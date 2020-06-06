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Сергей Звезда
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В России выявили 8,8 тысяч новых случаев коронавируса. Выздоровевших за сутки меньше Материал редакции

Всего в стране — почти 459 тысяч официальных случаев заражения.

В России официально зарегистрировали 8855 новых случаев коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

  • Новые случаи выявили в 84 регионах. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни, утверждают власти;

  • По официальным данным, за сутки от коронавируса умерло 197 человек и полностью выздоровело 8 708 человек;
  • Больше всего случаев наблюдается в Москве (1992), Московской области (758), Петербурге (347) и Нижегородской области (321);
  • Всего в России с начала эпидемии выявили 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 5725 человек, выздоровело 221 388 человек.

#новости #covid19

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Ебаный Кошмар

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alex twit

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— Сколько у нас всего евреев? — спрашивает Брежнев Косыгина. — Миллиона три — четыре. — А если мы им всем разрешим уехать, многие захотят? — Миллионов десять — пятнадцать. 

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Алексей Любимцев

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платошкин

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Freon

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Виден почерк сергея звезды 

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Marhal_New _Arleana

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А куда делся Серге Пизда? Я помню такого

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Freon

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Надо спросить у Пениса Дыряева

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Marhal_New _Arleana

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ааа. Блин. Жалко это был не обычный пользователь. Было бы орно

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