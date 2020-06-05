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Ольга Щербинина
2680

Фото: Прощание с погибшим во время задержания полицией Джорджем Флойдом в Миннеаполисе Материал редакции

Его смерть стала причиной протестов против полицейского произвола, охвативших США.

164 комментария
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Первая мемориальная служба по афроамериканцу Джорджу Флойду, погибшему во время задержания полицией, прошла в Миннеаполисе, где он жил последние годы. Семья и друзья мужчины собрались Северном Центральном университете, чтобы выразить свое почтение.

Среди присутствовавших был активист по борьбе за права темнокожих преподобный Эл Шарптон, который произнес речь. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подошел к гробу Флойда незадолго до начала службы. На церемонии также побывали преподобный Джесси Джексон, Мартин Лютер Кинг III и актёр Кевин Харт.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей преклоняет колено перед гробом Флойда Фото Bebeto Matthews, AP
Церемония прощания с Джорджем Флойдом Фото Lucas Jackson, Reuters
Девушка погибшего Кортни Росс прощается с ним Фото Lucas Jackson, Reuters
Люди, пришедшие проститься с Флойдом Фото Leah Millis, Reuters
Мужчина держит белую розу во время прощания с погибшим Фото Leah Millis, Reuters

Видео с мемориальной службы:

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Во время задержания полицейский Дерек Шовен применил силу — в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается. Это привело к его смерти.

После гибели Флойда демонстрации против полицейского насилия стали проходить в крупнейших городах США — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами страны: их провели во Франции, Нидерландах, Германии.

8 и 9 июня пройдут ещё две церемонии прощания с погибшим — в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне, штат Техас, где прожил большую часть жизни. В августе семья Флойда и Эл Шарптон планируют провести марш в Вашингтоне, чтобы призвать к принятию федерального закона о равенстве перед полицией.

#icantbreathe #сша

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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164 комментария
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Александр Сибирцев

51

с куколднуться всей странной из-за вора-наркомана - ну это просто топ нахуй

Ответить

Евгений Клочков

Александр
28

Давайте серьезно - я тоже немножечко не понимаю этой движухи с БЛМ и вставанием на коленку. И тоже хочу, чтобы мародерам начали раздавать пинки и резиновые пули

Но погиб он (или убили, зависит от того, действительно ли у него сердечко просто йокнуло при задержании или таки додушили) не из-за того что был уркой со стажем. 

И даже будь он таким - без суда, следствия или сопротивления, угрожавшего жизни и здоровью копов, смерти он не заслужил в тот момент

Ответить

Александр Сибирцев

Евгений
4

Тут повторяются события 1992 года с Родни Кингом. Остановили пьяного человека, получили сопротивление, избили, человек оказался чёрным, а значит получили бунт. Его также возносили и жалели, а потом он сдох в своём же бассейне под букетом наркоты. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лос-анджелесский_бунт

Ответить

Евгений Клочков

Александр
16

получили сопротивление, избили, человек оказался чёрным, а значит получили бунт. 

И в обеих случаях мы имеем применение силы выше необходимой для задержания подозреваемого. С текущем ниггером непонятно зачем несколько минут коп стоял с коленкой на шее, хотя тот уже перестал сопротивляться, с Кингом ему пять десятков раз пизданули только дубинкой, что явно больше, чем нужно для того чтобы можно было накинуть наручники на получившего разряд от тазера

Ну а то шо Кинг потом снова нарушал ПДД, бухал, ширялся и в итоге в бассейне так и помер - не надо идеализировать жертв, это популярная у многих ловушка, представлять их святыми аскетами. И вопрос даже не в этом был, а в том, что не надо бить сверх меры "просто потому что мы можем" 

Ответить

Александр Сибирцев

Евгений
1

с этим соглашусь.
тут палка о двух концах - пприменяют силу вроде за дело, но перегибают палку. так тут ещё дело в том, что перегибают палку со всеми расами. нет разницы чёрный ты или белый - перед власть имущими ты тот кого можно попиздить по приколу

Ответить

Прекрасный якорь

Алексан…
1

Если результатом борьбы будут меры по более жёсткому контролю за полицией, то от этого выиграют и белые и чёрные. 

