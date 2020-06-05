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Новости
Алексей Боржонов
5940

Forbes: Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, заработавшим миллиард долларов за всю карьеру Материал редакции

До него спортсменами, которым удалось заработать такое состояние до ухода из профессионального спорта, становились только гольфист Тайгер Вудс и боксёр Флойд Мейвезер.

94 комментария
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Фото Криштиану Роналду, твиттер 

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом, который заработал миллиард долларов. Об этом сообщает Forbes.

Доход спортсмена за 2019 год составил 105 миллионов долларов. Это позволило ему занять четвёртое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей после Кайли Дженнер (590 миллионов), Канье Уэста (170) и Роджера Федерера (106,3).

По подсчётам Forbes, 35-летний Роналду стал первым футболистом, который заработал миллиард долларов за свою карьеру. Из них 650 миллионов — зарплата, полученная за матчи, остальные деньги Роналду заработал за пределами поля.

Среди его контрактов — пожизненное соглашение с Nike, по которому он получает 20 миллионов долларов ежегодно, отмечает Forbes. Такой контракт компания заключила только с тремя спортсменами: Роналду, Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом.

За 17 лет на профессиональном уровне Роналду играл в португальском «Спортинге», английском «Манчестер Юнайтед», испанском «Реале» и теперь — в итальянском «Ювентусе».

Forbes отметил, что футболист стал третьим в истории спортсменом, который заработал миллиард долларов до ухода из профессионального спорта. Также это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу в 2009 году и боксёру Флойду Мейвезеру в 2017-м.

#новости #деньги #спорт

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94 комментария
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Специфический франт

108

Я слышал про одну секцию дзюдо, несколько выходцев из которой (по неподтвержденным данным) стали миллиардерами раньше Роналду

Ответить

Kyler

Специфический
0

Не поздно ли заняться Дзюдо?

Ответить

Ваня Погост

Kyler
12

Отвечает тренер Путина:

Ответить

Трогательный дебаркадер

Ваня
1

Это не фейк?

Ответить

Ваня Погост

Трогательный
7

Нет, насколько я знаю. Это очень древний баян, после первой публикации в сети появились фотки тех, кому было не лень найти могилу и сделать свои. Они легко гуглятся.

У власти в России оказалась самая настоящая ОПГ с богатыми традициями, я не очень понимаю тех, кто это отрицает — пруфов хоть жопой ешь.

Ответить

Michael Smith

Ваня
0

Его тренера звали Анатолий Рахлин

Ответить

Ваня Погост

Michael
1

А первым тренером был Усвяцов, который к тому времени уже был уголовником и который направил Ротенберга и Путина по «правильному пути». Путин сам упоминал Усвяцова в интервью Наталии Геворкян, которое стало затем книгой «От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным». Естественно, упоминал вскользь и без подробностей, это уже потом энтузиасты нарыли кучу интересной инфы о ближнем окружении молодого ВВП.

Ответить

Michael Smith

Ваня
1

А первым тренером был Усвяцов

Первым тренером был как раз Анатолий Рахлин

с 11 и до 22 года, при нем он стал чемпионом Ленинградской области

Ответить

Ваня Погост

Michael
1

Значит Путин напиздел. Вот что он сам рассказывал о том, как он начал увлекаться каратэ:

Ответить

Michael Smith

Ваня
2

Вот что он сам рассказывал о том, как он начал увлекаться каратэ

Только Путин дзюдоист, причем тут каратэ?

и где тут написано что Усвяцев его тренер?

Ответить

Серьёзный Валера

Трогательный
0

Да да да))

Ответить

Kyler

Трогательный
0

Нет

Ответить

Kyler

Ваня
1

Не, я хочу мосты строить...

Ответить

Michael Smith

Ваня
0

Отвечает тренер Путина:

хороший наброс
Тренер у него был Анатолий Рахлин

Владимир Путин простился со своим первым…
Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетил Центр дзюдо на Кондратьевском проспекте в…
www.newsru.com
Ответить

Джонни Голубь

Michael
1

Ну да, ведь невозможно что у человека два тренера или больше, тренер же он как мать.

Леонид Усвяцов. Настоящий учитель Путина
Почему во главе России &ndash; одуревший от жадности беспредельщик. Настоящим учителем и…
argumentua.com
Ответить

Michael Smith

Джонни
0

http://argumentua.com

ты серьезно?

Леонид Усвяцов. Настоящий учитель Путина

а в заголовке стоит фотка Путина с Рахлиным )))

только такой шлак нашелся?

Ответить

Джонни Голубь

Michael
0

Я не изучал этот вопрос, я вбил в гугл "тренер путина" и кинул вторую ссылку. Даже по той ссылке которую ты отправил написано "первый" тренер, что, наверное, подразумевает что были и другие, нет?

Ответить

Michael Smith

Джонни
0

Ну вбей про Усвяцева и увидишь что про него только на помойках написано.

Первый тренер был у него был больше 10 лет, до 22 года. При нем он и стал чемпионом.

Про Усвяцева вообще пишут что он каскадером работал, охуенная ОПГ, ога.

Ответить

Pavel Zinin

Специфический
0

Чувак! ты молодчик!!! плюсик к карме тебе

Ответить

Лот тот

Специфический
0

интересно найдутся желающие из детдома (такую маму)

Ответить

Игорь Янович

Специфический
0

Там не секция, а секта, а ещё лучше полноценное ОПГ!

Ответить

Непривычный Макс

10

Человек за пару рекламных постов в инстаграме получает больше, чем я заработаю за всю жизнь.
Бля... зачем я про это подумал. Привет, депрессия

Ответить

сироп от щекотки

Непривычный
18

В дорогих машинах и часах, наверное, неплохо разбираешься

Ответить

sub-zero

Непривычный
3

*за 1 пост

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Непривычный
1

Привет, депрессия

Кстати, не все люди завистливы. И они душевно чувствуют себя намного лучше завистливых. Может, и Вам попробовать избавиться от зависти? Это возможно, я уже сделал это много лет назад. 😊

Ответить

Игорь Янович

Виталий
2

Зависть это такое чувство от которого не так просто избавиться если оно есть.
Это всё равно как увидеть красивую женщину и сказать себе что она мне не нравится, хотя она нравится. Или сказать так, вот завтра женюсь и всё, сделаю так, чтобы мне больше женщины не нравились, ну кроме моей жены )))))))))))))))) этакий самообман :)

Ответить

Печатный ящик

Игорь
2

АХАХАХАХАХ)))))

Ответить

Евгений Бучков

Непривычный
1

С чего бы депрессия? Роналду в своей области деятельности считается недосягаемым профессионалом(наряду еще с одним).  Вот когда когда за пару постов столько зарабатывают создатели челенджей "кто быстрее съест использованную туалетную бумагу", то можно и задуматься о мрачном.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Евгений
0

можно и задуматься о мрачном

Зачем? Для чего? Чтобы что? 🤨

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Непривычный
0

была какая то история однажды как он на ближний восток сгонял в передаче поучаствовать на пол дня уж совсем за какое то нереальное бабло)

Ответить

Gregory Galperin

Vitaliy
0

В короткой, длинной, или в разрез?

Ответить

Берг

7

Ну тут все понятно. Он молодец, и это заслуженно. 

Ответить

Пожилой Мартингал

Берг
0

Да

Ответить

Колоссальный пистолет

3

Я бы с такими деньжищами купил бы себе остров, образовал бы там своё королевство и жил бы там один нахуй, скролил бы ленту тж, срал в комментах и бухал до конца жизни

Ответить

Печатный ящик

Колоссальный
13

 бы

)

Ответить

Колоссальный пистолет

Печатный
1

(

Ответить

Kostya Proshchalykin

Колоссальный
1

Это уже сделал Ибрагимович

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Колоссальный
1

Мм, Роман, чего из перечисленного у Вас нет сейчас? Ну, кроме острова. 🧐

Ответить

Колоссальный пистолет

Виталий
0

Собственно только острова и не хватает

Ответить

Игорь Янович

Колоссальный
0

хорошо что у вас нет таких денег!

