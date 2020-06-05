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Новости
Ольга Щербинина
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Instagram рассказал о необходимости брать разрешение авторов для встраивания их постов Материал редакции

Это случилось после двух судебных разбирательств фотографов и интернет-изданий.

32 комментария
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Встраивание контента из Инстаграма не освобождает от необходимости запрашивать авторские права. Пользователи всё равно должны обращаться за разрешением к автору снимка, даже если встраивают контент на сторонний сайт с указанием первоисточника. Об этом Instagram рассказала изданию Ars Technica.

Хотя наши условия позволяют нам предоставлять сублицензию API, мы не даём её для встраивания. Политика платформы требует от третьих лиц запрашивать необходимые права у правообладателей. Это включает гарантию того, что у них есть лицензия на распространение контента, если она требуется по закону.

из заявления компании

Таким образом соцсеть развеяла популярное убеждение, что встраивание изображений с помощью API Инстаграма не нарушает авторских прав. В Instagram пояснили, что в этом случае на пользователей могут законно подать в суд — сервис не предоставляет сублицензию для встраиваемого контента.

В компании рассказали, что хотят дать пользователям больше контроля над использованием их изображений. Сейчас запретить встраивание можно только переключив аккаунт в приватный режим.

Заявление появилось после судебного разбирательства между журналом Newsweek и фотографом Эллиотом Макгакеном. Он заявил о нарушении авторских прав, а юристы издания отвечали, что могут публиковать изображения, встраивая их из Инстаграма, так как на них распространяется сублицензия. Судья пришла к выводу, что у неё нет достаточных свидетельств для решения, разрешают ли правила Instagram публикацию встраиваемого контента без лицензии. Она отказалась отклонить иск Макгакена на предварительной стадии.

В апреле издание Mashable выиграло суд у фотографа Стефани Синклер, которая пожаловалась на аналогичную проблему. Судья сослался на политику работы сервиса. В постановлении говорилось, что Синклер, загрузив контент в соцсеть, предоставила Instagram право на его сублицензию.

На странице авторских прав говорится, что создатель контента может как позволить, так и запретить другим людям использовать его произведение без разрешения, но ничего не уточняется про встраивание постов. Сам Instagram запрещает использовать контент таким образом, чтобы «нарушать какие-либо права человека», включая «право на интеллектуальную собственность».

#новости #instagram

Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости
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32 комментария
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Общий Кирилл

5

Больше никаких фоторепортажев из инсты на ТЖ

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ouxen

Общий
3

заебись, вот бы ещё и с твиттером так

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Простой Мурод

ouxen
5

И с тиктоком.

Ответить

ouxen

Простой
2

это будет финальный босс

Ответить

Потребительский Петя

ouxen
0

Святое не трожь!

Ответить

ouxen

Потребительский
0

святое это стена вконтакте!

Ответить

Ольга Семенова

5

Херня какая-то. У нас все проще. 

Ответить

ouxen

Ольга
1

сегодня случайно обновил апп(

Ответить

Серьёзный Валера

ouxen
1

Блядская блядь, будь она проклята!

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
0

У них уже давно внутренние сервисы запускаются без обновления аппа 

Ответить

ouxen

Дамир
0

теперь внизу четыре кнопки остались, которые стоит ради чего то нажимать

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
0

А третья какая?

Ответить

ouxen

Дамир
0

я в общем говорю, ничем не пользуюсь, кроме своей музыки, к которой хер доберешься, постоянно прячут в новых местах её(

Ответить

Изи Бризи

1

Я неоднократно жаловался на нарушение авторских прав через специальную форму в инстаграм. Мои снимки часто утаскивают разные аккаунты-агрегаторы чужого контента, обычно это аккаунты от 200к подписчиков до миллиона. При этом у меня нет претензий - если указали меня как фотографа. Но некоторые владельцы таких аккаунтов размещают мои снимки без указания авторства, и это мне очень не нравится - они просто наживаются на моих работах. Приходиться жаловаться, процедура длительная и с утомительным заполнением всех полей, включая домашний адрес и требование подтвердить авторство снимка.

Ответить

Андрей Заварзин

Изи
4

Скинь свою инсту, я что-нибудь украду

Ответить

ouxen

Андрей
0

хороший бизнес

Ответить

Шуруповёрт Makita

Изи
0

Покажи работы

Ответить

Изи Бризи

Шуруповёрт
1

ilya_art

Ответить

Серьёзный Валера

Изи
0

Дают за фоточки?

Ответить

ouxen

Серьёзный
0

скинь сюда, что там

Ответить

Серьёзный Валера

ouxen
1

Заурядный дрочер.

Ответить

ouxen

Серьёзн…
1

бля я думал там иллюстрации, а там просто фотки

Ответить

Серьёзный Валера

ouxen
1

Ну.

Ответить

ouxen

Изи
0

а нех ковать контент

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Rayslava

1

Ну зависит от этого "встраивания", если встраивать вместе с именем автора, то может было бы и нормально, но в целом фейсбучная политика "ты залил контент, этот контент теперь наш, можем хоть рекламу детского каннибализма из него клепать" всегда заслуживала всяческого порицания, правильно, что на них наехали.

Надеюсь, что сойдутся на чём-то адекватном, вроде "встраивать можно только с указанием авторства и права не уходят соцсети".

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Дамир Камалетдинов

0

И что они сделают? Запретят встраивание? Ага, как же

Ответить

ouxen

Дамир
0

увидитесь в суде на встречном иске ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Шуруповёрт Makita

Дамир
0

Смысл в том, что этот пункт не был проговорен в соглашении и у тебя, автора изображения, не было явного права попросить убрать его откуда-нибудь. А теперь есть.

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Демократический мангал

0

Почему ты убрала из описания своего профиля просьбу подписаться на твой тви? :[

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Ольга Щербинина

Демократический
0

а он всё равно к профилю подключен

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Демократический мангал

Ольга
0

Но так же проще находить профиль

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theomism

0

но есть и хорошие новости

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