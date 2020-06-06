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Новости
Сергей Звезда
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Фото: Протесты в Мексике из-за гибели жителя в отделе полиции после задержания за отсутствие маски Материал редакции

Митингующие даже ворвались в дворец правительства Гвадалахары.

21 комментарий
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Fernando Carranza, Reuters

В Мексике устроили акции из-за гибели мужчины после задержания за то, что он не использовал маску в общественном месте. Центром протестов стал второй по размеру город страны — Гвадалахара, а митингующие даже выбили дверь в здание дворца правительства штата Халиско.

30-летнего Джованни Лопеза задержали 4 мая под Гвадалахарой. На видео, которое сняли очевидцы, полицейские с автоматами силой затолкали мужчину в автомобиль. В это время свидетели требовали его освободить. Один из полицейских ответил окружающим, что Лопез сопротивлялся при задержании.

Sergio Beltrán-García @ssbeltran
COPS MURDERED GIOVANNI

Giovanni López, 30yo day laborer arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death bc he belongs to the Mexican racialized underclass.

ACAB EVERYWHERE

http://animalpolitico.com/2020/06/giovan…

#JusticiaParaGiovanni
#JusticeForGiovanni https://t.co/Qv617s5gWB

Родственники Лопеза нашли его уже погибшим. Сначала близкие отправились искать мужчину в отделение полиции, но там им сказали, что его отвезли в больницу. Вскрытие показало, что Лопез умер от травмы головы тупым предметом. У него в ноге нашли пулю. В соцсетях протесты выводят в тренды с помощью хэштега #JusticiaParaGiovanni .

Fernando Carranza, Reuters
Ulises Ruiz, Getty Images
Ulises Ruiz, Getty Images
Ulises Ruiz, Getty Images

#фото #мексика #протесты #covid19

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21 комментарий
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alexferman

20

2020 охуенен)

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# realfiddy

alexferman
0

Все как в 1970х, осталось опять запретить марихуану и любые аналоги и будет откат на 50 лет 1:1🤡

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Имя Фамилия

alexferman
0
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Глеб Савчик

6

Люди выходят на улицы? Они что там, не умеют терпеть или быть аполитичными? 

Ответить

Природный каякер

Глеб
2

Умеют, когда дело касается наркокартелей, а не заебанной власти

Ответить

Freon

1

Мексиканцы по делу выходят, не то что тупые негры грабители

Ответить

Marhal_New _Arleana

Freon
6

и там и там человека грохнули.

Ответить

Bot Bobs

Marhal_New
–2

В США никого не грохали.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Bot
0

Ну как факт. Был человек, его задержали приехала скорая, в больнице помер.

Ответить

Заур Зауров

4

У Навального новое видео в тик-токе про ментовской беспредел

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Александр Сибирцев

0

Я все понимаю, но можно уже закончить со съемками Чёрного зеркала?

Ответить

Сергей Звезда

Александр
3

Самое смешное, что новое Чёрное зеркало-то как раз не делается из-за того, что в мире и так всё вот так

Автор «Чёрного зеркала» не работает над новым…
Создатель научно-фантастической антиутопии переключился на комедийные проекты.
tjournal.ru
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# realfiddy

Александр
1

Это что бы ты в полной мере осознал почему зеркало чёрное.

Ответить

Внутренний колос

1

Ещё поджигают

2ch/Двач
Мексы тоже вышли на бунд и даже подожгли одного полицая. Он сейчас в больничке с незначительными ожогами.
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Игорь Голованов

0

Лопез умер от травмы головы. У него в ноге нашли пулю.

Казалось бы.

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Marhal_New _Arleana

Игорь
2

Может он Ахилес?

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Игорь Голованов

Marhal_New
0

Годом ранее прост пуля через ухо случайно закатилась, а щас нашли. А так он ударился прост.

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Достаточный хичхакер

0

И что возмущенные жители Мексики повесят всяких засранцев на фонарных столбах?

Ответить

Константин Курасов

0

Мексика и Мурика - братья навек!

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Zero-zero-one

0

А ведь могли бы просто потерпеть

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Имя Фамилия

0
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