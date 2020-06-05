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Он пообещал «не потратить ни одного бюджетного рубля».
Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин на совещании с Владимиром Путиным впервые прокомментировал утечку топлива в Норильске. Совещание транслировали федеральные телеканалы.
Потанин заявил, что после аварии «компания мобилизовала силы и средства». «На нашу просьбу о помощи откликнулись предприятия по всей стране», — добавил он. Владелец «Норникеля» заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС в Норильске, «не потратит ни рубля бюджетных средств». Он считает, что восстановление экологии в Норильске обойдётся в более чем 10 миллиардов рублей, без учёта штрафов, которые назначат компании.
Путин назвал «правильным», что компания готова оплатить все работы из собственных средств. Но заявил Потанину, что один резервуар, из-за которого случилась трагедия, «стоит гораздо меньше сотни миллионов рублей».
Путин поручил до конца весенней думской сессии внести изменения в законодательство, чтобы происшествия, подобные ситуации в Норильске, не повторялись. Президент также поручил «бескомпромиссно и объективно» оценить ущерб от ЧС в Норильске.
Глава МЧС на совещании доложил Путину, что «ЧП в Норильске локализовано, развития не будет». Он также рассказал, что разлившееся топливо в соберут в хранилища.
29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля. «Норникель» рассказал что причина аварии — просевшие опоры под резервуаром, из-за этого оторвалось днище и вылилось топливо. Около шести тысяч тонн топлива вылилось в грунт, 15 тысяч попало в реки Далдыкан и Амбарную.
Если бы своевременно ... и ущерба бы не было ... и расходы не пришлось бы нести
Путин нечаянно сформулировал главный принцип нормальной жизни.
Дзен-бункер.
Если бы своевременно поменяли президента....
На самоизоляции совсем расслабились, как будто в бункер интернет не провели
Как обычно, откупились.
По ходу, даже если кого и накажут, то только мелких сошек из местной администрации и, может быть, в компании.
Если бы своевременно поменяли общественные и экономические взаимоотношения..
Если бы на чернобыльской станции строили колпаки над станцией и технологии американские были использованы, то и не надо было миллиарды потом тратить и урона бы экологии не было и люди бы не умирали ...сарказм
Надо снарядить студентов и старшеклассников на ликвидацию, добровольцами таскть. Родина опасносте!
Ну, все ребята, это сигнал что правительство не будет даже помогать большим компаниям, не говоря о маленьких предприятиях, всё сами
Ну вообще помогают понемногу. Часть зп сотрудников компенсируют за простой