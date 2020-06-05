Прямой эфир
что происходит в интернете
До него спортсменами, которым удалось заработать такое состояние до ухода из профессионального спорта, становились только гольфист Тайгер Вудс и боксёр Флойд Мейвезер.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, который заработал миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.
Доход спортсмена за 2019 год составил 105 миллионов долларов. Это позволило ему занять четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей после Кайли Дженнер (590 миллионов), Канье Уэста (170) и Роджера Федерера (106,3).
По подсчётам Forbes, 35-летний Роналду стал первым футболистом, который заработал миллиард долларов за свою карьеру. Из них 650 миллионов — зарплата, полученная за матчи, остальные деньги Роналду заработал за пределами поля.
Среди его контрактов — пожизненное соглашение с Nike, по которому он получает 20 миллионов долларов ежегодно, отмечает Forbes. Такой контракт компания заключила только с тремя спортсменами: Роналду, Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.
За 17 лет на профессиональном уровне Роналду играл в португальском «Спортинге», английском «Манчестер Юнайтед», испанском «Реале» и теперь — в итальянском «Ювентусе».
Forbes отметил, что футболист стал третьим в истории спортсменом, который заработал миллиард долларов до ухода из профессионального спорта. Также это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу в 2009 году и боксёру Флойду Мейвезеру в 2017-м.
Не поздно ли заняться Дзюдо?
Отвечает тренер Путина:
Трогательный дебаркадер
Это не фейк?
Нет, насколько я знаю. Это очень древний баян, после первой публикации в сети появились фотки тех, кому было не лень найти могилу и сделать свои. Они легко гуглятся.
У власти в России оказалась самая настоящая ОПГ с богатыми традициями, я не очень понимаю тех, кто это отрицает — пруфов хоть жопой ешь.
Его тренера звали Анатолий Рахлин
А первым тренером был Усвяцов, который к тому времени уже был уголовником и который направил Ротенберга и Путина по «правильному пути». Путин сам упоминал Усвяцова в интервью Наталии Геворкян, которое стало затем книгой «От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным». Естественно, упоминал вскользь и без подробностей, это уже потом энтузиасты нарыли кучу интересной инфы о ближнем окружении молодого ВВП.
А первым тренером был Усвяцов
Первым тренером был как раз Анатолий Рахлин
с 11 и до 22 года, при нем он стал чемпионом Ленинградской области
Значит Путин напиздел. Вот что он сам рассказывал о том, как он начал увлекаться каратэ:
Вот что он сам рассказывал о том, как он начал увлекаться каратэ
Только Путин дзюдоист, причем тут каратэ?
и где тут написано что Усвяцев его тренер?
Отвечает тренер Путина:
хороший наброс
Тренер у него был Анатолий Рахлин
Ну да, ведь невозможно что у человека два тренера или больше, тренер же он как мать.
http://argumentua.com
ты серьезно?
Леонид Усвяцов. Настоящий учитель Путина
а в заголовке стоит фотка Путина с Рахлиным )))
только такой шлак нашелся?
Я не изучал этот вопрос, я вбил в гугл "тренер путина" и кинул вторую ссылку. Даже по той ссылке которую ты отправил написано "первый" тренер, что, наверное, подразумевает что были и другие, нет?
Ну вбей про Усвяцева и увидишь что про него только на помойках написано.
Первый тренер был у него был больше 10 лет, до 22 года. При нем он и стал чемпионом.
Про Усвяцева вообще пишут что он каскадером работал, охуенная ОПГ, ога.
Привет, депрессия
Кстати, не все люди завистливы. И они душевно чувствуют себя намного лучше завистливых. Может, и Вам попробовать избавиться от зависти? Это возможно, я уже сделал это много лет назад. 😊
—
Зависть это такое чувство от которого не так просто избавиться если оно есть.
Это всё равно как увидеть красивую женщину и сказать себе что она мне не нравится, хотя она нравится. Или сказать так, вот завтра женюсь и всё, сделаю так, чтобы мне больше женщины не нравились, ну кроме моей жены )))))))))))))))) этакий самообман :)
С чего бы депрессия? Роналду в своей области деятельности считается недосягаемым профессионалом(наряду еще с одним). Вот когда когда за пару постов столько зарабатывают создатели челенджей "кто быстрее съест использованную туалетную бумагу", то можно и задуматься о мрачном.
