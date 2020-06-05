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Новости
Артём Мазанов
3258

В США полицейские во время зачистки улицы толкнули 75-летнего мужчину, тот упал и ударился головой — из уха пошла кровь Материал редакции

Двоих полицейских, причастных к инциденту, отстранили от службы. Мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

88 комментариев
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В Буффало, штат Нью-Йорк, полицейские во время зачистки улицы, на которой закончился протест, толкнули подошедшего к ним 75-летнего мужчину, после чего тот упал, ударившись головой о тротуар. Об этом пишет Buffalo Toronto Public Media.

После громкого удара о тротуар мужчина остался лежать неподвижно, из его уха пошла кровь. Толкнувший мужчину офицер попытался оказать ему помощь, но его отогнал другой полицейский.

WBFO @WBFO
Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO https://t.co/JBKQLvzfET

Мужчине оказали первую помощь медики и доставили в больницу. По данным журналистов, пострадавший находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Местные власти заявили, что по прогнозам врачей, мужчина должен выздороветь. Его доставили в больницу с сотрясением мозга и рваными ранами.

Представитель полиции Буффало заявил, что мужчина получил ранение во время стычки с полицейскими — он споткнулся и упал. Глава полицейского департамента отстранил двух причастных к этому инциденту офицеров без оплаты труда. Полиция начала расследование произошедшего.

Мэр Буффало Байрон Браун заявил, что это событие его сильно разочаровало, он пообещал и дальше «развивать достигнутый прогресс в работе по борьбе с расовой несправедливостью и неравенством». Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо назвал инцидент «совершенно неоправданным и крайне позорным». «Полицейские должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотреблять им», — считает он.

liam "TEXT 50A TO 50409" @liamfish25
@JeffRussoWKBW @WKBW He didn’t trip he was shoved by the police https://t.co/AM34ltvnRz

В Твиттере напомнили, что за сутки до этого происшествия полицейские Буффало вставали на одно колено перед протестующими — так они выражали свою солидарность с манифестантами.

ceeks @70Ceeks
24 hours later https://t.co/u6BOGbzW6A
avinash @avinashx2
i know protesters are well intentioned asking cops to kneel at protests, but it solves nothing. it’s an opportunity for cops to placate protesters before brutalising them. ask officer torgalski #buffalo

https://t.co/GlccXiMsx9
«Помните, что протестующие из лучших побуждений просят полицейских преклонить колени на протестах, но это ничего не значит. Для полицейских это возможность успокоить протестующих, чтобы затем снова применить к ним жестокость»

В соцсетях также удивились, что множество полицейских Буффало просто прошли мимо пожилого человека, истекающего кровью.

Eugene Lee Yang @EugeneLeeYang
That video. It's of a peaceful situation where an elderly man is shoved to the ground by a group of Buffalo police where he cracks his head and begins to bleed out with no one rushing to his aid. I won't retweet it because that sentence alone should make you beyond angry.
«Ситуация — пожилого человека толкает на землю группа полицейских из Буффало, он разбивает голову и начинает истекать кровью, никто не спешит к нему на помощь. Я не будут ретвитить видео, одно описание ситуации должно вас сильно разозлить»
Rick Wilson @TheRickWilson
I usually save my "Fuck That Guy" segment for our podcast, but Officer Aaron Torgalski of Buffalo PD...Fuck that guy.

Knock an elderly man to the ground, the walk casually by as he is bleeding on the street. https://t.co/ZJyJrp9Jsh
«Сбить пожилого человека на землю и пройти мимо, пока он истекает кровью»

Инициалы офицера, толкнувшего пожилого мужчину, попали на видео. В Твиттере начали распространять его имя с призывами уволить из полиции и привлечь к ответственности.

