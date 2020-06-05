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Алексей Боржонов
575

В России начали тестировать устройства для онлайн-контроля скорости автобусов и грузовиков Материал редакции

Система позволит штрафовать водителей без участия инспекторов.

В России началось тестирование онлайн-тахографов — устройств, которые отслеживают соблюдение скоростного режима и режима отдыха водителей, сообщает «Коммерсантъ».

  • Минтранс разработал соответствующий законопроект, его внесут в правительство осенью, утверждает издание;
  • Источник «Коммерсанта» рассказал, что внедрение онлайн-тахографов позволит автоматизировать процесс выписывания штрафов. Кроме того появление устройств должно снизить нагрузку на инспекторов уменьшить их количество;
  • При этом в Минтрансе уточнили «Коммерсанту», что система будет не полностью автоматической: данные о нарушении сначала попадают к должностному лицу, а он принимает решение о штрафе;
  • Систему тестируют только на новых машинах, сообщили изданию в «Росавтотрансе». В Минтрансе рассказали, что в пилотном проекте участвует пассажирский транспорт (автобусы и троллейбусы) в 20 крупнейших агломерациях. В перспективе онлайн-тахографы собираются устанавливать на все автобусы и грузовики;
  • Обрабатывать данные будет система «Тахографический контроль». В Минтрансе рассказали, что ее функциональная часть уже создана и теперь проходит «процедуру расширения». Во время тестов штрафовать в онлайн-режиме не будут, отметил собеседник издания.

#новости

Алексей Боржонов PLUS
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4 комментария
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Ваня Погост

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система будет не полностью автоматической: данные о нарушении сначала попадают к должностному лицу, а он принимает решение о штрафе.

Штош, с системой всё ясно. Комар носа не подточит.

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Смертный Мурод

1

С троллейбусами - полнейший попил бабла получается, они, сдаётся мне, зачастую физически не могут превысить скорость. 

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Beerman

Смертный
0

Ограничение в 20 то могут. Но ежу понятно, для чего все это затеяно

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Egor Epikhin

Смертный
0

Троллейбусы не входят в категорию ТС, на которые требуется устанавливать тахограф.

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