Ответить

Александр

Прекрас…
1

Да, ты прав. 

Ответить

Nike RossXP

Евгений
0

 так его не просто так, а из-за сопротивления аресту. Тупо довыебывался, в суд не захотел.

Ответить

Солёная Капля

Евгений
5

Согласно его биографии здесь же, на TJ, у убийства вполне могли быть бытовые мотивы (оба мужики трудились в одном клубе, у копа была красивая жена - мало ли, может, изменяла с негром). 

Но их никто не проверял, надо шоу устроить из расизма. Ковид закончился, публика требует новый сериал))

Ответить

Евгений Клочков

Солёная
0

Но их никто не проверял

Как я слышал, следствие проверяет, были ли они знакомы и были ли у них конфликты в клубе

Ответить

Солёная Капля

Евгений
1

Да, это их обычная работа. 

А я имел в виду публику, которые преступным мотивом считают только расовую ненависть. А это ещё никем не доказано.

Ответить

Regi

Солёная
0

а вот закончился он или нет, не понятно))) мне кажется сейчас он у них с новой силой вернется

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
3

Он умер буквально потому что был нарком у которого при задержании поехала крыша.

Ответить

Regi

Евгений
0

да передоз там был, передоз

Ответить

Евгений Клочков

Regi
0

Не совсем. По ссылке ниже выжимка из отчета о вскрытии. Если кратко - отказало сердечко не только (и возможно даже не столько) от передоза, сколько от полицейского приема (который да, при работе со здоровыми людьми несмертелен)
https://content.govdelivery.com/attachments/MNHENNE/2020/06/01/file_attachments/1464238/2020-3700%20Floyd,%20George%20Perry%20Update%206.1.2020.pdf

Ответить

Regi

Евгений
0

я думаю нажим там вообще как перышко сверху груды камней сработал. ибо это же здоровая детина и его побегушки от полиции во время ареста на фоне передоза уже привели сердечко на неотвратимый путь.

Ответить

Евгений Клочков

Regi
0

я думаю нажим там вообще как перышко сверху груды камней сработал. ибо это же здоровая детина и его побегушки

Ну это уже с судмебэкспертами спорить и их заключением, тут я в силу своей необразованности в этой теме говорить не стану, брякнулся бы он через минуту и без удерживающего приема или нет

Ответить

Regi

Евгений
0

там просто есть еще один отчет судмедэксперта, который по заказу семьи, так там вообще только полиция и виновата. Думаю мы уже реального ответа не дождемся, а то сейчас за любой вариант не отвечающий мнению толпы таких судмедэкспертов линчуют.

Ответить

Скромный Женя

Александр
0

А разве важно кто он? Суть одна,черного человека убили полицейские. Этот человек не сопротивлялся. Всё.

Ответить

Насущные Проблемы

Скромный
15

Его убил коп-долбоёб (это отвратительно, безусловно), но это не значит что нужно делать из него мученика. Он в любом случае преступник.

Ответить

Сергей Васильев

Насущные
3

Причиной смерти не было удушение копом, нигер мог свободно двигать шеей, никаких повреждений горла не обнаружено.

Что, переиграла тебя пропаганда?

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
1

Задохнулся назло мусорам? Я просто не понял.

Ответить

Сергей Васильев

Насущные
6

У него был жуткий передоз, умер от остановки сердца. Уже выложили отчёт аутопсии гугли да почитай сам. Да и видео задержания есть, где «мирный» нигер бегает от копов и выпрыгивает из тачки

Ответить

Парламентский

Сергей
3

верит всему, что написано в интернете

Ответить

Сергей Васильев

Парламе…
2

я медик и не верю медицинским отчетам

Ответить

Парламентский

Сергей
0

Даже в это поверил, ухахахах

Ответить

Max Belkov

Сергей
0

Есть два отчета, во втором сделаным независимым судмедэкспертом указано: 
The finding from the medical examiner in Hennepin County, Minnesota, comes after Floyd’s family released results earlier Monday from a private autopsy they commissioned that concluded he had died of “asphyxiation from sustained pressure.”