Ответить

Vitaliy Vitaliev

0

Лучший в мире атлет - достоин!

Ответить

Илья Набоков

Vitaliy
0

На самом деле это больше история о влиянии внешности на карьеру. Как футболист он адово переоценен

Ответить

Евгений Фоменко

Илья
10

В смысле переоценён? Забивать 10 лет подряд больше чем сыграл игр, это переоценён? Откройте википедию, не знаю, почитайте что ли его достижения, командные и личные. 

Ответить

Илья Набоков

Евгений
–4

В прямом смысле. Отличный футболист, но таки больше замыкатель и пенальтист.  Повезло ему с лицом и Реалом)  А если бы не повезло с лицом, то , уверен,  золотых мячей было бы меньше и контрактов и внимания

Ответить

Адекватный калькулятор

Илья
3

А как же месси? Он ведь не красавчик и успехи тоже немалые

Ответить

Илья Набоков

Адекват…
0

Переоценен ли Месси?  Нет. 

Ответить

Адекватный

Илья
4

А вот если бы ему повезло с лицом, был бы переоценен

Ответить

Илья Набоков

Адекват…
–1

Неа) Просто намного раньше бы миллиард заработал

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Адекват…
1

у Месси нет мирового кубка, у Роналдо есть - мне кажется это важно - Месси Артентину не протащил на 1 место, а Роналдо Португалию смог сделать чемпионом "Евро 2016" и потом эти 2 сборные очень не равны по силе.

Ответить

Владимир Земсков

Vitaliy
0

Что за мировой кубок у Рона?

Ответить

Алексей Боржонов

Владимир
0

Наверное, речь про бразильца. Но при чём тут он, непонятно 

Ответить

Владимир Земсков

Алексей
1

Наверно он перепутал победу на евро с мировым кубком.
Ни у Месси, ни у Рона нет титула чемпиона мира со сборной. И как раз таки ближе к победе был Месси, а не Рон - сборная Португалии не доходила до финала ЧМ с Роном, в отличии от сборной Аргентины.

Ответить

Илья Гераськин

Илья
–1

Да ну офигеть. На ютубе тысячи нарезок футбольных моментов и нарезок с Роналдо гораздо больше, потому что он создаёт себе моменты сам. А Месси, как раз-таки, по большей части замыкает и если создаёт себе моменты, то не сказать чтоб супер невероятно это делает.

Ответить

Владимир Земсков

Илья
0

Роналдо гораздо больше, потому что он создаёт себе моменты сам.

Что за чушь. Он так-то чистый замыкатель. На него играл весь Реал, а он находился всегда в нужном месте. Однако, это не уменьшает его заслуг. В юве у него уже другая роль и позиция в силу возраста. И судить по нарезкам забитых голов нет никакого смысла, ибо это выборка лишь успешных действий. Брака у него тоже хватает.

Месси, как раз-таки, по большей части замыкает и если создаёт себе моменты, то не сказать чтоб супер невероятно это делает.

Снова какая-то чушь. Роль Месси как раз в создании ключевых передач в последнюю треть. У него колоссально важная роль в команде и и абсолютно другие задачи, относительно Рона. Его дриблинг - это отсутствие дриблинга и ободок, он делает это естественно, в силу своей природы.

Если резюмировать, то феномен первого - это бесконечная работа над собой, тогда как второго - сама природа и талант. Рон заменяем, а Месси - нет.

