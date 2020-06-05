Он пообещал «не потратить ни одного бюджетного рубля».

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Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин на совещании с Владимиром Путиным впервые прокомментировал утечку топлива в Норильске. Совещание транслировали федеральные телеканалы.

Потанин заявил, что после аварии «компания мобилизовала силы и средства». «На нашу просьбу о помощи откликнулись предприятия по всей стране», — добавил он. Владелец «Норникеля» заявил, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧС в Норильске, «не потратит ни рубля бюджетных средств». Он считает, что восстановление экологии в Норильске обойдётся в более чем 10 миллиардов рублей, без учёта штрафов, которые назначат компании.

Путин назвал «правильным», что компания готова оплатить все работы из собственных средств. Но заявил Потанину, что один резервуар, из-за которого случилась трагедия, «стоит гораздо меньше сотни миллионов рублей».

Если бы своевременно поменяли [резервуары], и ущерба бы не было экологического, и расходы не пришлось бы нести компании. Владимир Путин

Путин поручил до конца весенней думской сессии внести изменения в законодательство, чтобы происшествия, подобные ситуации в Норильске, не повторялись. Президент также поручил «бескомпромиссно и объективно» оценить ущерб от ЧС в Норильске.

Прошу Росприроднадзор скрупулёзно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей территории страны, а в случае необходимости — организовать проверки, в том числе с привлечением специалистов МЧС и правоохранительных органов. Владимир Путин

Глава МЧС на совещании доложил Путину, что «ЧП в Норильске локализовано, развития не будет». Он также рассказал, что разлившееся топливо в соберут в хранилища.