Daniel Uhlfelder @DWUhlfelderLaw
His name is aaron torgalski https://t.co/IDrpCNBbPX
Dominic DeAngelis @DOMtheB0MB
Aaron Torgalski of Buffalo PD. That’s his name. What a peice of shit. https://twitter.com/davidbegnaud/status/1268716877355810818
«Аарон Торгальски из полиции Буффало. Вот как его зовут. Ну и кусок дерьма»

Инцидент случился на фоне продолжающихся в США протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией Миннеаполиса. Люди выходят на улицу из-за полицейской жестокости, а ситуация в Буффало — ещё одно её проявление.

jordan @JordanUhl
Who does this protect? https://t.co/eogF5BJoit
«Кого это [действия полицейских] защищает»

#новости #сша #протесты #blacklivesmatter

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88 комментариев
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Тогдашний американец

21

и дальше «развивать достигнутый прогресс в работе по борьбе с расовой несправедливостью и неравенством»

Видимо прогресс в том, что теперь пизды отхватить можно вне зависимости от цвета кожи

Ответить

walkindizaster

Тогдашний
0

Теперь? Т.е. раньше у не черных была неприкосновенность? 

Ответить

Евгений Клочков

9

А вот лутерам по хребтине палкой надавать они ссутся, зато дедулю одного толкнуть за радость
Слабовики они везде слабовики

Ответить

Neketa Fo

Евгений
14

а откуда резко появился термин лутер? Есть же слово мародер

Ответить

Кислоебальный

Neketa
10

Это как хлопок и отрицательный рост

Ответить

anti kuzma

Neketa
0

ненависть и ненавистник? нет, хейт и хейтер

Ответить

Neketa Fo

anti
5

Слово мародер в абсолютно таком же значении использовалось сколько я себя помню. И вдруг одномоментно их заменили лутеры. Какие блядь ненавистники, о чем ты?

Ответить

Joni Keij

Neketa
0

Ну получилось так что лутер - человек под шум грабящий. Все остальные слова более общие. Вор грабитель мародёр - общие слова которые применяются обычно в другом контексте.
А лутер - сразу понятно о ком речь.

Ответить

Neketa Fo

Joni
8

мародёр используется точно в таком же смысле как сейчас лутер. Всю мою сознательную жизнь им пользовались в значении «грабители во время погромов» 

Вспомни любую озвучку фильма про Апокалипсис 

Ответить

anti kuzma

Neketa
0

это была аналогия, да я тоже осуждаю это обезъянничание

Ответить

Тогдашний американец

Neketa
1

В штатах так издавна называют мародеров, ну а наши леваки позаимствовали

Ответить

Neketa Fo

Тогдашний
4

я никогда не против любых заимствований, но не могу понять когда хватаются за новый термин если в словаре уже есть устоявшиеся выражение. Сразу звучит как выебон 

Ответить

Eugene Panfilov

Neketa
1

Незнакомые слова из уст других людей часто кажутся выебоном, пока к ним не привыкнешь.  Вообще язык штука подвижная. 

Ответить

Neketa Fo

Eugene
5

незнакомые слова, которые используют лишь бы они звучали незнакомо, не привнося никакого дополнительного значения — и есть настоящий выебон, а не просто "кажется"

Ответить

Eugene Panfilov

Neketa
0

Зачем говорить "тиктокер", если можно говорить по-привычному "блогер"? А нет, не нужно говорить "блогер", это тоже выебон, нужно говорить "автор" или "публицист"!

Ответить

Тогдашний американец

Neketa
0

Ну изначально за него ухватились и форсили твитерские сжв типа нихельпихель, а дальше уже как-то и в СМИ перетекло

Ответить

Neketa Fo

Тогдашн…
0

охотно верю в этот путь

Ответить

Евгений Клочков

Neketa
0

Дык по факту одно и тоже, лутеры я еще до этого видел в обозначении бандита/мародера

Просто щас популяризовалось 

Ответить

Neketa Fo

Евгений
6

вот и удивляет с чего оно резко популяризовалось. Может со мной что-то не то, но немного режет слух. Звучит как геймификация  мародёрства. США у нас теперь самый настоящий лутер-шутер 

Ответить

Евгений Клочков

Neketa
0

для нашего языка да, звучит как геймификация, к нам слово лут пришло через игры

там же оно и так было и означало добычу (в том числе и награбленную)

Ответить

Plan 🇧&🇨

Neketa
2

его придумал Мартин Лутер Кинг

Ответить

J R

Neketa
1

Вот подробный разбор термина и его использования: https://meduza.io/feature/2020/06/03/vizhu-slovo-lutery-v-novostyah-o-besporyadkah-v-ssha-kto-eto-takie-i-chem-oni-otlichayutsya-ot-obychnyh-maroderov

Но вообще да, по мне так мародёры мародёрами)

Ответить

Ответный теркин30см

Neketa
1

а откуда резко появился термин лутер

Оттуда же, откуда и всегда — из западных сми; в английском мародер и лутер — имеют несколько разные значения.

