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Двоих полицейских, причастных к инциденту, отстранили от службы. Мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.
В Буффало, штат Нью-Йорк, полицейские во время зачистки улицы, на которой закончился протест, толкнули подошедшего к ним 75-летнего мужчину, после чего тот упал, ударившись головой о тротуар. Об этом пишет Buffalo Toronto Public Media.
После громкого удара о тротуар мужчина остался лежать неподвижно, из его уха пошла кровь. Толкнувший мужчину офицер попытался оказать ему помощь, но его отогнал другой полицейский.
Мужчине оказали первую помощь медики и доставили в больницу. По данным журналистов, пострадавший находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Местные власти заявили, что по прогнозам врачей, мужчина должен выздороветь. Его доставили в больницу с сотрясением мозга и рваными ранами.
Представитель полиции Буффало заявил, что мужчина получил ранение во время стычки с полицейскими — он споткнулся и упал. Глава полицейского департамента отстранил двух причастных к этому инциденту офицеров без оплаты труда. Полиция начала расследование произошедшего.
Мэр Буффало Байрон Браун заявил, что это событие его сильно разочаровало, он пообещал и дальше «развивать достигнутый прогресс в работе по борьбе с расовой несправедливостью и неравенством». Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал инцидент «совершенно неоправданным и крайне позорным». «Полицейские должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотреблять им», — считает он.
В Твиттере напомнили, что за сутки до этого происшествия полицейские Буффало вставали на одно колено перед протестующими — так они выражали свою солидарность с манифестантами.
В соцсетях также удивились, что множество полицейских Буффало просто прошли мимо пожилого человека, истекающего кровью.
Инициалы офицера, толкнувшего пожилого мужчину, попали на видео. В Твиттере начали распространять его имя с призывами уволить из полиции и привлечь к ответственности.
Инцидент случился на фоне продолжающихся в США протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией Миннеаполиса. Люди выходят на улицу из-за полицейской жестокости, а ситуация в Буффало — ещё одно её проявление.
А вот лутерам по хребтине палкой надавать они ссутся, зато дедулю одного толкнуть за радость
Слабовики они везде слабовики
ненависть и ненавистник? нет, хейт и хейтер
В штатах так издавна называют мародеров, ну а наши леваки позаимствовали
Незнакомые слова из уст других людей часто кажутся выебоном, пока к ним не привыкнешь. Вообще язык штука подвижная.
Зачем говорить "тиктокер", если можно говорить по-привычному "блогер"? А нет, не нужно говорить "блогер", это тоже выебон, нужно говорить "автор" или "публицист"!
Дык по факту одно и тоже, лутеры я еще до этого видел в обозначении бандита/мародера
Просто щас популяризовалось
для нашего языка да, звучит как геймификация, к нам слово лут пришло через игры
там же оно и так было и означало добычу (в том числе и награбленную)
Вот подробный разбор термина и его использования: https://meduza.io/feature/2020/06/03/vizhu-slovo-lutery-v-novostyah-o-besporyadkah-v-ssha-kto-eto-takie-i-chem-oni-otlichayutsya-ot-obychnyh-maroderov
Но вообще да, по мне так мародёры мародёрами)
а откуда резко появился термин лутер
Оттуда же, откуда и всегда — из западных сми; в английском мародер и лутер — имеют несколько разные значения.
Я думаю что некоторым сми очень хочется быть "как на западе" (несмотря на то, что там все не так уж и радужно), а за ними подхватывают остальные.
Можно ещё добавить про падающую квалификацию журналистов и стремление рерайтнуть первым, где looter быстрее перевести как лутер, а не вспоминать про мародера.
Ну язык - вещь достаточно пластичная. Мне, как человеку поколеня компьютерных игр, слово лутер логичнее и понятнее
Частный Орзэмэс
Все как у нас. Попробовали бы они на Кавказе какой-нибудь протест разогнать.
Разница в реакции на такие события, ментовский беспредел вообще вещь интернациональная, но в одних странах люди выходят на протесты и за этим следует реакция системы, в в других пишут жалобные комменты в интернете.
Торгальски поляк, понавпускали кого ни попадя
Old white lives matter
но нафига он туда попёрся вобще?
А че бы нет? Его право.
Ну а обязанность полицейского предотвратить нападение на себя, мало ли что там у него в руках.
Тоже стаканчика испугался?
У него в руках предметы опаснее стаканчика
Частный Орзэмэс
Конечно, ведь можно в сеть выложить незаконные действия полиции.
Вот вы пишете про какую-то хуйню, которая творится непонятно где. А вот вчера например в Питере студенту прострелили голову из-за 2500 рублей, а об этом вообще ничего тут.
Ее полицейский прострелил?
Это рядовое ограбление. А здесь полицейский беспредел.
Ты на каждую новость, где вооруженный представитель власти кого-то толкнул, так реагируешь?)
Частный Орзэмэс
А не надо?
Я спросил: на каждую? Или только на те, где неуклюжий дед наебнулся головой?
Ну ебатб, давай посмотрим какие мы все ловкие будем когда нас полицейский лось толкнет на каменный тротуар
Полезный рубин
Лично я не хочу смотреть, тем более с полицией США. Доебаться и остановить идущий по заданию отряд полиции, судя по всему, безо всякой причины и на фоне напряженнейшей обстановки — пусть этим занимается Хотимченко или ее дед
О, наконец-то, так, кого насиловать будем?
Скромный Женя
Себя
ты это про психа с обоями? Ну там все ок.
ничего не понял, но очень интересно
наверное потому, что никто не верит, что у нас можно еще как-то спасти ситуацию
Вы теперь каждое телодвижение американской полиции будете комментировать?
Очевидно, что в случае массовых беспорядков страдают люди, дальше что?
Мне в Барнауле, Алтайский край, нахуя эта новость?
когда есть Змеиногорск
Ну дед запутался в своих ногах и упал, никто не думал что он от слабого толчка упадет
Он его толкнул и сильно
Сделал 4 шага после того, как его толкнули, и умудрился грохнуться пластом.
Дед подошел вплотную к копам и начал размахивать руками
Частный Орзэмэс
Теперь к полиции и подойти нельзя? Охуенно. Дальше что? Может и в полицию перестать обращаться?
«Полицейские должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотреблять им»
ну точно не рашка
White lives doesn't matter! Тебе об этом любой прогрессивный западник скажет.
"В соцсетях также удивились, что множество полицейских Буффало просто прошли мимо пожилого человека, истекающего кровью.
Им старший по званию приказал идти дальше, давайте всем полицейским участком остановимся и создадим толпу, которая помешает медикам и возможно перерастёт в толкучку среди населения.
Найди пользователей этих соцсетей! Найдите их родителей и переверните там всё вверх дном!