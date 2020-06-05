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Новости
Алексей Боржонов
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Delivery Club заявил об отмене штрафов курьерам в Москве после сообщений о готовящейся забастовке Материал редакции

Компания объяснила штрафы тестовым расширением зон доставки и заявила, что деньги курьерам уже вернули.

11 комментариев
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Delivery Club объяснил ситуацию с жалобами курьеров на штрафы и увольнения. В компании заявили TJ, что штрафы выписывали во время тестового расширения зон доставки в Москве, но позже эксперимент прекратили, а деньги — возместили.

Некоторые курьеры отказывались принимать заказы с увеличенным расстоянием, за что и получали штрафы, объяснили в компании.

Delivery Club заявил, что тест длился несколько дней, но его завершили ещё до появления первых жалоб. Штрафы компенсировали курьерам и в дальнейшем применять их не будут, пояснили в сервисе.

Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится.

Delivery Club

Сервис работает в штатном режиме, а количество курьеров на смене соответствует плановому, утверждает Delivery Club.

  • 4 июня в Telegram-канал «Расстрига» сообщил о готовящейся забастовке курьеров Delivery Club;
  • Они пожаловались на новые условия работы и пригрозили отказаться от заказов из-за многочисленных штрафов и увольнений.

#новости #mailrugroup #deliveryclub

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11 комментариев
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Ограниченный спрей

27

Правильно, иногда охуевшее руководство компаний надо ставить на место забастовками. 

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Alexander Kuznetsov

2

Это что же получается... забастовки работают??? Да ну не, ерунда какая-то

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Taktischer Corgi

–1

Ха, прогнулись.

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A big purple banana 🍆

Taktischer
0

Всяко лучше чем каждый раз видеть курьера с кислым ебалом

Ответить

Собственный клуб

1

Стравлены.

Ответить

dmzkrsk

–1

Леваки победили

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Серьёзный Валера

dmzkrsk
0

Фашисты проиграли.

Ответить

alexferman

Серьёзный
2

Гитлер застрелился.

Ответить

Серьёзный Валера

alexferman
0

Да да да)))

Ответить

Taktischer Corgi

Серьёзный
0

@Пожилой Мартингал 

Ответить

Nick Rosenberg

0

В компании заявили TJ, что штрафы выписывали во время тестового расширения зон доставки в Москве

Да ладно чо ты, эти штрафы на 50% твоей ЗП просто тестирование)0)) Чо бухтеть-то сразу?

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