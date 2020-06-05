Двоих полицейских, причастных к инциденту, отстранили от службы. Мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

В закладки

В Буффало, штат Нью-Йорк, полицейские во время зачистки улицы, на которой закончился протест, толкнули подошедшего к ним 75-летнего мужчину, после чего тот упал, ударившись головой о тротуар. Об этом пишет Buffalo Toronto Public Media.

После громкого удара о тротуар мужчина остался лежать неподвижно, из его уха пошла кровь. Толкнувший мужчину офицер попытался оказать ему помощь, но его отогнал другой полицейский.

WBFO @WBFO https://t.co/JBKQLvzfET Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO

Мужчине оказали первую помощь медики и доставили в больницу. По данным журналистов, пострадавший находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Местные власти заявили, что по прогнозам врачей, мужчина должен выздороветь. Его доставили в больницу с сотрясением мозга и рваными ранами.

Представитель полиции Буффало заявил, что мужчина получил ранение во время стычки с полицейскими — он споткнулся и упал. Глава полицейского департамента отстранил двух причастных к этому инциденту офицеров без оплаты труда. Полиция начала расследование произошедшего.

Мэр Буффало Байрон Браун заявил, что это событие его сильно разочаровало, он пообещал и дальше «развивать достигнутый прогресс в работе по борьбе с расовой несправедливостью и неравенством». Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал инцидент «совершенно неоправданным и крайне позорным». «Полицейские должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотреблять им», — считает он.

В Твиттере напомнили, что за сутки до этого происшествия полицейские Буффало вставали на одно колено перед протестующими — так они выражали свою солидарность с манифестантами.

avinash @avinashx2



https://t.co/GlccXiMsx9 i know protesters are well intentioned asking cops to kneel at protests, but it solves nothing. it’s an opportunity for cops to placate protesters before brutalising them. ask officer torgalski #buffalo «Помните, что протестующие из лучших побуждений просят полицейских преклонить колени на протестах, но это ничего не значит. Для полицейских это возможность успокоить протестующих, чтобы затем снова применить к ним жестокость»

В соцсетях также удивились, что множество полицейских Буффало просто прошли мимо пожилого человека, истекающего кровью.

Eugene Lee Yang @EugeneLeeYang That video. It's of a peaceful situation where an elderly man is shoved to the ground by a group of Buffalo police where he cracks his head and begins to bleed out with no one rushing to his aid. I won't retweet it because that sentence alone should make you beyond angry. «Ситуация — пожилого человека толкает на землю группа полицейских из Буффало, он разбивает голову и начинает истекать кровью, никто не спешит к нему на помощь. Я не будут ретвитить видео, одно описание ситуации должно вас сильно разозлить»

Rick Wilson @TheRickWilson



Knock an elderly man to the ground, the walk casually by as he is bleeding on the street. I usually save my "Fuck That Guy" segment for our podcast, but Officer Aaron Torgalski of Buffalo PD...Fuck that guy.Knock an elderly man to the ground, the walk casually by as he is bleeding on the street. https://t.co/ZJyJrp9Jsh «Сбить пожилого человека на землю и пройти мимо, пока он истекает кровью»

Инициалы офицера, толкнувшего пожилого мужчину, попали на видео. В Твиттере начали распространять его имя с призывами уволить из полиции и привлечь к ответственности.

Dominic DeAngelis @DOMtheB0MB Aaron Torgalski of Buffalo PD. That’s his name. What a peice of shit. https://twitter.com/davidbegnaud/status/1268716877355810818 «Аарон Торгальски из полиции Буффало. Вот как его зовут. Ну и кусок дерьма»