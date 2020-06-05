Кокшенов известен по ролям в фильмах «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Самая обаятельная и привлекательная».

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Михаил Кокшенов

На 84 году жизни умер народный артист России Михаил Кокшенов. Об этом в Фейсбуке сообщила поэтесса Любовь Воропаева. О причинах смерти пока не сообщается.

Кокшенов известен по фильмам «Женя, Женечка и "Катюша"», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли».