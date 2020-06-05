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Новости
Артём Мазанов
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Владелец «Норникеля» на совещании с Путиным оценил ликвидацию последствий утечки топлива в 10 миллиардов рублей Материал редакции

Он пообещал «не потратить ни одного бюджетного рубля».

24 комментария
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Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин на совещании с Владимиром Путиным впервые прокомментировал утечку топлива в Норильске. Совещание транслировали федеральные телеканалы.

Потанин заявил, что после аварии «компания мобилизовала силы и средства». «На нашу просьбу о помощи откликнулись предприятия по всей стране», — добавил он. Владелец «Норникеля» заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС в Норильске, «не потратит ни рубля бюджетных средств». Он считает, что восстановление экологии в Норильске обойдётся в более чем 10 миллиардов рублей, без учёта штрафов, которые назначат компании.

Путин назвал «правильным», что компания готова оплатить все работы из собственных средств. Но заявил Потанину, что один резервуар, из-за которого случилась трагедия, «стоит гораздо меньше сотни миллионов рублей».

Если бы своевременно поменяли [резервуары], и ущерба бы не было экологического, и расходы не пришлось бы нести компании.

Владимир Путин

Путин поручил до конца весенней думской сессии внести изменения в законодательство, чтобы происшествия, подобные ситуации в Норильске, не повторялись. Президент также поручил «бескомпромиссно и объективно» оценить ущерб от ЧС в Норильске.

Прошу Росприроднадзор скрупулёзно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости — организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов.

Владимир Путин

Глава МЧС на совещании доложил Путину, что «ЧП в Норильске локализовано, развития не будет». Он также рассказал, что разлившееся топливо в соберут в хранилища.

29 мая из резервуаров ТЭЦ в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля. «Норникель» рассказал что причина аварии — просевшие опоры под резервуаром, из-за этого оторвалось днище и вылилось топливо. Около шести тысяч тонн топлива вылилось в грунт, 15 тысяч попало в реки Далдыкан и Амбарную.

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#новости #происшествия #чпвнорильске

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24 комментария
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Alexander Petcoglo

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 Если бы своевременно ... и ущерба бы не было ... и расходы не пришлось бы нести

Путин нечаянно сформулировал главный принцип нормальной жизни.

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Viktor Nevzorov

Alexander
3

Дзен-бункер.

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Частный Орзэмэс

Viktor
0

Ударился в буддизм 

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Ded Pihto

1

 Если бы своевременно поменяли президента....

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Дыня

Ded
–2

То новый конечно бы прошелся по всем резервуарам страны, все быстренько заменил и трагедии бы не произошло

Комментарий для ваших минусов, добро пожаловать

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Ded Pihto

Дыня
2

Не сажал бы на ответственные должности своих дружков и не насиловал судебную систему. Если сделать это "своевременно" то не было бы и этого директора забиравшего бабло себе в карман вместо того чтоб вкладываться в ремонт резервуаров.

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Дыня

Ded
–1

Был бы. Распиздяи кругом.

Ответить

Ded Pihto

Дыня
0

Царь хороший бояре виноваты

Ответить

Евгений Клочков

Дыня
0

я бы расширил то, что подразумевает дедушка, но не стану, наверное

Ответить

Serg Bootlegger

0

На самоизоляции совсем расслабились, как будто в бункер интернет не провели

Ответить

Серьёзный Валера

0

Ну и школьнички, пиздец.

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Солёная Капля

0

Как обычно, откупились. 

По ходу, даже если кого и накажут, то только мелких сошек из местной администрации и, может быть, в компании.

Ответить

Грядущий пришелец

0

Спосибо зо обещание.

Ответить

Евгений Клочков

0

Если бы своевременно поменяли общественные и экономические взаимоотношения..

Ответить

Парламентский блик

0

 Он пообещал «не потратить ни одного бюджетного рубля»

Потому что заплатят частники из своего кармана в лице россиян.

Ответить

Антон Деулин

0

Если бы на чернобыльской станции строили колпаки над станцией и технологии американские были использованы, то и не надо было миллиарды потом тратить и урона бы экологии не было и люди бы не умирали ...сарказм

Ответить

Ded Pihto

Антон
0

То колпак снесло бы взрывом угу

Ответить

Алексей Любимцев

0

он пообещал не потратить ни одного рубля

поправьте

Ответить

theLastLetters

0

Надо снарядить студентов и старшеклассников на ликвидацию, добровольцами таскть. Родина опасносте!

Ответить

Трогательный дебаркадер

0

Это, кстати, вариант, к которому призывал нэвэльный

Ответить

Brown Zweig

0

Ну, все ребята, это сигнал что правительство не будет даже помогать большим компаниям, не говоря о маленьких предприятиях, всё сами

Ответить

Serg Bootlegger

Brown
0

Ну вообще помогают понемногу. Часть зп сотрудников компенсируют за простой

Ответить

Тогдашний американец

0

Они что бабками дизель вымакивать будут?

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Ринат Вакилов

0

Его позвали, и он пришел

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