Ответить

Сергей Васильев

Max
0

независимым судмедэкспертом

Ага, который тебе запросто принесёт то, что тебе надо).

Ответить

Парламентский

Сергей
0

Я даже помню, чью голову я тебе могу принести.

Ответить

Печатный ящик

Насущные
–2

ага, госдеп проплатил)

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
1

Вы таки упускаете одну деталь из того же отчета

"Судмедэксперты сочли, что 46-летнего мужчину убили. Причиной смерти назвали "кардиопульмонарный шок, усугубленный [способами] усмирения, примененными органами правопорядка, и давлением на шею"."

То бишь да, его не задушили, но остановка сердца и легких была спровоцирована не только передозом, но и давлением на шею 

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
5

Он там 10 минут прыгал из стороны в сторону от копов и в итоге сдох от остановки сердца, его никто не хотел убить, только усмирить — но это идёт вразрез с нарративом "бедный негр умер от полицейского произвола". Никто из полицейских не виновен и их следует немедленно отпустить. 

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
2

Вот тебе оригинал отчета, там даже указано, шо таки убили

И еще раз - да, его не задушили, а остановилось сердце. Но остановилось оно не только от передоза, но и от полицейского приема

https://content.govdelivery.com/attachments/MNHENNE/2020/06/01/file_attachments/1464238/2020-3700%20Floyd,%20George%20Perry%20Update%206.1.2020.pdf

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
0

https://archive.is/SDDgN советую ознакомиться 

Minneapolis Disaster: Fentanyl, Methamphetamine…
archived 4 Jun 2020 05:21:34 UTC
archive.is
Ответить

Евгений Клочков

Сергей
1

дальше-то что, сам ссылался на отчет о вскрытии, теперь будешь с ним спорить?

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
0

Нет, отчёт подтверждает, что у копов не было намерения его душить и убивать, а по ссылке объясняется почему это так. 

Это идёт против нарратива из-за которого начались и продолжаются погромы. 

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

Намерения убивать не было, но по дурости своей таки убили
Что кстати, отмечается в том более развернутом отчете, что ты кинул - что копы только усугубили

Тут уж вопрос, что предъявлять - причинение смерти по неосторожности или превышение полномочий (учитывая что прием применялся несколько минут после того как ниггер перестал сопротивляться) 

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
0

И то и другое предъявлять и начнется раунд два восстаний, имхо. Негры свято убеждены, что кровожадный белый коп убил специально их святого мученика, и на такие, "лёгкие", обвинения в его адрес будут смотреть как на очередное подтверждение расизма в стране. И пойдут пополнять осеннюю коллекцию.

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

Ну то да, теперь процесс станет показательным
Но копы перегнули палку и не первый раз, за шо их покарать таки стоит 

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
0

Я думаю каждый владелец разграбленного бизнеса оценит то, что таким образом были справедливы наказаны расистские копы)

Ответить

Трогательный дебаркадер

Насущные
–1

Он в любом случае преступник.

Прямо как Иисус, правда Иисуса хотя бы судили

Ответить

Ded Pihto

Насущные
–2

Да, это значит надо было копа посадить. И других копов долбоёбов садистов наказывать надо. А их выпускали выпускают и будут выпускать пока существует государство с раздельными правами для простых людей и для копов.

Ответить

Александр Сибирцев

Скромный
9

Я не оправдываю полицейских и их действия, повлекшие смерть Флойда. 
Но то, как его возносят, плачут и встают перед его могилой на колени приводит меня в смятение. 

