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Сергей Звезда
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«Заболевающих пока больше, чем выздоравливающих»: Чувашия и Мордовия отказались смягчать ограничения из-за коронавируса Материал редакции

В регионах отмечают рост заболеваемости, дефицит врачей и недостаток свободных коек.

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Правительства двух российских регионов, Мордовии и Чувашии, отказались снимать ограничения по борьбе с пандемией коронавируса Covid-19. Власти продлили запреты, сочтя, что смягчать их ещё рано.

Глава Мордовии Владимир Волков на совещании с главами районов 5 июня заявил, что республика «ещё не готова выйти даже на первый этап снятия ограничений», а эпидемическая обстановка в регионе «остаётся сложной».Он отметил рост числа внебольничных пневмоний и подчеркнул, что медицинские учреждения работают на пределе возможностей.

Врачи у нас работают грамотно, но если мы сами не будем себя грамотно вести – мы же врачей завалим. Они же не выдержат! Койки открывать можно, но ведь главное – что к ним нужны специалисты.

Владимир Волков
глава Мордовии

Представитель управления Роспотребнадздора по Чувашии на заседании штаба заявила, что республика также не готова переходить на первый этап снятия ограничений. По её словам, в регионе ещё недостаточно свободных коек в больницах: процент составляет 29%, тогда как рекомендованный уровень — 50%. При этом других показателей Чувашия достигла: по данным Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции равен 0,97 (нужно не более единицы), охват тестирования — 121,4 на 100 тысяч (норма — 70).

Заболевающих пока больше, чем выздоравливающих. Достаточно большое количество людей находятся в стационарах. Учреждения здравоохранения разворачивают все новые койки для лечения больных коронавирусной инфекцией. Но, как уже было сказано, заболевающие заполняют этот коечный фонд, и это нам пока не позволяет дойти до уровня, когда количество свободных коек будет больше, чем 50%.

Олег Николаев
врио главы Чувашии

По официальным данным на 6 июня, в Чувашии выявили 84 новых случая заражения Covid-19. Общее число заболевших составляет 3395 человек. В Мордовии выявили 40 новых случаев, всего — 2098.

На этой неделе В Пермском крае, Белгородской и Орловской областях отказались устраивать парад Победы 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса. Однако их не отменят, а проведут позже.

В России выявили 8,8 тысяч новых случаев…
Всего в стране — почти 459 тысяч официальных случаев заражения.
tjournal.ru

#новости #covid19

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