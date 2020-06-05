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В Москве третий день подряд фиксируют меньше 2 тысяч новых случаев.
Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 449 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 8726 новых заболевших, 144 человека умерли, 8057 — выздоровели.
В Москве третий день подряд прирост заболевших ниже 2 тысяч человек — в последний раз такое происходило в середине апреля. За весь период в городе зафиксировано больше 190 тысяч заболевших.
Число случаев заболевания за всё время распространения инфекции в России приблизилось к половине миллиона: 449 834. Выздоровели 212 680 человек, умерли от Covid-19 — 5528 человек.
Зачем себя ограничивать, предлагаю завести серию таких постов с курсами нефти, валют, температур
Кажется идеи комментариев себя исчерпали.