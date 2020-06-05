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Его смерть стала причиной протестов против полицейского произвола, охвативших США.
Первая мемориальная служба по афроамериканцу Джорджу Флойду, погибшему во время задержания полицией, прошла в Миннеаполисе, где он жил последние годы. Семья и друзья мужчины собрались Северном Центральном университете, чтобы выразить свое почтение.
Среди присутствовавших был активист по борьбе за права темнокожих преподобный Эл Шарптон, который произнес речь. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей подошел к гробу Флойда незадолго до начала службы. На церемонии также побывали преподобный Джесси Джексон, Мартин Лютер Кинг III и актёр Кевин Харт.
Видео с мемориальной службы:
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса арестовали Джорджа Флойда после того как работник гастронома позвонил по телефону 911, обвинив его в покупке сигарет с поддельной купюрой в 20 долларов. Во время задержания полицейский Дерек Шовен применил силу — в течение 8 минут 46 секунд прижимал шею Флойда коленом к земле и не перестал это делать даже когда задержанный неоднократно сказал, что задыхается. Это привело к его смерти.
После гибели Флойда демонстрации против полицейского насилия стали проходить в крупнейших городах США — некоторые акции мирные, но иногда они приводят к столкновениям с полицией. Позже акции солидарности начались и за пределами страны: их провели во Франции, Нидерландах, Германии.
8 и 9 июня пройдут ещё две церемонии прощания с погибшим — в Северной Каролине, где он родился, и в Хьюстоне, штат Техас, где прожил большую часть жизни. В августе семья Флойда и Эл Шарптон планируют провести марш в Вашингтоне, чтобы призвать к принятию федерального закона о равенстве перед полицией.
с куколднуться всей странной из-за вора-наркомана - ну это просто топ нахуй
Давайте серьезно - я тоже немножечко не понимаю этой движухи с БЛМ и вставанием на коленку. И тоже хочу, чтобы мародерам начали раздавать пинки и резиновые пули
Но погиб он (или убили, зависит от того, действительно ли у него сердечко просто йокнуло при задержании или таки додушили) не из-за того что был уркой со стажем.
И даже будь он таким - без суда, следствия или сопротивления, угрожавшего жизни и здоровью копов, смерти он не заслужил в тот момент
Тут повторяются события 1992 года с Родни Кингом. Остановили пьяного человека, получили сопротивление, избили, человек оказался чёрным, а значит получили бунт. Его также возносили и жалели, а потом он сдох в своём же бассейне под букетом наркоты.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лос-анджелесский_бунт
получили сопротивление, избили, человек оказался чёрным, а значит получили бунт.
И в обеих случаях мы имеем применение силы выше необходимой для задержания подозреваемого. С текущем ниггером непонятно зачем несколько минут коп стоял с коленкой на шее, хотя тот уже перестал сопротивляться, с Кингом ему пять десятков раз пизданули только дубинкой, что явно больше, чем нужно для того чтобы можно было накинуть наручники на получившего разряд от тазера
Ну а то шо Кинг потом снова нарушал ПДД, бухал, ширялся и в итоге в бассейне так и помер - не надо идеализировать жертв, это популярная у многих ловушка, представлять их святыми аскетами. И вопрос даже не в этом был, а в том, что не надо бить сверх меры "просто потому что мы можем"
с этим соглашусь.
тут палка о двух концах - пприменяют силу вроде за дело, но перегибают палку. так тут ещё дело в том, что перегибают палку со всеми расами. нет разницы чёрный ты или белый - перед власть имущими ты тот кого можно попиздить по приколу
так его не просто так, а из-за сопротивления аресту. Тупо довыебывался, в суд не захотел.
Согласно его биографии здесь же, на TJ, у убийства вполне могли быть бытовые мотивы (оба мужики трудились в одном клубе, у копа была красивая жена - мало ли, может, изменяла с негром).
Но их никто не проверял, надо шоу устроить из расизма. Ковид закончился, публика требует новый сериал))
Но их никто не проверял
Как я слышал, следствие проверяет, были ли они знакомы и были ли у них конфликты в клубе
Да, это их обычная работа.
А я имел в виду публику, которые преступным мотивом считают только расовую ненависть. А это ещё никем не доказано.
Он умер буквально потому что был нарком у которого при задержании поехала крыша.