Ответить

AnDyLawless

Владимир
0

Замыкатель- протыкатель

Ответить

Илья Набоков

Илья
–1

Говорил же тебе, загрызут тебя здесь за этого пидра

Ответить

Непривычный Паша

Илья
4

нету некрасивых людей, есть бедные

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Непривычный
0

нету некрасивых людей, есть бедные

Как вижу, многие бедные некрасивые люди не делают ничего посильного, возможного, чтобы сделаться симпатичными. Модная прича не стоит больших денег. Прикид, который хорошо сидит, в котором хорошо выглядишь, тоже. А труд над своей душой (подробнее написал чуть 👆) не стоит вообще ни копейки.

В том числе поэтому эти люди бедные — ведь они поставили на себе большой жирный ➕. Мол, я уродился бедным и некрасивым — что ж, значит, я обречён влачить жалкое существование. На самом деле их беда в дефиците мотиваций и веры в свои силы. ☝️

Ответить

Илья Гераськин

Виталий
0

Зубы значат очень много, и стоят тоже.

Ответить

Владимир Земсков

Илья
3

Не могу согласиться, что дело во внешности или клубе. И уж тем более про какое-то везение смешно слышать про него, учитывая его нездоровый профессионализм ко всему.
Человек сам себя сделал.

Ответить

Илья Набоков

Владимир
0

Дело в том числе во внешности, не только в ней. А нездоровый у него только нарциссизм

Ответить

Владимир Земсков

Илья
0

Не во внешности. Он просто ухожен.
В спорте что бы быть богатым, внешность не главный фактор.
Ну а то, что он эгоистичный нарцисс вообще похуй. Это личностный фактор, не имеющий никакого значения в футболе. Месси как контр-пример. И ещё с десяток других топовых атлетов.

Ответить

Vitaliy Vitaliev

Владимир
0

И еще он протащил свою среднюю сборную в "Евро 2016" к чемпионству! 

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Илья
1

история о влиянии внешности на карьеру

Безотносительно к обсуждаемому персу замечу, что это влияние действительно огромно. Но оно не всегда положительное. Например: 👇

• Некоторые красивые люди рассказывали мне, что не могут избавиться от чувства, будто люди тянутся к ним из-за их внешности (цит. «внешних атрибутов»), а не из-за их личности. Это переживание крайне тяготит их, нередко побуждает обращаться за помощью к психобратии.

• У некоторых красивых женщин дело обстоит ещё хуже. Недавно рассказывал здесь об этом: 👇

Красивые люди часто производят впечатление неприступности, холодности и этим отталкивают от себя. Когда-то много лет назад беседовал на эту тему с молодой красивой гетеросексуальной женщиной, внешне похожей на диско-певицу Сандру. Она страдала от одиночества и посетовала мне, что с ней почти никогда не пытались познакомиться мужчины. Только пару раз приставали какие-то пьяные охряпки.

• В нашем городе много лет орудовала судья с телесным пороком («сухая» рука и что-то с ногой). Она рассматривала уголовные дела. Мы, юристы, знали, если к ней попал молодой, красивый, здоровый парень, можно быть уверенным — наказание будет максимально возможным, по самой верхней планке.

Так что красота это далеко не всегда дар, способный сделать человека счастливым. В связи с этим намедни написал на TJ вот ещё что: 👇

Часто наблюдаю в жизни большое, иногда прям пропастное различие между «красивый/красивая» и «симпатичный/симпатичная». Несколько раз потрясающе красивые люди говорили мне: «Меня никто не любит». В то время как симпатичные люди пребывали в облаке перманентного внимания, даже если выглядели вопиюще квазимодически.

Здесь есть и хорошая новость для некрасивых людей, коих подавляющее большинство. Часто я могу ходить по городу несколько часов, не встретив *ни одного* красивого человека. Так вот, некрасивый человек не может сделать себя красивым, но может сделать себя симпатичным. Здесь помогут модные прикид и прича, но этого критично недостаточно. Важно изменить своё внутреннее состояние, развить в себе дружелюбие, доброжелательность и душевную теплоту к людям. Не сразу, но месяц за месяцем такой человек будет становиться всё более и более симпатичным, всё более привлекательным.

