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Митингующие даже ворвались в дворец правительства Гвадалахары.
В Мексике устроили акции из-за гибели мужчины после задержания за то, что он не использовал маску в общественном месте. Центром протестов стал второй по размеру город страны — Гвадалахара, а митингующие даже выбили дверь в здание дворца правительства штата Халиско.
30-летнего Джованни Лопеза задержали 4 мая под Гвадалахарой. На видео, которое сняли очевидцы, полицейские с автоматами силой затолкали мужчину в автомобиль. В это время свидетели требовали его освободить. Один из полицейских ответил окружающим, что Лопез сопротивлялся при задержании.
Родственники Лопеза нашли его уже погибшим. Сначала близкие отправились искать мужчину в отделение полиции, но там им сказали, что его отвезли в больницу. Вскрытие показало, что Лопез умер от травмы головы тупым предметом. У него в ноге нашли пулю. В соцсетях протесты выводят в тренды с помощью хэштега #JusticiaParaGiovanni .
2020 охуенен)
Все как в 1970х, осталось опять запретить марихуану и любые аналоги и будет откат на 50 лет 1:1🤡
Люди выходят на улицы? Они что там, не умеют терпеть или быть аполитичными?
Мексиканцы по делу выходят, не то что тупые негры грабители
и там и там человека грохнули.
В США никого не грохали.
Ну как факт. Был человек, его задержали приехала скорая, в больнице помер.
Я все понимаю, но можно уже закончить со съемками Чёрного зеркала?
Ещё поджигают
Лопез умер от травмы головы. У него в ноге нашли пулю.
Казалось бы.
Может он Ахилес?
Годом ранее прост пуля через ухо случайно закатилась, а щас нашли. А так он ударился прост.