Не совсем. По ссылке ниже выжимка из отчета о вскрытии. Если кратко - отказало сердечко не только (и возможно даже не столько) от передоза, сколько от полицейского приема (который да, при работе со здоровыми людьми несмертелен)
https://content.govdelivery.com/attachments/MNHENNE/2020/06/01/file_attachments/1464238/2020-3700%20Floyd,%20George%20Perry%20Update%206.1.2020.pdf
я думаю нажим там вообще как перышко сверху груды камней сработал. ибо это же здоровая детина и его побегушки
Ну это уже с судмебэкспертами спорить и их заключением, тут я в силу своей необразованности в этой теме говорить не стану, брякнулся бы он через минуту и без удерживающего приема или нет
Скромный Женя
А разве важно кто он? Суть одна,черного человека убили полицейские. Этот человек не сопротивлялся. Всё.
Его убил коп-долбоёб (это отвратительно, безусловно), но это не значит что нужно делать из него мученика. Он в любом случае преступник.
Причиной смерти не было удушение копом, нигер мог свободно двигать шеей, никаких повреждений горла не обнаружено.
Что, переиграла тебя пропаганда?
Задохнулся назло мусорам? Я просто не понял.
У него был жуткий передоз, умер от остановки сердца. Уже выложили отчёт аутопсии гугли да почитай сам. Да и видео задержания есть, где «мирный» нигер бегает от копов и выпрыгивает из тачки
верит всему, что написано в интернете
я медик и не верю медицинским отчетам
Есть два отчета, во втором сделаным независимым судмедэкспертом указано:
The finding from the medical examiner in Hennepin County, Minnesota, comes after Floyd’s family released results earlier Monday from a private autopsy they commissioned that concluded he had died of “asphyxiation from sustained pressure.”
независимым судмедэкспертом
Ага, который тебе запросто принесёт то, что тебе надо).
Вы таки упускаете одну деталь из того же отчета
"Судмедэксперты сочли, что 46-летнего мужчину убили. Причиной смерти назвали "кардиопульмонарный шок, усугубленный [способами] усмирения, примененными органами правопорядка, и давлением на шею"."
То бишь да, его не задушили, но остановка сердца и легких была спровоцирована не только передозом, но и давлением на шею
Он там 10 минут прыгал из стороны в сторону от копов и в итоге сдох от остановки сердца, его никто не хотел убить, только усмирить — но это идёт вразрез с нарративом "бедный негр умер от полицейского произвола". Никто из полицейских не виновен и их следует немедленно отпустить.
Вот тебе оригинал отчета, там даже указано, шо таки убили
И еще раз - да, его не задушили, а остановилось сердце. Но остановилось оно не только от передоза, но и от полицейского приема
https://content.govdelivery.com/attachments/MNHENNE/2020/06/01/file_attachments/1464238/2020-3700%20Floyd,%20George%20Perry%20Update%206.1.2020.pdf
https://archive.is/SDDgN советую ознакомиться
дальше-то что, сам ссылался на отчет о вскрытии, теперь будешь с ним спорить?
Нет, отчёт подтверждает, что у копов не было намерения его душить и убивать, а по ссылке объясняется почему это так.
Это идёт против нарратива из-за которого начались и продолжаются погромы.
Намерения убивать не было, но по дурости своей таки убили
Что кстати, отмечается в том более развернутом отчете, что ты кинул - что копы только усугубили
Тут уж вопрос, что предъявлять - причинение смерти по неосторожности или превышение полномочий (учитывая что прием применялся несколько минут после того как ниггер перестал сопротивляться)
И то и другое предъявлять и начнется раунд два восстаний, имхо. Негры свято убеждены, что кровожадный белый коп убил специально их святого мученика, и на такие, "лёгкие", обвинения в его адрес будут смотреть как на очередное подтверждение расизма в стране. И пойдут пополнять осеннюю коллекцию.
Ну то да, теперь процесс станет показательным
Но копы перегнули палку и не первый раз, за шо их покарать таки стоит
Я думаю каждый владелец разграбленного бизнеса оценит то, что таким образом были справедливы наказаны расистские копы)
Трогательный дебаркадер
Он в любом случае преступник.
Прямо как Иисус, правда Иисуса хотя бы судили
Я не оправдываю полицейских и их действия, повлекшие смерть Флойда.
Но то, как его возносят, плачут и встают перед его могилой на колени приводит меня в смятение.