Ответить

Печатный ящик

Александр
–4

Я не оправдываю @ Но

иди нахуй

Ответить

Александр Сибирцев

Печатный
15

иди нахуй

то есть в разностороннем конфликте надо выбирать одну сторону и топить только ее, потому что нельзя говорить но? иди нахуй

Ответить

Печатный ящик

Алексан…
–5

в разностороннем конфликте нужно оставаться человеком в первую очередь, хотя откуда тебе, скоту, знать об этом? иди нахуй

Ответить

Александр

Печатный
4

в чём проявляется моя не человечность? 
иди нахуй

мне это нравится)) 

Ответить

Печатный ящик

Алексан…
5

прости, перечитал, тупо доебался, можешь пару минусов поставить

Ответить

Александр

Печатный
1

Да не, держи лучше плюсики

Ответить

Emile Zäkiev

Печатный
1

4 shizzle ну че ты делишь world на black и white, на рабов и overlords

Ответить

Печатный ящик

Emile
1

vy iz anglii?

Ответить

Emile Zäkiev

Печатный
2

I am не из [England], татарстан is my [city]

Ответить

Печатный ящик

Emile
0

прочитал гачи-голосом

Ответить

Евгений Клочков

Александр
0

Дык показуха
Плачущему мэру даже сами негры не поверили 

Ответить

Александр Сибирцев

Евгений
2

Так от этого же и противно становиться

Ответить

Дмитрий

Алексан…
1

Мягкий знак в вашем комментарии - вот что такое настоящее преступление, стыдно.

Ответить

Александр

Дмитрий
1

 становитЪся
спасибо, что подметили
пойду смою с себя грамм-грехи :с

Ответить

Дмитрий

Алексан…
1

Аминь.

Ответить

Ded Pihto

Александр
0

 Я не оправдываю полицейских и их действия

Нет ты именно этим тут занимаешься

Ответить

Александр Сибирцев

Ded
2

Ну да, называя вещи своими именами я оправдываю копов. Ведь перед проступками Флойда перегиб палки копами уже не такой страшный, да? Бред.
Есть тупые копы с манией величия
Есть чёрный с плохой историей закона, которого возносят как Иисуса

Ответить

Ded Pihto

Алексан…
–2

И есть латентные расисты которые "не оправдывают копов" но не видят причин для массовых акций протеста.

Ответить

Александр

Ded
2

Смотри: Есть разница между осуждением протестов и осуждением куколдизма перед одним мертвым черным человеком по вине полицаев? Есть. Да этот куколдизм вызван снизить волну агрессии в сторону власти. Но это не отменяет тот факт, что они всё также остаются лицемерными и лживыми людьми. Эта ситуация очень спорная.

Ответить

Ded Pihto

Алексан…
0

If you want to address THIS issue. Тебе надо сказать, мэр лучше бы копов соучастников арестовал вместо того чтоб на колени перед гробом вставать и слёзы крокодильи давить. Но ты латентный расист и говоришь совсем не так.

Ответить

Александр

Ded
0

Ну да. Мой расизм в том что, я говорю об абсурдности и противности (для меня) ситуации с плачем. 

Ответить

Запасной браслет

Скромный
–1

Да. Важно. Если чикатило задушил бы полицейский - на его похороны пришёл бы весь город?
Этот человек 5+ раз грабил людей, угрожал им смертью. ТЫКАЛ СТВОЛОМ В ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ когда грабил ее.
Ну да бля. Какая разница кем он был. Главное что его коп убил (не убил, если быть точным), когда задерживал ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ОГРАБЛЕНИЯ. Все остальное не важно. А и ещё то что он чёрный. Простите. Будь он не чёрный расизма же не было бы (

Ответить

Ded Pihto

Запасной
3

Он за это всё сидел. А убивший его коп не был даже под стражу взят пока не начались беспорядки.

