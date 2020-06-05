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Это случилось после двух судебных разбирательств фотографов и интернет-изданий.
Встраивание контента из Инстаграма не освобождает от необходимости запрашивать авторские права. Пользователи всё равно должны обращаться за разрешением к автору снимка, даже если встраивают контент на сторонний сайт с указанием первоисточника. Об этом Instagram рассказала изданию Ars Technica.
Таким образом соцсеть развеяла популярное убеждение, что встраивание изображений с помощью API Инстаграма не нарушает авторских прав. В Instagram пояснили, что в этом случае на пользователей могут законно подать в суд — сервис не предоставляет сублицензию для встраиваемого контента.
В компании рассказали, что хотят дать пользователям больше контроля над использованием их изображений. Сейчас запретить встраивание можно только переключив аккаунт в приватный режим.
Заявление появилось после судебного разбирательства между журналом Newsweek и фотографом Эллиотом Макгакеном. Он заявил о нарушении авторских прав, а юристы издания отвечали, что могут публиковать изображения, встраивая их из Инстаграма, так как на них распространяется сублицензия. Судья пришла к выводу, что у неё нет достаточных свидетельств для решения, разрешают ли правила Instagram публикацию встраиваемого контента без лицензии. Она отказалась отклонить иск Макгакена на предварительной стадии.
В апреле издание Mashable выиграло суд у фотографа Стефани Синклер, которая пожаловалась на аналогичную проблему. Судья сослался на политику работы сервиса. В постановлении говорилось, что Синклер, загрузив контент в соцсеть, предоставила Instagram право на его сублицензию.
На странице авторских прав говорится, что создатель контента может как позволить, так и запретить другим людям использовать его произведение без разрешения, но ничего не уточняется про встраивание постов. Сам Instagram запрещает использовать контент таким образом, чтобы «нарушать какие-либо права человека», включая «право на интеллектуальную собственность».
Херня какая-то. У нас все проще.
У них уже давно внутренние сервисы запускаются без обновления аппа
Я неоднократно жаловался на нарушение авторских прав через специальную форму в инстаграм. Мои снимки часто утаскивают разные аккаунты-агрегаторы чужого контента, обычно это аккаунты от 200к подписчиков до миллиона. При этом у меня нет претензий - если указали меня как фотографа. Но некоторые владельцы таких аккаунтов размещают мои снимки без указания авторства, и это мне очень не нравится - они просто наживаются на моих работах. Приходиться жаловаться, процедура длительная и с утомительным заполнением всех полей, включая домашний адрес и требование подтвердить авторство снимка.
Скинь свою инсту, я что-нибудь украду
Покажи работы
ilya_art
Дают за фоточки?
Заурядный дрочер.
Ну зависит от этого "встраивания", если встраивать вместе с именем автора, то может было бы и нормально, но в целом фейсбучная политика "ты залил контент, этот контент теперь наш, можем хоть рекламу детского каннибализма из него клепать" всегда заслуживала всяческого порицания, правильно, что на них наехали.
Надеюсь, что сойдутся на чём-то адекватном, вроде "встраивать можно только с указанием авторства и права не уходят соцсети".
И что они сделают? Запретят встраивание? Ага, как же
Смысл в том, что этот пункт не был проговорен в соглашении и у тебя, автора изображения, не было явного права попросить убрать его откуда-нибудь. А теперь есть.