Ответить

Neketa Fo

Ответный
0

только у нас это полные синонимы и поэтому звучит действительно глупо, в стиле «отрицательный рост» 

Ответить

Ответный теркин30см

Neketa
0

Я думаю что некоторым сми очень хочется быть "как на западе" (несмотря на то, что там все не так уж и радужно), а за ними подхватывают остальные.

Можно ещё добавить про падающую квалификацию журналистов и стремление рерайтнуть первым, где looter быстрее перевести как лутер, а не вспоминать про мародера.

Ответить

Denis Krivonosov

Neketa
0

Ну язык - вещь достаточно пластичная. Мне, как человеку поколеня компьютерных игр, слово лутер логичнее и понятнее

Ответить

Частный Орзэмэс

Евгений
1

Все как у нас. Попробовали бы они на Кавказе какой-нибудь протест разогнать.

Ответить

Max Belkov

Частный
2

Разница в реакции на такие события, ментовский беспредел вообще вещь интернациональная, но в одних странах люди выходят на протесты и за этим следует реакция системы, в в других пишут жалобные комменты в интернете. 

Ответить

Частный Орзэмэс

Max
3

Или говорят что так и надо

Ответить

anti kuzma

Евгений
0

Торгальски поляк, понавпускали кого ни попадя

Ответить

Руслан Турченко

anti
0

Еще и белополяк, наверно.. сволочь контрреволюционная!! :)  

Ответить

Taktischer Corgi

5

Old white lives matter
но нафига он туда попёрся вобще? 

Ответить

Частный Орзэмэс

Taktischer
1

А че бы нет? Его право.

Ответить

Taktischer Corgi

Частный
2

Ну а обязанность полицейского предотвратить нападение на себя, мало ли что там у него в руках.

Ответить

Частный Орзэмэс

Taktischer
1

Тоже стаканчика испугался? 

Ответить

Taktischer Corgi

Частный
2

У него в руках предметы опаснее стаканчика

Ответить

Частный Орзэмэс

Taktisc…
0

Конечно, ведь можно в сеть выложить незаконные действия полиции.

Ответить

Taktischer Corgi

Частный
2

Собрать классов?))

Ответить

Без Имени

3

Вот вы пишете про какую-то хуйню, которая творится непонятно где. А вот вчера например в Питере студенту прострелили голову из-за 2500 рублей, а об этом вообще ничего тут.

Ответить

Частный Орзэмэс

Без
1

Ее полицейский прострелил?

Ответить

Без Имени

Частный
0

Нет, но видимо это основной критерий для новостей на ТЖ

Ответить

Частный Орзэмэс

Без
–5

Это рядовое ограбление. А здесь полицейский беспредел.

Ответить

Без Имени

Частный
5

Охуенно, пиши еще

Ответить

Полезный рубин

Частный
0

Ты на каждую новость, где вооруженный представитель власти кого-то толкнул, так реагируешь?)

Ответить

Частный Орзэмэс

Полезный
0

А не надо? 

Ответить

Полезный рубин

Частный
0

Я спросил: на каждую? Или только на те, где неуклюжий дед наебнулся головой?

Ответить

Евгений Клочков

Полезный
2

Ну ебатб, давай посмотрим какие мы все ловкие будем когда нас полицейский лось толкнет на каменный тротуар

Ответить

Полезный рубин

Евгений
0

Лично я не хочу смотреть, тем более с полицией США. Доебаться и остановить идущий по заданию отряд полиции, судя по всему, безо всякой причины и на фоне напряженнейшей обстановки — пусть этим занимается Хотимченко или ее дед

Ответить

Скромный Женя

Полезный
0

@Вахтёр призывы к насилию.

Ответить

Полезный рубин

Скромный
0

@Вахтёр Школьник не готовится ЕГЭ

Ответить

Master Oogway

Скромный
0

О, наконец-то, так, кого насиловать будем?

Ответить

Скромный Женя

Master
0

Себя

Ответить

Master Oogway

Скромный
0

Бля, каждый вечер это делаю, уже не интересно

Ответить

Скромный Женя

Частный
0

Надо, не слушай этих далбоебов.

