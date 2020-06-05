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Новости
Ольга Щербинина
3982

Сооснователь Reddit покинул совет директоров и попросил назначить на его место темнокожего Материал редакции

Алексис Оганян сказал, что делает это для себя, своей семьи и своей страны.

108 комментариев
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Сооснователь Reddit Алексис Оганян заявил, что решил покинуть совет директоров компании и попросил взять на его место темнокожего кандидата.

Я стал соучредителем Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям найти сообщество и чувство причастности. Давно пора делать правильные вещи. Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны.

Алексис Оганян
сооснователь Reddit

Он отметил, что пишет это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери (у Оганяна и его жены теннисистки Серены Уильямс есть двухлетняя дочь — прим. TJ), когда она спросит: «А что ты сделал?».

Оганян также расказал, что будет использовать будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить афроамериканскому сообществу и начнёт с пожертвования миллиона долларов программе игрока в американский футбол Колина Каперника «Знай свои права».

Я считаю, что отставка может быть демонстрацией лидерства со стороны людей, находящихся сейчас у власти. Всем, кто борется за то, чтобы починить нашу разбитую нацию: не останавливайтесь.

Алексис Оганян
сооснователь Reddit

Волнения в стране начались в конце мая после гибели афроамериканца Джоржа Флойда во время задержания полицией. Во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.

#новости #reddit #сша #icantbreathe

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108 комментариев
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Прочий чувак

49

Армяне тоже негров угнетали?

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Евгений Клочков

Прочий
85

В нарды обыгрывали

Ответить

Грядущий пришелец

Евгений
3

сук

Ответить

Serg Bootlegger

Прочий
34

Если армянин тебя называет другом, значит он хочет тебя наебать. Если братом - значит уже наебал.

Ответить

Процентный татарин

Serg
4

Сохраню эту цитату, на случай важных переговоров.

Ответить

Рациональный спрей

Serg
2
Ответить

# realfiddy

Рациональный
1

Wake up

Ответить

Евгений Долгий

Прочий
2

В такси наебывали

Ответить

Алексей Селезнев

38

Так, а почему не представителя лгбт на его место?? Он что, гомофоб?

Ответить

Актерский крюк

Алексей
21

Гея нигера из открытого космоса 

Ответить

CAHbKA .

Актерский
0

Это что  у всех сегодня в предложке ютуба вылезло?

Ответить

Актерский крюк

CAHbKA
0

Моя шутка первая. Ничего не знаю

Ответить

Алексей Михайлов

Алексей
0

Так он и был этим представителем - женат на мужике.

Ответить

Рациональный спрей

42

Блять как я ржу

Ответить

Рациональный спрей

Рациональный
5

у него ещё и фамилия ОГАНЯН, чёрт, я пропустила, ааааааааа

Ответить

Грядущий пришелец

34

Это к вопросу "Может ли умственно отсталый стать богатым".

Ответить

Taktischer Corgi

22

АСТАНАВИТЕС!

Ответить

Bkmz Иванов

Taktischer
8
Ответить

Рулон Обоев

19

Болезнь прогрессировала. Впрочем, выбрав в избранницы Серену Уильямс, другого ждать было бы странно.

Ответить

Рулон Обоев

Рулон
4

лол, минусят еще ведь. неужели у нее есть тут поклонники.

Ответить

SeniorVlados

Рулон
3

Он её выбрал или она не оставила ему выбора?

Ответить

Пожилой Мартингал

SeniorVlados
3

Опа, новые найки. Не зря на марш сходила 

Ответить

Евгений Клочков

15

Заходит гендир реддита в офис, а там ба - негры в нарды играют

Ответить

Рулон Обоев

Евгений
2

Заходит гендир реддита в офис, а там пусто.

Ответить

Flow Glow

Рулон
0

Там просто темно и негры сидят.

Ответить

Рулон Обоев

Flow
3

вынесли все ж, ИТ ЗЕ РИЧ

Ответить

Грядущий пришелец

Евгений
2

А это и не негры вовсе, а накрашенные армяне.

Ответить

Владимир Филатов

8

Мне кажется, он просто куколд-подкаблучник.

Ответить

Сергей Гращенко

Владимир
16

да канещ она его убьёт нахуй

Ответить

Процентный татарин

Сергей
17

В подсайт животные.

Ответить

Evgenii Evgenii

Сергей
0

Никогда не понимал людей форсящих это фото, вот Соболенко к примеру, это же норма для тениса

Ответить

Evgenii Evgenii

Evgenii
0

А без напряженных рук, обычно выглядит. На 10 из 10

Ответить

Сергей Гращенко

Evgenii
7

Не вижу здесь 10/10

Ответить

Evgenii Evgenii

Сергей
–2

хохол, я про арину писал

Ответить

Сергей Гращенко

Evgenii
1

Бля я выделил присматривающееся лицо серены, типа не вижу у тебя 10/10, сам ты хохол Я РУССКИЙ

Ответить

Evgenii Evgenii

Сергей
0

Бля я виділив придивлятися особа Серени, типу не бачу я в тебе 10/10, сам ти хохол Я РОСІЙСКИЙ

Ответить

Владимир Филатов

Evgenii
0

Не соглашусь, что на 10

Ответить

Владимир Филатов

13

Армянин отдаёт управление китайским реддитом американскому африканцу.

Ответить

Славный якорь

Владимир
1

Опять славян угнетают

Ответить

Шуруповёрт Makita

Владимир
0

Глобализация хуле

Ответить

Мягкий рубин

13

Готов стать темнокожим вашей хуйни.

Ответить

С Осмыслом

Мягкий
1

проходили, не оценят

Ответить

Специфический франт

9

К

Ответить

Vladislav Donets

Специфический
5

K

Ответить

Kolowas

Vladislav
3

К

Ответить

Владимир Прохоровитч

10

Пусть сложит с себя полномочия мужа и отца и отдаст их темнокожему кандидату.

Ответить

Рулон Обоев

Владимир
0

Кто сказал, что этого нет де-факто)

Ответить

Владимир Прохоровитч

Рулон
1

так весь смысл в том, чтобы объявить об этом на весь мир, ну или хотя бы твиттер 

Ответить

Рулон Обоев

Владимир
0

Было бы эпично. Ждем следующим шагом)

Ответить

GARDO/I

8

бля, более расистского поступка нужно ещё найти

а как же другие цвета кожи? или черные теперь единственные угнетенные?

Ответить

Прекрасный якорь

GARDO/I
3

Да и впринципе лол, чернокожий стал директором не потому что он охуенный тип, а просто потому что он чёрный. 
На месте чёрных типов, которые чего-то добились в своей жизни, у меня бы нехило так бахнуло. Теперь то на них точно будут смотреть как на набранных по квотам 

Ответить

Папуша

GARDO/I
0

Почему все говорят только о цветах кожи? Ящитаю, что рыжих тоже угнетают

Ответить

Актерский крюк

6

Ну и кто будет брать эти подачки от белого армянского мужчины с привилегиями?

Ответить

Грядущий пришелец

Актерский
9

Я.

Ответить

Специфический франт

6

K

Ответить

Специфический франт

Специфический
4

О

Ответить

Специфический франт

Специфический
4

Л

Ответить

Специфический франт

Специфический
4

Д

Ответить

Евгений Долгий

Специфический
4

!

Ответить

С Осмыслом

Специфический
0

Е

Ответить

С Осмыслом

С
0

Н

Ответить

С Осмыслом

С
0

К

Ответить

С Осмыслом

С
0

А

Ответить

Серьёзный Валера

С
17

Куколденко. Украинский след. Дело раскрыто.

Ответить

Насущные Проблемы

Специфический
4

ЛУКС-КЛАН

Ответить

theomism

7

нам нужно больше таких хороших новостей

Ответить

Bkmz Иванов

7
Ответить

Anton Gostev

6

Типа чернокожий кандидат без подачек сам бы на должность никогда не попал, поэтому представители сверхрасы должны скудоумным и ограниченным помогать. Клин клином вышибают, лол.

Ответить

С Осмыслом

4

вангую, что эти блядские перестановки — шоу на публику. реддит и так левацкий с соответствующей анальной модерацией, куда уж дальше.

Ответить

Рулон Обоев

С
3

а остались вообще в инете еще более-менее свободные площадки, без лево-либеральной хероты и модерации? был 8чан, все?

