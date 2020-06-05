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Алексей Боржонов
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«Почта России» стала брать комиссию с абонентов за оплату услуг «Ростелекома» в крупных городах Материал редакции

Раньше оператор платил её сам — она обходилась компании примерно в миллиард рублей в год.

С 1 июня «Почта России» начала брать комиссию 2,5% с абонентов «Ростелекома» за оплату услуг в городах с населением больше 50 тысяч человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службы компаний.

  • Жители городов с населением меньше 50 тысяч освобождены от комиссии. В «Почте России» отметили, что приём платежей — коммерческая услуга, которая компенсируется контрагентом или плательщиком;
  • Раньше «Ростелеком» самостоятельно платил комиссию за приём платежей. В 2016 году оператор заключил контракт с почтовой компанией, согласно которому он оплачивал 1,5% от суммы платежа в крупных городах, а в населённых пунктах с населением менее 50 тысяч человек — 4,1%;
  • «Ростелеком» тратил на оплату около миллиарда рублей в год, подсчитал «Коммерсантъ». Оператор отметил, что в последние годы комиссия операторов агентам снизилась до 0,01% и менее, и её стали брать с абонентов. В 2019 смена плательщика комиссии произошла и в Сбербанке;
  • Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что в отделениях услуги оплачивают в основном люди старшего поколения, а в крупных городах большинство людей и так пользуется онлайн-услугами без комиссии. Включение комиссии в счёт абонента стимулирует переход на онлайн-оплату, считает он.

#новости #ростелеком #почтароссии

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