можно и задуматься о мрачном
Зачем? Для чего? Чтобы что? 🤨
—
была какая то история однажды как он на ближний восток сгонял в передаче поучаствовать на пол дня уж совсем за какое то нереальное бабло)
Ну тут все понятно. Он молодец, и это заслуженно.
Печатный ящик
бы
)
Мм, Роман, чего из перечисленного у Вас нет сейчас? Ну, кроме острова. 🧐
Лучший в мире атлет - достоин!
На самом деле это больше история о влиянии внешности на карьеру. Как футболист он адово переоценен
В смысле переоценён? Забивать 10 лет подряд больше чем сыграл игр, это переоценён? Откройте википедию, не знаю, почитайте что ли его достижения, командные и личные.
В прямом смысле. Отличный футболист, но таки больше замыкатель и пенальтист. Повезло ему с лицом и Реалом) А если бы не повезло с лицом, то , уверен, золотых мячей было бы меньше и контрактов и внимания
Адекватный калькулятор
А как же месси? Он ведь не красавчик и успехи тоже немалые
Переоценен ли Месси? Нет.
Адекватный
А вот если бы ему повезло с лицом, был бы переоценен
у Месси нет мирового кубка, у Роналдо есть - мне кажется это важно - Месси Артентину не протащил на 1 место, а Роналдо Португалию смог сделать чемпионом "Евро 2016" и потом эти 2 сборные очень не равны по силе.
Что за мировой кубок у Рона?
Наверно он перепутал победу на евро с мировым кубком.
Ни у Месси, ни у Рона нет титула чемпиона мира со сборной. И как раз таки ближе к победе был Месси, а не Рон - сборная Португалии не доходила до финала ЧМ с Роном, в отличии от сборной Аргентины.
Да ну офигеть. На ютубе тысячи нарезок футбольных моментов и нарезок с Роналдо гораздо больше, потому что он создаёт себе моменты сам. А Месси, как раз-таки, по большей части замыкает и если создаёт себе моменты, то не сказать чтоб супер невероятно это делает.
Роналдо гораздо больше, потому что он создаёт себе моменты сам.
Что за чушь. Он так-то чистый замыкатель. На него играл весь Реал, а он находился всегда в нужном месте. Однако, это не уменьшает его заслуг. В юве у него уже другая роль и позиция в силу возраста. И судить по нарезкам забитых голов нет никакого смысла, ибо это выборка лишь успешных действий. Брака у него тоже хватает.
Месси, как раз-таки, по большей части замыкает и если создаёт себе моменты, то не сказать чтоб супер невероятно это делает.
Снова какая-то чушь. Роль Месси как раз в создании ключевых передач в последнюю треть. У него колоссально важная роль в команде и и абсолютно другие задачи, относительно Рона. Его дриблинг - это отсутствие дриблинга и ободок, он делает это естественно, в силу своей природы.
Если резюмировать, то феномен первого - это бесконечная работа над собой, тогда как второго - сама природа и талант. Рон заменяем, а Месси - нет.
Непривычный Паша
нету некрасивых людей, есть бедные
нету некрасивых людей, есть бедные
Как вижу, многие бедные некрасивые люди не делают ничего посильного, возможного, чтобы сделаться симпатичными. Модная прича не стоит больших денег. Прикид, который хорошо сидит, в котором хорошо выглядишь, тоже. А труд над своей душой (подробнее написал чуть 👆) не стоит вообще ни копейки.
В том числе поэтому эти люди бедные — ведь они поставили на себе большой жирный ➕. Мол, я уродился бедным и некрасивым — что ж, значит, я обречён влачить жалкое существование. На самом деле их беда в дефиците мотиваций и веры в свои силы. ☝️
—
Не могу согласиться, что дело во внешности или клубе. И уж тем более про какое-то везение смешно слышать про него, учитывая его нездоровый профессионализм ко всему.
Человек сам себя сделал.
Дело в том числе во внешности, не только в ней. А нездоровый у него только нарциссизм
Не во внешности. Он просто ухожен.
В спорте что бы быть богатым, внешность не главный фактор.
Ну а то, что он эгоистичный нарцисс вообще похуй. Это личностный фактор, не имеющий никакого значения в футболе. Месси как контр-пример. И ещё с десяток других топовых атлетов.
