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До него спортсменами-миллиардерами становились только гольфист Тайгер Вудс и боксёр Флод Мейвезер.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, который заработал миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.
Доход спортсмена за 2019 год составил 105 миллионов долларов. Это позволило ему занять четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей после Кайли Дженнер (590 миллионов), Канье Уэста (170) и Роджера Федерера (106,3).
По подсчётам Forbes, 35-летний Роналду стал первым футболистом, который заработал миллиард долларов за свою карьеру. Из них 650 миллионов — зарплата, полученная за матчи, остальные деньги Роналду заработал за пределами поля.
Среди его контрактов — пожизненное соглашение с Nike, по которому он получает 20 миллионов долларов ежегодно, отмечает Forbes. Такой контракт компания заключила только с тремя спортсменами: Роналду, Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.
За 17 лет на профессиональном уровне Роналду играл в португальском «Спортинге», английском «Манчестер Юнайтед», испанском «Реале» и теперь — в итальянском «Ювентусе».
Forbes отметил, что футболист стал третьим в истории спортсменом, который заработал миллиард долларов до ухода из профессионального спорта. Также это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу в 2009 году и боксёру Флоду Мейвезеру в 2017-м.
Не поздно ли заняться Дзюдо?
Отвечает тренер Путина:
Трогательный дебаркадер
Это не фейк?
Нет, насколько я знаю. Это очень древний баян, после первой публикации в сети появились фотки тех, кому было не лень найти могилу и сделать свои. Они легко гуглятся.
У власти в России оказалась самая настоящая ОПГ с богатыми традициями, я не очень понимаю тех, кто это отрицает — пруфов хоть жопой ешь.
была какая то история однажды как он на ближний восток сгонял в передаче поучаствовать на пол дня уж совсем за какое то нереальное бабло)
С чего бы депрессия? Роналду в своей области деятельности считается недосягаемым профессионалом(наряду еще с одним). Вот когда когда за пару постов столько зарабатывают создатели челенджей "кто быстрее съест использованную туалетную бумагу", то можно и задуматься о мрачном.
Ну тут все понятно. Он молодец, и это заслуженно.
Лучший в мире атлет - достоин!
На самом деле это больше история о влиянии внешности на карьеру. Как футболист он адово переоценен
В смысле переоценён? Забивать 10 лет подряд больше чем сыграл игр, это переоценён? Откройте википедию, не знаю, почитайте что ли его достижения, командные и личные.
В прямом смысле. Отличный футболист, но таки больше замыкатель и пенальтист. Повезло ему с лицом и Реалом) А если бы не повезло с лицом, то , уверен, золотых мячей было бы меньше и контрактов и внимания
Адекватный калькулятор
А как же месси? Он ведь не красавчик и успехи тоже немалые
Переоценен ли Месси? Нет.
Адекватный
А вот если бы ему повезло с лицом, был бы переоценен
у Месси нет мирового кубка, у Роналдо есть - мне кажется это важно - Месси Артентину не протащил на 1 место, а Роналдо Португалию смог сделать чемпионом "Евро 2016" и потом эти 2 сборные очень не равны по силе.
Не могу согласиться, что дело во внешности или клубе. И уж тем более про какое-то везение смешно слышать про него, учитывая его нездоровый профессионализм ко всему.
Человек сам себя сделал.
Дело в том числе во внешности, не только в ней. А нездоровый у него только нарциссизм
И еще он протащил свою среднюю сборную в "Евро 2016" к чемпионству!
Ещё и геем при этом
Да)))))
А что мне минус? Роналду сам говорил что он гей. 4 shizzle, если ты не в курсе, учи матчасть
как же гей, если он там какой-то горничной забашлял за изнасилование? Стало быть БИ тогда
никогда не понимал претензий к баблу спортсменов — тут всё по делу
К зп российских футболистов обычно бывают, как мне кажется
ну давайте обсудим зп российских бизнесменов заодно
А Джордан? Или важно иметь активную спортивную карьеру на момент миллиарда?
Пожизненный контракт с Nike, а на фото в Adidas.
Главное, что бы потом не спалился на каких-нибудь допингах, а иначе помрёт в долгах, а-ля армстронг
Джордан ведь тоже миллиардер