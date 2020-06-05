Полиция возбудила два уголовных дела за хранение наркотиков, а в отношении 48 лиц составили протоколы о нарушении режима самоизолции.

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Кадр из видео МВД

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали более 50 участников подпольной вечеринки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В отношении 48 лиц составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы («Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города»).

Ещё у двоих участников вечеринки полицейские нашли наркотическое вещество мефедрон, против них возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ. Во время обыска помещения полиция нашла ещё два свёртка с мефедроном, их владельца уже установили, но обвинения ему пока не предъявили.

Правоохранительные органы также установили организатора вечеринки, им оказался житель Московской области. Полицейские ищут собственников помещения, чтобы тоже привлечь их к административной ответственности.