Ответить

Запасной браслет

Ded
1

1. Он рецидивист. Что значит, для него не работает и так притянутый за уши аргумент "отсидел - заплатил". 
2. Его коп душил во время задержания, ало
3. Насколько я знаю коп его не убивал. Он скончался совершенно по другой причине
4. А с какой целью копа должны под стражу брать? И с чего вдруг? То что его под стражу взяли - реакция на резонанс. Его не за чем брать под стражу. Это не он преступник-рецидивист

Я нисколько не оправдываю действия копа при задержании и не приветствую подобное (хотя возможно это и было оправданно весом и ростом Флойда. Тем что он рецидивист и склонен к побегу, и прямом в момент задержания совершал побег), но я не понимаю почему рецидивиста грабителя хоронят как национального героя блять.Точнее я прекрасно понимаю, это очередное проявления современной либерастии. Главное не побороть, а бороться! И не важно это расизм или витрина Найка. 

Ответить

Ded Pihto

Запасной
0

Во первых об этом не было известно копу. Во вторых за преступления он уже сидел и второй раз наказываться не должен.

Коп садист который уже убивал человека при задержании, избивал жену и фоткался в расистских кепочках. По той же логике Флойд если бы убил его при задержании стал бы героем.

 Я нисколько не оправдываю действия копа, но ...

Я не расист нооо....

Ответить

Запасной браслет

Ded
0

Во первых об этом не было известно копу.

Ему было известно о его тотальном неадекватном поведении, во время задержания. Что могло сподвигнуть его/их применять к нему силу. 
Во вторых за преступления он уже сидел и второй раз наказываться не должен.

А кто-то говорит что должен? К чему это?

Я не расист нооо....

а это к чему?)))) я лично вообще тут расизма не вижу. но речь в моем сообщении же не об этом и не о копе, который может расист а может и нет. может садист а может и нет. мы этого не знаем. речь о том что последнего подонка который угрожал жизни беременным, грабил людей и обьебывался мефом и метом за рулем хоронят как национального героя асашай. 

Ответить

Ded Pihto

Запасной
0

 Что могло сподвигнуть его/их применять к нему силу

Задушить нахуй! И за это коп должен был сесть сразу после инцидента, а его хотели отмазать и даже под стражу не взяли.

Ответить

Запасной браслет

Ded
1

Еще раз, я с тобой абсолютно согласен в противоправности его действий. Это нисколько не связанно с тем, что самого Флойда нужно хоронить в золотом блять гробу за счет города и стелиться перед ним будто это Нельсон Мандела. 

Ответить

Ded Pihto

Запасной
0
Ответить

Запасной браслет

Ded
1

аааа, понял. спасибо что открыл мне глаза на то что я расист, потому что...патриархат? 

Ответить

Ded Pihto

Запасной
0

А нельсон мандела кстати был террористом рецидивистом и оказывал сопротивление при задержании

Ответить

Скромный Женя

Запасной
1

А, ну да, не убил, а просто постоял на шее больше 8 минут, это же ок и ничего плохого для здоровья человека после этого не будет.

И его возносят чисто из-за этого, что он символ этих протестов, он стал точкой кипения, и за это кого возносят. Я понимаю что в твоём розовом мире все герои(или люди которых возносят) кристально чисты и никогда никого не ругали даже. Но проснись. Это дерьмовая жизнь, где все герои имею грешки за спиной.

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
2

Никаких повреждений шеи обнаружено не было, полицейский выполнял стандартный приём который не грозит жизни подозреваемому. В общем, мента надо отпускать.
Я не троллю. Погугли отчёт который вчера врачи выложили.

Ответить

Скромный Женя

Сергей
1

Может я ебнулся из-за диплома/работы, но я читал вчера про это всё. И там было написано о том, что смерть была вызвана не удушением, но удушение сыграло важнейшую роль в его смерти.

Блять чел езжай в Пензу мои знакомые постоят на твоей шее.

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
0

Он мог свободно шевелить шеей, не обнаружено никаких ее повреждений. Нахуй мне твоя Пенза сдалась? Ебать довод нашёл, герой.

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
2

Пиздец, писать про розовый мир и одновременно транслировать точно такую же идеологическую точку зрения, ничего не имеющего с реальностью, лев хуев блядь

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0
Ответить

Сергей Васильев

Скромный
6

ЛОЛ. Я тебе говорю про ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ о смерти, который выложили только вчера, а ты мне в качестве доказательства несёшь, сука, новость с известия. 

