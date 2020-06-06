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Сергей Звезда
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Полицейским в Миннеаполисе, где погиб Джордж Флойд, запретят применять удушающие приёмы Материал редакции

Для местных полицейских также ужесточат ответственность в случаях насилия с их стороны.

39 комментариев
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Городской совет Миннеаполиса, штат Миннесота, единогласно проголосовал за то, чтобы местным полицейским больше не разрешалось использовать удушающие приёмы при задержании. Эту меру приняли после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которая привела к массовым протестам в США и других странах.

«Те, кто на прошлой неделе протестовал мирно, стали причиной изменений в этой политике», — заявил губернатор Миннесоты Тим Уолз. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей отметил, что страна находится в моменте, когда способна «полностью изменить то, как работает полиция». «Это только начало. Нам предстоит ещё немало работы», — заявила представитель управления штата по правам человека Ребекка Луцеро.

Изменения требуют одобрения судом и, как предполагается, вступят в силу в течение 10 дней. Это не единственная новая мера — полицейские теперь должны вмешиваться в случаях любых несогласованных действий своих коллег, в том числе насилии, и сообщать об этом руководству. Если полицейский станет очевидцем таких действий и не попытается их остановить, его должны будут привлечь к ответственности. Для того, чтобы использовать слезоточивый газ, резиновые пули или светошумовые гранаты, нужно будет получить разрешение начальства.

Полицейскому Дереку Шовену, который почти девять минут прижимал к земле коленом афроамериканца, предъявлено обвинение в убийстве. Трём другим сотрудникам, участвовавшим в задержании — в пособничестве в убийстве и подстрекательстве к нему. Всех их уволили.

The New York Times отмечает, что, согласно статистике, полиция использует удушающие приёмы против афроамериканцев в семь раз чаще, чем против белого населения. Применение подобных методов начали серьёзнее контролировать в стране после смерти Эрика Гарнера, произошедшей в 2014 году в Нью-Йорке. Хотя, к примеру, полиция Нью-Йорка официально запретила удушающие приёмы ещё в 1990-х годах, некоторые сотрудники всё равно их использовали.

#новости #icantbreathe #сша #право

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39 комментариев
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Litnikov Danil

23

полиция использует удушающие приёмы против афроамериканцев в семь раз чаще, чем против белого населения.

Я ни на что не намекаю, но можно заодно и статистику преступлений по эти группам?

Ответить

alexferman

Litnikov
14

Расист ебучий

Ответить

Константин Санкин

Litnikov
1

Я ни на что не намекаю, но что тебе это даст, если кол-во удушающих считалось от кол-ва задержаний? 

Ответить

Будущий завод

Константин
0

То что они чаще свершают преступления?

Ответить

Константин Санкин

Будущий
3

Это как, расскажи пожалуйста. На 100 задержаний, еще до выдвинения обвинений, у белых удушающий примем применяется в несколько раз реже, чем на 100 черных. Почитай исходную статью. Речь о зарежаниях при остановке т/с просто для досмотра в том числе. 

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alexferman

Константин
4

На 100 задержаний, еще до выдвинения обвинений, у белых удушающий примем применяется в несколько раз реже, чем на 100 черных

Возможно, причина в поведении при задержании?

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# realfiddy

Константин
1

Потому что на белого есть досье(работа/дом/страховая/налоговая/семья), и когда копы едут на задержание они уже понимают все риски которые могут случиться.
Что в досье у чёрного? Несколько условок, рецидивов и домашний арест. Или я не прав?

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Без Имени

Будущий
–1

Да на чьей ты блять стороне вообще? Вчера ты против полицейского беспредела выступала, сегодня расистские тезисы вбрасываешь. Биполярочка?

Ответить

alexferman

Без
0

Я её отшлёпал ночью, она задумалась над своим поведением и поменяла мнение

Ответить

Будущий завод

Без
0

Полицейский беспредел и преступления это две разные вещи. 

Ответить

Mezzo Deesa

5

 согласно статистике, полиция использует удушающие приёмы против афроамериканцев в семь раз чаще, чем против белого населения.

А каково соотношение чернокожих преступников к белокожим в США?

Ответить

Litnikov Danil

Mezzo
0

Держите расиста

Ответить

Mezzo Deesa

Litnikov
0

Этонея
https://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration_in_the_United_States

Ответить

# realfiddy

2

Как же заебали это пиндосы за последнюю неделю.
200 лет это ебучее гетто боялись все, белый не мог ходить по чёрным районам по соображениям безопасности, не мог сесть с чёрным в автобусе рядом без страха что его не ограбят или не порежут бабочкой.
А теперь, когда белый пушок безмозглый совершит преступление и не сопротивляется аресту, имея телосложение богомола, не превышающих иногда и веса в 70 кг — чёрные гориллы возмущаются что к белым не применяют все полномочия при спокойном задержании. Что за хуйня происходит, объясните.