И еще он протащил свою среднюю сборную в "Евро 2016" к чемпионству!
история о влиянии внешности на карьеру
Безотносительно к обсуждаемому персу замечу, что это влияние действительно огромно. Но оно не всегда положительное. Например: 👇
• Некоторые красивые люди рассказывали мне, что не могут избавиться от чувства, будто люди тянутся к ним из-за их внешности (цит. «внешних атрибутов»), а не из-за их личности. Это переживание крайне тяготит их, нередко побуждает обращаться за помощью к психобратии.
• У некоторых красивых женщин дело обстоит ещё хуже. Недавно рассказывал здесь об этом: 👇
Красивые люди часто производят впечатление неприступности, холодности и этим отталкивают от себя. Когда-то много лет назад беседовал на эту тему с молодой красивой гетеросексуальной женщиной, внешне похожей на диско-певицу Сандру. Она страдала от одиночества и посетовала мне, что с ней почти никогда не пытались познакомиться мужчины. Только пару раз приставали какие-то пьяные охряпки.
• В нашем городе много лет орудовала судья с телесным пороком («сухая» рука и что-то с ногой). Она рассматривала уголовные дела. Мы, юристы, знали, если к ней попал молодой, красивый, здоровый парень, можно быть уверенным — наказание будет максимально возможным, по самой верхней планке.
Так что красота это далеко не всегда дар, способный сделать человека счастливым. В связи с этим намедни написал на TJ вот ещё что: 👇
Часто наблюдаю в жизни большое, иногда прям пропастное различие между «красивый/красивая» и «симпатичный/симпатичная». Несколько раз потрясающе красивые люди говорили мне: «Меня никто не любит». В то время как симпатичные люди пребывали в облаке перманентного внимания, даже если выглядели вопиюще квазимодически.
Здесь есть и хорошая новость для некрасивых людей, коих подавляющее большинство. Часто я могу ходить по городу несколько часов, не встретив *ни одного* красивого человека. Так вот, некрасивый человек не может сделать себя красивым, но может сделать себя симпатичным. Здесь помогут модные прикид и прича, но этого критично недостаточно. Важно изменить своё внутреннее состояние, развить в себе дружелюбие, доброжелательность и душевную теплоту к людям. Не сразу, но месяц за месяцем такой человек будет становиться всё более и более симпатичным, всё более привлекательным.
—
никогда не понимал претензий к баблу спортсменов — тут всё по делу
К зп российских футболистов обычно бывают, как мне кажется
ну давайте обсудим зп российских бизнесменов заодно
Ещё и геем при этом
Да)))))
А что мне минус? Роналду сам говорил что он гей. 4 shizzle, если ты не в курсе, учи матчасть
как же гей, если он там какой-то горничной забашлял за изнасилование? Стало быть БИ тогда
ага ради PR он сам себя назвал геем. Хотите сказать это домыслы и клевета, что он не говорил такого? Ну что-ж, лично с Роналду не знаком, спросить у него не получится. Типа Слышь Роналду, а ты правда гей или прикалываешься?
Только одному Юрию Миллеру тут не похуй на ориентацию другого мужчины, которого он никогда не встретит.
Может, поэтому и злиться.
бабки роналду не вмещяються
@Алексей Боржонов
Такой заголовок вводит в заблуждение.
стал первым в мире футболистом-миллиардером
стал первым в мире футболистом, который заработал миллиард долларов
Тот же Форбс указывает:
В рейтинге приведены суммы до вычета налогов и гонораров агентам, менеджерам или юристам.
То есть он заработал миллиард, но он пока ещё не миллиардер.
А Джордан? Или важно иметь активную спортивную карьеру на момент миллиарда?
Пожизненный контракт с Nike, а на фото в Adidas.
Главное, что бы потом не спалился на каких-нибудь допингах, а иначе помрёт в долгах, а-ля армстронг
Джордан ведь тоже миллиардер
Криш отличный футболист. Такое ощущение, будто он вообще не стареет, каждый год отжигает по полной. Все его деньги заслужены и заработаны абсолютно честно.
Годы усердных тренировок, личный скилл, харизма, добрейшее сердце.
Сравниваем теперь с Дженнер.