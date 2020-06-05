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Новости
Ольга Щербинина
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Роскомнадзор решил не составлять протокол о фейке на красноярский телеканал за сюжет об «отрядах Путина» Материал редакции

В сюжете говорилось об активистках организации, которые считают пандемию коронавируса выдумкой президента США.

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Енисейское управление Роскомнадзора отказалось от претензий к телеканалу «ТВК». Об этом сообщает «Штаб правовой помощи» со ссылкой на адвоката «Агоры» Владимира Васина. Речь шла о возбуждении административного дела по части 9 статьи 13.15 КоАП за публикацию фейковой информации.

В апреле Генпрокуратура потребовала оштрафовать красноярский телеканал «ТВК» из-за публикации видеоролика, в котором «Отряды Путина» называют коронавирусную инфекцию выдумкой США. Каналу грозил штраф до 500 тысяч рублей. 14 мая Роскомнадзор сообщил редакции о намерении составить протокол.

3 июня адвокат представил ведомству дополнительные материалы в защиту телеканала и письменную позицию. По его словам, после этого управление пришло к выводу, что в действиях телекомпании и её руководства нет состава правонарушения. В ведомстве гендиректору и главному редактору телеканала сообщили, что протокол «составлен не будет».

1 апреля Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. По нему физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 300 до 700 тысяч рублей или ограничить их свободу на срок до трёх лет. Если такие фейки причинили вред здоровью — штраф от 700 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

#новости #медиа #право #covid19 #карантинвроссии #фейки

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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6 комментариев
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Парламентский блик

5

 В сюжете говорилось об активистках организации, которые считают пандемию коронавируса выдумкой президента США

Потому что Роскомнадзор и остальные россияне считают это правдой.

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Master Oogway

1

Стрелочка, ну куда же ты

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Прекрасный якорь

0

Друзьям все, врагам закон 

Ответить

Долгий велосипед

Прекрасный
1

Народу — Проституция Российской Федерации.

Ответить

Упоротый Голубь

0

Нет, просто упоминается слово "Путина" в названии организации. Поэтому нельзя, царь может и на ковёр вызвать. 

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Объективный дым

Упоротый
0

Насрать на ковер мб?

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