В Москве третий день подряд фиксируют меньше 2 тысяч новых случаев.

В Москве третий день подряд прирост заболевших ниже 2 тысяч человек — в последний раз такое происходило в середине апреля. За весь период в городе зафиксировано больше 190 тысяч заболевших.