Ответить

Mezzo Deesa

#
5

Вырождение.
Цивилизационный крузис.
Людям настолько хочется быть просвещёнными эльфами, что они боятся замарать руки лишний раз.

Вот сейчас надо было чтобы военные постреляли буйных негров, но куколдодемократам проще свою жопу подставить на лутинг и принять обратный расизм с коллективной ответственностью.

Короче сейчас простой россиянин посмотрит на всё это и проголосует за путина с чистым сердцем. Ему будто сами боги подыгрывают.

Ответить

Andre Macareno

Mezzo
–1

У нас предвзятого отношения к народам Северного Кавказа не существует что ли?

Ответить

Рулон Обоев

Andre
6

ты хотел сказать заслуженного.

Ответить

Будущий завод

Andre
3

А народы северного Кавказа ведут себя прилично? 

Ответить

Карина Мирзаева

Будущий
–1

Вообще-то в большинстве своём ведут себя прилично. Можно конечно вспоминать какие-то частные случаи маргиналов, которые имеются в каждом нацсообществе. Можно вспомнить о каких-то кадыровцах, которых на такое специально тренируют, чтобы они были успешны в Чечне. Уважаемы и тд. И это не проблема морали кавказцев, а проблема кадыровского режима.
Говорю тебе это, как человек, которая сама с детства считала, что кавказцы более опасны, впитав это из-за того, что всю жизнь росла и жила не на кавказе.
Искренне не ожидала, что мародеров США с российскими кавказцами 2020-х сравнивать будут. Это не справедливо.

Ответить

Mezzo Deesa

Карина
0

Хорошо быть непуганой дурочкой. 
 Говорю тебе это, как человек, которая сама с детства считала

Написала бы уж "человечиха", а то совсем перекосоёбила всё предложение скачущим родом.

 И это не проблема морали кавказцев, а проблема кадыровского режима.

Ты обдумываешь что пишешь или тебе так сильно хочется казаться прогрессивной и толерантной, что на такие глупости просто нет времени? 

 какие-то частные случаи

Армию частных случаев.

 что всю жизнь росла и жила не на кавказе

Ответить

Константин Санкин

Будущий
0

постановка вопроса из разряда "а русские - тупые?"

Ответить

# realfiddy

Andre
3

Так они и есть чёрные образца США 50леьней давности. Ходят и щемят толпой, при себе холодное оружие, вспыльчивые и агрессивные. Торгуют наркотой и занимаются нелегальным бизнесом.

Ответить

alexferman

Andre
0

Сорян, но в резонансных преступлениях и диких выходках ставки на чёрное как правило выигрывают))

Ответить

Константин Санкин

#
1

Объясняю: ты сам себе придумал какую-то теорию и теперь сам же ею возмущаешься. 

Ответить

# realfiddy

Константин
–2

Кино, сериалы, книги, сми:
Чёрные все время старались прировнять себя к мафии 30-45 годов в США, когда всем миром рулили Итальянцы, а теперь они возмущаются, что набили себе такую репутацию, так ещё и тупым белым теперь ебальники пытаются заткнуть всеми способами. 

Ответить

Akbarov Hasan

#
0

Ебать ты тупой, По книгам и сериалом судить ,  что у них там происходил эт признак сверхразума прям . Интересно конечно судить из Барнаула даже истории толком не зная . Эт с какого хуя у них 200 лет гетто , а ничего что их за второй сорт в сша до 1950ых считали или ты тип нихуя про законы Джима Кроу и сегрегацию не слышал ? Ты про Россию тоже судишь исходя из фильмов и сериалов  только. Прикольно , что больше всего желчи и расизма  льется от одного из народов(победил СССР) фашизма.

Ответить

# realfiddy

Akbarov
0

Акбаров Хасан, доброе утро 😃

Ответить

Akbarov Hasan

#
0

Ахах , ЧИТД . Сразу акцент на национальность идет 

Ответить

# realfiddy

Akbarov
0

Где???????

Ответить

Akbarov Hasan

#
0

Если нет , то обосрался и извиняюсь 

Ответить

Константин Санкин

#
0

Кино, сериалы, книги, сми

набили себе такую репутацию

пиздос

Ответить

Andre Macareno

#
0

у всех свои приколы есть, у них вайт гилти, у нас вот последние несколько лет тоже любят по телеку хейтить Украину, при том, что тут даже не черные наезжают на белых или наоборот, а славяне на славян

Ответить

Пенсионный месяц

2

Удивительно что вообще полицейских там не запретили

Ответить

Психологический самолет

1

Забывают традиции предков.

Ответить

Litnikov Danil

Психологический
1
Ответить

Серьёзный Валера

0

Пусть учат джиу-джитсу, там ещё куча годных приёмов.

Ответить

Дружеский кубок

0
Ответить

# realfiddy

0

Внимание вопрос: зачем люди в США грабят магазины?

Ответить

Semen Semenov

0

Погибший правда был преступником? Почему на это упор Нью-Йорк Таймс не делает?

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