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Компания объяснила штрафы тестовым расширением зон доставки и заявила, что деньги курьерам уже вернули.
Delivery Club объяснил ситуацию с жалобами курьеров на штрафы и увольнения. В компании заявили TJ, что штрафы выписывали во время тестового расширения зон доставки в Москве, но позже эксперимент прекратили, а деньги — возместили.
Некоторые курьеры отказывались принимать заказы с увеличенным расстоянием, за что и получали штрафы, объяснили в компании.
Delivery Club заявил, что тест длился несколько дней, но его завершили ещё до появления первых жалоб. Штрафы компенсировали курьерам и в дальнейшем применять их не будут, пояснили в сервисе.
Сервис работает в штатном режиме, а количество курьеров на смене соответствует плановому, утверждает Delivery Club.
Это что же получается... забастовки работают??? Да ну не, ерунда какая-то
Ха, прогнулись.
Всяко лучше чем каждый раз видеть курьера с кислым ебалом
Леваки победили
Фашисты проиграли.
Гитлер застрелился.
Да да да)))
В компании заявили TJ, что штрафы выписывали во время тестового расширения зон доставки в Москве
Да ладно чо ты, эти штрафы на 50% твоей ЗП просто тестирование)0)) Чо бухтеть-то сразу?