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0

Ну выложи блять это сюда, ебанутый

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
0

the neck discloses no areas of contusion or hemorrhage within

the musculature. The thyroid cartilage and hyoid bone are
intact. The larynx is lined by intact mucosa. The thyroid is
symmetric and red-brown, without cystic or nodular change. The
tongue is free of bite marks, hemorrhage, or other injuries.
The cervical spinal column is palpably stable and free of
hemorrhage.

https://www.hennepin.us/-/media/hennepinus/residents/public-safety/documents/Autopsy_2020-3700_Floyd.pdf

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0

Я даже полностью читать не буду, но я верю Википедии где ссылаются на всю хуйню, и там написано, то, что написано в известиях.

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
5

я не верю в официальные доказательства, я верю в свой розовый мир

ахахахахаха, так эпично соснуть под конец

Ответить

Запасной браслет

Сергей
1

ахахахаххахаха
пиздец. Я после "розовых мирков" начал подозревать что он даун тотальный. Но бля, ахахахах тут просто в голосяру

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0

Ок прочитал, здесь не сказано что он умер не от одушения.

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
1

коп топтался на его шее 6 минут!!

ок, на шее нет никаких повреждений, но в отчете не сказано, что он умер не от одушения!!!!!!!!!!

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0

1) 8 минут
2) он умер от удушения.

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
0

Я понял, ты закопался в своем розовом манямирке)

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0

Я живу в своем мирке, где все жители верят в Википедию и ее ссылки.

Ответить

Александр

Скромный
0

3) умер он в больнице
4) оказалось у него был короновирус( который мог повлиять на его состояние)

Ответить

Скромный Женя

Алексан…
0

А топтание человека на шее на могло повлиять????????????? Пиздец

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
0

топтали на шее

никак её не повредив

Бедный Лев...

Ответить

Александр

Скромный
0

А я говорю, что душить человека это хорошо????????????
Я продолжил твой список, пиздец

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0

Все у него фейки, а то что он находит сам в Лоу интернете - не фейк, а 100% правда.

Ответить

Сергей Васильев

Скромный
0

Выше кинул тебе отчет, теперь вставай на колени и извиняйся за свой пафосный обосрамс про розовый мир, дешевка.

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
1

CARDIOPULMONARY ARREST COMPLICATING LAW ENFORCEMENT SUBDUAL, RESTRAINT, AND NECK COMPRESSION

Интересно, как это переводится?

Ответить

Скромный Женя

Сергей
–1

И вообще я твой рот ебал, на работе думают что я ебанутый раз читаю всякие отчёты о вскрытии на Английском.

Ответить

Запасной браслет

Сергей
0

в голос чет

Ответить

Скромный Женя

Сергей
0
Ответить

Скромный Женя

Сергей
0

Ну теперь че скажешь м

Ответить

Запасной браслет

Скромный
1

Какой моем мире? Какие герои? Ты вообще мне отвечаешь? Ты сам с собой разговариваешь? Я вообще не понимаю что ты отвечаешь, чел.
Может ты по-факту будешь отвечать? 
Я тебе ответил по-факту. Что это ВАЖНО, что это за человек. Лично для меня, для моего маня-мирка розового как ты сказал, ВАЖНО что бы человек, которого хоронят и возносят как символ борьбы за равноправие НЕ БЫЛ БЛЯТЬ ПОДОНКОМ, КОТОРЫЙ ГРАБИТ ЛЮДЕЙ, ОБЬЕБЫВАЕТСЯ МЕТОМ И БУЯНИТ. 
Пиздец. Ты че бот? Ты читаешь вообще перед тем как писать? Челик был обьебан в хламину, угнал машину и убегал от полицейских. Ахуеть, давайте его похороним как национального героя, что бы "ПРОТЕСТУЮЩИЕ" МОГЛИ МИРНО ГРАБИТЬ МАГАЗИНЫ ДАЛЬШЕ

Ответить

Elian Kavinsky

Запасной
1

ТЫКАЛ СТВОЛОМ В ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ

БЕЛОЙ!

