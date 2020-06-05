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Новости
Ольга Щербинина
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Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Их решили выслать из страны Материал редакции

Это связано с историей про российского дипломата, который якобы привёз в страну яд рицин.

8 комментариев
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его правительство объявила двух сотрудников российского посольства в Праге персонами нон грата. Об этом сообщает Радио Свободная Европа.

По словам Бабиша, высылка российских дипломатов из Чехии связана с историей о перевозке в страну яда рицина. По данным еженедельника Respekt, ранее в Прагу приехал мужчина с российским диппаспортом, при себе у него якобы был рицин. Журналисты утверждали, что он был нужен, чтобы отравить трёх местных политиков, имеющих отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

Позже чешские СМИ назвали имя этого человека — исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества Андрей Кончаков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расследование чешского издания «уткой», а представители посольства РФ в Чехии заявили о «вопиющих и лживых инсинуациях».

По данным газеты Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, исполняющего обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.

Издание отмечает, что это приведёт к нескольким месяцам напряженности в дипломатических отношениях между Чехией и Россией. По мнению ряда экспертов, выдворение дипломатов — единственный возможный ответ страны на давление РФ. Неофициально отмечается, что в российском посольстве в Праге слишком много дипломатов, его размер не соответствует размеру страны. Таким образом, посольство может стать региональной штаб-квартирой российских спецслужб.

В сентябре 2019 года в Праге решили перенести памятник маршалу Коневу, руководившему освобождением Праги от нацистов в 1945 году, и передать его частным владельцам. 3 апреля 2020 года его демонтировали. Сергей Шойгу попросил Минобороны Чехии передать памятник России, но ему отказали.

В МИД России заявили, что это событие может стать «долгосрочным раздражителем в двусторонних отношениях». СК возбудил уголовное дело о сносе памятника по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.

В феврале около российского посольства в Праге появилась площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской. Тогда мэр города Зденек Гржиб назвал это жестом в поддержку российской оппозиции.

#новости #политика #чехия

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но есть и хорошие новости
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8 комментариев
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умный человек

3

Не похавать им вепрева колена

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умный человек

умный
0

и нам

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Парламентский блик

3

 СК возбудил уголовное дело о сносе памятника по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично

Пидарасы пытаются распространить действие своего права за юрисдикцию своего государства, ничего нового.

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Serg Bootlegger

Парламентский
0

акт Магницкого

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Солёная Капля

0

Российское посольство в Праге - региональная штаб-квартира российских спецслужб. 

Рука-лицо

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Парламентский блик

Солёная
0

))

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Александр Сибирцев

0

ахахаха, когда у нас памятники сносят и улицы переименовывают, так похуй так надо.
как в Европе сносят - фууу, фашисты-гейропейцы

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Evgenii Evgenii

0

На месте Чехии всех россиян выгнал, какой от них толк там?

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