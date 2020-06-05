Прямой эфир
Он выйдет из спецприёмника 7 июня.
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара на пять суток. Из спецприёмника он выйдет 7 июня, сообщает «Апология протеста».
28 мая Тверской районный суд назначил журналисту арест на 15 суток. Он вышел в одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а позже Telegram-канал и YouTube-канал. По его словам, они нужны для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав. В мае против него возбудили четыре уголовных дела.
В Москве и Петербурге прошли массовые задержания журналистов и активистов, вышедших на пикеты в поддержку Азара. После этого московская полиция предупредила о незаконности акций протеста во время «режима повышенной готовности».
Интересно, что-то никто больше не упоминает, что Азар не только журналист, а также муниципальный депутат. Видимо, как депутат он вообще нихуя не делает