Прямой эфир
Алексис Оганян сказал, что делает это для себя, своей семьи и своей страны.
Сооснователь Reddit Алексис Оганян заявил, что решил покинуть совет директоров компании и попросил взять на его место темнокожего кандидата.
Он отметил, что пишет это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери (у Оганяна и его жены теннисистки Серены Уильямс есть двухлетняя дочь — прим. TJ), когда она спросит: «А что ты сделал?».
Оганян также расказал, что будет использовать будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить афроамериканскому сообществу и начнёт с пожертвования миллиона долларов программе игрока в американский футбол Колина Каперника «Знай свои права».
Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.
В нарды обыгрывали
Если армянин тебя называет другом, значит он хочет тебя наебать. Если братом - значит уже наебал.
Рациональный спрей
Так, а почему не представителя лгбт на его место?? Он что, гомофоб?
Актерский крюк
Гея нигера из открытого космоса
Рациональный спрей
у него ещё и фамилия ОГАНЯН, чёрт, я пропустила, ааааааааа
АСТАНАВИТЕС!
Болезнь прогрессировала. Впрочем, выбрав в избранницы Серену Уильямс, другого ждать было бы странно.
лол, минусят еще ведь. неужели у нее есть тут поклонники.
Он её выбрал или она не оставила ему выбора?
Заходит гендир реддита в офис, а там ба - негры в нарды играют
Заходит гендир реддита в офис, а там пусто.
Мне кажется, он просто куколд-подкаблучник.
да канещ она его убьёт нахуй
Никогда не понимал людей форсящих это фото, вот Соболенко к примеру, это же норма для тениса
А без напряженных рук, обычно выглядит. На 10 из 10
Не вижу здесь 10/10
хохол, я про арину писал
Бля я выделил присматривающееся лицо серены, типа не вижу у тебя 10/10, сам ты хохол Я РУССКИЙ
Бля я виділив придивлятися особа Серени, типу не бачу я в тебе 10/10, сам ти хохол Я РОСІЙСКИЙ
Армянин отдаёт управление китайским реддитом американскому африканцу.
Пусть сложит с себя полномочия мужа и отца и отдаст их темнокожему кандидату.
Кто сказал, что этого нет де-факто)
так весь смысл в том, чтобы объявить об этом на весь мир, ну или хотя бы твиттер
бля, более расистского поступка нужно ещё найти
а как же другие цвета кожи? или черные теперь единственные угнетенные?
Прекрасный якорь
Да и впринципе лол, чернокожий стал директором не потому что он охуенный тип, а просто потому что он чёрный.
На месте чёрных типов, которые чего-то добились в своей жизни, у меня бы нехило так бахнуло. Теперь то на них точно будут смотреть как на набранных по квотам
О
Л
Д
Е
Н
К
А
Типа чернокожий кандидат без подачек сам бы на должность никогда не попал, поэтому представители сверхрасы должны скудоумным и ограниченным помогать. Клин клином вышибают, лол.
вангую, что эти блядские перестановки — шоу на публику. реддит и так левацкий с соответствующей анальной модерацией, куда уж дальше.
а остались вообще в инете еще более-менее свободные площадки, без лево-либеральной хероты и модерации? был 8чан, все?
после поклонника пьюдайпая(или после того стрелка с нелепой внешностью? короче, после какого-то шутинга) и выпиливания 8chan же сменил пол на 8kun с сохранением сути. впрочем, /pol/ любой борды примерно одинаков. взять тот же 4chan.
Скажите что это розыгрыш пожалуйста
"Можете отдать моё место какому-нибудь нигеру"..
Он скорее всего и так валить собирался, а тут можно похайповать ага. Капитал, чо
Просто представил себя на месте этого желе, и решил что не так уж и хочет быть членом совета директоров.
Черт побери! Я увольняюсь! На моем месте должен быть чернокожий.
Мы все должны уволиться!
Пусть у чёрного ботиночек полижет, встав на колено. Если идти, то идти до конца.
У дядьки венчурный фонд свой, задолбал его реддит и он решил нормально так + к карме поймать на хайпе.
Молодец, уважаем умных и беспринципных.
Маховик запущен, дальше будет еще смешнее
Что может быть смешнее Твича
И да: у людей разных рас не может родится чернокожая девочка - она мулатка в данном случае.
А прикиньте, вся эта движуха это тонкий троллинг niBBas? Типа давая людям просто так должности/имущество/уступая место в транспорте, мы как бы в очередной раз подтверждаем, что своими способностями они ничего не могут добиться, что они слабы, лол.
На вопрос дочки: "А что ты сделал?", хороший отец ответит: "Не что, а кого. Тебя, мой любимый лучший на свете уголечек". Куколд ответит: "Извини, но твой отец угнетатель"