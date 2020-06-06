Прямой эфир
Всего в стране — почти 459 тысяч официальных случаев заражения.
В России официально зарегистрировали 8855 новых случаев коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни, утверждают власти;
Ебаный Кошмар
Random(8200, 9500);
alex twit
— Сколько у нас всего евреев? — спрашивает Брежнев Косыгина. — Миллиона три — четыре. — А если мы им всем разрешим уехать, многие захотят? — Миллионов десять — пятнадцать.
Алексей Любимцев
subprocess.check_outputАлексей
платошкин
Freon
Виден почерк сергея звезды
Marhal_New _ArleanaFreon
А куда делся Серге Пизда? Я помню такого
FreonMarhal_New
Надо спросить у Пениса Дыряева
Marhal_New _ArleanaFreon
ааа. Блин. Жалко это был не обычный пользователь. Было бы орно
Матвей Токин
Мы больше не будем
Пенсионный месяц
продам мопед
С Осмыслом
хуй