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Кокшенов известен по ролям в фильмах «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Самая обаятельная и привлекательная».
На 84 году жизни умер народный артист России Михаил Кокшенов. Об этом в Фейсбуке сообщила поэтесса Любовь Воропаева. О причинах смерти пока не сообщается.
Кокшенов известен по фильмам «Женя, Женечка и "Катюша"», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли».
В октябре 2017 года Кокшенов перенёс инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь, актёра госпитализировали. В марте 2019 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что у Кокшенова случился сердечный приступ. Жена актёра тогда опровергла эту информацию. По данным Telegram-канала 112, Кокшенов умер после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.
Откуда ты знаешь? Может он жену бил
Любопытный ихтиандр
Я не хочу играть в догадки с туалетной бумагой.
Ты должен был пошутить: "Раз бил, значит точно хороший мужик.
А если жена его била?
Человек не совершал преступлений, пока не доказано обратное. По-моему так.
Я вообще его не знал, но как-то жалко стало после твоего коммента. Да, хороший был мужик.
Земля пухом!
Больше всего любил Ералаш с ним.
только смотрел два выпуска про дядю Мишу, и вот на тебе
И обзором Бэддисона на "Юбилей Прокурора"!
Подтянем штаны to pay respect
Мэдисон же вроде игры обозревал, теперь ещё и фильмы?
Его режиссерская фильмография выглядит как эпичный красный тред
Конституционный ГОСТ
Первое что пришло в голову когда прочел новость. Этот постсоветкий треш особый жанр. Особенно его фильмы 90-х с Крачковской, Панкратовым-Черным и прочей компанией.
Лучше бы нейронками обрабатывали видео не с мемами, а старые записи советских фильмов.
Правообладатели засудят.
«Самая обаятельная и привлекательная» - охуеннейший фильм. Недавно пересматривал и с удивлением отметил насколько он круто сделан: сюжет, реплики, исполнение, кастинг. Один из лучших советских фильмов. В молодости я не понимал этот фильм. А сейчас всё изменилось.
Кокшенов сыграл свою небольшую роль идеально, внеся в фильм свою неповторимую харизму. Светлая память.
Как печально(