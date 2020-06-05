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Новости
Ольга Щербинина
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Арестованному за одиночный пикет журналисту Илье Азару сократили срок Материал редакции

Он выйдет из спецприёмника 7 июня.

8 комментариев
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Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара на пять суток. Из спецприёмника он выйдет 7 июня, сообщает «Апология протеста».

28 мая Тверской районный суд назначил журналисту арест на 15 суток. Он вышел в одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», а позже Telegram-канал и YouTube-канал. По его словам, они нужны для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав. В мае против него возбудили четыре уголовных дела.

В Москве и Петербурге прошли массовые задержания журналистов и активистов, вышедших на пикеты в поддержку Азара. После этого московская полиция предупредила о незаконности акций протеста во время «режима повышенной готовности».

#новости #полиция #омбудсменполиции

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8 комментариев
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Степан Маслов

3

Интересно, что-то никто больше не упоминает, что Азар не только журналист, а также муниципальный депутат. Видимо, как депутат он вообще нихуя не делает

Азар Илья Вильямович
Азар Илья Вильямович
www.mo-hamovniki.ru
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Пермский глобус

Степан
0

Идеальный депутат

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Tony Urban

1

#оттепель

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Частный Орзэмэс

Tony
1

#замах

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Abram Dikoy

1

Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! 

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Объективный дым

0

Вот она, русская справедливость как говорится

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Igor Karklin

0

Стоп, одиночные пикеты же вроде разрешены?

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Serg Bootlegger

–1

Сотрудничать с режимом выгодно)

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