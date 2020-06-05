Алексис Оганян сказал, что делает это для себя, своей семьи и своей страны.

В закладки

Сооснователь Reddit Алексис Оганян заявил, что решил покинуть совет директоров компании и попросил взять на его место темнокожего кандидата.

Я стал соучредителем Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям найти сообщество и чувство причастности. Давно пора делать правильные вещи. Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны. Алексис Оганян сооснователь Reddit

Он отметил, что пишет это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери (у Оганяна и его жены теннисистки Серены Уильямс есть двухлетняя дочь — прим. TJ), когда она спросит: «А что ты сделал?».

Оганян также расказал, что будет использовать будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить афроамериканскому сообществу и начнёт с пожертвования миллиона долларов программе игрока в американский футбол Колина Каперника «Знай свои права».

Я считаю, что отставка может быть демонстрацией лидерства со стороны людей, находящихся сейчас у власти. Всем, кто борется за то, чтобы починить нашу разбитую нацию: не останавливайтесь. Алексис Оганян сооснователь Reddit

Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.