Ответить

С Осмыслом

Рулон
1

после поклонника пьюдайпая(или после того стрелка с нелепой внешностью? короче, после какого-то шутинга) и выпиливания 8chan же сменил пол на 8kun с сохранением сути. впрочем, /pol/ любой борды примерно одинаков. взять тот же 4chan.

Ответить

Специфический франт

5

У

Ответить

Bad Bear

4

Скажите что это розыгрыш пожалуйста

Ответить

Андрей Гришин

Bad
3

Почему? это же Reddit, прям сильно ничего удивительного

Ответить

Насущные Проблемы

4

МОЖЕТ ЕЩЁ В ПРЕЗИДЕНТЫ НЕГРА ВОЗЬМУТ?

Так, стоп

Ответить

Относительный шар

4

Ебучие расисты, у них до сих пор главное в человеке - цвет кожи

Ответить

Митя Простомолотов

3

"Можете отдать моё место какому-нибудь нигеру"..

Ответить

Шуруповёрт Makita

Митя
0

Он скорее всего и так валить собирался, а тут можно похайповать ага. Капитал, чо

Ответить

Евгений Долгий

2

На "все ебанулись", срочно!

Ответить

Flow Glow

2

Кто-нибудь! Спасите этот горящий в огне идиотизма мир...

Ответить

Morgan

2

Просто представил себя на месте этого желе, и решил что не так уж и хочет быть членом совета директоров.

Ответить

Ak

2
Ответить

bor_vn

2

Черт побери! Я увольняюсь! На моем месте должен быть чернокожий. 
Мы все должны уволиться!

Ответить

Серьёзный Валера

bor_vn
0

Открыто достижение: рабовладельческий строй 😎

Ответить

Crazy Diamond

2

Путин ушёл в отставку и попросил назначить на его место Обаму

Ответить

Шуруповёрт Makita

2

Пусть у чёрного ботиночек полижет, встав на колено. Если идти, то идти до конца.

Ответить

Алексей Акулов

1

Что серьезно? Они к этому пришли за 250 лет существования?

Ответить

Эмиль Рубанов

1

да что за хуйня блять нахуй епта

Ответить

ouxen

1

white lives matter

Ответить

Deepsdog

1

Reddit moment

Ответить

Иван Андреев

1

У дядьки венчурный фонд свой, задолбал его реддит и он решил нормально так + к карме поймать на хайпе.
Молодец, уважаем умных и беспринципных.

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Маховик запущен, дальше будет еще смешнее

Ответить

Андрей Гришин

Ебаный
2

Что может быть смешнее Твича

Ответить

Шуруповёрт Makita

Андрей
0

Дтф?

Ответить

Мальмезон I

0

А вот и видео с места событий подвезли

Ответить

Картошка Фри

0

Нуептваюмать

Ответить

Владимир Филатов

0

И да: у людей разных рас не может родится чернокожая девочка - она мулатка в данном случае.

Ответить

Твиттерский Жук

0

За негра вместо Путина!

Ответить

Макс Бескоровайный

0

Ееее, мало, пусть его колбасой кровянкой нафаршируют с тыла.

Ответить

Pavel Reich

0

Челлендж кто глубже заглотнет большой черный.

Ответить

Частный Орзэмэс

0

И что думают на реддите по этому поводу?

Ответить

Алена Курочка

0

Сначала проиграла с заголовка, но потом... Ещё раз проиграла

Ответить

Неясный украинец

0

на ху я

Ответить

Любопытный ихтиандр

0

@Сергей Звезда чем мы хуже?!

Ответить

призрак не вольных

0

Это блять какой то сюр, или не... Я уже запутался в слоях мета иронии

Ответить

Влад Абрамов

0

А прикиньте, вся эта движуха это тонкий троллинг niBBas? Типа давая людям просто так должности/имущество/уступая место в транспорте, мы как бы в очередной раз подтверждаем, что своими способностями они ничего не могут добиться, что они слабы, лол.

Ответить

Danil Morozov

0
Ответить

Владимир Прохоровитч

0

На вопрос дочки: "А что ты сделал?", хороший отец ответит: "Не что, а кого. Тебя, мой любимый лучший на свете уголечек". Куколд ответит: "Извини, но твой отец угнетатель"

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