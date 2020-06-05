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Новости
Ольга Щербинина
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Несколько российских регионов отказались от парада Победы 24 июня. Их проведут позже из-за коронавируса Материал редакции

Власти регионов заявили, что отказаться от мероприятий заставляет неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

11 комментариев
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В Пермском края, Белгородской и Орловской областях решили не проводить парад Победы 24 июня. Это связано с угрозой распространения Covid-19.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что праздничные мероприятия в регионе пройдут, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Одной из возможных дат проведения парада назвали 3 сентября.

Без шествия «Бессмертного полка» и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведём праздник, когда это будет безопасно.

Дмитрий Махонин
губернатор Пермского края

От идеи провести мероприятие в конце июня отказались также в Белгородской области. По словам главного санитарного врача региона Елены Оглезневой, это связано с неблагополучной эпидситуацией. Новой возможной датой называют 12 июля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также отказался от идеи провести парад из-за «большого риска заражения коронавирусом». Мероприятия, связанные с 75-й годовщиной Победы, намечены в регионе на 5 августа.

По официальным данным, Белгородская и Орловская области занимают 35-е и 36-е места среди регионов России по распространению коронавируса. Пермский край — на 52-м месте.

26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.

#новости #карантинвроссии #регионы

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11 комментариев
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Сергей Гращенко

7

Вчера значит 300 депутатов против пыни, сегодня 2 губернатора переносят парады. Да пыне пиздец получается, конечная

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Демократический мангал

Сергей
1

АХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХХА

Нет.

Ответить

Андрей Заварзин

Сергей
0

А что там с депутатами?

Ответить

Sergey Feiler

Андрей
0

Две недели назад 

Ответить

Сергей Гращенко

Андрей
0

Рофел от медузы

Ответить

Максим Шпилёв

3

Полностью отказаться нельзя, можно только переносить?

Ответить

Сергей Васильев

3
Ответить

Частный Орзэмэс

2

Скрепы шатать вздумали? 

Ответить

Nastya Kogalymskaya

1

введут ли санкции против этих регионов-еретиков и ренегатов?

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Научный клуб

0

Белгород как всегда — заебал.

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bor_vn

0

Сократим им финансирование из федерального бюджета!
Не патриоты!!

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