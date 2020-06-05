Его смерть стала причиной протестов против полицейского произвола, охвативших США.

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Первая мемориальная служба по афроамериканцу Джорджу Флойду, погибшему во время задержания полицией, прошла в Миннеаполисе, где он жил последние годы. Семья и друзья мужчины собрались Северном Центральном университете, чтобы выразить свое почтение.

Среди присутствовавших был активист по борьбе за права темнокожих преподобный Эл Шарптон, который произнес речь. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подошел к гробу Флойда незадолго до начала службы. На церемонии также побывали преподобный Джесси Джексон, Мартин Лютер Кинг III и актёр Кевин Харт.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей преклоняет колено перед гробом Флойда Фото Bebeto Matthews, AP

Церемония прощания с Джорджем Флойдом Фото Lucas Jackson, Reuters

Девушка погибшего Кортни Росс прощается с ним Фото Lucas Jackson, Reuters

Люди, пришедшие проститься с Флойдом Фото Leah Millis, Reuters

Мужчина держит белую розу во время прощания с погибшим Фото Leah Millis, Reuters

Видео с мемориальной службы:

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Во время задержания полицейский Дерек Шовен применил силу — в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается. Это привело к его смерти.

После гибели Флойда демонстрации против полицейского насилия стали проходить в крупнейших городах США — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами страны: их провели во Франции, Нидерландах, Германии.

8 и 9 июня пройдут ещё две церемонии прощания с погибшим — в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне, штат Техас, где прожил большую часть жизни. В августе семья Флойда и Эл Шарптон планируют провести марш в Вашингтоне, чтобы призвать к принятию федерального закона о равенстве перед полицией.