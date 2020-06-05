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Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 8726 новых случаев Covid-19. Заболевших за всё время — больше 449 тысяч Материал редакции

В Москве третий день подряд фиксируют меньше 2 тысяч новых случаев.

14 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 449 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 8726 новых заболевших, 144 человека умерли, 8057 — выздоровели.

В Москве третий день подряд прирост заболевших ниже 2 тысяч человек — в последний раз такое происходило в середине апреля. За весь период в городе зафиксировано больше 190 тысяч заболевших.

Число случаев заболевания за всё время распространения инфекции в России приблизилось к половине миллиона: 449 834. Выздоровели 212 680 человек, умерли от Covid-19 — 5528 человек.

Изображение РИА «Новости»
Динамика заболевания в Москве — городе с наибольшим числом зафиксированных случаев Covid-19

#новости #covid19

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14 комментариев
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Freon

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Пожилой Мартингал

Freon
1

да

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Freon

Пожилой
0
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Мягкий рубин

2

Не, ну такими темпами к голосованию мы вирус не победим.

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Ебаный Кошмар

2

Random(8200, 9500);

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плюшевый батон

1

Зачем себя ограничивать, предлагаю завести серию таких постов с курсами нефти, валют, температур

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Автомобильный Макс

плюшевый
2

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плюшевый батон

Автомобильный
0

Отлично, не хватает только пушей и побольше молний

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alex twit

1

А в США лютуют печенегры!1

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Студенческий волк

1

И завтра обнаружат несколько тысяч, и послезавтра, и послепослезавтра, но нет, МОЛНИЯ!!!

Ответить

Демократический мангал

–2

Сообщение удалено

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Freon

Демократический
1
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Vladislav Donets

0

Кажется идеи комментариев себя исчерпали.

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Freon

Vladislav
0

https://youtu.be/jGDRRlBj7Qc

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