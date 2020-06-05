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В сюжете говорилось об активистках организации, которые считают пандемию коронавируса выдумкой президента США.
Енисейское управление Роскомнадзора отказалось от претензий к телеканалу «ТВК». Об этом сообщает «Штаб правовой помощи» со ссылкой на адвоката «Агоры» Владимира Васина. Речь шла о возбуждении административного дела по части 9 статьи 13.15 КоАП за публикацию фейковой информации.
В апреле Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал «ТВК» из-за публикации видеоролика, в котором «Отряды Путина» называют коронавирусную инфекцию выдумкой США. Каналу грозил штраф до 500 тысяч рублей. 14 мая Роскомнадзор сообщил редакции о намерении составить протокол.
3 июня адвокат представил ведомству дополнительные материалы в защиту телеканала и письменную позицию. По его словам, после этого управление пришло к выводу, что в действиях телекомпании и её руководства нет состава правонарушения. В ведомстве гендиректору и главному редактору телеканала сообщили, что протокол «составлен не будет».
1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. По нему физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей или ограничить их свободу на срок до трёх лет. Если такие фейки причинили вред здоровью — штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.
Нет, просто упоминается слово "Путина" в названии организации. Поэтому нельзя, царь может и на ковёр вызвать.