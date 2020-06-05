Власти регионов заявили, что отказаться от мероприятий заставляет неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

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В Пермском края, Белгородской и Орловской областях решили не проводить парад Победы 24 июня. Это связано с угрозой распространения Covid-19.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что праздничные мероприятия в регионе пройдут, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Одной из возможных дат проведения парада назвали 3 сентября.

Без шествия «Бессмертного полка» и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведём праздник, когда это будет безопасно. Дмитрий Махонин губернатор Пермского края

От идеи провести мероприятие в конце июня отказались также в Белгородской области. По словам главного санитарного врача региона Елены Оглезневой, это связано с неблагополучной эпидситуацией. Новой возможной датой называют 12 июля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также отказался от идеи провести парад из-за «большого риска заражения коронавирусом». Мероприятия, связанные с 75-й годовщиной Победы, намечены в регионе на 5 августа.

По официальным данным, Белгородская и Орловская области занимают 35-е и 36-е места среди регионов России по распространению коронавируса. Пермский край — на 52-м месте.

26 мая Владимир Путин сообщил, что парад Победы, отменённый из-за пандемии, состоится 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим с сохранением зарплаты. Марш «Бессмертного полка» запланирован на 26 июля.