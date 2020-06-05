Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2276

Forbes: Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером Материал редакции

До него спортсменами-миллиардерами становились только гольфист Тайгер Вудс и боксёр Флод Мейвезер.

53 комментария
В закладки
Фото Криштиану Роналду, твиттер 

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, который заработал миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Доход спортсмена за 2019 год составил 105 миллионов долларов. Это позволило ему занять четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей после Кайли Дженнер (590 миллионов), Канье Уэста (170) и Роджера Федерера (106,3).

По подсчётам Forbes, 35-летний Роналду стал первым футболистом, который заработал миллиард долларов за свою карьеру. Из них 650 миллионов — зарплата, полученная за матчи, остальные деньги Роналду заработал за пределами поля.

Среди его контрактов — пожизненное соглашение с Nike, по которому он получает 20 миллионов долларов ежегодно, отмечает Forbes. Такой контракт компания заключила только с тремя спортсменами: Роналду, Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

За 17 лет на профессиональном уровне Роналду играл в португальском «Спортинге», английском «Манчестер Юнайтед», испанском «Реале» и теперь — в итальянском «Ювентусе».

Forbes отметил, что футболист стал третьим в истории спортсменом, который заработал миллиард долларов до ухода из профессионального спорта. Также это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу в 2009 году и боксёру Флоду Мейвезеру в 2017-м.

#новости #деньги #спорт

Алексей Боржонов PLUS
+18 155
2
18
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 53, "likes": 18, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 175562, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Jun 2020 09:27:24 +0300", "is_special": false }
Разработка
20 вакансий для разработчиков
От Gradient, Aloha Browser, «Союзмультфильма» и других компаний.
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Специфический франт

51

Я слышал про одну секцию дзюдо, несколько выходцев из которой (по неподтвержденным данным) стали миллиардерами раньше Роналду

Ответить

Kyler

Специфический
0

Не поздно ли заняться Дзюдо?

Ответить

Ваня Погост

Kyler
6

Отвечает тренер Путина:

Ответить

Kyler

Ваня
1

Не, я хочу мосты строить...

Ответить

Трогательный дебаркадер

Ваня
0

Это не фейк?

Ответить

Ваня Погост

Трогательный
1

Нет, насколько я знаю. Это очень древний баян, после первой публикации в сети появились фотки тех, кому было не лень найти могилу и сделать свои. Они легко гуглятся.

У власти в России оказалась самая настоящая ОПГ с богатыми традициями, я не очень понимаю тех, кто это отрицает — пруфов хоть жопой ешь.

Ответить

Серьёзный Валера

Трогательный
0

Да да да))

Ответить

Pavel Zinin

Специфический
0

Чувак! ты молодчик!!! плюсик к карме тебе

Ответить

Лот тот

Специфический
0

интересно найдутся желающие из детдома (такую маму)

Ответить

Непривычный Макс

5

Человек за пару рекламных постов в инстаграме получает больше, чем я заработаю за всю жизнь.
Бля... зачем я про это подумал. Привет, депрессия

Ответить

сироп от щекотки

Непривычный
11

В дорогих машинах и часах, наверное, неплохо разбираешься

Ответить

sub-zero

Непривычный
1

*за 1 пост

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Непривычный
0

была какая то история однажды как он на ближний восток сгонял в передаче поучаствовать на пол дня уж совсем за какое то нереальное бабло)

Ответить

Евгений Бучков

Непривычный
0

С чего бы депрессия? Роналду в своей области деятельности считается недосягаемым профессионалом(наряду еще с одним).  Вот когда когда за пару постов столько зарабатывают создатели челенджей "кто быстрее съест использованную туалетную бумагу", то можно и задуматься о мрачном.

Ответить

Берг

6

Ну тут все понятно. Он молодец, и это заслуженно. 

Ответить

Пожилой Мартингал

Берг
0

Да

Ответить

Колоссальный пистолет

2

Я бы с такими деньжищами купил бы себе остров, образовал бы там своё королевство и жил бы там один нахуй, скролил бы ленту тж, срал в комментах и бухал до конца жизни

Ответить

Печатный ящик

Колоссальный
4

 бы

)

Ответить

Kostya Proshchalykin

Колоссальный
1

Это уже сделал Ибрагимович

Ответить

Vitaliy Vitaliev

0

Лучший в мире атлет - достоин!

Ответить

Илья Набоков

Vitaliy
1

На самом деле это больше история о влиянии внешности на карьеру. Как футболист он адово переоценен

Ответить

Евгений Фоменко

Илья
4

В смысле переоценён? Забивать 10 лет подряд больше чем сыграл игр, это переоценён? Откройте википедию, не знаю, почитайте что ли его достижения, командные и личные. 

Ответить

Илья Набоков

Евгений
–1

В прямом смысле. Отличный футболист, но таки больше замыкатель и пенальтист.  Повезло ему с лицом и Реалом)  А если бы не повезло с лицом, то , уверен,  золотых мячей было бы меньше и контрактов и внимания

Ответить

Адекватный калькулятор

Илья
2

А как же месси? Он ведь не красавчик и успехи тоже немалые

Ответить

Илья Набоков

Адекват…
0

Переоценен ли Месси?  Нет. 

