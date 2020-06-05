Это случилось после двух судебных разбирательств фотографов и интернет-изданий.

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Встраивание контента из Инстаграма не освобождает от необходимости запрашивать авторские права. Пользователи всё равно должны обращаться за разрешением к автору снимка, даже если встраивают контент на сторонний сайт с указанием первоисточника. Об этом Instagram рассказала изданию Ars Technica.

Хотя наши условия позволяют нам предоставлять сублицензию API, мы не даём её для встраивания. Политика платформы требует от третьих лиц запрашивать необходимые права у правообладателей. Это включает гарантию того, что у них есть лицензия на распространение контента, если она требуется по закону. из заявления компании

Таким образом соцсеть развеяла популярное убеждение, что встраивание изображений с помощью API Инстаграма не нарушает авторских прав. В Instagram пояснили, что в этом случае на пользователей могут законно подать в суд — сервис не предоставляет сублицензию для встраиваемого контента.

В компании рассказали, что хотят дать пользователям больше контроля над использованием их изображений. Сейчас запретить встраивание можно только переключив аккаунт в приватный режим.

Заявление появилось после судебного разбирательства между журналом Newsweek и фотографом Эллиотом Макгакеном. Он заявил о нарушении авторских прав, а юристы издания отвечали, что могут публиковать изображения, встраивая их из Инстаграма, так как на них распространяется сублицензия. Судья пришла к выводу, что у неё нет достаточных свидетельств для решения, разрешают ли правила Instagram публикацию встраиваемого контента без лицензии. Она отказалась отклонить иск Макгакена на предварительной стадии.

В апреле издание Mashable выиграло суд у фотографа Стефани Синклер, которая пожаловалась на аналогичную проблему. Судья сослался на политику работы сервиса. В постановлении говорилось, что Синклер, загрузив контент в соцсеть, предоставила Instagram право на его сублицензию.

На странице авторских прав говорится, что создатель контента может как позволить, так и запретить другим людям использовать его произведение без разрешения, но ничего не уточняется про встраивание постов. Сам Instagram запрещает использовать контент таким образом, чтобы «нарушать какие-либо права человека», включая «право на интеллектуальную собственность».