Ответить

Пожилой Мартингал

Илья
1

Да)

Ответить

Николай Чумаков

2

никогда не понимал претензий к баблу спортсменов — тут всё по делу

Ответить

Andre Macareno

Николай
0

К зп российских футболистов обычно бывают, как мне кажется

Ответить

Николай Чумаков

Andre
0

ну давайте обсудим зп российских бизнесменов заодно

Ответить

Skoi Skoi

Николай
0

А как насчёт слуг народа ?

Ответить

Печатный ящик

Николай
0

а давайте

Ответить

Yuri Miller

0

Ещё и геем при этом

Ответить

Пожилой Мартингал

Yuri
0

Да)))))

Ответить

Yuri Miller

Пожилой
1

А что мне минус? Роналду сам говорил что он гей. 4 shizzle, если ты не в курсе, учи матчасть

Ответить

Pavel Zinin

Yuri
3

как же гей, если он там какой-то горничной забашлял за изнасилование? Стало быть БИ тогда

Ответить

Пожилой Мартингал

Yuri
0

Да???

Ответить

Kyler

Yuri
0

Ну это не подтверждено вроде

Ответить

Yuri Miller

Kyler
–2

ага ради PR он сам себя назвал геем. Хотите сказать это домыслы и клевета, что он не говорил такого? Ну что-ж, лично с Роналду не знаком, спросить у него не получится. Типа Слышь Роналду, а ты правда гей или прикалываешься?

Ответить

Kyler

Yuri
0

Да даже если и гей, не понимаю

Ответить

Владимир Земсков

Kyler
0

Только одному Юрию Миллеру тут не похуй на ориентацию другого мужчины, которого он никогда не встретит.
Может, поэтому и злиться.

Ответить

Процентный татарин

0

Что с заголовком? 

Ответить

Дыня

Процентный
1

бабки роналду не вмещяються 

Ответить

Дыня

Дыня
0

а если серьезно то в верстке не было предусмотрено такое длинное неразрывное слово как "футболистом-миллиардером" вот оно и пошло по пизде. Частая ситуация для заголовков

Ответить

Неведомый Петя

0

@Алексей Боржонов 
Такой заголовок вводит в заблуждение.
стал первым в мире футболистом-миллиардером

стал первым в мире футболистом, который заработал миллиард долларов

Тот же Форбс указывает:
В рейтинге приведены суммы до вычета налогов и гонораров агентам, менеджерам или юристам.

То есть он заработал миллиард, но он пока ещё не миллиардер.

Ответить

Алексей Боржонов

Неведомый
1

спасибо, уточнил заголовок — что это считается за всю карьеру 

Ответить

Крохотный ключ

0

Учитывая что он налоги не платил, этот млрд у него давно по факту. 

Ответить

Максим Костюков

0

флоЙд.

Ответить

Атлант поправил плечи

0

А Джордан? Или важно иметь активную спортивную карьеру на момент миллиарда?

Ответить

Pavel Reich

0

Пожизненный контракт с Nike, а на фото в Adidas.

Ответить

vitalii katernoza

Pavel
0

У Ювентуса контракт с Adidas, там же лого клуба видно.

Ответить

Владимир Земсков

Pavel
0

Титульный спонсор Юве.

Ответить

Pavel Zinin

0

Главное, что бы потом не спалился на каких-нибудь допингах, а иначе помрёт в долгах, а-ля армстронг

Ответить

Vadim Chuvashev

0

Джордан ведь тоже миллиардер

Ответить

Stan Majors

Vadim
0

Тут кто стал до конца карьеры

Ответить

Danil Oputin

0

Криш отличный футболист. Такое ощущение, будто он вообще не стареет, каждый год отжигает по полной. Все его деньги заслужены и заработаны абсолютно честно.
Годы усердных тренировок, личный скилл, харизма, добрейшее сердце.
Сравниваем теперь с Дженнер.

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