Ответить

Адекватный

Илья
0

А вот если бы ему повезло с лицом, был бы переоценен

Ответить

Илья Набоков

Адекват…
0

Неа) Просто намного раньше бы миллиард заработал

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Адекват…
0

у Месси нет мирового кубка, у Роналдо есть - мне кажется это важно - Месси Артентину не протащил на 1 место, а Роналдо Португалию смог сделать чемпионом "Евро 2016" и потом эти 2 сборные очень не равны по силе.

Ответить

Пожилой Мартингал

Илья
1

Да)

Ответить

Владимир Земсков

Илья
1

Не могу согласиться, что дело во внешности или клубе. И уж тем более про какое-то везение смешно слышать про него, учитывая его нездоровый профессионализм ко всему.
Человек сам себя сделал.

Ответить

Илья Набоков

Владимир
0

Дело в том числе во внешности, не только в ней. А нездоровый у него только нарциссизм

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Владимир
0

И еще он протащил свою среднюю сборную в "Евро 2016" к чемпионству! 

Ответить

Непривычный Паша

Илья
1

нету некрасивых людей, есть бедные

Ответить

Yuri Miller

0

Ещё и геем при этом

Ответить

Пожилой Мартингал

Yuri
0

Да)))))

Ответить

Yuri Miller

Пожилой
1

А что мне минус? Роналду сам говорил что он гей. 4 shizzle, если ты не в курсе, учи матчасть

Ответить

Pavel Zinin

Yuri
3

как же гей, если он там какой-то горничной забашлял за изнасилование? Стало быть БИ тогда

Ответить

Пожилой Мартингал

Yuri
0

Да???

Ответить

Kyler

Yuri
0

Ну это не подтверждено вроде

Ответить

Николай Чумаков

1

никогда не понимал претензий к баблу спортсменов — тут всё по делу

Ответить

Andre Macareno

Николай
0

К зп российских футболистов обычно бывают, как мне кажется

Ответить

Николай Чумаков

Andre
0

ну давайте обсудим зп российских бизнесменов заодно

Ответить

Skoi Skoi

Николай
0

А как насчёт слуг народа ?

Ответить

Печатный ящик

Николай
0

а давайте

Ответить

Крохотный ключ

0

Учитывая что он налоги не платил, этот млрд у него давно по факту. 

Ответить

Максим Костюков

0

флоЙд.

Ответить

Атлант поправил плечи

0

А Джордан? Или важно иметь активную спортивную карьеру на момент миллиарда?

Ответить

Pavel Reich

0

Пожизненный контракт с Nike, а на фото в Adidas.

Ответить

vitalii katernoza

Pavel
0

У Ювентуса контракт с Adidas, там же лого клуба видно.

Ответить

Владимир Земсков

Pavel
0

Титульный спонсор Юве.

Ответить

Pavel Zinin

0

Главное, что бы потом не спалился на каких-нибудь допингах, а иначе помрёт в долгах, а-ля армстронг

Ответить

Vadim Chuvashev

0

Джордан ведь тоже миллиардер

Ответить

Stan Majors

Vadim
0

Тут кто стал до конца карьеры

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Кем был Джордж Флойд, из-за смерти которого в США начались протесты
Краткая биография погибшего во время задержания полицией мужчины.
253
Новости
СК возбудил дело против жителя Екатеринбурга, убитого при штурме квартиры росгвардейцами. Его подозревали в краже обоев
После кражи обоев из магазина он угрожал ножом персоналу, распылил газ в лицо прибывшему для задержания полицейскому и попытался ножом ударить сотрудников СОБРа.
192
Интернет
Ролик о гей-родителях и поправках в Конституцию привёл к обратному эффекту — в сети говорят, что выбрали бы такую Россию
Однополая пара забирает ребёнка из детдома, а авторы спрашивают: «Такую Россию ты выберешь?». А артах и мемах отвечают — #ДаВыберу.
554
Популярное за три дня
Новости
Связываемое с «фабрикой троллей» издание сняло рекламу поправок в Конституцию: там геи усыновляют ребёнка, а он плачет
«Такую Россию ты выберешь?» – грозят авторы.
297
Истории
«ФСБ точно знает, где производились казни»: как правнук репрессированного крестьянина восстановил историю его расстрела
Семейное расследование преступной цепочки – от инициаторов Большого террора до исполнителей в Томске.
435
Новости
YouTube заблокировал агитационный ролик за поправки в Конституцию, в котором мальчика усыновляют геи
Модерация посчитала, что видео содержит дискриминационные высказывания.
163
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Виталий Иванович…

Facebook начала маркировать…

Stan Majors

Facebook начала маркировать…

Евгений Бучков

Forbes: Криштиану Роналду стал…

Mykola Glushchenko

СК возбудил дело против жителя…

Евгений Глебов…

СК возбудил дело против жителя…

Настя Иванова

СК возбудил дело против жителя…

Jiří Kropočev

Почему предстоящее…

Ебаный Кошмар

Facebook начала маркировать…

Dra

Facebook начала маркировать…

Vitaliy Vitaliev

Forbes: Криштиану Роналду стал…

Stan Majors

Facebook начала маркировать…

alexferman

Facebook начала маркировать…

плюшевый батон

В России зафиксировали 8726…

Dra

Facebook начала маркировать…

Лот тот

Forbes: Криштиану Роналду стал…

Vitaliy Vitaliev

Forbes: Криштиану Роналду стал…

alexferman

Facebook начала маркировать…

Ебаный Кошмар

Facebook начала маркировать…

Stan Majors

Forbes: Криштиану Роналду стал…