Печатный ящик
Я не оправдываю @ Но
иди нахуй
иди нахуй
то есть в разностороннем конфликте надо выбирать одну сторону и топить только ее, потому что нельзя говорить но? иди нахуй
в разностороннем конфликте нужно оставаться человеком в первую очередь, хотя откуда тебе, скоту, знать об этом? иди нахуй
4 shizzle ну че ты делишь world на black и white, на рабов и overlords
vy iz anglii?
I am не из [England], татарстан is my [city]
Дык показуха
Плачущему мэру даже сами негры не поверили
Так от этого же и противно становиться
Ну да, называя вещи своими именами я оправдываю копов. Ведь перед проступками Флойда перегиб палки копами уже не такой страшный, да? Бред.
Есть тупые копы с манией величия
Есть чёрный с плохой историей закона, которого возносят как Иисуса
Смотри: Есть разница между осуждением протестов и осуждением куколдизма перед одним мертвым черным человеком по вине полицаев? Есть. Да этот куколдизм вызван снизить волну агрессии в сторону власти. Но это не отменяет тот факт, что они всё также остаются лицемерными и лживыми людьми. Эта ситуация очень спорная.
Да. Важно. Если чикатило задушил бы полицейский - на его похороны пришёл бы весь город?
Этот человек 5+ раз грабил людей, угрожал им смертью. ТЫКАЛ СТВОЛОМ В ЖИВОТ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ когда грабил ее.
Ну да бля. Какая разница кем он был. Главное что его коп убил (не убил, если быть точным), когда задерживал ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ОГРАБЛЕНИЯ. Все остальное не важно. А и ещё то что он чёрный. Простите. Будь он не чёрный расизма же не было бы (
1. Он рецидивист. Что значит, для него не работает и так притянутый за уши аргумент "отсидел - заплатил".
2. Его коп душил во время задержания, ало
3. Насколько я знаю коп его не убивал. Он скончался совершенно по другой причине
4. А с какой целью копа должны под стражу брать? И с чего вдруг? То что его под стражу взяли - реакция на резонанс. Его не за чем брать под стражу. Это не он преступник-рецидивист
Я нисколько не оправдываю действия копа при задержании и не приветствую подобное (хотя возможно это и было оправданно весом и ростом Флойда. Тем что он рецидивист и склонен к побегу, и прямом в момент задержания совершал побег), но я не понимаю почему рецидивиста грабителя хоронят как национального героя блять.Точнее я прекрасно понимаю, это очередное проявления современной либерастии. Главное не побороть, а бороться! И не важно это расизм или витрина Найка.
Во первых об этом не было известно копу. Во вторых за преступления он уже сидел и второй раз наказываться не должен.
Коп садист который уже убивал человека при задержании, избивал жену и фоткался в расистских кепочках. По той же логике Флойд если бы убил его при задержании стал бы героем.
Я нисколько не оправдываю действия копа, но ...
Я не расист нооо....
Во первых об этом не было известно копу.
Ему было известно о его тотальном неадекватном поведении, во время задержания. Что могло сподвигнуть его/их применять к нему силу.
Во вторых за преступления он уже сидел и второй раз наказываться не должен.
А кто-то говорит что должен? К чему это?
Я не расист нооо....
а это к чему?)))) я лично вообще тут расизма не вижу. но речь в моем сообщении же не об этом и не о копе, который может расист а может и нет. может садист а может и нет. мы этого не знаем. речь о том что последнего подонка который угрожал жизни беременным, грабил людей и обьебывался мефом и метом за рулем хоронят как национального героя асашай.
Еще раз, я с тобой абсолютно согласен в противоправности его действий. Это нисколько не связанно с тем, что самого Флойда нужно хоронить в золотом блять гробу за счет города и стелиться перед ним будто это Нельсон Мандела.
Скромный Женя
А, ну да, не убил, а просто постоял на шее больше 8 минут, это же ок и ничего плохого для здоровья человека после этого не будет.
И его возносят чисто из-за этого, что он символ этих протестов, он стал точкой кипения, и за это кого возносят. Я понимаю что в твоём розовом мире все герои(или люди которых возносят) кристально чисты и никогда никого не ругали даже. Но проснись. Это дерьмовая жизнь, где все герои имею грешки за спиной.
Никаких повреждений шеи обнаружено не было, полицейский выполнял стандартный приём который не грозит жизни подозреваемому. В общем, мента надо отпускать.
Я не троллю. Погугли отчёт который вчера врачи выложили.
Может я ебнулся из-за диплома/работы, но я читал вчера про это всё. И там было написано о том, что смерть была вызвана не удушением, но удушение сыграло важнейшую роль в его смерти.
Блять чел езжай в Пензу мои знакомые постоят на твоей шее.
Он мог свободно шевелить шеей, не обнаружено никаких ее повреждений. Нахуй мне твоя Пенза сдалась? Ебать довод нашёл, герой.
Пиздец, писать про розовый мир и одновременно транслировать точно такую же идеологическую точку зрения, ничего не имеющего с реальностью, лев хуев блядь
ЛОЛ. Я тебе говорю про ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ о смерти, который выложили только вчера, а ты мне в качестве доказательства несёшь, сука, новость с известия.
Ну выложи блять это сюда, ебанутый
the neck discloses no areas of contusion or hemorrhage within
the musculature. The thyroid cartilage and hyoid bone are
intact. The larynx is lined by intact mucosa. The thyroid is
symmetric and red-brown, without cystic or nodular change. The
tongue is free of bite marks, hemorrhage, or other injuries.
The cervical spinal column is palpably stable and free of
hemorrhage.
https://www.hennepin.us/-/media/hennepinus/residents/public-safety/documents/Autopsy_2020-3700_Floyd.pdf
Я даже полностью читать не буду, но я верю Википедии где ссылаются на всю хуйню, и там написано, то, что написано в известиях.
я не верю в официальные доказательства, я верю в свой розовый мир
ахахахахаха, так эпично соснуть под конец
ахахахаххахаха
пиздец. Я после "розовых мирков" начал подозревать что он даун тотальный. Но бля, ахахахах тут просто в голосяру
Ок прочитал, здесь не сказано что он умер не от одушения.
коп топтался на его шее 6 минут!!
ок, на шее нет никаких повреждений, но в отчете не сказано, что он умер не от одушения!!!!!!!!!!
1) 8 минут
2) он умер от удушения.
Я понял, ты закопался в своем розовом манямирке)
Скромный Женя
А топтание человека на шее на могло повлиять????????????? Пиздец
Все у него фейки, а то что он находит сам в Лоу интернете - не фейк, а 100% правда.
Выше кинул тебе отчет, теперь вставай на колени и извиняйся за свой пафосный обосрамс про розовый мир, дешевка.
CARDIOPULMONARY ARREST COMPLICATING LAW ENFORCEMENT SUBDUAL, RESTRAINT, AND NECK COMPRESSION
Интересно, как это переводится?
И вообще я твой рот ебал, на работе думают что я ебанутый раз читаю всякие отчёты о вскрытии на Английском.
Какой моем мире? Какие герои? Ты вообще мне отвечаешь? Ты сам с собой разговариваешь? Я вообще не понимаю что ты отвечаешь, чел.
Может ты по-факту будешь отвечать?
Я тебе ответил по-факту. Что это ВАЖНО, что это за человек. Лично для меня, для моего маня-мирка розового как ты сказал, ВАЖНО что бы человек, которого хоронят и возносят как символ борьбы за равноправие НЕ БЫЛ БЛЯТЬ ПОДОНКОМ, КОТОРЫЙ ГРАБИТ ЛЮДЕЙ, ОБЬЕБЫВАЕТСЯ МЕТОМ И БУЯНИТ.
Пиздец. Ты че бот? Ты читаешь вообще перед тем как писать? Челик был обьебан в хламину, угнал машину и убегал от полицейских. Ахуеть, давайте его похороним как национального героя, что бы "ПРОТЕСТУЮЩИЕ" МОГЛИ МИРНО ГРАБИТЬ МАГАЗИНЫ ДАЛЬШЕ
снизили нагрузку на налогоплательщиков сша - его бы в тюрячке кормить и поить надо было
И-за копа садиста пошли мирные протесты, из-за напряжённой ситуации в мире да и во всей стране пошли бунты, ну а из-за того что медиа личности и компании любят прогибаться они и скуколднулись
Это комментарий дня! Спасибо Александр!
А можно мне золотую кнопку как на Ютубэ?
Неее... Её отберут, ещё и аккаунты все забанят, если коммент увидят ))
лол. "просто топ нахуй" это смотреть как белые в упор не врубаются как это так, изза ментовского произвола устраивать протесты на всю страну, но при этом латентно завидуют черным, что они так могут
я говорю не про протесты, а про вставания на колени перед наркоманом.
никогда не видел чтоб кланялись перед гробом?
или чтобы торжественно хоронили алкашей например?
