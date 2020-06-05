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Новости
Артём Мазанов
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Умер актёр Михаил Кокшенов. Ему было 83 года Материал редакции

Кокшенов известен по ролям в фильмах «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Самая обаятельная и привлекательная».

41 комментарий
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Михаил Кокшенов

На 84 году жизни умер народный артист России Михаил Кокшенов. Об этом в Фейсбуке сообщила поэтесса Любовь Воропаева. О причинах смерти пока не сообщается.

Кокшенов известен по фильмам «Женя, Женечка и "Катюша"», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли».

В октябре 2017 года Кокшенов перенёс инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь, актёра госпитализировали. В марте 2019 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что у Кокшенова случился сердечный приступ. Жена актёра тогда опровергла эту информацию. По данным Telegram-канала 112, Кокшенов умер после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.

#новости #происшествия

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41 комментарий
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Любопытный ихтиандр

27

Жаль, хороший был мужик.

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Адекватный калькулятор

Любопытный
13

Откуда ты знаешь? Может он жену бил

Ответить

Brown Zweig

Адекватный
12

Юбилей прокурора не даст соврать

Ответить

Любопытный ихтиандр

Адекватный
6

Я не хочу играть в догадки с туалетной бумагой.

Ответить

Адекватный калькулятор

Любопытный
1

Ты должен был пошутить: "Раз бил, значит точно хороший мужик.

Ответить

умный человек

Адекватный
0

"

Ответить

Сергей Васильев

Адекватный
2

Если бьет значит любит. Выходит мужик — золото.

Ответить

Petr

Адекватный
0

А если жена его била?

Ответить

Иван Иванов

Petr
1

не, это другое

Ответить

Дмитрий Григорьев

Адекватный
0

Человек не совершал преступлений, пока не доказано обратное. По-моему так. 

Ответить

Giorno Giovanna

Любопытный
1

Я вообще его не знал, но как-то жалко стало после твоего коммента. Да, хороший был мужик.

Ответить

Umberto Eco

16

Земля пухом!
Больше всего любил Ералаш с ним.

Ответить

Владимир Моденов

Umberto
3

только смотрел два выпуска про дядю Мишу, и вот на тебе

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
0

Кринж

Ответить

Mr. LoveJoy

Сергей
1

Твои усы

Ответить

Дмитрий Григорьев

Umberto
3

Бразильская система - бест.

Ответить

Возрастной татарин

7

Почтим память обзором Мэддисона на Жизнь кувырком. Шыдевр

Ответить

Andre Macareno

Возрастной
2

И обзором Бэддисона на "Юбилей Прокурора"!

Ответить

Возрастной татарин

Andre
0

Да, я между ними выбирал, но Мэд все-таки посмешнее Бэда)

Ответить

Евгений Клочков

Возрастной
0

Подтянем штаны to pay respect

Ответить

Возрастной татарин

Евгений
3

И выпьем! Два пивка — для рывка. Три — для зари!

Ответить

alexferman

Возрастной
1

Пиздос, какое-то лютейшее дегенератство

Ответить

alexferman

Возрастной
0

Мэдисон же вроде игры обозревал, теперь ещё и фильмы?

Ответить

Возрастной татарин

alexferman
1

Ну он много чего делал. Это очень старый обзор)

Ответить

Илья Барышников

7

Его режиссерская фильмография выглядит как эпичный красный тред

Ответить

Конституционный ГОСТ

Илья
0

Первое что пришло в голову когда прочел новость. Этот постсоветкий треш особый жанр. Особенно его фильмы 90-х с Крачковской, Панкратовым-Черным и  прочей компанией.

Ответить

iFlow Games

2

Царство небесное !

Ответить

Дыня

2

Лучше бы нейронками обрабатывали видео не с мемами, а старые записи советских фильмов. 

Ответить

Khayyam Bayramov

Дыня
0

Правообладатели засудят.

Ответить

Дыня

Khayyam
0

Пох. Можно куда угодно выложить с какого угодно акка, как это делается с другими фильмами.
Да и вообще это можно сделать и в интересах правообладателей. Думаю многие захотели бы посмотреть старый любимый фильм в более хорошем качестве.

Ответить

Граф Хрущёв

2

 «Самая обаятельная и привлекательная» - охуеннейший фильм. Недавно пересматривал и с удивлением отметил насколько он круто сделан: сюжет, реплики, исполнение, кастинг. Один из лучших советских фильмов. В молодости я не понимал этот фильм. А сейчас всё изменилось. 
Кокшенов сыграл свою небольшую роль идеально, внеся в фильм свою неповторимую харизму. Светлая память.

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Юлия Данилова

1

Как печально(

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Brown Zweig

Юлия
0

Можем погрустить вместе

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Дыня

1

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Ответить

Степан Маслов

1

Воплощение трэш-кинематографа 90-х, светлая память

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Kir Kirsky

0

Ну...

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Должный микроскоп

0

советский шварц ушел...

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Ler Ler

0

в Америке умер ?

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Иван Иванов

0

ушла эпоха

Ответить

Serg Bootlegger

0

Легенда

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Рациональный спрей

0

Печаль. Отличный актёр был

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Майк Эдвардсон

0

Легенда назад в будущее. Прощай, Бифф!

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