Ответить

Emile Zäkiev

Запасной
1

снизили нагрузку на налогоплательщиков сша - его бы в тюрячке кормить и поить надо было

Ответить

Regi

Скромный
1

вообще то сопротивлялся. он отказывался садиться в машину

Ответить

Ded Pihto

Александр
0

Они куколднулись всей страной изза копа садиста

Ответить

Александр Сибирцев

Ded
0

И-за копа садиста пошли мирные протесты, из-за напряжённой ситуации в мире да и во всей стране пошли бунты, ну а из-за того что медиа личности и компании любят прогибаться они и скуколднулись

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Comrade EightEightSeven

Александр
1

Это комментарий дня! Спасибо Александр!

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Александр Сибирцев

Comrade
0

А можно мне золотую кнопку как на Ютубэ? 

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Comrade EightEightSeven

Александр
0

Неее... Её отберут, ещё и аккаунты все забанят, если коммент увидят ))

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Александр Сибирцев

Александр
0

точно! это же чёрный вор-наркоман! ну тогда всё понятненько

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Константин Санкин

Александр
0

лол. "просто топ нахуй" это смотреть как белые в упор не врубаются как это так, изза ментовского произвола устраивать протесты на всю страну, но при этом латентно завидуют черным, что они так могут

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Александр Сибирцев

Константин
1

я говорю не про протесты, а про вставания на колени перед наркоманом. 

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Константин Санкин

Александр
0

никогда не видел чтоб кланялись перед гробом?
или чтобы торжественно хоронили алкашей например?

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Александр Сибирцев

Константин
4

Ну есть всё таки разница между роднёй этих алкашей и медиа-личностей, которые это делают не по своей воле.
Мне вся эта ситуация с плачущим мэром на коленях напоминает 1 серию Зеркала, где мер вынужденно ебёт свинью на благо народа. Да пример жестковат, но всё же имеет место быть.
Я уверен, что этому мэру было тааак впадлу реветь, но все таки надо. Да я понимаю, если бы он пришёл на похороны и сказал: "Да вы ебнулись он же вор и наркоман" стало бы хуже. Но, опять повторюсь, это не отменяет факта, что он лицемер и мне это лицемерие противно. 

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Константин

Алексан…
1

я понял о чем ты. но лицемерие это часть работы медиа личностей. многие вещи приходится говорить или делать, потому что так надо в текущем контексте. причем все всё понимают, но продолжают смотреть как остальные лицемерно это делают.
ну а то что он там рыдал - вполне может быть на фоне нервов и давления. это мы тут на словах все пиздатые стратеги. а на деле я б не хотел щас оказаться на месте главы города где происходит расовый конфликт такого размера.

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Emile Zäkiev

Константин
1

"протесты"

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Константин Санкин

Emile
0

что "протесты"?

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Запасной браслет

Константин
1

то что это протесты в кавычках, а по-факту грабеж магазинов и уничтожение собственности других таких же людей

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Константин

Запасной
0

тосик. ты когда в комментах на тж видишь долбаеба, то тоже потом всем своим одноклассникам говоришь, что тж - это такое сборище долбоебов России? или у тебя все же есть способность отделить мух от говна?

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Запасной браслет

Констан…
0

я не понял к чему это. поясни пожалуйста. а то я в 5ом классе, мы тут всем классом с одного акка сидим. пытаемся понять

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Адекватный калькулятор

11

Иисус нашего времени

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Serg Bootlegger

Адекватный
0

Иисусик

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Адекватный калькулятор

Serg
33

Он умер, чтобы малоимущие бесплатно получили новую технику. Святой человек

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Частный Орзэмэс

Адекватный
0

Мартин Лютер Кинг тогда уж😄

Ответить

Nastya Kogalymskaya

Частный
3

*looter

Ответить

Kostya Proshchalykin

11

Мэр не просто встал на колено, он включил «актера без Оскара» и рыдал, как маленькая девочка при виде BTS.

