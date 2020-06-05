Система позволит штрафовать водителей без участия инспекторов.
В России началось тестирование онлайн-тахографов — устройств, которые отслеживают соблюдение скоростного режима и режима отдыха водителей, сообщает «Коммерсантъ».
- Минтранс разработал соответствующий законопроект, его внесут в правительство осенью, утверждает издание;
- Источник «Коммерсанта» рассказал, что внедрение онлайн-тахографов позволит автоматизировать процесс выписывания штрафов. Кроме того появление устройств должно снизить нагрузку на инспекторов уменьшить их количество;
- При этом в Минтрансе уточнили «Коммерсанту», что система будет не полностью автоматической: данные о нарушении сначала попадают к должностному лицу, а он принимает решение о штрафе;
- Систему тестируют только на новых машинах, сообщили изданию в «Росавтотрансе». В Минтрансе рассказали, что в пилотном проекте участвует пассажирский транспорт (автобусы и троллейбусы) в 20 крупнейших агломерациях. В перспективе онлайн-тахографы собираются устанавливать на все автобусы и грузовики;
- Обрабатывать данные будет система «Тахографический контроль». В Минтрансе рассказали, что ее функциональная часть уже создана и теперь проходит «процедуру расширения». Во время тестов штрафовать в онлайн-режиме не будут, отметил собеседник издания.
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Ваня Погост
система будет не полностью автоматической: данные о нарушении сначала попадают к должностному лицу, а он принимает решение о штрафе.
Штош, с системой всё ясно. Комар носа не подточит.
Смертный Мурод
С троллейбусами - полнейший попил бабла получается, они, сдаётся мне, зачастую физически не могут превысить скорость.
BeermanСмертный
Ограничение в 20 то могут. Но ежу понятно, для чего все это затеяно
Egor EpikhinСмертный
Троллейбусы не входят в категорию ТС, на которые требуется устанавливать тахограф.