Онлайн-тахографы собираются установить во все грузовики и автобусы.
В России началось тестирование онлайн-тахографов — устройств, которые отслеживают соблюдение скоростного режима и режима отдыха водителей, сообщает «Коммерсантъ».
- Минтранс разработал соответствующий законопроект, его внесут в правительство осенью, утверждает издание;
- Источник «Коммерсанта» рассказал, что внедрение онлайн-тахографов позволит автоматизировать процесс выписывания штрафов. Кроме того появление устройств должно снизить нагрузку на инспекторов уменьшить их количество;
- При этом в Минтрансе уточнили «Коммерсанту», что система будет не полностью автоматической: данные о нарушении сначала попадают к должностному лицу, а он принимает решение о штрафе;
- Систему тестируют только на новых машинах, сообщили изданию в «Росавтотрансе». В Минтрансе рассказали, что в пилотном проекте участвует пассажирский транспорт (автобусы и троллейбусы) в 20 крупнейших агломерациях. В перспективе онлайн-тахографы собираются устанавливать на все автобусы и грузовики;
- Обрабатывать данные будет система «Тахографический контроль». В Минтрансе рассказали, что ее функциональная часть уже создана и теперь проходит «процедуру расширения». Во время тестов штрафовать в онлайн-режиме не будут, отметил собеседник издания.
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Ваня Погост
система будет не полностью автоматической: данные о нарушении сначала попадают к должностному лицу, а он принимает решение о штрафе.
Штош, с системой всё ясно. Комар носа не подточит.
Roman GolovinВаня
Уж лучше как с социальным мониторингом, когда тебе автоматически прилетает штраф за то, что ты вышел на балкон, да?
Ваня ПогостRoman
Если честно, я хуй знаю, что лучше. Просто не припомню ни одной подобной инициативы за последние лет дцать, будь то видеонаблюдение за выборами или система «Платон», чтобы она оказалась реально полезной, рабочей, чтобы не было наебалова, распила или ещё какой хероборы. Поэтому и к этой системе доверия ноль. Я правда буду рад, если ошибаюсь.
Пожилой МартингалRoman
Да
Смертный Мурод
С троллейбусами - полнейший попил бабла получается, они, сдаётся мне, зачастую физически не могут превысить скорость.
BeermanСмертный
Ограничение в 20 то могут. Но ежу понятно, для чего все это затеяно
Egor EpikhinСмертный
Троллейбусы не входят в категорию ТС, на которые требуется устанавливать тахограф.
Vladislav DonetsСмертный
Это достаточно резвый электротранспорт...
плюшевый батон
Мне кажется камеры напихали везде, даже в деревнях. Зачем это дублирование
Alex Newman
А может просто не брать на работу всяких азеров и прочий untermensch из таджикистана водителями общественного транспорта и не будет никаких аварий ибо вы же в курсе сколько этих аварий с маршрутками происходит.