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Полиция возбудила два уголовных дела за хранение наркотиков, а в отношении 48 лиц составили протоколы о нарушении режима самоизолции.
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали более 50 участников подпольной вечеринки. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В отношении 48 лиц составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города»).
Ещё у двоих участников вечеринки полицейские нашли наркотическое вещество мефедрон, против них возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ. Во время обыска помещения полиция нашла ещё два свёртка с мефедроном, их владельца уже установили, но обвинения ему пока не предъявили.
Правоохранительные органы также установили организатора вечеринки, им оказался житель Московской области. Полицейские ищут собственников помещения, чтобы тоже привлечь их к административной ответственности.
На выходных 23-24 мая в нескольких городах России прошли «антикарантинные» вечеринки. На одну из них пришел дизайнер Артемий Лебедев, который успел покинуть бар до задержания полицейскими — он вышел в окно и «попал на новую вечеринку».
"Несанкционированная вечеринка"
Понели, теперь на вечеринки нужна санкция, так сказать, документ из районной администрации, а лучше городкской или, для надёжности, регионной.
С разрешением на применение мефедрона в развлекательно-рекреационных целях (немедицинских целях)
Объективный дым
И я так в неё влюблен, и я так в неё влюблен.
Лайфхак, как избежать штрафа за самоизоляцию - пакетик мефедрона в кармане.
Рабочий лайфхак, хотя добрые полицейские обычно носят меф с собой, на случай, если у прохожего вдруг не окажется своего.
ну они же знают, что подкидывают
Ну охуеть теперь, на вечеринке у людей нашли наркотики. So new, such impressive
Да уж если бы ничего не нашли, то считай зря ездили. Так может чуть-чуть поднимут на отдел
Не верьте, это миф