенатора 

Ответить

Жестокий файл

Дыня
0

Ну пооскорбляли и хватит

Ответить

Горка Тлетов

Дыня
0

Смешная) 

Ответить

Brown Zweig

Дыня
2

вот это дыня

Ответить

Еврейский кот

16

Бож, какой-то сюр

Ответить

Дитковский, ты чучело

Еврейский
–3

:3

Ответить

Еврейский кот

Дитковский,
4

@Вахтёр преследование

Ответить

Дитковский, ты чучело

Еврейский
–3

Кому ты нужен))

Ответить

Еврейский кот

Дитковский,
3

Ну если ты доебался, то как минимум тебе)

Ответить

Дитковский, ты

Еврейск…
–2

Нет, не нужен.

Ответить

Дитковский, ты

Дитковс…
0

@Вахтёр ещё одно преследование минусами, но ведь корги можно, правда? Хнычков одобряе

Ответить

Жестокий файл

13

Да, только t.me и пр. без впна или костылей не работают, не комфортненько баярину!

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Maksim Kniazev-Bogatyrev

Жестокий
2

Ага, телега работает на писюке, а телеграф в браузере не открывается, только если с телефона через встроенную открывашку статей.
Пора им уже определиться, либо блокировать, либо нет

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Тюляш Морской Котан

5
Ответить

Тюляш Морской Котан

1

У меня дежавю?

В Госдуме ответили Дурову и назвали Telegram…
#telegram #дуров
tjournal.ru
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Эмиль Рубанов

1

Горелкин тупо хайпожор, единственное достижение которого это запугивание Яндекса

«Яндекс» изменил структуру управления компанией
«Яндекс» разработал новую структуру управления компанией, которая обезопасит ее от законопроекта о…
lenta.ru
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Горка Тлетов

0

Океания никогда не воевала с Остазией. 

Ответить

Константин Курасов

Горка
0

Какая Кокаоания? С какой Обхазией?

Ответить

Горка Тлетов

Константин
1
Ответить

John Smith

0

орнул чаечкой. 

Ответить

Max Belkov

0

У горелкина подгорело? Этот не тот ли чмошный недофюрер который создал телеграмм канал под названием душитель интернета и там бахваляется своими творческими инициативами? 

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Andrey Mironov

0

Telegram в нашей стране не заблокирован. Я сам веду канал в Telegram и точно это знаю

Знает он. А это тогда что? Если б не MTProto, то и канала бы твоего не было.

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