Ответить

Валентин Жетонофф

Без
0

ты это про психа с обоями? Ну там все ок. 

Ответить

Без Имени

Валентин
0

https://t.me/mashmoyka/3773

Mash на Мойке
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Ответить

Валентин Жетонофф

Без
1

ничего не понял, но очень интересно

Ответить

Без Имени

Валентин
–1

Кто бы сомневался

Ответить

theLastLetters

Без
0

Страны третьего мира мало кого интересуют, увы.

Ответить

Юрий Камерер

Без
0

наверное потому, что никто не верит, что у нас можно еще как-то спасти ситуацию

Ответить

Shked

Без
0

Сам напиши

Ответить

Эмиль Рубанов

2

Вы теперь каждое телодвижение американской полиции будете комментировать?

Очевидно, что в случае массовых беспорядков страдают люди, дальше что? 

Мне в Барнауле, Алтайский край, нахуя эта новость?

Ответить

Plan 🇧&🇨

Эмиль
0

зачем вообще в Барнауле жить?

Ответить

Принцесса Пеночка

Plan
3

когда есть Змеиногорск

Ответить

Эмиль Рубанов

Принцесса
0

ты хотел сказать Северодвинск?

Ответить

Эмиль Рубанов

Plan
0
Ответить

apranzo

2

Ну дед запутался в своих ногах и упал, никто не думал что он от слабого толчка упадет

Ответить

Частный Орзэмэс

apranzo
1

Он его толкнул и сильно

Ответить

apranzo

Частный
1

Дед еще до касания стал пятиться и терять равновесие и от легкого толчка совсем упал. Сильно он не толкал точно

Ответить

Частный Орзэмэс

apranzo
0

Пятится да, но не падать. Если бы полицейский не поддал ему ускорения он бы не упал 

Ответить

apranzo

Частный
0

Конечно, но сильного толчка там не было, он недооценил что мужик — дед

Ответить

Ян Фёдоров

apranzo
1

Сделал 4 шага после того, как его толкнули, и умудрился грохнуться пластом.

Ответить

Демократический мангал

2

У нас бы про это никто не узнал

Ответить

Парламентский блик

2

Охуенно блять, толкнули ни за что.

Ответить

Nevi Lant

Парламентский
0

Дед подошел вплотную к копам и начал размахивать руками

Ответить

Частный Орзэмэс

Nevi
0

Теперь к полиции и подойти нельзя? Охуенно. Дальше что? Может и в полицию перестать обращаться? 

Ответить

Полезный рубин

1

Самая ржомба в таких сюжетах, это когда через сутки публикуют запись конфликта и оказывается, что дед был бухой и шутил по поводу мамаши полицейского. В этот момент толпа соплежуев, которая весь день говорила про "нечеловечно", начинает искать поводы сказать "незаконно"

Ответить

Bot Bobs

Полезный
0

По такому же сценарию идет и история с тем черным преступником.

Ответить

Частный Орзэмэс

1

И так подошёл и отбежал. Зачем спрашивается толкали.

Ответить

Без Имени

1

Блять, я когда заг прочитал, подумал что это какой-то мемный пост

Ответить

Юрий Камерер

1

как же им повезло, что дед не был черным

Ответить

Ольга Семенова

1

Но есть и хорошие новости. 

Ответить

Адекватный калькулятор

0

Белых не жалко

Ответить

Михаил Зинчук

0

«Полицейские должны обеспечивать соблюдение закона, а не злоупотреблять им»

ну точно не рашка

Ответить

George Paramonov

0

who does this protect

Это "Кого это (действия полиции) защищает".

Ответить

Артём Мазанов

George
0

Спасибо, тупанул

Ответить

Ебаный Кошмар

0

White lives doesn't matter! Тебе об этом любой прогрессивный западник скажет.

Ответить

Dmitry Sursin

0

"В соцсетях также удивились, что множество полицейских Буффало просто прошли мимо пожилого человека, истекающего кровью.

Им старший по званию приказал идти дальше, давайте всем полицейским участком остановимся и создадим толпу, которая помешает медикам и возможно перерастёт в толкучку среди населения.
Найди пользователей этих соцсетей! Найдите их родителей и переверните там всё вверх дном!

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