Такое позёрство и лицемерие

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Denzel Washington

Kostya
8

Лучшая мужская роль второго плана.

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Emile Zäkiev

Denzel
4

лучшая мужская роль второго плана в проне на тему "куколд"

Ответить

Denzel Washington

Emile
0

"Достучаться до небес" 

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Возрастной татарин

Kostya
5

Вот блять, вот чем это глобально отличается от похорон Ким Чен Ира. Это ж полный пиздец.

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Maksim Kniazev-Bogatyrev

9

Ну золотой гроб, это экстраординарных ход конечно
Ладно бы он был военным, помер в боевых действиях, и ему богатенькая семья+за выплаты оформили бы золотой гроб. Один хуй СМИ бы это не освещали

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Антон Курочкин

Maksim
1

Его семья уже собрала больше 12 мультов донатами, так что они теперь богаты, да

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Степан Кучеренко

Maksim
0

так вроде же какой то боксер или боец мма оплатил его похороны.

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

Степан
0

Оплатить можно было и кремацию, и деревянный гробег, а тут семейка видимо почувствовала вкус лавэ 

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Насущные Проблемы

9

Пиздец национальный герой. 

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Рог Кирилл

Насущные
0

Ну так из-за его гибели вон какие проблемы начались. Герой - не герой, но символом стал.

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Taktischer Corgi

6

по телеграму ходит картинка
инфу не провярял, но верю

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Ольга Щербинина

Taktischer
3

У нас вчера был текст с его биографией https://tjournal.ru/analysis/175197

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Regi

Ольга
0

в котором подробности преступлений ловко спустили на тормозах

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Вова CowboyFHL

8

Я понимаю, что его фактически жестоко убили служители правопорядка, но какого хрена его делают героем из-за этого?
Столько людей убивают несправедливо, столько законопослушных людей умирают нечестной или более жестокой смертью, но героем оказался тот, кто всю жизнь был мудаком и случайно попал на ебанутого полисмена...

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Запасной браслет

Вова
1

Не совсем, он грабил людей и тачки. Во время очередного ограбления будучу обьебанныи феном и метом он начил буянить и ему на шею сел коп. Сидел там гораздо дольше чем стоило бы, душил его. Нигга будучи обьебанным скончался от остановки сердца на которую так же повлияло удушение 

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Процентный татарин

Вова
0

.

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Александр Бондаренко

8
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Процентный татарин

5

Ожидание (несут гроб)
Реальность (похороны с золотым гробом)

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Ваня Погост

Процентный
1

Только увидев пост и ещё не зайдя в тред, я уже знал, что тут будет коммент с этими неграми, а ты будешь его автором.

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Процентный татарин

Ваня
1

Я уже подумываю сменить профессию на гробовщика, и написать лонгрид, как мем негры несут гроб, повлияли на мою жизнь.

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Сергей Васильев

4

его смерть стала причиной

Не причиной, а поводом.

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Jesus Surfer

3

Сюр.

Ответить

Владимир Федоров

3

Сук, надгробный плач этого мэра, похож на скорбь северокорейцев, когда Ким Чен Ир помер :) 

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Denzel Washington

1

А его баба в маске Шанель, если я не ошибаюсь. Норм рекламная интеграция

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Kostya Proshchalykin

Denzel
1

Это не рекламная интеграция, она просто уже баблишко тратит

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Lee

1

2 июня 2020 года Дорн вышел на дорогу перед ломбардом Lee's Pawn около 2:30 ночи. Он немедленно доложил диспетчеру о сработавшей сигнализации в ломбарде его друга во время протестов Джорджа Флойда, когда Дэвид был смертельно застрелен неизвестными мародерами. Его смерть была заснята на Facebook like, и некоторые люди подтвердили, что видели его смерть около магазина.

Колесо сансары дало неверный оборот.