Ну есть всё таки разница между роднёй этих алкашей и медиа-личностей, которые это делают не по своей воле.
Мне вся эта ситуация с плачущим мэром на коленях напоминает 1 серию Зеркала, где мер вынужденно ебёт свинью на благо народа. Да пример жестковат, но всё же имеет место быть.
Я уверен, что этому мэру было тааак впадлу реветь, но все таки надо. Да я понимаю, если бы он пришёл на похороны и сказал: "Да вы ебнулись он же вор и наркоман" стало бы хуже. Но, опять повторюсь, это не отменяет факта, что он лицемер и мне это лицемерие противно.
я понял о чем ты. но лицемерие это часть работы медиа личностей. многие вещи приходится говорить или делать, потому что так надо в текущем контексте. причем все всё понимают, но продолжают смотреть как остальные лицемерно это делают.
ну а то что он там рыдал - вполне может быть на фоне нервов и давления. это мы тут на словах все пиздатые стратеги. а на деле я б не хотел щас оказаться на месте главы города где происходит расовый конфликт такого размера.
"протесты"
что "протесты"?
Запасной браслет
то что это протесты в кавычках, а по-факту грабеж магазинов и уничтожение собственности других таких же людей
тосик. ты когда в комментах на тж видишь долбаеба, то тоже потом всем своим одноклассникам говоришь, что тж - это такое сборище долбоебов России? или у тебя все же есть способность отделить мух от говна?
Запасной браслет
я не понял к чему это. поясни пожалуйста. а то я в 5ом классе, мы тут всем классом с одного акка сидим. пытаемся понять
Иисусик
Адекватный калькулятор
Он умер, чтобы малоимущие бесплатно получили новую технику. Святой человек
Частный Орзэмэс
Мартин Лютер Кинг тогда уж😄
Мэр не просто встал на колено, он включил «актера без Оскара» и рыдал, как маленькая девочка при виде BTS.
Такое позёрство и лицемерие
Лучшая мужская роль второго плана.
лучшая мужская роль второго плана в проне на тему "куколд"
Возрастной татарин
Вот блять, вот чем это глобально отличается от похорон Ким Чен Ира. Это ж полный пиздец.
Ну золотой гроб, это экстраординарных ход конечно
Ладно бы он был военным, помер в боевых действиях, и ему богатенькая семья+за выплаты оформили бы золотой гроб. Один хуй СМИ бы это не освещали
Его семья уже собрала больше 12 мультов донатами, так что они теперь богаты, да
так вроде же какой то боксер или боец мма оплатил его похороны.
Оплатить можно было и кремацию, и деревянный гробег, а тут семейка видимо почувствовала вкус лавэ
Пиздец национальный герой.
Ну так из-за его гибели вон какие проблемы начались. Герой - не герой, но символом стал.
по телеграму ходит картинка
инфу не провярял, но верю
Я понимаю, что его фактически жестоко убили служители правопорядка, но какого хрена его делают героем из-за этого?
Столько людей убивают несправедливо, столько законопослушных людей умирают нечестной или более жестокой смертью, но героем оказался тот, кто всю жизнь был мудаком и случайно попал на ебанутого полисмена...
Запасной браслет
Не совсем, он грабил людей и тачки. Во время очередного ограбления будучу обьебанныи феном и метом он начил буянить и ему на шею сел коп. Сидел там гораздо дольше чем стоило бы, душил его. Нигга будучи обьебанным скончался от остановки сердца на которую так же повлияло удушение
Только увидев пост и ещё не зайдя в тред, я уже знал, что тут будет коммент с этими неграми, а ты будешь его автором.
Процентный татарин
Я уже подумываю сменить профессию на гробовщика, и написать лонгрид, как мем негры несут гроб, повлияли на мою жизнь.
Сук, надгробный плач этого мэра, похож на скорбь северокорейцев, когда Ким Чен Ир помер :)
А его баба в маске Шанель, если я не ошибаюсь. Норм рекламная интеграция
2 июня 2020 года Дорн вышел на дорогу перед ломбардом Lee's Pawn около 2:30 ночи. Он немедленно доложил диспетчеру о сработавшей сигнализации в ломбарде его друга во время протестов Джорджа Флойда, когда Дэвид был смертельно застрелен неизвестными мародерами. Его смерть была заснята на Facebook like, и некоторые люди подтвердили, что видели его смерть около магазина.
Колесо сансары дало неверный оборот.