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Артём Мазанов
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В Москве задержали более 50 участников подпольной вечеринки, у двоих из них нашли мефедрон Материал редакции

Полиция возбудила два уголовных дела за хранение наркотиков, а в отношении 48 лиц составили протоколы о нарушении режима самоизолции.

29 комментариев
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Кадр из видео МВД

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали более 50 участников подпольной вечеринки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В отношении 48 лиц составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города»).

Ещё у двоих участников вечеринки полицейские нашли наркотическое вещество мефедрон, против них возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ. Во время обыска помещения полиция нашла ещё два свёртка с мефедроном, их владельца уже установили, но обвинения ему пока не предъявили.

Правоохранительные органы также установили организатора вечеринки, им оказался житель Московской области. Полицейские ищут собственников помещения, чтобы тоже привлечь их к административной ответственности.

На выходных 23-24 мая в нескольких городах России прошли «антикарантинные» вечеринки. На одну из них пришел дизайнер Артемий Лебедев, который успел покинуть бар до задержания полицейскими — он вышел в окно и «попал на новую вечеринку».

«Все задолбались сидеть на самоизоляции»: в…
После дискотек организаторам и участникам вечеринок пришлось встретиться с полицией.
tjournal.ru

#новости #карантинвроссии

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29 комментариев
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Alex Maz

19

"Несанкционированная вечеринка"
Понели, теперь на вечеринки нужна санкция, так сказать, документ из районной администрации, а лучше городкской или, для надёжности, регионной.

Ответить

Yuri Miller

Alex
10

С разрешением на применение мефедрона в развлекательно-рекреационных целях (немедицинских целях)

Ответить

1 2

Alex
1

Федеральной, а лучше всепланетной

Ответить

Объективный дым

7

А у меня во дворе, ходит девочка с каре, Она любит мефедрон, она любит мефедрон

Ответить

Объективный дым

Объективный
1

И я так в неё влюблен, и я так в неё влюблен. 

Ответить

Maxim Kshishtovski

Объективный
0

Не кури, не киряй

Ответить

Научный клуб

Объективный
0

врёшь.

Ответить

Неведомый Мурод

Объективный
0

не думал, что это настолько попсень(

Ответить

fFamous

7

мефедрон не виноват 

Ответить

Научный клуб

fFamous
3

именно.

Ответить

Сергей Беркут

6

Так, либо снимаешься в ролике РТ либо 228

Ответить

Yuri Miller

2

Лайфхак, как избежать штрафа за самоизоляцию - пакетик мефедрона в кармане.

Ответить

Витя Яковлюк

Yuri
1

Рабочий лайфхак, хотя добрые полицейские обычно носят меф с собой, на случай, если у прохожего вдруг не окажется своего.

Ответить

Печатный ящик

0

Я как же неопределенное вещество белого цвета, как они поняли так быстро что это было?

Ответить

Игорь Джеймс

Печатный
5

ну они же знают, что подкидывают

Ответить

Печатный ящик

Игорь
0

Логично

Ответить

Частный Орзэмэс

1

Артём, а с каких пор вечеринки надо санкционировать?

Ответить

Артём Мазанов

Частный
1

Поменял, спасибо. Немного не тот смысл казался, да

Ответить

Лишний кран

Частный
0

Сообщение удалено

Ответить

Противный стесняшка

1

Ну охуеть теперь, на вечеринке у людей нашли наркотики. So new, such impressive

Ответить

сироп от щекотки

1

Всего у двоих? Тухляк пати

Ответить

Сергей Гращенко

0

Да уж если бы ничего не нашли, то считай зря ездили. Так может чуть-чуть поднимут на отдел

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Не верьте, это миф

Ответить

Потребительский корабль

Argumenta
0

Меф морозная свежесть

Ответить

Ivan

0

Когда нашли что-то интересней, чем ковид

Ответить

Argumenta Ambigua

0

И? ака бестоллллллковые новости

Ответить

Jesus Surfer

0

Соляная вечерина

Ответить

Ольга Семеновых

0

«Он вышел в окно и попал на новую вечеринку»

Ответить

A big purple banana 🍆

–2

А пускай клабберов ебут. Может хоть на поправки заагрятся

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