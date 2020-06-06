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В регионах отмечают рост заболеваемости, дефицит врачей и недостаток свободных коек.
Правительства двух российских регионов, Мордовии и Чувашии, отказались снимать ограничения по борьбе с пандемией коронавируса Covid-19. Власти продлили запреты, сочтя, что смягчать их ещё рано.
Глава Мордовии Владимир Волков на совещании с главами районов 5 июня заявил, что республика «ещё не готова выйти даже на первый этап снятия ограничений», а эпидемическая обстановка в регионе «остаётся сложной».Он отметил рост числа внебольничных пневмоний и подчеркнул, что медицинские учреждения работают на пределе возможностей.
Представитель управления Роспотребнадздора по Чувашии на заседании штаба заявила, что республика также не готова переходить на первый этап снятия ограничений. По её словам, в регионе ещё недостаточно свободных коек в больницах: процент составляет 29%, тогда как рекомендованный уровень — 50%. При этом других показателей Чувашия достигла: по данным Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции равен 0,97 (нужно не более единицы), охват тестирования — 121,4 на 100 тысяч (норма — 70).
По официальным данным на 6 июня, в Чувашии выявили 84 новых случая заражения Covid-19. Общее число заболевших составляет 3395 человек. В Мордовии выявили 40 новых случаев, всего — 2098.
На этой неделе В Пермском крае, Белгородской и Орловской областях отказались устраивать парад Победы 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. Однако их не отменят, а проведут позже.